Релиз EPEL 8 с пакетами из Fedora для RHEL 8

Проект EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), занимающийся поддержанием репозитория дополнительных пакетов для RHEL и CentOS, объявил о готовности репозитория EPEL 8 к релизу. Репозиторий был сформирован две недели назад и теперь признан готовым для внедрения. Через EPEL пользователям дистрибутивов, совместимых с Red Hat Enterprise Linux, предлагается дополнительный набор пакетов из Fedora Linux, поддерживаемых сообществами Fedora и CentOS. Бинарные сборки производятся для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x. В текущем виде для загрузки доступно 310 бинарных пакетов (179 srpm).

Из новшеств отмечается создание дополнительного канала epel8-playground, выступающего аналогом Rawhide в Fedora и предлагающего наиболее свежие версии активно обновляемых пакетов, без гарантии их стабильности и сопровождения. По сравнению с прошлыми ветками в EPEL 8 также добавлена поддержка новой архитектуры s390x, для которой теперь собираются пакеты. В будущем не исключено появление поддержки s390x и в EPEL 7. Модули пока не поддерживаются, но их поддержку планируется интегрировать к моменту формирования ветки EPEL-8.1 в репозиторий, что позволит использовать их в качестве зависимостей при сборке других пакетов в EPEL.



