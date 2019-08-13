Выпуск дисплейного сервера Mir 1.4

Опубликован релиз дисплейного сервера Mir 1.4, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 29/30. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске в средствах для обеспечения запуска Wayland-приложений в оболочках на основе Mir улучшена поддержка расширения протокола wlr-layer-shell (Layer Shell), предложенного разработчиками пользовательского окружения Sway, и применяемого в процессе портирования оболочки MATE на Wayland. Из поставки удалены утилиты mirrun и mirbacklight. В прослойку MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral, добавлена поддержка эксклюзивных зон, ограничивающих размещения окна определённой областью экрана.

Сделан первый шаг к избавлению от специфичного API mirclient, который уже длительное время находится в замороженном состоянии и вместо него рекомендовано использовать протокол Wayland. В новом выпуске API mirclient отключен по умолчанию, но оставлена сборочная опция "--enable-mirclient" для его возвращения, а для выборочной активации предложена переменная окружения MIR_SERVER_ENABLE_MIRCLIENT и настройка файла конфигурации enable-mirclient. Полному удалению API mirclient мешает то, что он пока продолжает использоваться в UBports и Ubuntu Touch.



