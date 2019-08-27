Выпуск дистрибутива Super Grub2 Disk 2.04s1

Опубликован новый выпуск специализированного загрузочного образа Super Grub2 Disk 2.04s1, занимающего всего 16 Мб и предназначенного для организации загрузки любых систем в ситуациях, когда пользователь столкнулся с повреждением загрузчика, невозможностью загрузить систему или с перетиранием основного загрузчика в системах с несколькими ОС. Для управления и поиска доступных для загрузки систем предлагается консольный интерфейс на основе меню.

Поддерживаются разделы с LVM и RAID, шифрованные разделы (LUKS и geli), загрузка с EFI, ieee1275 и CoreBoot. Предоставляются режимы восстановления Windows, различных дистрибутивов Linux, FreeBSD и macOS. В новой версии осуществлён переход на выпуск GNU GRUB 2.04. В том числе добавлена поддержка файловой системы F2FS, возможность работы с несколькими образами initrd, включен фреймворк верификации, появилась поддержка архитектуры RISC-V, UEFI Secure Boot, Btrfs RAID5/RAID6, Xen PVH и UEFI TPM 1.2/2.0.