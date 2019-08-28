Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0

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|1.1, timur.davletshin (ok), 10:10, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>>> Добавлена возможность выбора произвольных цветов в окне написания сообщения и для тегов, не ограничиваясь предлагаемой таблицей 10x7 цветов
Руки бы поотбивал за эти цвета в сообщениях из TB. Годный клиент, но иногда создаётся впечатление, что у пользователей TB особенно популярны гавайские рубашки, сланцы на носки и красные пиджаки.
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|3.6, timur.davletshin (ok), 10:21, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> сланцы на носки
> что в этом плохого?
Да ничего кардинально плохого. Просто сидишь вот так вот, почту разгребаешь, а тут фигакс и письмо оформленное в Georgia с синим текстом. Что, к чему? Что в голове у автора этого письма было, когда он его писал?
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|3.10, Аноним (10), 10:25, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Любителям ходить по городу в шортах выше колен и заправлять шубу в трусы - не понять.
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|4.32, анонн (ok), 11:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Любителям ходить по городу в шортах выше колен и заправлять шубу в трусы - не понять.
Да, понять вас, с промытыми рекламщиками и "трендо-дезигнерами" мозгами, иногода бывает сложно.
Ксатати, глаза подводить и ноги брить мужика^W идентифицирующих себя с мужским полом все еще не обязательно или уже все - "обчество" косо смотреть будет?
Ладно, не бери в голову, иди лучше новый айфон заказывай, а то ходишь, как лох, c прошлогодней моделью …
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|6.43, анонн (ok), 12:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ясно. Т.е. тру-мужики пишут имейлы оформленные с кастомным шрифтом и фоном.
> ещё и сайты в ворде клепают, да?
Вообще-то, это модно-молодежь втирает, что плейн-текст мыло такая замшелость и вообще - фу, не модно.
Поэтому не очень ясно, с чего такой вывод. Опять какие-то комплексы, да?
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|7.78, timur.davletshin (ok), 15:07, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут нынче пакет meson/ninja собирал и при этом смайликов в консоли выловил. И не абы каких, а из Unicode 10. Без смайлов то компилять сейчас не модно )))
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|2.29, Stax (ok), 11:04, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> особенно популярны гавайские рубашки
А в этом-то что плохого?? Особенно если пляж недалеко..
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|3.14, KHD (ok), 10:32, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да плевать на чём он. Он удобный и отлично работает. Не надо ставить всякие плагины для отображения в трее, тёмная тема из коробки. Я доволен.
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|5.28, анон (?), 11:02, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как насчёт календаря и контактов? Синхронизация по WebDAV?
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|6.35, KHD (ok), 11:45, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я всем этим дома не пользуюсь, поэтому не в курсе, ставьте и смотрите, плагины поддерживаются
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|4.47, Попугай Кеша (?), 12:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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What's better about Mailspring?
The JavaScript sync engine has been replaced with a new C++ core built on the same framework that powers Sparrow, Airmail, and more. Mailspring uses ~50% less RAM, syncs mail faster, and won't hurt your battery.
С их оф.сайта. А вообще да, Nylas был очень хорош. Можно было сделать шаблоны и отправлять письма пачками.
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|5.82, имя (ok), 15:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно было сделать шаблоны и отправлять письма пачками.
О, вот кого ещё в SpamHaus сдать можно …для опытов.
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|5.62, KHD (ok), 13:53, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня не любят, у меня 100% зрение и везде тёмные темы.
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|6.63, Anonymoustus (ok), 13:56, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Меня не любят, у меня 100% зрение и везде тёмные темы.
Это пройдёт (я про зрение).
В своё время одной из важных причин создания _светлых_ GUI была забота о зрении четырёхглазых операторов компьютернаго набора. Но их дети и внуки не хотят сохранить зрение до зрелых лет, завидуют модным очкам.
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|6.64, Аноним (64), 14:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у меня 100% зрение и везде тёмные темы.
У меня плохое и тоже темные темы, обои. Светлые "бьют" по глазам.
Видимо восприятие такое.
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|7.70, Anonymoustus (ok), 14:28, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> у меня 100% зрение и везде тёмные темы.
> У меня плохое и тоже темные темы, обои. Светлые "бьют" по глазам.
> Видимо восприятие такое.
Это монитор так бьёт тебе по глазам. И подсветка небось светодиодная? Другой, впрочем, уже нету.
Скрути яркость до ноля, если нет ШИМа, и отодвинься от экрана хотя бы на расстояние вытянутой руки. Если в мониторе ШИМ, то мои поздравления.
Вопреки распространённой вере, следует выбирать мониторы без матового покрытия, ибо оно может производить эффект «песка в глазах». Антибликовое (матовое или полуматовое) покрытие хорошее только в макбуках, всё остальное шлак.
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|8.84, имя (ok), 15:33, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К светлым обоям можно быстро привыкнуть, да и то нужно редко, когда монитор в те... текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (3), 10:20, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> кнопка "гамбургер"
Вот лучше бы они ничего не трогали. Хрен найдешь нужный пункт с их перестановками в каждом релизе.
Использую TB постоянно, т.к. все остальные клиенты еще более глючные.
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|2.7, timur.davletshin (ok), 10:23, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В классическом меню была логика и уже даже традиция. В новом меню не понятно что. Толи они классическое меню просто в гамбургер затолкали, толи какой-то хитрый план у них есть, удобство которого пока не очевидно, а реализовать за раз они его боятся.
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|2.19, Аноним (19), 10:46, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вот лучше бы они ничего не трогали. Хрен найдешь нужный пункт с их перестановками в каждом релизе.
Поздняк. Они уже наняли UX-специалиста, не сидеть же ему теперь без дела.
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|3.72, Аноним (-), 14:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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claws mail еще (кстати, как sylpheed в сравнении с ним? Таки лучше или нет?)
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|2.13, evkogan (?), 10:31, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех кто пользует на работе с Exchange очевидно.
На прошлой работе мне приходилось для этого пользовать davmail. Но с нативной поддержкой должно быть лучше.
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|1.12, evkogan (?), 10:26, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Читал и радовался. Молодцы, полезные вещи запилили, ничего не отрезали.
И вот она ложка дегтя.
> Сохранена только поддержка дополнений, тем оформления и словарей, переведённых на WebExtension;
Теперь вместо установки надо идти и перепроверять все дополнения.
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|2.60, Anonymoustus (ok), 13:41, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ведь старые версии прекращают работать с выпуском новых, да?
Хотя при таком отношении пользователей к программам уже недалёк тот час, когда так и будет.
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|1.15, Аноним (15), 10:34, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А знает кто как эту версию в трее держать запущенной под linux? Старые расширения (firetray, minimizedtotray) под версии 63+ так и не патчились.
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|3.23, Аноним (15), 10:55, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он и стоял. До версии 60. Последний коммит 5 лет назад, о какой поддержке 68 версии можно говорить.
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|3.56, Аноним (15), 13:37, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас и сижу на debian с thunderbird 60.8. Всё работает. Хотел обновить - а тут такой фичи нет. И заставить её работать под 68 у меня пока не получилось.
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|1.16, Аноним (16), 10:36, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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Нафига этот привет из 90х когда везде все используют гмейл через веб-интерфейс. Даже корпоративно. Даже на своем домене - все равно гмейл.
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|2.18, evkogan (?), 10:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вам не нужно.
А остальные используют не только gmail. Корпоративно вообще не gmail.
И нормальный клиент даже под gamil бывает удобен.
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|2.25, бублички (?), 11:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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полуграмотные идиоты всех мастей по всему миру так и делают, согласен
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|2.31, abi (?), 11:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А вот у меня на моём домене - постфикс и довекот.
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|2.40, freehck (ok), 12:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Нафига этот привет из 90х когда везде все используют гмейл через веб-интерфейс.
Ну то есть в самолёте во время пятичасового перелёта тебе почта не нужна, да? А вот некоторым, представь, бывает и нужна. И иметь локально сохранённые копии писем не так у плохо с этой точки зрения. =)
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|3.77, бублички (?), 15:05, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в самолёте порой можно и вайфайчик прикупить. ведь ты не над атлантикой каждые 2 дня летаешь?
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|3.86, iPony129412 (?), 15:45, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну то есть в самолёте во время пятичасового перелёта тебе почта не нужна, да?
Ага. И это обычно будет выглядеть так:
«Thunderbird ограничил загрузку содержимого письма» или «Привет, вот ссылка на документ, посмотри».
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|2.58, НяшМяш (ok), 13:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обрисую такую картину - есть 5 корпоративных ящиков и штук 10 личных.
А теперь представим себе такую ситуацию в браузере. Современная страничка в хроме жрёт от 100 мегабайт (тут я вообще не в курсе цифр). 1.5 - 2 гига отдавать только на почту - это очень дорого. Ещё не забываем, что у каждого домена своя вебморда - где-то кнопка "создать письмо" вверху справа, где-то внизу слева. Проблема поиска какой-нибудь фразы, когда ты не помнишь в каком письме на каком домене она проскакивала. Ещё есть проблема вида, как без костылей открыть 5 разных гугл ящиков одновременно - решили её совсем недавно, и то случайно в Firefox с помощью Multi-Account Containers.
При пользовании почтового клиента (не попсы моднявой, а чего-то надёжного типа того же Thunderbirdа) у тебя годами всегда тот же самый интерфейс. Глобальная строка поиска по всем письмам во всех ящиках одновременно. Оффлайн режим хоть и редко нужен, но ты не думаешь инет ли отвалился, или гугл тупит отправить твоё письмо. Да и просто отдельный кайф наблюдать эмоции манагеров, когда их бомбит от того, что гмейл снова обновил свою вебморду, а ты небрежно так "а я уже 10 лет почтовиком пользуюсь, мне по барабану" )
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|2.75, бублички (?), 14:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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правильно! пусть гугл всегда, целиком и полностью будет в курсе всей твоей личной переписки, а заодно и корпоративной. им ведь тоже интересно что интересно тебе, ну а тем-более что интересно всей твоей подвальной шараге
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|2.80, Аноним (52), 15:14, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гмейл через веб-интерфейс
Не работает для корпоративных аккаунтов из-за санкций.
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|2.85, имя (ok), 15:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> везде все используют гмейл через веб-интерфейс
…для получения спама и писем о регистрации в одноклассниках.
> Даже корпоративно
…окей, ещё для инвойсов.
Для всего остального эту веб-морду использовать невозможно.
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|1.27, Аноним (27), 11:01, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечен периодический запуск фильтров
МУХАХА, они решили по кругу анонсить фичи из релизов 10летней давности?
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|1.33, Аноним (34), 11:38, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Полные темы больше не поддерживаются - какие-то уроды сидят в Mozilla.
Я отказываюсь сидеть без MS Office 2003 JB Edition.
// b.
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|2.46, seven (??), 12:44, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересная тема, вот бы симбиоз с "Outlook 2013 blue" найти/сделать
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|1.37, dmr (?), 12:07, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто в курсе - для Thunderbird есть возможность партиционирования базы на клиентском компьютере или решения проблемы недостатка свободного пространства при сжатии клиенской базы большого размера? Выводит из себя ситуация, когда у пользователя не удается сжимать базу, когда диск оказывается полностью забит нужной информацией.
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|2.39, IRASoldier_registered (ok), 12:09, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Выводит из себя ситуация, когда у пользователя не удается сжимать базу, когда диск оказывается полностью забит нужной информацией.
Пользователю имеет смысл купить хард побольше, не?
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|3.41, freehck (ok), 12:20, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Пользователю имеет смысл купить хард побольше, не?
Поддерживаю. Харды нынче дёшевы.
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|3.50, dmr (?), 13:03, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда начальство деньги экономит на всем, этот метод - не выход из положения.
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|4.74, seven (??), 14:57, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делается так: Увольняется один сотрудник на месяц, закупается что нужно, через месяц сотрудник нанимается. Если этого ночальство не понимает то сотруднику можно за начальство все это дело провернуть, не факт что ему стоит назад потом возвращаться
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|1.42, seven (??), 12:35, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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HTML редактор это боль, стараюсь не пользоваться, а также изображения не маштабируется при получении или отправке и плагинов что-то не найти, лучбе бы они превьюшками были вы в письме
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|2.51, Аноним (51), 13:03, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не боль, это тихий ужас. Нормально пользоваться невозможно.
И через прокси толком не работает.
Из всего безобразия почтовых клиентов это лучшее. Что печалит...
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|3.76, seven (??), 14:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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The Bat! - Чуть не забыл про его существование, и outlook - Дай майкрософту долгой жизни. Но они понятное дело из другого мира
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|1.45, Аноним (45), 12:43, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без кардинальных изменений в интерфейсе, боюсь ТВ ждёт та же участь, что и ГИМП. Функциональный, полезный, но доля рынка стремится к нулю.
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|1.48, Анонимно (?), 12:56, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для интерфейсов MAPI реализована полная поддержка Unicode и поддержка функции MAPISendMailW;
Неужели они идут к поддержке Exchange?
Это работает? Это было было бы просто шикарно.
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|1.65, Аноним (65), 14:03, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При получении пересланных мобильными устройствами писем, в плайн текстовом виде не видны вложения - приходится включать хтмл. В этой версии уже починили?
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|1.79, бублички (?), 15:11, 28/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что подбешивает в Thunderbird, так это когда вне локальной сети (где адресная книга в LDAP) пытаешься написать письмо - адресата указать затруднительно, он его в LDAP искать пытается который недоступен. заморачиваться с локальной репликой LDAP честно говоря неохота
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