Представлен релиз минималистичного web-браузера links 2.20, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе в консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом. Среди улучшений, добавленных в новой версии: Исправлена ошибка, которая может способствовать деанонимизации при обращении через Tor. При подключении к Tor браузер отправлял DNS-запросы к обычным DNS-серверам, находящимся вне сети Tor, если на страницах присутствовали теги управления упреждающим определением имён (‹link rel="dns-prefetch" href="http://host.domain/›). Проблема проявлялась начиная с выпуска 2.15;

Решены проблемы с истечением времени жизни Cookie;

Добавлена поддержка алгоритма сжатия zstd;

При обращении к Google браузер теперь идентифицирует себя как "Lynx/Links", а Google в ответ возвращает вариант страниц без CSS;

Для обеспечения более плавного управления мышью в первую очередь теперь предпринимается попытка использования "/dev/input/mice" вместо gpm;

Добавлена поддержка URL "file://localhost/usr/bin/" или "file://hostname/usr/bin/";

Реализована поддержка ОС Haiku.



