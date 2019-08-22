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27 августа в Московском Политехе выступит Ричард Столлман

22.08.2019 01:18

Определено время и место выступления Ричарда Столлмана в Москве. 27 августа с 18-00 до 20-00 каждый желающий сможет абсолютно бесплатно посетить выступление Столлмана, которое состоится по адресу ул. Большая Семеновская, 38. Аудитория А202 (Факультет информационных технологий Московского политехнического университета). Посещение бесплатное, но рекомендуется предварительная регистрация (регистрация нужна для оформления пропуска в здание, те у кого есть пропуск в Политех могут не регистрироваться). Тема доклада - "Авторское право и общество — противостояние в век компьютерных сетей".

  1. Главная ссылка к новости (https://mospolytech002.timepad...)
  2. OpenNews: Перевод книги про Ричарда Столлмана
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО
  4. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Проекту GNU исполнилось 35 лет
  6. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: stallman
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  • 1.1, iPony129412 (?), 08:09, 22/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:22, 22/08/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
  • 2.3, Адекват (ok), 08:24, 22/08/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     

     ....нить свёрнута, показать (2)

  • 1.5, Аноним (5), 08:42, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Следуя философии Ричарда Столлмана мы сделали мероприятие полностью открытым, его можно посетить без какой-либо регистрации

    А почему тогда в новости требуется?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:01, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что помещение не резиновое, а софт - резиновый - натягивается на бесконечное число лохов.
     
     
  • 3.9, ыы (?), 09:04, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо полагать большая часть желающих при регистрации отказ... из-за недостатка места в зале..
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:20, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без регистрации охрана в здание не пустит.
     
     
  • 3.17, ыы (?), 09:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вечерок свободы за отдельно взятым забором под усиленной охраной...
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охрана открытой философии ... Однако
     

  • 1.6, ыы (?), 08:53, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

    А товарищ докладчик знает как его несвободно используют и заставляют на его доклады регистрироваться?

     
     
  • 2.8, Антон (??), 09:03, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Вы можете помочь нам оценить число желающих посетить мероприятие, заполнив форму ниже. Следуя философии Ричарда Столлмана мы сделали мероприятие полностью открытым, его можно посетить без какой-либо регистрации.

    И сразу после
    >Регистрация

     
  • 2.19, Аноним (19), 09:36, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А товарищ докладчик как давно мылся?
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:58, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по посту на Хабре, докладчик ставил условие "никаких камер" перед тем, где размещаться будет, а при этом приехал в город, обвешанный камерами. Двоемыслие какое-то.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:07, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Расскажет как сделал подлянку с "забытым" исключением в gcc-4.3 ?
    Или почему позволяет себе игнорировать желания авторов проектов (намекаю на sed/grep - которые хотели уйти от "защиты") ?
     
     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:24, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расскажет как сделал подлянку с "забытым" исключением в gcc-4.3 ?

    Как _всем_ известно, линковку с _проприертарью_
    про-[полимери]-ли лояры проприертращиков и их
    друзья в пермиссифф-фаундейшинах.

    Поэтому теперь _вы_, малопочтенные
       http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114919.html#19
    , так [I] визжите от боли [/I] за прилетевшее по части
    _тивоизации_ и _патентов_,  рассказывая всем песТней, как оно всё было не так.

    > Или почему позволяет себе игнорировать желания авторов проектов (намекаю на sed/grep -
    > которые хотели уйти от "защиты") ?

    Твоя ....эээ.... Твоё подружко Лея ещё тоже была очень.... эээ....  Органична.

     

  • 1.11, Александр (??), 09:11, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я на Билли Айлиш иду 27 августа, так что не приду
     
     
  • 2.25, Анонимный прохожий (?), 10:22, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я на Билли Айлиш иду 27 августа, так что не приду

    Держите нас в курсе.  Ваше мнение очень важно для нас.

     
     
  • 3.27, ыы (?), 10:44, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выступление Billie Eilish перенесли с Adrenaline Stadium на более крупную площадку дворца спорта «Мегаспорт». Универсальная арена дворца рассчитана на 14 тысяч зрителей!

    Передайте привет Дику если зарегистрируетесь где надо :)

     
  • 2.32, Аноним (32), 12:05, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы свободны выбирать событие по вашему вкусу
     

  • 1.14, Аноним (-), 09:25, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Троекратное "Ура", товарищи!
     
  • 1.24, emg81 (ok), 10:12, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо, зарегился.
     
  • 1.30, jamesjames (ok), 10:57, 22/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И еду ему без химикатов, натуральную, и много, чтобы подольше погостил. А там и до гражданства недалеко. :D
     
     
  • 2.31, ыы (?), 11:49, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да просто перед выступлением покормить надо...
     

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