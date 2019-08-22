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Компания Google представила инициативу Privacy Sandbox

22.08.2019 23:26

Компания Google выступила с инициативой Privacy Sandbox, в рамках которой предложила для реализации в браузерах несколько API, позволяющих достичь компромисса между потребностью пользователей сохранить конфиденциальность и желанием рекламных сетей и сайтов отслеживать предпочтения посетителей.

Практика показывает, что конфронтация лишь усугубляет ситуацию. Например, внедрение блокировки используемых для отслеживания Cookie привело к более интенсивному использованию альтернативных техник, таких как методы косвенной идентификации (browser fingerprinting), пытающихся выделить пользователя из общей массы, полагаясь на применяемые им специфичные настройки (установленные шрифты, MIME-типы, режимы шифрования и т.п.) и особенности оборудования (экранное разрешение, специфичные артефакты при отрисовке и т.п.).

Google предлагает предоставить штатный Floc API, который даст возможность рекламным сетям определить категорию интересов пользователя, но не позволит провести индивидуальную идентификацию. API будет оперировать общими группами интересов, охватывающих большие обезличенные массы пользователей (например, "любители классической музыки"), но не позволит манипулировать данными на уровне истории посещения конкретных сайтов. Для измерения эффективности рекламы и оценки конверсии кликов развивается Conversion Measurement API, дающий возможность получить обобщённые сведения об активности пользователей на сайте, после перехода через клик на рекламу.

Для выделения из общего потока активности мошенников и спамеров (например, накрутка кликов или проведение ложных транзакций для обмана рекламодателей и владельцев сайтов) подготовлен Trust Token API, основанный на использовании протокола Privacy Pass, который уже применяется CloudFlare для классификации пользователей Tor. API даёт возможность разделить пользователей на заслуживающих доверия и не заслуживающих доверия, без использования межсайтовых идентификаторов.

Для предотвращения косвенной идентификации предлагается техника Privacy Budget. Суть метода в том, что браузер отдаёт информацию, которую потенциально можно использовать для идентификации, только в определённом объёме. Если лимит на число обращений к API превышен и выдача дальнейшей информации может привести к нарушению анонимности, то дальнейший доступ к определённым API блокируется.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/produc...)
  2. OpenNews: В Chrome появится защита от передачи сторонних Cookie и скрытой идентификации
  3. OpenNews: В Firefox Beta добавлен блокировщик скриптов майнинга и скрытой идентификации
  4. OpenNews: 0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей
  5. OpenNews: Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей
  6. OpenNews: Представлена новая техника скрытой идентификации системы и браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: fingerprint, privacy
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Google (?), 23:44, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Никому верить нелья. Нам - можно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:49, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мозилле верить не только можно, но и нужно, чтоб была Конкуренция™. Потерпим ради Конкуренции™.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:46, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пчелы против меда?
     
     
  • 2.3, dimqua (ok), 23:48, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они компромисс предлагают. :-)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:57, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компромисс напоминает сказку про вершки и корешки.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:50, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, дополнительных параметров для фингерпринтинга подгонят.
     
  • 1.6, andy (??), 23:56, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему нельзя просто поставить расширение disconnect или ghostery?
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 00:40, 23/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока ещё можно
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:59, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > конфронтация лишь усугубляет ситуацию

    …поэтому расслабьте булки и получайте удовольствие, уважаемый потребитель.

     
  • 1.9, Аноним (9), 00:03, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А они в своём великолепном поисковике не могут добавить пунктик о том, что "Мы используем куки для рекламы. Если вы этого не хотите, жмите кнопку". И всё, кому надо - те нажмут, остальные мимокрокодилы будут ловиться на рекламе того же самого гугла и его партнёров. Надоела эта реклама - потёр куки гугла. Но судя по тому, что гуглу проще предложить API, который выдают за "компромис", то это всё потуги малыша в лужу. Адблок был, есть, будем
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:08, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > разделить пользователей на заслуживающих доверия и не заслуживающих доверия

    Неплохо, скоро надо будет доверие гугла заслужить, чтобы в интернет попасть, и дорожными знаками уже не отделаешься.

     
  • 1.11, Аноним (11), 00:10, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше векторов идентификации рекламному богу!
     
  • 1.13, Аноним (13), 01:44, 23/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да пошли они в задницу.
     
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