27 августа в Московском Политехе выступит Ричард Столлман

> Расскажет как сделал подлянку с "забытым" исключением в gcc-4.3 ?

Как _всем_ известно, линковку с _проприертарью_

про-[полимери]-ли лояры проприертращиков и их

друзья в пермиссифф-фаундейшинах.

Поэтому теперь _вы_, малопочтенные

http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114919.html#19

, так [I] визжите от боли [/I] за прилетевшее по части

_тивоизации_ и _патентов_, рассказывая всем песТней, как оно всё было не так.

> Или почему позволяет себе игнорировать желания авторов проектов (намекаю на sed/grep -

> которые хотели уйти от "защиты") ?

Твоя ....эээ.... Твоё подружко Лея ещё тоже была очень.... эээ.... Органична.

