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Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.4

13.08.2019 11:45

После около 2 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 4.4. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных с поддержкой WebDAV и работа с событиями с поддержкой CalDAV.

Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола ZotVI, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus.

Новый релиз включает в себя, по большей части, изменения связанные с расширением возможностей ZotVI, улучшением федеративного взаимодействия, а также повышением удобства работы для пользователей и исправлением ошибок. Наиболее интересные изменения в новом выпуске:

  • Улучшения логики и процедур при работе с событиями в календаре
  • Перевод нового менеджера очереди queueworker (доступен в качестве расширения) из экспериментальной в стадию предварительного тестирования
  • Перевод единого каталога пользователей в формат ZotVI
  • Улучшение поддержки Opengraph для каналов
  • Добавлена поддержка дополнительных событий в модуль взаимодействия с сетями ActivityPub

Отдельно следует отметить начало работы по официальной стандартизации семейства протоколов Zot в рамках W3C для чего запущен процесс формирования рабочей группы.

  1. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.2
  2. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
  3. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 1.3
  5. OpenNews: Доступен Freedombone 4.0, дистрибутив для создания домашних серверов
Автор новости: xm
Тип: Программы
Ключевые слова: hubzilla
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 12:52, 13/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    >коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse.

    Хм, в случаях когда вы пишете о какой-то неведомой хрени, то стоит написать ЗАЧЕМ это нужно, поскольку описание ЧТО это вообще ни о чём не говорит.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:10, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ЗАЧЕМ это нужно

    Кому?
    Вы хотели сказать: автор предполагал то-то и то-то, но пользователи как всегда...

     
  • 2.9, пох. (?), 14:18, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стухл, ты о чем? Оно никому и низачем ненужно, кроме полировки ЧСВ своих полутора авторов.

     
  • 2.10, Crazy Alex (ok), 15:40, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вроде ж интуитивно понятно?
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 13/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Децентрализация видеохостингов, мсосальных сетей, всё это тенденция современная. Но что с мессенджерами: ТОХ, Сигнал...
     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:09, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Децентрализация видеохостингов, мсосальных сетей, всё это тенденция современная. Но что
    > с мессенджерами: ТОХ, Сигнал...

    Их скайпо-вассапо-обтелеграмили.

     
  • 2.5, Аноним (5), 13:47, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет такой тенденции. Эти децентрализованные сервера три с половиной человека используют. Людям лень их запускать даже там, где они нужны
     
     
  • 3.6, Свобода (?), 13:56, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О чём говорить, если даже свободные проекты юзают проприетарный Microsoft® GitHub™, и по числу фанатичных привенженцев он уже эпл обогнал.
     
  • 2.7, Аноним (-), 13:58, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не путайте теплое с мягким. Есть пласт сервисов, которые пилят студенты за еду, взяв за основу идею fediverse (децентрализация с одновременной возможностью достучаться до пользователей других сервисов без регистрации нового аккаунта). Есть сервисы (типо токса), которые другими студентами пилятся именно для окукливания ото всех. Цели немного разные, ну
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:59, 13/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    видел кто хоть одного живого пользователя сабжа? Мастодон и peertube довольно популярны в узких кругах. А с этим нечто как дела обстоят?
     
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