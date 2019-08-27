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Доступна утилита для резервного копирования rclone 1.49

27.08.2019 08:34

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.49, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в сервисах 1fichier, Google Photos, Putio и premiumize.me.
  • Представлен экспериментальный web-интерфейс (запускается через "rclone rcd --rc-web-gui"), позволяющий управлять настройками, управлять бэкендами, просматривать, скачивать и загружать файлы в облачные хранилища.
  • Добавлены новые режимы синхронизации "--compare-dest" и "--copy-dest".
  • Реализована опция "--suffix", не требующая указания "--backup-dir" для сохранения резервной копии в текущем каталоге.
  • Добавлена поддержка сохранения лога в формате JSON ("--use-json-log").


Основные особенности rclone:

  • Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
  • Сохранение исходного времени модификации и создания файлов;
  • Поддержка режима частичной синхронизации, при которой копируются только изменившиеся в файле данные;
  • Режим копирования на целевую систему новых и изменившихся файлов;
  • Режим синхронизации для обеспечения идентичного состояния двух директорий на разных системах;
  • Режим проверки для сверки контрольных сумм;
  • Возможность синхронизации между двумя облачными хранилищами;
  • Поддержка шифрования передаваемых потоков данных;
  • Режим "rclone mount", позволяющий примонтировать внешнее хранилище в качестве части локальной ФС при помощи FUSE;
  • Возможность взаимодействия с удалённым хостом по HTTP, WebDav, FTP, SFTP и DLNA.
  • Наличие бэкендов для шифрования содержимого хранилища и кэширования;
  • Поддержка объединения нескольких удалённых хранилищ по аналогии с UnionFS;
  • Возможность многопоточной загрузки на локальный диск.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.rclone.org/t/rcl...)
  2. OpenNews: В состав OpenBSD добавлена собственная реализация rsync
  3. OpenNews: Выпуск Rsync 3.1.2 c устранением уязвимости
  4. OpenNews: Увидел свет Rsync 3.1.0
  5. OpenNews: Доступна утилита для резервного копирования rclone 1.39
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rclone, backup
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:57, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    > Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск
    > MIT
    > go

    тройное ненужно

     
     
  • 2.2, Антонимус (?), 09:01, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не нужно кому? Тебе? Ну так не используй
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:25, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зашифровал всё (GPG в помощь) и будет нормально. Ни Товарищ Майор, ни Агент Смит не подберутся.
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 09:27, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ой, да там даже GPG, оказывается, не требуется - шифрование есть из коробки. Вот так вот.
     
  • 3.15, Тов. майор (?), 10:44, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда у майоров имеется вся зашифрованная информация, им легче брутфорсить, искать коллизии.
     
     
  • 4.17, Аноним (8), 10:53, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Удачи в брутфорсе, Товарищ! Это же так легко и просто!
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:06, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;

    А чому не безопасные хеши?

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 09:14, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бэкдор
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:21, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >>Контроль целостности передаваемых данных при помощи хэшей MD5/SHA1;
    > А чому не безопасные хеши?

    Дак, на!   У нас
      >>на языке Go
      >>под лицензией MIT.

    принято
      >> Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage и Яндекс.Диск.

    жентельменат верить на.

     
  • 2.30, Crazy Alex (ok), 13:57, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там хоть CRC32 ставить можно, если задача - банальная проверка, не повреждён ли случайно файл. А всё, что больше - зависит отличных потрбностей и его логично делать отдельно, сторонними средствами. Скорее всего - с шифрованием.
     
  • 2.35, Аномномномнимус (?), 14:52, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что контроль целостности и шифрование разные вещи? Или у вас есть пример пересечения sha1 на ваших файлах равного размера?
     

  • 1.4, Цезий Родонович (?), 09:09, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот мне надо такую хрень, указать директорию, фильтры (влючать/исключать), что бы оно мне сжало нужное в zip, выкладывало кудато каждый день, и держало 8 последних копий.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:36, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Интересует тоже самое, только не раз в день, а по команде ~раз в месяц на внешний носитель (EHDD) и без сжатия.
     
     
  • 3.31, Crazy Alex (ok), 13:59, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используйте rsync. Сабж вообще не о том, его специализация - в умении работать с кучей облачных хранилищ. И дельты он тоже не умеет, насколько я помню
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:49, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы тебе не посмотреть в сторону специализированных решений типа bacula?
     
  • 2.18, turbo2001 (ok), 11:18, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    zip обязательно? посмотри borg backup, только у него свое хранилище, но зато его можно монтировать как fs.
     
  • 2.26, Alexander (ok), 13:39, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    duplicati?
     

  • 1.6, трурль (?), 09:19, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Использую года два уже для яндекс-облака. Нужно.

     
  • 1.10, Аноним (10), 09:31, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    диска от майлра нет
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 09:59, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕМНИП, в своё время кто-то из майлру в интервью заявил, что WebDAV нет и не планируется. По-видимому, S3 тоже нет и не планируется.
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 10:18, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там WebDAV уже есть. Но есть нюанс.
     
     
  • 4.21, В (?), 12:23, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он там всегда был. Но - сейчас он только для платных аккаунтов, и - это же м.ру, им верить и платить деньги даже как-то стремно...
     
     
  • 5.37, Старик Винер (?), 15:00, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вы имеете против майл.ру?
     

  • 1.16, Я цитирую Прудона (?), 10:50, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А у Меги свои тулзы! Топлю за Мегу
     
  • 1.19, лютый жабист__ (?), 11:34, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посоветуйте легкую тулзу для двусторонней синхронизации файлов на доверенных хостах. По ssh.

    unison какой-то кривоватый. drbd или СУБД жирно.

    Смысл: лежит файл с паролями от всякого огого в /root/blabla. Дома, на работе, на ноуте. Везде диски зашифрованы, есливчо.

    Хочется чтобы на любом ПК его можно было поредактировать, а изменения синхронизировались сами.

     
     
  • 2.20, хоть_бы_кто (?), 11:54, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меги есть синхронизация в тулзах, если конечно доверять их шифрованию.
    Работает вроде неплохо, синхронизирую директорию с рабочими файлами между рабочим компом и домашним.
     
  • 2.24, imak (ok), 13:05, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не понятно за что минусуют человека.
    Если нет желания/возможности поднимать сервер с "белым" ip, можно использовать syncthing.
    https://duckduckgo.com/?q=syncthing&t=ffnt&ia=web
    Трафик между узлами шифруется.
     
  • 2.27, iPahcae6 (?), 13:42, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Syncthing. Если не доверяешь их релеям и шифрованию, то подними свой собственный. Либо используй внутри VPN, внутри локальной сети(хоть реальной, хоть VPN) он работает напрямую между машинами, без релеев.
     
  • 2.34, user (??), 14:41, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один вариант - какой-нибудь encfs, тогда можно синхронизировать без дополнительного шифрования.

    >диски зашифрованы

    encfs --reverse

    чтобы на дисках ничего не менять

     
     
  • 3.42, Crazy Alex (ok), 15:39, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, я так в амазоне и хранил пока у них был 120 баксов в год безлимит. И rclone был, кажется. единственным вменяемым клиентом для него (насколько там вообще могли быть вменяемые клиенты).
     
  • 2.36, Аномномномнимус (?), 14:56, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берёшь keepass, шифруешь его сложным паролем + внешним файлом-ключом, который никуда налево не отдаёшь. Потом синкай через что угодно, даже если унесут - нишыша не вытянут
     

  • 1.22, Аноним (-), 12:49, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то бекапа я там не заметил.
    Синхронизация да
     
  • 1.23, Попугай Кеша (?), 12:51, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем? Если есть NAS и нет проблем
     
     
  • 2.33, Crazy Alex (ok), 14:01, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например потому что три копии в разных облаках перешибут локальный NAS по надёжности даже когда он есть.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:33, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сколько ненужных ненужнеров набежало то. Тулза - огонь, обладает нормальной архитектурой и производительностью для выполнения синхронизации/миграции на хранилищах с миллионами файлов. Какие ещё есть альтернативы?
     
     
  • 2.29, Я цитирую Прудона (?), 13:52, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие ещё есть альтернативы?

    Restic (тоже на Go), но это неточно))

     

  • 1.28, Аноним (28), 13:51, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, было бы интересно сделать совместимые по хэшу системы типа торрентов и типа ZFS.
     
     
  • 2.38, Аномномномнимус (?), 15:01, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    торренты > magnet > sha1
    ZFS не умеет в sha1 https://github.com/zfsonlinux/zfs/wiki/Checksums
     
  • 2.39, Аномномномнимус (?), 15:02, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ради чего собственно?
     
     
  • 3.41, useruser (?), 15:19, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расшаривать что-нибудь развесистое типа зеркала gutenberg.org или репозитория Дебиана.
     
  • 2.40, useruser (?), 15:17, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В порядке бреда: унифицировать ещё и с VCS.
     

  • 1.32, robot228 (?), 14:00, 27/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Черти — кто юзает вебдав и просит мылосру добавить.
     
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