Выпуск почтового клиента Thunderbird 68.0

2.18 , evkogan ( ? ), 10:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Вам не нужно.

А остальные используют не только gmail. Корпоративно вообще не gmail.

И нормальный клиент даже под gamil бывает удобен.

2.22 , Посан из 90х ( ? ), 10:53, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Использую TB для доступа к GMail.

Что я делаю не так?

2.25 , бублички ( ? ), 11:01, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – полуграмотные идиоты всех мастей по всему миру так и делают, согласен

2.31 , abi ( ? ), 11:22, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А вот у меня на моём домене - постфикс и довекот.

2.40 , freehck ( ok ), 12:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Нафига этот привет из 90х когда везде все используют гмейл через веб-интерфейс. Ну то есть в самолёте во время пятичасового перелёта тебе почта не нужна, да? А вот некоторым, представь, бывает и нужна. И иметь локально сохранённые копии писем не так у плохо с этой точки зрения. =)

3.77 , бублички ( ? ), 15:05, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в самолёте порой можно и вайфайчик прикупить. ведь ты не над атлантикой каждые 2 дня летаешь?

3.86 , iPony129412 ( ? ), 15:45, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну то есть в самолёте во время пятичасового перелёта тебе почта не нужна, да? Ага. И это обычно будет выглядеть так:

«Thunderbird ограничил загрузку содержимого письма» или «Привет, вот ссылка на документ, посмотри».

2.58 , НяшМяш ( ok ), 13:38, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Обрисую такую картину - есть 5 корпоративных ящиков и штук 10 личных. А теперь представим себе такую ситуацию в браузере. Современная страничка в хроме жрёт от 100 мегабайт (тут я вообще не в курсе цифр). 1.5 - 2 гига отдавать только на почту - это очень дорого. Ещё не забываем, что у каждого домена своя вебморда - где-то кнопка "создать письмо" вверху справа, где-то внизу слева. Проблема поиска какой-нибудь фразы, когда ты не помнишь в каком письме на каком домене она проскакивала. Ещё есть проблема вида, как без костылей открыть 5 разных гугл ящиков одновременно - решили её совсем недавно, и то случайно в Firefox с помощью Multi-Account Containers. При пользовании почтового клиента (не попсы моднявой, а чего-то надёжного типа того же Thunderbirdа) у тебя годами всегда тот же самый интерфейс. Глобальная строка поиска по всем письмам во всех ящиках одновременно. Оффлайн режим хоть и редко нужен, но ты не думаешь инет ли отвалился, или гугл тупит отправить твоё письмо. Да и просто отдельный кайф наблюдать эмоции манагеров, когда их бомбит от того, что гмейл снова обновил свою вебморду, а ты небрежно так "а я уже 10 лет почтовиком пользуюсь, мне по барабану" )

2.75 , бублички ( ? ), 14:59, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – правильно! пусть гугл всегда, целиком и полностью будет в курсе всей твоей личной переписки, а заодно и корпоративной. им ведь тоже интересно что интересно тебе, ну а тем-более что интересно всей твоей подвальной шараге

2.80 , Аноним ( 52 ), 15:14, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гмейл через веб-интерфейс Не работает для корпоративных аккаунтов из-за санкций.

2.85 , имя ( ok ), 15:43, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > везде все используют гмейл через веб-интерфейс …для получения спама и писем о регистрации в одноклассниках. > Даже корпоративно …окей, ещё для инвойсов. Для всего остального эту веб-морду использовать невозможно.

