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HTTP-заголовок Alt-Svc может применяться для сканирования портов внутренней сети

14.08.2019 14:58

Исследователи из Бостонского университета разработали метод атаки (CVE-2019-11728), позволяющий осуществить сканирование IP-адресов и открытых сетевых портов во внутренней сети пользователя, отгороженной от внешней сети межсетевым экраном, или на текущей системе (localhost). Атака может быть совершена при открытии в браузере специально оформленной страницы. Предложенная техника основана на применении HTTP-заголовка Alt-Svc (HTTP Alternate Services, RFC-7838). Проблема проявляется в Firefox, Chrome и основанных на их движках браузерах, включая Tor Browser и Brave.

Заголовок Alt-Svc позволяет серверу определить альтернативный способ обращения к сайту и проинструктировать браузер о необходимости перенаравить запрос на новый хост, например, для балансировки нагрузки. В том числе возможно указание сетевого порта для проброса, например, указание 'Alt-Svc: http/1.1="other.example.com:443";ma=200' предписывает клиенту для получения запрошенной страницы соединиться с хостом other.example.org, используя сетевой порт 443 и протокол HTTP/1.1. Параметр "ma" задаёт максимальное время действия перенаправления. Кроме HTTP/1.1, в качестве протоколов поддерживаются HTTP/2-over-TLS (h2), HTTP/2-over plain text (h2c), SPDY(spdy) и QUIC (quic), использующий UDP.

Для сканирования адресов сайт атакующего может последовательно перебирать интересующие адреса внутренней сети и сетевые порты, используя в качестве признака задержку между повторными запросами. В случае недоступности перенаправляемого ресурса браузер мгновенно получает в ответ пакет RST и сразу помечает альтернативный сервис недоступным и обнуляет заданное в запросе время жизни перенаправления. Если сетевой порт открыт то для завершения соединения требуется больше времени (будет предпринята попытка установки соединения с соответствующим обменом пакетами) и браузер отреагирует не мгновенно.

Для получения информации о проверке атакующий может следом сразу перенаправить пользователя на вторую страницу, которая в заголовке Alt-Svc сошлётся на работающий хост атакующего. Если браузер клиента отправит запрос на данную страницу, то можно считать, что перенаправление первого запроса Alt-Svc сброшено и проверяемый хост и порт недоступны. Если запроса не последовало, значит данные о первом перенаправлении ещё не просрочены и соединение было установлено.

Указанный метод позволяет в том числе проверять сетевые порты, занесённые в чёрный список браузера, такие как порты почтовых серверов. Работающая атака подготовлена с использованием подстановки iframe в трафик жертвы и применения в Alt-Svc протокола HTTP/2 для Firefox и QUIC для сканирования UDP-портов в Chrome. В Tor Browser атака не может применяться в контексте внутренней сети и localhost, но подходит для организации скрытого сканирования внешних хостов через выходной узел Tor. Проблема со сканированием портов уже устранена в Firefox 68.

Заголовок Alt-Svc также может применяться:

  • При организации DDoS-атак. Например, для TLS перенаправление может обеспечить уровень усиления в 60 раз так как начальный запрос клиента занимает 500 байт, ответ с сертификатом около 30 Кб. Генерируя подобные запросы в цикле на множестве клиентских систем можно добиться исчерпания доступных серверу сетевых ресурсов;
  • Для обхода механизмов защиты от фишинга и вредоносного ПО, предоставляемых такими сервисами, как Safe Browsing (перенаправление на вредоносный хост не приводит к выводу предупреждения);
  • Для организации отслеживания перемещения пользователя. Суть метода в подстановке iframe, ссылающегося в Alt-Svc на внешний обработчик отслеживания перемещения, вызов которого осуществляется невзирая на включение средств для защиты от трекеров. Также возможно отслеживание на уровне провайдеров через использования в Alt-Svc уникального идентификатора (случайные IP:порт как идентификатор) с его последующим анализом в транзитном трафике;
  • Для извлечения сведений об истории перемещений. Подставив на свою страницу iframe с запросом картинки с заданного сайта, использующего Alt-Svc, и проанализировав состояние Alt-Svc в трафике, атакующий, имеющий возможность анализа транзитного трафика, может сделать вывод о том, что пользователь ранее уже посещал указанный сайт;
  • Зашумление логов систем определения вторжений. Через Alt-Svc можно вызвать волну запросов к вредоносным системам от имени пользователя и создать видимость ложных атак для скрытия в общем объёме сведений о реальной атаке.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 37.0.1 с устранением критической уязвимости
  3. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
  4. OpenNews: Проведено сканирование портов всех IPv4-адресов с использованием ботнета из маршрутизаторов
  5. OpenNews: Представлен ZMap, инструмент для глобального сканирования Сети
  6. OpenNews: Проект TCP Stealth стал ответом на деятельность спецслужб по сканированию серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: http, scan
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, вейланд (?), 15:15, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Напридумывают заголовков, а потом ломают друг друга в порты!
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:17, 14/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.3, ansible (?), 15:20, 14/08/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:24, 14/08/2019 Скрыто
    		• +/
     

     ....нить свёрнута, показать (2)

  • 1.5, Аноним (5), 15:26, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РеШеТо
     
     
  • 2.7, Федора (?), 15:56, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Peшето-pешётушко.
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:26, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    about:config -> network.http.altsvc.enabled: false
     
     
  • 2.8, ананим.orig (?), 16:06, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё равно, красиво задумано.
     

  • 1.9, Michael Shigorin (ok), 16:34, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А хоть один случай применения на пользу в масштабах, отличных от нуля, был вообще замечен?
     
     
  • 2.11, пох. (?), 16:50, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты имеешь в виду, удалось ли сп...ть чьих-то денег? Не, вряд ли.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 17:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Отличная логика разработчиков Альта. Раз не можете доказать что деньги были украдены фиксить ничего не будем. Когда деньги украдут может быть подумаем фиксить или нет, но до этого мы ничего делать не будем. Хоть бы постеснялся тут это писать.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:37, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может таки имелось ввиду, есть ли вообще польза от такого заголовка, кроме "описанной в статье"?:)
     
  • 2.14, Аноним (14), 17:19, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -у вас несчастные случаи были?
    -нет
    -будут.
     
  • 2.17, Анончик (?), 17:55, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, для перенаправления пользователей Tor на onion-версию сервиса вместо клирнетовой (что позволяет избежать потенциально подслушивающих экзит-нод Тора).
     

  • 1.10, Kuromi (ok), 16:39, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Проблема проявляется в Firefox, Chrome и основанных на их движках браузерах, включая Tor Browser и Brave."
    То есть везде.
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 17:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В lynx нет такой проблемы.
     

  • 1.16, Аноним (16), 17:50, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В palemoon этот бэкдор не обнаружен
     

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