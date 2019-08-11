The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Gentoo объявлена стабильной поддержка архитектуры AArch64 (ARM64)

11.08.2019 20:12

Проект Gentoo объявил о стабилизации профиля для архитектуры AArch64 (ARM64), которая переведена в разряд первичных архитектур, на которую теперь распространяется полноценная поддержка и формирование обновлений с устранением уязвимостей. Из поддерживаемых ARM64-плат можно отметить Raspberry Pi 3 (Model B), Odroid C2, Pine (A64+, Pinebook, Rock64, Sopine64, RockPro64), DragonBoard 410c и Firefly AIO-3399J.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Gentoo предоставил окружение GNOME 3.30, работающее без привязки к systemd
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Funtoo 1.3, развиваемого основателем Gentoo Linux
  4. OpenNews: Проект Gentoo опубликовал отчёт о взломе своих репозиториев на GitHub
  5. OpenNews: Gentoo прекращает формирование hardened-варианта ядра Linux
  6. OpenNews: Дистрибутив Gentoo Linux представил Live-сборку
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gentoo, arm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:21, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так, то есть теперь можно конпелять бинарники и собирать годноту для распбери, шоб не жрала лишку, я правильно понял?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:32, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А так не копейки выигрыш?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 20:45, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так вот Ктулху его знает. В контексте того железа что на распбери вкорячено - возможно и не такие копейки-то...
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:14, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Arch Arm?
     
  • 3.24, Hewlett Packard (?), 01:08, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В человеко-часах, по сравнению с созданием для всех важных для вас пакетов собственного rpm или deb-репозиториев и самостоятельной их пересборкой с теми же нужными вам ключами, при каждом обновлении пакета в вашем дистрибутиве? Нет, не копейки.
     
  • 2.6, user90 (?), 20:58, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > годноту для распбери

    Когнитивный диссонанс))

     
  • 2.7, eganru (?), 21:01, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже несколько годы как можно. Раньше протестировано было хуже. Сейчас протестировано стало лучше.
     
  • 2.11, urandon (?), 21:57, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    -O8 помогает, инфа 100%
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:32, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мультилиб  с armv7 или хотя бы ilp32 будет?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:57, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой в этом смысл? Есть примеры бинарей, собранных под armv7 и недоступных в исходниках?
     

  • 1.8, Dheev (?), 21:23, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А толку? Стоит только проверить пакет какой-то сложной программы, она отсутствует у  многих архитектур у Gentoo. У Firefox от версии к версии то появляется поддержка arm, то убирается. У некоторых программ вообше по 2-3 архитектуры. А у Debian для каждого пакета бинарники под каждую архитектуру. Firefox на всех архитектурах. Смысл в Gentoo какой, если ужасные ебилды пишут? Программа поддерживает, а в ебилдах поддержку архитектур не пишут.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:30, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное Гента, программы потом
     
  • 2.10, Аноним (16), 21:49, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не ебилды ужасные. Просто архитектуру в ебилд добавляют т. н. arch team по запросу и после проверки, что оно правда работает.
     
  • 2.12, пох. (?), 22:13, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жрите, де6илы! Ой, проклятый Т9... ебилдов ждите!

    вы ж одну строчку в готовом, блжад, ебилде поменять - ну никак не способны (я уж молчу свой написать, это вообще атомная физика)? Никакого смысла для вас в этой генте, и вправду, нет.

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 22:58, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там даже строчку менять не надо. Есть package.accept_keywords
     
  • 2.13, Аноним (14), 22:14, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Генту не для работы а для повыпендриваться.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:19, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для убивания времени.
     
  • 3.20, Юрий (??), 23:31, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для работы. А тем, у кого уровень для Gentoo недостаточный, просто не нужно ее ставить - ничего кроме выпендрежа и потери времени на самом деле не получится.
     
     
  • 4.21, Dheev (?), 23:35, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилировать всю систему ради прироста производительности в пару процентов? Ради чего на работе используют Gentoo?
     
     
  • 5.22, Юрий (??), 23:41, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Компилировать всю систему ради прироста производительности в пару процентов?

    Компилировать всю систему надо один раз, при установке. Не критично ни разу. И компилировать ее имеет смысл не ради прироста производительности, а ради удаления кучи не нужны зависимостей. Впрочем и ради прироста производительности тоже.
    >Ради чего на работе используют Gentoo?

    Этот дистрибутив не хуже других.

     
  • 5.25, Hewlett Packard (?), 01:15, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради тех преимуществ что дают source-based дистрибутивы относительно binary-based.
    В вашем бинарном дистрибутиве N пакетов собраны не так, как вам нужно. В Gentoo вам в большинстве случаев достаточно добавить в один конфигурационный файл одну строчку. В вашем бинарном дистрибутиве вам потребуется приложить значительно большие усилия.
     
  • 2.15, mymedia (ok), 22:22, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А у Debian для каждого пакета бинарники под каждую архитектуру.

    А вот не факт, что они рабочие там все.

     
     
  • 3.19, Dheev (?), 23:20, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно рабочие. Тве ветки тестирования (unstable и testing), ментейнеры отслеживают как минимум ошибки компиляции. Тестировщики сообщают о багах.
     

  • 1.23, Michael Shigorin (ok), 00:11, 12/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гм, я почему-то думал, что гентушники в этом плане впереди альта -- оказалось, нет...

    http://www.altlinux.org/Starterkits/Download#arm

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру