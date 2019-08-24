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Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта

24.08.2019 10:15

Спустя почти три года с момента формирования прошлой значительной ветки компания Apple представила выпуск свободной системы печати CUPS 2.3 (Common Unix Printing System), используемой в macOS и большинстве дистрибутивов Linux. Разработку CUPS полностью контролирует компания Apple, которая в 2007 году поглотила компанию Easy Software Products, создавшую CUPS.

Начиная с данного выпуска лицензия на код изменена с GPLv2 и LGPLv2 на Apache 2.0, что позволит сторонним компаниям использовать код CUPS в своих продуктах, без необходимости открытия вносимых изменений, а также даст возможность добиться лицензионной совместимости с другими открытыми проектами Apple, такими как Swift, WebKit и mDNSResponder. Лицензия Apache 2.0 также явно определяет передачу прав на запатентованные технологии вместе с кодом. Негативным последствием смены лицензии с GPL на Apache является потеря лицензионной совместимости с проектами, поставляемыми только под лицензией GPLv2 (лицензия Apache 2.0 совместима с GPLv3, но несовместима с GPLv2). Для устранения данной проблемы в лицензионное соглашение добавлено специальное исключение для кода под лицензиями GPLv2/LGPLv2.

Основные изменения в CUPS 2.3:

  • Добавлена поддержка преднастроек и атрибута "finishing" в шаблонах заданий печати для протокола IPP Everywhere, который предоставляет средства для динамического выбора доступного принтера в сети, позволяет определять наличие принтеров, отправлять запросы и выполнять операции по выводу на печать, как напрямую, так и через промежуточные хосты;
  • В состав включена новая утилита ippeveprinter с реализацией простого сервера IPP Everywhere, который можно использовать для тестирования клиентского ПО или для выполнения команд для каждого выводимого на печать задания;
  • В команде lpstat реализовано отображения состояния приостановки новых заданий вывода на печать;
  • В библиотеку libcups добавлена поддержка аутентификации HTTP Digest и SHA-256;
  • В реализации протокола совместного доступа к принтерам Bonjour обеспечено использование имён DNS-SD при регистрации принтера в сети;
  • В утилиту ipptool добавлена возможность записи файлов атрибутов ippserver;
  • В директиву SSLOptions добавлена поддержка опций MinTLS и MaxTLS для выбора используемых версий TLS;
  • В "client.conf" добавлена поддержка директивы UserAgentTokens;
  • Обновлён сервис systemd для запуска cupsd;
  • В команде lpoptions появилась возможность работы с принтерами IPP Everywhere, не добавленными в локальные очереди печати;
  • В драйвер IPP Everywhere добавлена корректная поддержка принтеров с режимом печати на лицевой стороне;
  • Добавлены правила для учёта особенностей USB-принтеров Lexmark E120n, Lexmark Optra E310, Zebra, DYMO 450 Turbo, Canon MP280, Xerox и HP LaserJet P1102;
  • Устранены уязвимости CVE-2019-8696 и CVE-2019-8675, приводящие к переполнению отведённого под стек буфера при обработке некорректных данных в функциях asn1_get_packed и asn1_get_type, используемых при обработке запросов SNMP;
  • Удалены утилиты cupsaddsmb и cupstestdsc.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.cups.org/blog.html...)
  2. OpenNews: Уязвимости в системе печати CUPS
  3. OpenNews: Компания Apple объявила о смене лицензии на систему печати CUPS
  4. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.2
  5. OpenNews: Для Linux представлена новая подсистема печати printerd
  6. OpenNews: Выпуск SANE 1.0.27 с поддержкой новых моделей сканеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: print, cups
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  • 1.1, iPony129412 (?), 10:21, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Негативным последствием смены лицензии является потеря лицензионной совместимости с проектами, поставляемыми только под лицензией GPLv2

    И в чём суть то объясните? Ну вот есть этак Fedora/Ubuntu. Их же это не касается?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:23, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дочитайте абзац в новости до конца.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:30, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это никого не касается, потому что в текст новой лицензии добавлено исключение для GPLv2, о чём сказано в следующем предложении.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:23, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните нубасу, а как это вообще возможно провернуть легально, без переписывания ВСЕГО кода?
    ведь в версии 2.3 остались фрагменты кода из прошлой версии, лицензированной под GPL, а значит и текущая версия должна быть вся под GPL?
    Я понимаю что я упускаю какой-то важный нюанс, но не вижу, какой.
     
     
  • 2.3, midyukovanton (ok), 10:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для смены лицензии нужно согласие всех авторов.
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 11:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо большое за важное уточнение.
     
  • 2.4, asdasdasd (?), 10:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ничего что лицензию меняет владелец этого кода? Пред. версии как были под GPL так и останутся.
     
  • 2.5, Sluggard (ok), 10:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты упускаешь то, что владелец прав на код может менять лицензию по своему усмотрению в любой момент. Или вешать на один и тот же продукт несколько лицензий сразу (как у Qt). Просто эта смена лицензии не будет влиять на версии, выходившие ранее под другой лицензией.
    Соответственно, раз у Aplle есть права на весь код CUPS (то есть в проекте нет кода сторонних разработчиков), они могут менять что и когда хотят.
     
     
  • 3.7, leap42 (ok), 10:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Просто эта смена лицензии не будет влиять на версии, выходившие ранее под другой лицензией.

    this

    Лицензию старых версий никто не меняет. Старый код будет доступен под старой лицензией (пусть и в другом тарболе), а новый будет уже под новой.

     
     
  • 4.14, Аноним (2), 11:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите а как теперь отличить старый код от нового? Если в предельном случае, например (условно) кроме изменения лицензии с 2.2 до 2.3 другого диффа не было?
    Я пирачу старую версию, а на возможные обвинения говорю, что использую новую, пермиссивную.
     
  • 3.13, Аноним (2), 11:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, я вас понял. Возник следующий вопрос:
    Допустим, я решил позаимствовать 1 файл из этого проекта. И так получилось, что между версиями 2.2 и 2.3 он не менялся.
    Получается, я могу теперь закрыть исходники, ведь никто не сможет доказать, что я именно GPL-ную версию спиратил, раз они идентичны?
     
     
  • 4.17, Sluggard (ok), 11:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь заимствовать любой код, который есть в версии 2.3, вне зависимости от того, был ли он в более ранних версиях, и изменялся ли к нынешней. Вот если код был в 2.2, а 2.3 его уже не стало (маловероятно, наверное) — тогда облом.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто - потребовать от контрибьюторов передачу копирайтов.
     
     
  • 3.18, midyukovanton (ok), 11:46, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень просто - потребовать от контрибьюторов передачу копирайтов.

    Они могут отказаться, и тогда вам придётся выпиливать их коммиты. Так что не всегда просто.
    Поэтому многие коммерческие конторы принимают коммиты только вместе с передачей авторских прав на них.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:58, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять к форку приведут.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:09, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо бы.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:13, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В связи с тем, что "Разработку CUPS полностью контролирует компания Apple" это будет позитивным шагом.
     
     
  • 3.19, Гость (??), 11:54, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не переживайте, форк будет кривой и нерабочий, и пользоваться им никто не будет.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:36, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, как 90% свободного софта. К сожалению.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 14:48, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статистика с опеннета подъехала
     

  • 1.21, Троллль (?), 13:57, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха, то, что сетевая служба до сих пор работает от рута никого не смущает?))
     

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