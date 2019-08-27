Доступна утилита для резервного копирования rclone 1.49

2.20 , хоть_бы_кто ( ? ), 11:54, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меги есть синхронизация в тулзах, если конечно доверять их шифрованию.

Работает вроде неплохо, синхронизирую директорию с рабочими файлами между рабочим компом и домашним.

2.24 , imak ( ok ), 13:05, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не понятно за что минусуют человека.

Если нет желания/возможности поднимать сервер с "белым" ip, можно использовать syncthing.

https://duckduckgo.com/?q=syncthing&t=ffnt&ia=web

Трафик между узлами шифруется.

2.27 , iPahcae6 ( ? ), 13:42, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Syncthing. Если не доверяешь их релеям и шифрованию, то подними свой собственный. Либо используй внутри VPN, внутри локальной сети(хоть реальной, хоть VPN) он работает напрямую между машинами, без релеев.

2.34 , user ( ?? ), 14:41, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё один вариант - какой-нибудь encfs, тогда можно синхронизировать без дополнительного шифрования. >диски зашифрованы encfs --reverse чтобы на дисках ничего не менять

3.42 , Crazy Alex ( ok ), 15:39, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну да, я так в амазоне и хранил пока у них был 120 баксов в год безлимит. И rclone был, кажется. единственным вменяемым клиентом для него (насколько там вообще могли быть вменяемые клиенты).

2.36 , Аномномномнимус ( ? ), 14:56, 27/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Берёшь keepass, шифруешь его сложным паролем + внешним файлом-ключом, который никуда налево не отдаёшь. Потом синкай через что угодно, даже если унесут - нишыша не вытянут

