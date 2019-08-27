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Выпуск дистрибутива Super Grub2 Disk 2.04s1

27.08.2019 07:47

Опубликован новый выпуск специализированного загрузочного образа Super Grub2 Disk 2.04s1, занимающего всего 16 Мб и предназначенного для организации загрузки любых систем в ситуациях, когда пользователь столкнулся с повреждением загрузчика, невозможностью загрузить систему или с перетиранием основного загрузчика в системах с несколькими ОС. Для управления и поиска доступных для загрузки систем предлагается консольный интерфейс на основе меню.

Поддерживаются разделы с LVM и RAID, шифрованные разделы (LUKS и geli), загрузка с EFI, ieee1275 и CoreBoot. Предоставляются режимы восстановления Windows, различных дистрибутивов Linux, FreeBSD и macOS. В новой версии осуществлён переход на выпуск GNU GRUB 2.04. В том числе добавлена поддержка файловой системы F2FS, возможность работы с несколькими образами initrd, включен фреймворк верификации, появилась поддержка архитектуры RISC-V, UEFI Secure Boot, Btrfs RAID5/RAID6, Xen PVH и UEFI TPM 1.2/2.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.supergrubdisk.org/...)
  2. OpenNews: Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.04
  3. OpenNews: Релиз дистрибутивов GParted Live 0.20.0
  4. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 1.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: grub, boot
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:03, 27/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Скриншоты от старой версии.
     
  • 2, Аноним (2), 08:19, 27/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вообще в установочных образах большинства дистрибутивов есть возможность запуска grub. Но этот super grub2 disk ш ука интересная
     
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