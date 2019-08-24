Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта

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|1.1, iPony129412 (?), 10:21, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Негативным последствием смены лицензии является потеря лицензионной совместимости с проектами, поставляемыми только под лицензией GPLv2
И в чём суть то объясните? Ну вот есть этак Fedora/Ubuntu. Их же это не касается?
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|2.16, Аноним (16), 11:30, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это никого не касается, потому что в текст новой лицензии добавлено исключение для GPLv2, о чём сказано в следующем предложении.
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|1.2, Аноним (2), 10:23, 24/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Объясните нубасу, а как это вообще возможно провернуть легально, без переписывания ВСЕГО кода?
ведь в версии 2.3 остались фрагменты кода из прошлой версии, лицензированной под GPL, а значит и текущая версия должна быть вся под GPL?
Я понимаю что я упускаю какой-то важный нюанс, но не вижу, какой.
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|2.4, asdasdasd (?), 10:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ничего что лицензию меняет владелец этого кода? Пред. версии как были под GPL так и останутся.
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|2.5, Sluggard (ok), 10:32, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты упускаешь то, что владелец прав на код может менять лицензию по своему усмотрению в любой момент. Или вешать на один и тот же продукт несколько лицензий сразу (как у Qt). Просто эта смена лицензии не будет влиять на версии, выходившие ранее под другой лицензией.
Соответственно, раз у Aplle есть права на весь код CUPS (то есть в проекте нет кода сторонних разработчиков), они могут менять что и когда хотят.
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|3.7, leap42 (ok), 10:41, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Просто эта смена лицензии не будет влиять на версии, выходившие ранее под другой лицензией.
this
Лицензию старых версий никто не меняет. Старый код будет доступен под старой лицензией (пусть и в другом тарболе), а новый будет уже под новой.
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|4.14, Аноним (2), 11:29, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простите а как теперь отличить старый код от нового? Если в предельном случае, например (условно) кроме изменения лицензии с 2.2 до 2.3 другого диффа не было?
Я пирачу старую версию, а на возможные обвинения говорю, что использую новую, пермиссивную.
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|3.13, Аноним (2), 11:28, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, я вас понял. Возник следующий вопрос:
Допустим, я решил позаимствовать 1 файл из этого проекта. И так получилось, что между версиями 2.2 и 2.3 он не менялся.
Получается, я могу теперь закрыть исходники, ведь никто не сможет доказать, что я именно GPL-ную версию спиратил, раз они идентичны?
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|4.17, Sluggard (ok), 11:37, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты можешь заимствовать любой код, который есть в версии 2.3, вне зависимости от того, был ли он в более ранних версиях, и изменялся ли к нынешней. Вот если код был в 2.2, а 2.3 его уже не стало (маловероятно, наверное) — тогда облом.
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|2.6, Аноним (6), 10:33, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень просто - потребовать от контрибьюторов передачу копирайтов.
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|3.18, midyukovanton (ok), 11:46, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очень просто - потребовать от контрибьюторов передачу копирайтов.
Они могут отказаться, и тогда вам придётся выпиливать их коммиты. Так что не всегда просто.
Поэтому многие коммерческие конторы принимают коммиты только вместе с передачей авторских прав на них.
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|2.11, Аноним (11), 11:13, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В связи с тем, что "Разработку CUPS полностью контролирует компания Apple" это будет позитивным шагом.
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|3.19, Гость (??), 11:54, 24/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не переживайте, форк будет кривой и нерабочий, и пользоваться им никто не будет.
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