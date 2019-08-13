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Выпуск дисплейного сервера Mir 1.4

13.08.2019 20:57

Опубликован релиз дисплейного сервера Mir 1.4, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 29/30. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске в средствах для обеспечения запуска Wayland-приложений в оболочках на основе Mir улучшена поддержка расширения протокола wlr-layer-shell (Layer Shell), предложенного разработчиками пользовательского окружения Sway, и применяемого в процессе портирования оболочки MATE на Wayland. Из поставки удалены утилиты mirrun и mirbacklight. В прослойку MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral, добавлена поддержка эксклюзивных зон, ограничивающих размещения окна определённой областью экрана.

Сделан первый шаг к избавлению от специфичного API mirclient, который уже длительное время находится в замороженном состоянии и вместо него рекомендовано использовать протокол Wayland. В новом выпуске API mirclient отключен по умолчанию, но оставлена сборочная опция "--enable-mirclient" для его возвращения, а для выборочной активации предложена переменная окружения MIR_SERVER_ENABLE_MIRCLIENT и настройка файла конфигурации enable-mirclient. Полному удалению API mirclient мешает то, что он пока продолжает использоваться в UBports и Ubuntu Touch.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.1, использующего Wayland
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  5. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
  6. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir, wayland
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.5, Аноним (5), 22:55, 13/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    >собранные с GTK3/4

    А что, уже GTK4? Xfce вот только недавно портировали на GTK3.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:42, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже несколько бета-версий выпущено. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50648
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:02, 13/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, Mir это одна из реализаций серверной части Wayland протокола?
     
  • 1.7, user90 (?), 23:20, 13/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хватит уже этой тухлятины. А то сначала "На бубунте буде Mir!", а потом вдруг резко сдуваются до "решения для встраиваемых устройств и интернета вещей", LOL!
     

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