В Gentoo объявлена стабильной поддержка архитектуры AArch64 (ARM64)

2.9 , Аноним ( 9 ), 21:30, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное Гента, программы потом

2.10 , Аноним ( 16 ), 21:49, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не ебилды ужасные. Просто архитектуру в ебилд добавляют т. н. arch team по запросу и после проверки, что оно правда работает.

2.12 , пох. ( ? ), 22:13, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – жрите, де6илы! Ой, проклятый Т9... ебилдов ждите! вы ж одну строчку в готовом, блжад, ебилде поменять - ну никак не способны (я уж молчу свой написать, это вообще атомная физика)? Никакого смысла для вас в этой генте, и вправду, нет. 3.17 , Аноним ( 16 ), 22:58, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там даже строчку менять не надо. Есть package.accept_keywords

2.13 , Аноним ( 14 ), 22:14, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Генту не для работы а для повыпендриваться.

3.18 , Аноним ( 18 ), 23:19, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для убивания времени.

3.20 , Юрий ( ?? ), 23:31, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для работы. А тем, у кого уровень для Gentoo недостаточный, просто не нужно ее ставить - ничего кроме выпендрежа и потери времени на самом деле не получится.

4.21 , Dheev ( ? ), 23:35, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Компилировать всю систему ради прироста производительности в пару процентов? Ради чего на работе используют Gentoo?

5.22 , Юрий ( ?? ), 23:41, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Компилировать всю систему ради прироста производительности в пару процентов? Компилировать всю систему надо один раз, при установке. Не критично ни разу. И компилировать ее имеет смысл не ради прироста производительности, а ради удаления кучи не нужны зависимостей. Впрочем и ради прироста производительности тоже.

>Ради чего на работе используют Gentoo? Этот дистрибутив не хуже других.

5.25 , Hewlett Packard ( ? ), 01:15, 12/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ради тех преимуществ что дают source-based дистрибутивы относительно binary-based.

В вашем бинарном дистрибутиве N пакетов собраны не так, как вам нужно. В Gentoo вам в большинстве случаев достаточно добавить в один конфигурационный файл одну строчку. В вашем бинарном дистрибутиве вам потребуется приложить значительно большие усилия.

2.15 , mymedia ( ok ), 22:22, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А у Debian для каждого пакета бинарники под каждую архитектуру. А вот не факт, что они рабочие там все.

3.19 , Dheev ( ? ), 23:20, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно рабочие. Тве ветки тестирования (unstable и testing), ментейнеры отслеживают как минимум ошибки компиляции. Тестировщики сообщают о багах.

