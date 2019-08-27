Доступна утилита для резервного копирования rclone 1.49

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|1.1, Аноним (1), 08:57, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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> Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск
> MIT
> go
тройное ненужно
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|2.8, Аноним (8), 09:25, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зашифровал всё (GPG в помощь) и будет нормально. Ни Товарищ Майор, ни Агент Смит не подберутся.
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|3.9, Аноним (8), 09:27, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ой, да там даже GPG, оказывается, не требуется - шифрование есть из коробки. Вот так вот.
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|3.15, Тов. майор (?), 10:44, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Когда у майоров имеется вся зашифрованная информация, им легче брутфорсить, искать коллизии.
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|1.3, Аноним (3), 09:06, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
А чому не безопасные хеши?
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|2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:21, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>>Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
> А чому не безопасные хеши?
Дак, на! У нас
>>на языке Go
>>под лицензией MIT.
принято
>> Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск.
жентельменат верить на.
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|2.30, Crazy Alex (ok), 13:57, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там хоть CRC32 ставить можно, если задача - банальная проверка, не повреждён ли случайно файл. А всё, что больше - зависит отличных потрбностей и его логично делать отдельно, сторонними средствами. Скорее всего - с шифрованием.
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|2.35, Аномномномнимус (?), 14:52, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что контроль целостности и шифрование разные вещи? Или у вас есть пример пересечения sha1 на ваших файлах равного размера?
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|1.4, Цезий Родонович (?), 09:09, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот мне надо такую хрень, указать директорию, фильтры (влючать/исключать), что бы оно мне сжало нужное в zip, выкладывало кудато каждый день, и держало 8 последних копий.
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|2.11, Аноним (11), 09:36, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Интересует тоже самое, только не раз в день, а по команде ~раз в месяц на внешний носитель (EHDD) и без сжатия.
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|3.31, Crazy Alex (ok), 13:59, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Используйте rsync. Сабж вообще не о том, его специализация - в умении работать с кучей облачных хранилищ. И дельты он тоже не умеет, насколько я помню
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|2.12, Аноним (12), 09:49, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему бы тебе не посмотреть в сторону специализированных решений типа bacula?
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|2.18, turbo2001 (ok), 11:18, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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zip обязательно? посмотри borg backup, только у него свое хранилище, но зато его можно монтировать как fs.
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|2.13, Аноним (12), 09:59, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЕМНИП, в своё время кто-то из майлру в интервью заявил, что WebDAV нет и не планируется. По-видимому, S3 тоже нет и не планируется.
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|4.21, В (?), 12:23, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Он там всегда был. Но - сейчас он только для платных аккаунтов, и - это же м.ру, им верить и платить деньги даже как-то стремно...
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|1.19, лютый жабист__ (?), 11:34, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Посоветуйте легкую тулзу для двусторонней синхронизации файлов на доверенных хостах. По ssh.
unison какой-то кривоватый. drbd или СУБД жирно.
Смысл: лежит файл с паролями от всякого огого в /root/blabla. Дома, на работе, на ноуте. Везде диски зашифрованы, есливчо.
Хочется чтобы на любом ПК его можно было поредактировать, а изменения синхронизировались сами.
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|2.20, хоть_бы_кто (?), 11:54, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меги есть синхронизация в тулзах, если конечно доверять их шифрованию.
Работает вроде неплохо, синхронизирую директорию с рабочими файлами между рабочим компом и домашним.
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|2.27, iPahcae6 (?), 13:42, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Syncthing. Если не доверяешь их релеям и шифрованию, то подними свой собственный. Либо используй внутри VPN, внутри локальной сети(хоть реальной, хоть VPN) он работает напрямую между машинами, без релеев.
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|2.34, user (??), 14:41, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один вариант - какой-нибудь encfs, тогда можно синхронизировать без дополнительного шифрования.
>диски зашифрованы
encfs --reverse
чтобы на дисках ничего не менять
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|3.42, Crazy Alex (ok), 15:39, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да, я так в амазоне и хранил пока у них был 120 баксов в год безлимит. И rclone был, кажется. единственным вменяемым клиентом для него (насколько там вообще могли быть вменяемые клиенты).
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|2.36, Аномномномнимус (?), 14:56, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берёшь keepass, шифруешь его сложным паролем + внешним файлом-ключом, который никуда налево не отдаёшь. Потом синкай через что угодно, даже если унесут - нишыша не вытянут
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|2.33, Crazy Alex (ok), 14:01, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например потому что три копии в разных облаках перешибут локальный NAS по надёжности даже когда он есть.
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|1.25, Аноним (25), 13:33, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сколько ненужных ненужнеров набежало то. Тулза - огонь, обладает нормальной архитектурой и производительностью для выполнения синхронизации/миграции на хранилищах с миллионами файлов. Какие ещё есть альтернативы?
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|1.28, Аноним (28), 13:51, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, было бы интересно сделать совместимые по хэшу системы типа торрентов и типа ZFS.
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|3.41, useruser (?), 15:19, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расшаривать что-нибудь развесистое типа зеркала gutenberg.org или репозитория Дебиана.
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