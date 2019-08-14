The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8

14.08.2019 21:46

Проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), занимающийся поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS, объявил о готовности репозитория EPEL 8 к релизу. Репозиторий был сформирован две недели назад и теперь признан готовым для внедрения. Через EPEL пользователям дистрибутивов, совместимых с Red Hat Enterprise Linux, предлагается дополнительный набор пакетов из Fedora Linux, поддерживаемых сообществами Fedora и CentOS. Бинарные сборки производятся для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x. В текущем виде для загрузки доступно 310 бинарных пакетов (179 srpm).

Из новшеств отмечается создание дополнительного канала epel8-playground, выступающего аналогом Rawhide в Fedora и предлагающего наиболее свежие версии активно обновляемых пакетов, без гарантии их стабильности и сопровождения. По сравнению с прошлыми ветками в EPEL 8 также добавлена поддержка новой архитектуры s390x, для которой теперь собираются пакеты. В будущем не исключено появление поддержки s390x и в EPEL 7. Модули пока не поддерживаются, но их поддержку планируется интегрировать к моменту формирования ветки EPEL-8.1 в репозиторий, что позволит использовать их в качестве зависимостей при сборке других пакетов в EPEL.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Сформирован репозиторий EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8
  3. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Red Hat Enterprise Linux 5 и репозитория EPEL 5
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  6. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: epel, centos, redhat, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BlackRot (?), 21:51, 14/08/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    i386 где? Или s390x о котором я впервые слышу так сильно популярен?
     
     
  • 2.2, имя (?), 21:56, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > i386 где? Или s390x о котором я впервые слышу так сильно популярен?

    За i386 в серверной стойке уже давно никому не платят.

     
     
  • 3.4, BlackRot (?), 21:59, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну если с такой стороны смотреть - то да.
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:57, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i386 ещё в EPEL-7 прекратили поддерживать
     

  • 1.5, Sw00p aka Jerom (?), 23:57, 14/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    """Репозиторий был сформирован две недели назад и теперь признан готовым для внедрения"""

    я то думаю а че его нет )), вышел ведь, тут вот оно что - слов нет!

     
  • 1.6, Аноним (6), 00:13, 15/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    А CentOS8 где?.. Где CentOS 7.7 ? а.. ну да - должен остаться только один.. redhat.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:11, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А CentOS8 где?.. Где CentOS 7.7 ?

    Вот сволочи! Не тратят свое личное время забесплатно на Самого Тебя!

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру