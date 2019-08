Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта

2.3 , midyukovanton ( ok ), 10:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для смены лицензии нужно согласие всех авторов.

3.15 , Аноним ( 2 ), 11:29, 24/08/2019 Спасибо большое за важное уточнение.

2.4 , asdasdasd ( ? ), 10:32, 24/08/2019 А ничего что лицензию меняет владелец этого кода? Пред. версии как были под GPL так и останутся.

2.5 , Sluggard ( ok ), 10:32, 24/08/2019 Ты упускаешь то, что владелец прав на код может менять лицензию по своему усмотрению в любой момент. Или вешать на один и тот же продукт несколько лицензий сразу (как у Qt). Просто эта смена лицензии не будет влиять на версии, выходившие ранее под другой лицензией.

Соответственно, раз у Aplle есть права на весь код CUPS (то есть в проекте нет кода сторонних разработчиков), они могут менять что и когда хотят.

3.7 , leap42 ( ok ), 10:41, 24/08/2019 >> Просто эта смена лицензии не будет влиять на версии, выходившие ранее под другой лицензией. this Лицензию старых версий никто не меняет. Старый код будет доступен под старой лицензией (пусть и в другом тарболе), а новый будет уже под новой.

4.14 , Аноним ( 2 ), 11:29, 24/08/2019 Простите а как теперь отличить старый код от нового? Если в предельном случае, например (условно) кроме изменения лицензии с 2.2 до 2.3 другого диффа не было?

Я пирачу старую версию, а на возможные обвинения говорю, что использую новую, пермиссивную.

3.13 , Аноним ( 2 ), 11:28, 24/08/2019 Хорошо, я вас понял. Возник следующий вопрос:

Допустим, я решил позаимствовать 1 файл из этого проекта. И так получилось, что между версиями 2.2 и 2.3 он не менялся.

Получается, я могу теперь закрыть исходники, ведь никто не сможет доказать, что я именно GPL-ную версию спиратил, раз они идентичны?

4.17 , Sluggard ( ok ), 11:37, 24/08/2019 Ты можешь заимствовать любой код, который есть в версии 2.3, вне зависимости от того, был ли он в более ранних версиях, и изменялся ли к нынешней. Вот если код был в 2.2, а 2.3 его уже не стало (маловероятно, наверное) — тогда облом.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:33, 24/08/2019 Очень просто - потребовать от контрибьюторов передачу копирайтов.

3.18 , midyukovanton ( ok ), 11:46, 24/08/2019 > Очень просто - потребовать от контрибьюторов передачу копирайтов. Они могут отказаться, и тогда вам придётся выпиливать их коммиты. Так что не всегда просто.

Поэтому многие коммерческие конторы принимают коммиты только вместе с передачей авторских прав на них.