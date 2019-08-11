В Gentoo объявлена стабильной поддержка архитектуры AArch64 (ARM64)

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|1.1, Аноним (1), 20:21, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так, то есть теперь можно конпелять бинарники и собирать годноту для распбери, шоб не жрала лишку, я правильно понял?
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|3.5, Аноним (1), 20:45, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так вот Ктулху его знает. В контексте того железа что на распбери вкорячено - возможно и не такие копейки-то...
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|3.24, Hewlett Packard (?), 01:08, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В человеко-часах, по сравнению с созданием для всех важных для вас пакетов собственного rpm или deb-репозиториев и самостоятельной их пересборкой с теми же нужными вам ключами, при каждом обновлении пакета в вашем дистрибутиве? Нет, не копейки.
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|2.7, eganru (?), 21:01, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже несколько годы как можно. Раньше протестировано было хуже. Сейчас протестировано стало лучше.
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|2.16, Аноним (16), 22:57, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой в этом смысл? Есть примеры бинарей, собранных под armv7 и недоступных в исходниках?
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|1.8, Dheev (?), 21:23, 11/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А толку? Стоит только проверить пакет какой-то сложной программы, она отсутствует у многих архитектур у Gentoo. У Firefox от версии к версии то появляется поддержка arm, то убирается. У некоторых программ вообше по 2-3 архитектуры. А у Debian для каждого пакета бинарники под каждую архитектуру. Firefox на всех архитектурах. Смысл в Gentoo какой, если ужасные ебилды пишут? Программа поддерживает, а в ебилдах поддержку архитектур не пишут.
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|2.10, Аноним (16), 21:49, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не ебилды ужасные. Просто архитектуру в ебилд добавляют т. н. arch team по запросу и после проверки, что оно правда работает.
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|2.12, пох. (?), 22:13, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жрите, де6илы! Ой, проклятый Т9... ебилдов ждите!
вы ж одну строчку в готовом, блжад, ебилде поменять - ну никак не способны (я уж молчу свой написать, это вообще атомная физика)? Никакого смысла для вас в этой генте, и вправду, нет.
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|3.20, Юрий (??), 23:31, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для работы. А тем, у кого уровень для Gentoo недостаточный, просто не нужно ее ставить - ничего кроме выпендрежа и потери времени на самом деле не получится.
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|4.21, Dheev (?), 23:35, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Компилировать всю систему ради прироста производительности в пару процентов? Ради чего на работе используют Gentoo?
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|5.22, Юрий (??), 23:41, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Компилировать всю систему ради прироста производительности в пару процентов?
Компилировать всю систему надо один раз, при установке. Не критично ни разу. И компилировать ее имеет смысл не ради прироста производительности, а ради удаления кучи не нужны зависимостей. Впрочем и ради прироста производительности тоже.
>Ради чего на работе используют Gentoo?
Этот дистрибутив не хуже других.
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|5.25, Hewlett Packard (?), 01:15, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ради тех преимуществ что дают source-based дистрибутивы относительно binary-based.
В вашем бинарном дистрибутиве N пакетов собраны не так, как вам нужно. В Gentoo вам в большинстве случаев достаточно добавить в один конфигурационный файл одну строчку. В вашем бинарном дистрибутиве вам потребуется приложить значительно большие усилия.
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|2.15, mymedia (ok), 22:22, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А у Debian для каждого пакета бинарники под каждую архитектуру.
А вот не факт, что они рабочие там все.
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|3.19, Dheev (?), 23:20, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно рабочие. Тве ветки тестирования (unstable и testing), ментейнеры отслеживают как минимум ошибки компиляции. Тестировщики сообщают о багах.
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