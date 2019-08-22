27 августа в Московском Политехе выступит Ричард Столлман

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|1.5, Аноним (5), 08:42, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Следуя философии Ричарда Столлмана мы сделали мероприятие полностью открытым, его можно посетить без какой-либо регистрации
А почему тогда в новости требуется?
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|2.7, Аноним (7), 09:01, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что помещение не резиновое, а софт - резиновый - натягивается на бесконечное число лохов.
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|3.9, ыы (?), 09:04, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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надо полагать большая часть желающих при регистрации отказ... из-за недостатка места в зале..
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|3.17, ыы (?), 09:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вечерок свободы за отдельно взятым забором под усиленной охраной...
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|1.6, ыы (?), 08:53, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
А товарищ докладчик знает как его несвободно используют и заставляют на его доклады регистрироваться?
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|2.8, Антон (??), 09:03, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Вы можете помочь нам оценить число желающих посетить мероприятие, заполнив форму ниже. Следуя философии Ричарда Столлмана мы сделали мероприятие полностью открытым, его можно посетить без какой-либо регистрации.
И сразу после
>Регистрация
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|2.22, Аноним (22), 09:58, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по посту на Хабре, докладчик ставил условие "никаких камер" перед тем, где размещаться будет, а при этом приехал в город, обвешанный камерами. Двоемыслие какое-то.
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|1.10, Аноним (10), 09:07, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Расскажет как сделал подлянку с "забытым" исключением в gcc-4.3 ?
Или почему позволяет себе игнорировать желания авторов проектов (намекаю на sed/grep - которые хотели уйти от "защиты") ?
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|2.26, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:24, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Расскажет как сделал подлянку с "забытым" исключением в gcc-4.3 ?
Как _всем_ известно, линковку с _проприертарью_
про-[полимери]-ли лояры проприертращиков и их
друзья в пермиссифф-фаундейшинах.
Поэтому теперь _вы_, малопочтенные
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114919.html#19
, так [I] визжите от боли [/I] за прилетевшее по части
_тивоизации_ и _патентов_, рассказывая всем песТней, как оно всё было не так.
> Или почему позволяет себе игнорировать желания авторов проектов (намекаю на sed/grep -
> которые хотели уйти от "защиты") ?
Твоя ....эээ.... Твоё подружко Лея ещё тоже была очень.... эээ.... Органична.
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|3.27, ыы (?), 10:44, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выступление Billie Eilish перенесли с Adrenaline Stadium на более крупную площадку дворца спорта «Мегаспорт». Универсальная арена дворца рассчитана на 14 тысяч зрителей!
Передайте привет Дику если зарегистрируетесь где надо :)
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|1.30, jamesjames (ok), 10:57, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И еду ему без химикатов, натуральную, и много, чтобы подольше погостил. А там и до гражданства недалеко. :D
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|2.31, ыы (?), 11:49, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да просто перед выступлением покормить надо...
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