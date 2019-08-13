Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.4

После около 2 месяцев разработки представлен выпуск платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 4.4. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и Javascript и распространяется под лицензией MIT.

Hubzilla поддерживает единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Также реализовано хранилище данных с поддержкой WebDAV и работа с событиями с поддержкой CalDAV.

Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола ZotVI, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus.

Новый релиз включает в себя, по большей части, изменения связанные с расширением возможностей ZotVI, улучшением федеративного взаимодействия, а также повышением удобства работы для пользователей и исправлением ошибок. Наиболее интересные изменения в новом выпуске:

Улучшения логики и процедур при работе с событиями в календаре

Перевод нового менеджера очереди queueworker (доступен в качестве расширения) из экспериментальной в стадию предварительного тестирования

Перевод единого каталога пользователей в формат ZotVI

Улучшение поддержки Opengraph для каналов

Добавлена поддержка дополнительных событий в модуль взаимодействия с сетями ActivityPub

Отдельно следует отметить начало работы по официальной стандартизации семейства протоколов Zot в рамках W3C для чего запущен процесс формирования рабочей группы.



