The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз минималистичного web-браузера links 2.20

29.08.2019 20:23

Представлен релиз минималистичного web-браузера links 2.20, поддерживающего работу как в консольном, так и в графическом режимах. При работе в консольном режиме возможно отображение цветов и управление мышью, если это поддерживается используемым терминалом (например, xterm). В графическом режиме поддерживается вывод изображений и сглаживание шрифтов. Во всех режимах обеспечено отображение таблиц и фреймов. Браузер поддерживает спецификацию HTML 4.0, но игнорирует CSS и JavaScript. Также имеется поддержка закладок, SSL/TLS, фоновых загрузок и управления через систему меню. При работе links потребляет около 2.5 Мб ОЗУ в текстовом режиме и 4.5 Мб в графическом.

Среди улучшений, добавленных в новой версии:

  • Исправлена ошибка, которая может способствовать деанонимизации при обращении через Tor. При подключении к Tor браузер отправлял DNS-запросы к обычным DNS-серверам, находящимся вне сети Tor, если на страницах присутствовали теги управления упреждающим определением имён (‹link rel="dns-prefetch" href="http://host.domain/›). Проблема проявлялась начиная с выпуска 2.15;
  • Решены проблемы с истечением времени жизни Cookie;
  • Добавлена поддержка алгоритма сжатия zstd;
  • При обращении к Google браузер теперь идентифицирует себя как "Lynx/Links", а Google в ответ возвращает вариант страниц без CSS;
  • Для обеспечения более плавного управления мышью в первую очередь теперь предпринимается попытка использования "/dev/input/mice" вместо gpm;
  • Добавлена поддержка URL "file://localhost/usr/bin/" или "file://hostname/usr/bin/";
  • Реализована поддержка ОС Haiku.


  1. Главная ссылка к новости (http://links.twibright.com/dow...)
  2. OpenNews: В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox
  3. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  4. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
  5. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.18
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.9
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Программы
Ключевые слова: links, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Anonymoustus (ok), 21:19, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хорошая новость, но линуксоидам про это не будет интересно. :)
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:22, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  Реализована поддержка ОС Haiku.

    Ого!

     
  • 1.4, Аноним (-), 21:50, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Также имеется поддержка закладок

    )

     
  • 1.5, Аноним (5), 21:51, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость. Пусть меня закидают помидорами/минусами, но я им реально пользуюсь на старом нетбуке.
     
     
  • 2.6, Ag (ok), 21:56, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пару раз выручал и на "неслабом", когда восстанавливался.
     
  • 2.8, anonymous (??), 22:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это хорошо. Я не вижу, за что тут минусовать.
     

  • 1.9, Аноним (-), 22:54, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а в нем можно кликать по ссылкам и всякое такое прочее, или управление сугубо через комбинации клавиш?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:11, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нем даже мышь есть. Как думаешь - зачем?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:20, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для попытки использования "/dev/input/mice" вместо gpm;
     

  • 1.11, имя (ok), 23:23, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка URL … "file://hostname/usr/bin/";

    А каким образом он файлы получает с этого $hostname?

     
  • 1.12, Аноним (12), 23:43, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как у него с приватностью? Файерфокс напердолить можно, а тут?
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:55, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше lynx?
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:04, 30/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто лучший из links, elinks и lynx?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру