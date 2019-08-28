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Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0

28.08.2019 09:19

Спустя год после публикации прошлого значительного выпуска состоялся релиз почтового клиента Thunderbird 68, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Thunderbird 68 основан на кодовой базе ESR-выпуска Firefox 68. Выпуск доступен только для прямой загрузки, автоматическое обновление с прошлых выпусков до версии 68.0 не предоставляется и будет сформировано только в версии 68.1.

Основные изменения:

  • Улучшена работа режима FileLink, при котором вложение сохраняется во внешних сервисах с передачей в составе письма лишь ссылки на внешнее хранилище. Изменён интерфейс для внешних и отсоединённых вложений, которые теперь показываются как ссылки в меню "Open Containing Folder". При повторном добавлении вложения, связанный с ним файл теперь не копируется в хранилище ещё раз, а используется уже ранее полученная ссылка на тот же файл. По умолчанию включена поддержка сохранения вложений через сервис WeTransfer. Для Dropbox и Box.com подготовлены отдельные дополнения на базе нового WebExtensions FileLink API;
  • Добавлена возможность пометки прочитанным сразу всех почтовых папок для заданной учётной записи;
  • Обеспечен периодический запуск фильтров и улучшено ведение журнала применения фильтров;
  • Добавлена возможность подключения к почтовой службе Yandex с аутентификацией через OAuth2;
  • В расширенные настройки добавлена секция для выбора языковых пакетов. Для подключения дополнительных языков необходима установка опции intl.multilingual.enabled (возможно также потребуется установить опцию extensions.langpacks.signatures.required в значение false);
  • Для Windows подготовлены 64-разрядный инсталлятор и пакет в формате MSI;
  • Добавлен движок управления политиками для централизованной настройки на предприятиях с использованием Windows Group Policy или через передачу настроек в файле JSON;
  • Для протокола IMAP обеспечена поддержка TCP keepalive для поддержания постоянного соединения;
  • Для интерфейсов MAPI реализована полная поддержка Unicode и поддержка функции MAPISendMailW;
  • Добавлена защита от использования профиля нового выпуска в более старой версии Thunderbird из-за возникновения потенциальных проблем. При попытке использования профиля из более старой версии теперь будет выводиться ошибка, обойти которую можно через указание опции "--allow-downgrade";
  • В календаре-планировщике данные о часовом поясе теперь охватывают прошлое состояния и будущие изменения (учитываются все известные изменения в часовых поясах с 2018 по 2022 год). Переработан диалог назначения событий. Схема версий дополнения Lightning синхронизирована с Thunderbird;
  • В чате добавлена возможность выбора разных языков для проверки правописания в разных комнатах;
  • Изменён интерфейс установки дополнений;
  • Переработано унифицированное меню в панели (кнопка "гамбургер");
  • Расширены средства для подготовки тем оформления, добавлена возможность использования тёмной темы для панели со списком сообщений;
  • Улучшен интерфейс для ввода, выбора и удаления получателей в окне написания письма;
  • Добавлена возможность выбора произвольных цветов в окне написания сообщения и для тегов, не ограничиваясь предлагаемой таблицей 10x7 цветов;
  • Отключена отправка по умолчанию выбранных цветов текста и фона сообщения, для отправки информации о цвете следует активировать опцию "Tools > Options, Composition";
  • Расширены средства для выявления попыток фишинга в сообщениях. Улучшено информирование о возможных мошеннических действиях;
  • Для наименования файлов в Maildir теперь используется идентификатор сообщений и расширение "eml";
  • Порог выполнения автоматической упаковки архива сообщений повышен с 20 до 200 Мб;
  • Сохранена только поддержка дополнений, тем оформления и словарей, переведённых на WebExtension;
  • Удалено отдельное окно конфигуратора, все настройки теперь отображаются во вкладке.


  1. Главная ссылка к новости (https://archive.mozilla.org/pu...)
  2. OpenNews: Обновление Thunderbird 60.5.0
  3. OpenNews: Обновление Thunderbird 60.4.0
  4. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 60.0
  6. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird, mail
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:10, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >>> Добавлена возможность выбора произвольных цветов в окне написания сообщения и для тегов, не ограничиваясь предлагаемой таблицей 10x7 цветов

    Руки бы поотбивал за эти цвета в сообщениях из TB. Годный клиент, но иногда создаётся впечатление, что у пользователей TB особенно популярны гавайские рубашки, сланцы на носки и красные пиджаки.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:17, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > сланцы на носки

    что в этом плохого?

     
     
  • 3.6, timur.davletshin (ok), 10:21, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> сланцы на носки
    > что в этом плохого?

    Да ничего кардинально плохого. Просто сидишь вот так вот, почту разгребаешь, а тут фигакс и письмо оформленное в Georgia с синим текстом. Что, к чему? Что в голове у автора этого письма было, когда он его писал?

     
     
  • 4.55, Anonymoustus (ok), 13:34, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Автору было хорошо, не надо завидовать.
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:25, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Любителям ходить по городу в шортах выше колен и заправлять шубу в трусы - не понять.
     
     
  • 4.32, анонн (ok), 11:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Любителям ходить по городу в шортах выше колен и заправлять шубу в трусы - не понять.

    Да, понять вас, с промытыми рекламщиками и "трендо-дезигнерами" мозгами, иногода бывает сложно.
    Ксатати, глаза подводить и ноги брить мужика^W идентифицирующих себя с мужским полом все еще не обязательно или уже все - "обчество" косо смотреть будет?

    Ладно, не бери в голову, иди лучше новый айфон заказывай, а то ходишь, как лох, c прошлогодней моделью …


     
     
  • 5.38, IRASoldier_registered (ok), 12:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ясно. Т.е. тру-мужики пишут имейлы оформленные с кастомным шрифтом и фоном. Наверняка ещё и сайты в ворде клепают, да?
     
     
  • 6.43, анонн (ok), 12:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ясно. Т.е. тру-мужики пишут имейлы оформленные с кастомным шрифтом и фоном.
    > ещё и сайты в ворде клепают, да?

    Вообще-то, это  модно-молодежь втирает, что плейн-текст мыло такая замшелость и вообще - фу, не модно.
    Поэтому не очень ясно, с чего такой вывод. Опять какие-то комплексы, да?


     
     
  • 7.78, timur.davletshin (ok), 15:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут нынче пакет meson/ninja собирал и при этом смайликов в консоли выловил. И не абы каких, а из Unicode 10. Без смайлов то компилять сейчас не модно )))
     
     
  • 8.81, iPony129412 (?), 15:19, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну здрасьте https emojipedia org unicode-10 0 June 20, 2017 Не буду напоминат... текст свёрнут, показать
     
  • 2.29, Stax (ok), 11:04, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > особенно популярны гавайские рубашки

    А в этом-то что плохого?? Особенно если пляж недалеко..

     

  • 1.4, KHD (ok), 10:19, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ушел с жирнолиса на mailspring, не жалею.
     
     
  • 2.11, timur.davletshin (ok), 10:26, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Жирнолис на поделку на Электроне и Реакт? Батенька, да вы ценитель!
     
     
  • 3.14, KHD (ok), 10:32, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да плевать на чём он. Он удобный и отлично работает. Не надо ставить всякие плагины для отображения в трее, тёмная тема из коробки. Я доволен.
     
     
  • 4.21, Аноним 80_уровня (ok), 10:51, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с функционалом что? В частности, фильтры и PGP.
     
     
  • 5.28, анон (?), 11:02, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как насчёт календаря и контактов? Синхронизация по WebDAV?
     
     
  • 6.35, KHD (ok), 11:45, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всем этим дома не пользуюсь, поэтому не в курсе, ставьте и смотрите, плагины поддерживаются
     
  • 4.36, Аноним (36), 11:45, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в лисе по умолчанию есть темная тема, так то
     
     
  • 5.44, Аноним (44), 12:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я всегда знал что главное это обёртка.
     
  • 4.47, Попугай Кеша (?), 12:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    What's better about Mailspring?

    The JavaScript sync engine has been replaced with a new C++ core built on the same framework that powers Sparrow, Airmail, and more. Mailspring uses ~50% less RAM, syncs mail faster, and won't hurt your battery.

    С их оф.сайта. А вообще да, Nylas был очень хорош. Можно было сделать шаблоны и отправлять письма пачками.

     
     
  • 5.82, имя (ok), 15:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно было сделать шаблоны и отправлять письма пачками.

    О, вот кого ещё в SpamHaus сдать можно …для опытов.

     
  • 4.57, Anonymoustus (ok), 13:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тёмная тема из коробки

    Офтальмологи любят любителей чорных тем.

     
     
  • 5.62, KHD (ok), 13:53, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня не любят, у меня 100% зрение и везде тёмные темы.
     
     
  • 6.63, Anonymoustus (ok), 13:56, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меня не любят, у меня 100% зрение и везде тёмные темы.

    Это пройдёт (я про зрение).

    В своё время одной из важных причин создания _светлых_ GUI была забота о зрении четырёхглазых операторов компьютернаго набора. Но их дети и внуки не хотят сохранить зрение до зрелых лет, завидуют модным очкам.

     
     
  • 7.66, KHD (ok), 14:04, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    39 лет, модным очкам не завидую
     
     
  • 8.69, Anonymoustus (ok), 14:20, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие твои годы 8230 ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.64, Аноним (64), 14:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня 100% зрение и везде тёмные темы.

    У меня плохое и тоже темные темы, обои. Светлые "бьют" по глазам.
    Видимо восприятие такое.

     
     
  • 7.70, Anonymoustus (ok), 14:28, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> у меня 100% зрение и везде тёмные темы.
    > У меня плохое и тоже темные темы, обои. Светлые "бьют" по глазам.
    > Видимо восприятие такое.

    Это монитор так бьёт тебе по глазам. И подсветка небось светодиодная? Другой, впрочем, уже нету.

    Скрути яркость до ноля, если нет ШИМа, и отодвинься от экрана хотя бы на расстояние вытянутой руки. Если в мониторе ШИМ, то мои поздравления.

    Вопреки распространённой вере, следует выбирать мониторы без матового покрытия, ибо оно может производить эффект «песка в глазах». Антибликовое (матовое или полуматовое) покрытие хорошее только в макбуках, всё остальное шлак.

     
     
  • 8.84, имя (ok), 15:33, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К светлым обоям можно быстро привыкнуть, да и то нужно редко, когда монитор в те... текст свёрнут, показать
     
  • 2.52, Аноним (52), 13:06, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облачный сервис => в сад.
     

  • 1.5, Аноним (3), 10:20, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > кнопка "гамбургер"

    Вот лучше бы они ничего не трогали. Хрен найдешь нужный пункт с их перестановками в каждом релизе.

    Использую TB постоянно, т.к. все остальные клиенты еще более глючные.

     
     
  • 2.7, timur.davletshin (ok), 10:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В классическом меню была логика и уже даже традиция. В новом меню не понятно что. Толи они классическое меню просто в гамбургер затолкали, толи какой-то хитрый план у них есть, удобство которого пока не очевидно, а реализовать за раз они его боятся.
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:46, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вот лучше бы они ничего не трогали. Хрен найдешь нужный пункт с их перестановками в каждом релизе.

    Поздняк. Они уже наняли UX-специалиста, не сидеть же ему теперь без дела.

     
  • 2.49, seven (??), 12:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надоело в квесты играть?
     
  • 2.59, Anonymoustus (ok), 13:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mutt, sylpheed.
     
     
  • 3.72, Аноним (-), 14:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    claws mail еще (кстати, как sylpheed в сравнении с ним? Таки лучше или нет?)
     

  • 1.8, timur.davletshin (ok), 10:24, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Enigmail работать будет?
     
     
  • 2.54, 4е04504350345 (?), 13:19, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I have released Enigmail version 2.1.2 for Thunderbird 68.

    /Please note that Enigmail 2.1.x only works with Thunderbird 68, and
    Enigmail 2.0.x only with Thunderbird 60.x./

    This is a bugfix release. In addition, the translations for several
    languages were updated.

    Fixed defects
    -------------
    * A regression bug was fixed that duplicated the subject of
      encrypted emails


    Obtaining Enigmail
    ------------------
    Enigmail can be downloaded from
    https://enigmail.net/index.php/en/download-old-versions
    The changelog is available from
    https://www.enigmail.net/index.php/en/download/changelog

     
     
  • 3.67, timur.davletshin (ok), 14:11, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/enigmail/ — осталось только тут его дождаться.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:25, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Microsoft MAPI

    Зачем это там?

     
     
  • 2.13, evkogan (?), 10:31, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто пользует на работе с Exchange очевидно.
    На прошлой работе мне приходилось для этого пользовать davmail. Но с нативной поддержкой должно быть лучше.
     

  • 1.12, evkogan (?), 10:26, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читал и радовался. Молодцы, полезные вещи запилили, ничего не отрезали.
    И вот она ложка дегтя.
    > Сохранена только поддержка дополнений, тем оформления и словарей, переведённых на WebExtension;

    Теперь вместо установки надо идти и перепроверять все дополнения.

     
     
  • 2.60, Anonymoustus (ok), 13:41, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведь старые версии прекращают работать с выпуском новых, да?

    Хотя при таком отношении пользователей к программам уже недалёк тот час, когда так и будет.

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:34, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А знает кто как эту версию в трее держать запущенной под linux? Старые расширения (firetray, minimizedtotray) под версии 63+ так и не патчились.
     
     
  • 2.17, KHD (ok), 10:40, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://github.com/firetray-updates/FireTray
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:47, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > THIS PROJECT IS DISCONTINUED
     
  • 3.23, Аноним (15), 10:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и стоял. До версии 60. Последний коммит 5 лет назад, о какой поддержке 68 версии можно говорить.
     
  • 2.26, iPony129412 (?), 11:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо подписаться тут https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1486221
    И ждать лет десять. Это опенсорс.
     
     
  • 3.30, Аноним (15), 11:06, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:39, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я перешёл на KDocker.

    // b.

     
  • 2.53, Аноним (53), 13:12, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй патчи из дебиана https://packages.debian.org/source/sid/firetray На 60.8 вроде работает, не знаю как на 68 будет.
     
     
  • 3.56, Аноним (15), 13:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас и сижу на debian с thunderbird 60.8. Всё работает. Хотел обновить - а тут такой фичи нет. И заставить её работать под 68 у меня пока не получилось.
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:36, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    Нафига этот привет из 90х когда везде все используют гмейл через веб-интерфейс. Даже корпоративно. Даже на своем домене - все равно гмейл.
     
     
  • 2.18, evkogan (?), 10:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вам не нужно.
    А остальные используют не только gmail. Корпоративно вообще не gmail.
    И нормальный клиент даже под gamil бывает удобен.
     
  • 2.22, Посан из 90х (?), 10:53, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использую TB для доступа к GMail.
    Что я делаю не так?
     
  • 2.25, бублички (?), 11:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    полуграмотные идиоты всех мастей по всему миру так и делают, согласен
     
  • 2.31, abi (?), 11:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А вот у меня на моём домене - постфикс и довекот.
     
  • 2.40, freehck (ok), 12:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Нафига этот привет из 90х когда везде все используют гмейл через веб-интерфейс.

    Ну то есть в самолёте во время пятичасового перелёта тебе почта не нужна, да? А вот некоторым, представь, бывает и нужна. И иметь локально сохранённые копии писем не так у плохо с этой точки зрения. =)

     
     
  • 3.77, бублички (?), 15:05, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в самолёте порой можно и вайфайчик прикупить. ведь ты не над атлантикой каждые 2 дня летаешь?
     
  • 3.86, iPony129412 (?), 15:45, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну то есть в самолёте во время пятичасового перелёта тебе почта не нужна, да?

    Ага. И это обычно будет выглядеть так:
    «Thunderbird ограничил загрузку содержимого письма» или «Привет, вот ссылка на документ, посмотри».

     
  • 2.58, НяшМяш (ok), 13:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обрисую такую картину - есть 5 корпоративных ящиков и штук 10 личных.

    А теперь представим себе такую ситуацию в браузере. Современная страничка в хроме жрёт от 100 мегабайт (тут я вообще не в курсе цифр). 1.5 - 2 гига отдавать только на почту - это очень дорого. Ещё не забываем, что у каждого домена своя вебморда - где-то кнопка "создать письмо" вверху справа, где-то внизу слева. Проблема поиска какой-нибудь фразы, когда ты не помнишь в каком письме на каком домене она проскакивала. Ещё есть проблема вида, как без костылей открыть 5 разных гугл ящиков одновременно - решили её совсем недавно, и то случайно в Firefox с помощью Multi-Account Containers.

    При пользовании почтового клиента (не попсы моднявой, а чего-то надёжного типа того же Thunderbirdа) у тебя годами всегда тот же самый интерфейс. Глобальная строка поиска по всем письмам во всех ящиках одновременно. Оффлайн режим хоть и редко нужен, но ты не думаешь инет ли отвалился, или гугл тупит отправить твоё письмо. Да и просто отдельный кайф наблюдать эмоции манагеров, когда их бомбит от того, что гмейл снова обновил свою вебморду, а ты небрежно так "а я уже 10 лет почтовиком пользуюсь, мне по барабану" )

     
  • 2.75, бублички (?), 14:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правильно! пусть гугл всегда, целиком и полностью будет в курсе всей твоей личной переписки, а заодно и корпоративной. им ведь тоже интересно что интересно тебе, ну а тем-более что интересно всей твоей подвальной шараге
     
  • 2.80, Аноним (52), 15:14, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гмейл через веб-интерфейс

    Не работает для корпоративных аккаунтов из-за санкций.

     
  • 2.85, имя (ok), 15:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > везде все используют гмейл через веб-интерфейс

    …для получения спама и писем о регистрации в одноклассниках.

    > Даже корпоративно

    …окей, ещё для инвойсов.

    Для всего остального эту веб-морду использовать невозможно.

     

  • 1.24, Аноним (19), 11:00, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там этого до сих пор не было И этого тоже То есть возможности выбрать нескольк... текст свёрнут, показать
     
  • 1.27, Аноним (27), 11:01, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечен периодический запуск фильтров

    МУХАХА, они решили по кругу анонсить фичи из релизов 10летней давности?

     
  • 1.33, Аноним (34), 11:38, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полные темы больше не поддерживаются - какие-то уроды сидят в Mozilla.

    Я отказываюсь сидеть без MS Office 2003 JB Edition.

    // b.

     
     
  • 2.46, seven (??), 12:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная тема, вот бы симбиоз с "Outlook 2013 blue" найти/сделать
     

  • 1.37, dmr (?), 12:07, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто в курсе - для Thunderbird есть возможность партиционирования базы на клиентском компьютере или решения проблемы недостатка свободного пространства при сжатии клиенской базы большого размера? Выводит из себя ситуация, когда у пользователя не удается сжимать базу, когда диск оказывается полностью забит нужной информацией.
     
     
  • 2.39, IRASoldier_registered (ok), 12:09, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Выводит из себя ситуация, когда у пользователя не удается сжимать базу, когда диск оказывается полностью забит нужной информацией.

    Пользователю имеет смысл купить хард побольше, не?

     
     
  • 3.41, freehck (ok), 12:20, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Пользователю имеет смысл купить хард побольше, не?

    Поддерживаю. Харды нынче дёшевы.

     
  • 3.50, dmr (?), 13:03, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда начальство деньги экономит на всем, этот метод - не выход из положения.
     
     
  • 4.74, seven (??), 14:57, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делается так: Увольняется один сотрудник на месяц, закупается что нужно, через месяц сотрудник нанимается. Если этого ночальство не понимает то сотруднику можно за начальство все это дело провернуть, не факт что ему стоит назад потом возвращаться
     
  • 2.61, НяшМяш (ok), 13:47, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно попробовать сначала удалить индекс по сообщениям: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=39&t=2861483
    Или вообще переместить базу с письмами на другой диск: http://kb.mozillazine.org/Moving_your_mail_storage_location_%28Thunderbi
     

  • 1.42, seven (??), 12:35, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HTML редактор это боль, стараюсь не пользоваться, а также изображения не маштабируется при получении или отправке и плагинов что-то не найти, лучбе бы они превьюшками были вы в письме
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:03, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не боль, это тихий ужас. Нормально пользоваться невозможно.

    И через прокси толком не работает.

    Из всего безобразия почтовых клиентов это лучшее. Что печалит...

     
     
  • 3.76, seven (??), 14:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Bat! - Чуть не забыл про его существование, и outlook - Дай майкрософту долгой жизни. Но они понятное дело из другого мира
     

  • 1.45, Аноним (45), 12:43, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без кардинальных изменений в интерфейсе, боюсь ТВ ждёт та же участь, что и ГИМП. Функциональный, полезный, но доля рынка стремится к нулю.
     
  • 1.48, Анонимно (?), 12:56, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для интерфейсов MAPI реализована полная поддержка Unicode и поддержка функции MAPISendMailW;

    Неужели они идут к поддержке Exchange?
    Это работает? Это было было бы просто шикарно.

     
  • 1.65, Аноним (65), 14:03, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При получении пересланных мобильными устройствами писем, в плайн текстовом виде не видны вложения - приходится включать хтмл. В этой версии уже починили?
     
  • 1.68, iPony129412 (?), 14:19, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снёс старую. Поставил новую. Профиль не подхватился - вот весело-то.
     
     
  • 2.71, iPony129412 (?), 14:41, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запуск с опцией -P помог (там выбрал старый профиль)
     

  • 1.73, Аноним (73), 14:56, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Релиз того самого почтовика, что не умеет сворачиваться в трей?
     
  • 1.79, бублички (?), 15:11, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что подбешивает в Thunderbird, так это когда вне локальной сети (где адресная книга в LDAP) пытаешься написать письмо - адресата указать затруднительно, он его в LDAP искать пытается который недоступен. заморачиваться с локальной репликой LDAP честно говоря неохота
     

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