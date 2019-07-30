The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Драйвер флоппи-дисков оставлен в ядре Linux без сопровождения

30.07.2019 05:56

В состав ядра Linux 5.3 приняты изменения с добавлением дополнительной защиты ioctl-вызовов, связанных с драйвером floppy, а сам драйвер помечен как оставленный без сопровождения ("orphaned"), что подразумевает прекращение его тестирования в Jiri.

Драйвер рассматривается как устаревший, так как для его тестирования трудно найти работающее оборудование - все актуальные внешние накопители, как правило, используют интерфейс USB. При этом удалению драйвера из ядра мешает то, что контроллеры флоппи-дисков по-прежнему эмулируются в системах виртуализации. Поэтому драйвер пока сохраняется в ядре, но его корректная работа не гарантируется.

Кроме того, в драйвере floppy устранена уязвимость (CVE-2019-14283), позволяющая через манипуляции с ioctl непривилегированному пользователю, имеющему возможность вставки своего флоппи-диска, прочитать данные из областей памяти вне границ буфера копирования (например, в смежных областях могут содержаться остаточные данных из дискового кэша и буфера ввода). С одной стороны уязвимость остаётся актуальной так как драйвер floppy автоматически загружается при наличии соответствующего эмулируемого контроллера в системах виртуализации (например, по умолчанию используется в QEMU), но с другой стороны для эксплуатации проблемы необходимо чтобы был подключен подготовленный злоумышленником образ флоппи-диска.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  3. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: floppy, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 06:07, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же.....)
     
     
  • 2.69, quemoooooooo (?), 12:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не осталось оборудования? Так пусть в куемо тестирует, только там оно и используется. Только в основном для гостевой винды, чтобы подсунуть virtio для sata.
     

  • 1.2, gsdh (?), 06:16, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только что из серверной дискеты выкинули))
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 06:17, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Где-то в 2012 тыкал своей палочкой флоппи дискету в линуксах. Во забыл это был КДЕ или Gnome, но из гуёв уже ничего не работало.
    А в 2019 году тыкал той же палочкой USB флоппи дисковод в Windows 10 — всё заработало без проблем.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 06:29, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так проблемы с обычным флоппиком, а не с USB.
    Впрочем, что-то мне подсказывает что из-под Винды и обычный будет нормально работать.
     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 07:17, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спасибо, КЭП.
    Я говорил про верхний уровень.
     
  • 2.13, Anon_noXX (?), 07:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Во, поня делает вид, что может думать. Ядро и гуй - сильно разные вещи, сиди на винде, тут не отсвечивай.
     
     
  • 3.15, iPony129412 (?), 07:49, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Во, поня делает вид, что может думать. Ядро и гуй - сильно разные вещи

    Спасибо, ещё один КЭП.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 07:50, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Спасибо, еще одно Пони.
     
  • 2.19, Аноним (19), 08:04, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну  давай, будь мужиком, сделай вывод к чему ты это написал.
    Если линь так плох, то что ты тут делаешь?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 08:33, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > что ты тут делаешь?

    Он тут работает.

     
     
  • 4.55, Аноним (55), 11:20, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоуном
     
     
  • 5.59, Аноним (59), 11:55, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стаканчиком
     
  • 3.60, iPony129412 (?), 11:56, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    🧯
     
  • 2.35, анонимчик (?), 09:12, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перед тыканьем надо было помыть палочку.
     
     
  • 3.63, Манана (?), 12:09, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мирамистином
     

  • 1.5, Аноним (5), 06:32, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    ох уж этот буфер со своими границами...
     
  • 1.6, Адекват (ok), 06:40, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    флоппи-дисковод....эта штука, если ее нет, тормозит вывод blkid ?

    [user0@video_srv si]$ time blkid
    /dev/sda1: UUID="d1acbc07-e37c-4d80-ac8f-685e7e5a112d" TYPE="ext4" PARTUUID="04450444-01"
    /dev/sda3: UUID="93c038b6-24e8-4d97-a8c5-10d3841e65c6" TYPE="xfs" PARTUUID="04450444-03"

    real    0m12.331s
    user    0m0.000s
    sys     0m0.013s
    [user0@video_srv si]$

    нет, нуачо - мы же никуда не спешим :))

     
     
  • 2.7, Neandertalets (ok), 06:51, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ХЗ, почему у вас тормозит: у меня нет никаких дисков (фроппи, ЦД, ДВД, БР) уже давно и ничего не тормозит:
    ----------------------------------------------------------------
    /dev/sda1: LABEL="DiskBuilder" UUID="911045a4-fb0a-4dc3-9c62-291d534f5f71" TYPE="ext4"
    ...
    /dev/mapper/rfrmx-swap: UUID="223cd93f-8b9b-4d45-9f45-8756499e402e" TYPE="swap"

    real    0m0,852s
    user    0m0,002s
    sys     0m0,011s
    ----------------------------------------------------------------

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 07:45, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2 HDD диска, один из них 5200RPM причём ему уже 8 лет, материнка из 2007 года.

    real    0m0,027s
    user    0m0,000s
    sys     0m0,003s


    ЧЯДНТ?

     
     
  • 4.20, DiabloPC (ok), 08:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЧЯДНТ?

    A ты в биосе включи флопик (ес-сно не втыкая его физически) и получи пучок лагов по io-wait

     
     
  • 5.29, Аномномномнимус (?), 08:54, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> А ты выстрели себе в ногу и кричи что кругом враги

    Можно ещё хард об пол кинуть и сказать что он из-за линукса сломался

     
     
  • 6.31, DiabloPC (ok), 09:01, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я к тому что стопиЦот раз попадал на ситуёвину по типу

    - шото у нас не то с компом, "мой компухтер" по пол часа открывается...
    - а шо в последнее время с компом делалось/ставилось/удалялось?
    - ничего, только флоповод сняли при очередной чистке, шоб пыль не собирал
    - а вы его в биосе отрубили?
    - всмысле? Мы же его физически вытащили.

     
     
  • 7.39, пох. (?), 09:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "а у вас негров линчуют!"
    и да, это было в windows95 или 98?

     
     
  • 8.45, DiabloPC (ok), 10:03, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    98 и 2k EМНИП, на ХРю тоже было ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.38, пох. (?), 09:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прекрасный пример подмены понятий лап4атым безголовым фанатиком.

    наличие в системе fdd контроллера к которому не подключен дисковод - приравнять к "хард об пол".

    Ну вы все такие, кто б сомневался.

     
  • 2.42, пох. (?), 09:46, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну вот через еще пару лет драйвер выпилят как несопровождаемый и сломавшийся из-за "stable api no sense" - и все снова залетает.

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 10:21, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все что нужно знать про поддержку железа в линукс.
     
     
  • 4.61, Аноним (59), 12:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толсто. Иди тренируйся
     

  • 1.8, Vassa2633 (?), 07:04, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас имея флоповод его даже подключить некуда - на мамке разъема нет
     
     
  • 2.9, bw (ok), 07:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Эх молодежь, раньше их тоже не было, все идёт по кругу :-).
     
     
  • 3.70, pda (?), 12:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только найти не isa мультяху тоже не так уж просто. ;-)
     
  • 2.10, немезидеЦ (?), 07:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас имея флоповод его даже подключить некуда - на мамке разъема нет

    Найти древний комп пока не проблема. Если нужно будет, то за бутылку пива всегда можно материнку+проц+память добыть.


     
     
  • 3.12, bo (??), 07:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    старый комп продал за 2т.р. целерон какой то с флопиком 3.5
     
     
  • 4.36, Ag (ok), 09:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фуууу. А "косые флопы, 386DX...."?
    У меня еще в загашнике есть 8" дискета. "Чисто на память" (от IBM 4381 P12)
     
     
  • 5.62, Zenitur (ok), 12:05, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 386-й ни в какую не читает флоппики. Дисковод и дискеты работают - проверено на другом компьютере. Возможно, не работает сам ISA-шный контроллер? Тогда почему работает IDE и COM? Или он начал "умирать" постепенно. Я попробовал другой контроллер - с ним тоже не работает.

    Возможно, сама "материнка" чудит. Например, она не грузит 95-ю винду: "Invalid system disk". И с Cyrix-овским FPU не дружит, пришлось поставить IIT. Короче, ищу новый BIOS для Biostar MB-1340UCQ-B!

     
  • 2.23, Аноним (22), 08:35, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужен флоппи, можно купить флоппи с интерфейсом USB.
     
     
  • 3.26, AnonPlus (?), 08:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Именно поэтому драйвер и пометили, как устаревший - для USB-флоппиков применяется другой драйвер, а нативные флоппи-дисководы у мейнтейнера кончились.
     

  • 1.16, Аноним (17), 07:49, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Теперь можно через флопик уязвимости закидывать.
     
  • 1.18, Аноним (18), 08:00, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я использую. Делаю загрузочные дискеты, когда надо, для ДОСа. Файлики туда же закидывают. Жаль, если выпилят. Впрочем, всегда есть старые версии дистрибутивов.
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 08:37, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Флоппи бывает нужен для прошивки/восстановления BIOS старых материнских плат.
     
     
  • 3.34, DiabloPC (ok), 09:11, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Флоппи бывает нужен для прошивки/восстановления BIOS старых материнских плат.

    Это на сколько же старых, если на материнке 15-20и летней давности можно с cd загрузиться? О_о

     
     
  • 4.40, пох. (?), 09:43, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    загрузиться - можно. Прошить биос - нет.

     
     
  • 5.44, Vassa2633 (?), 09:55, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно сделать LiveCD с DOS и прошить с него
    Да и флешку можно
     
  • 5.46, DiabloPC (ok), 10:09, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прошить биос - нет

    Честно врешь?
    Сам то пробовал?

     
  • 2.25, Аноним (22), 08:39, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Немного не в тему, но факт интересный. QNX с GUI и браузером умещался на одну дискету 1,44 Мб.
     
     
  • 3.28, A.Stahl (ok), 08:52, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это GUI убъёт твои глаза на современном мониторе за 2 часа, а браузер по современным нормам вообще не имеет морального права так называться.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 09:10, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а браузер по современным нормам вообще не имеет морального права так называться.

    по-осторожнее.... Так дойдёте до того, что lynx - не современный браузер....

     
     
  • 5.48, Аноним (49), 10:20, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все давайте теперь и wget браузером назовем.
     
     
  • 6.56, Адекват (ok), 11:47, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    опытный программист делает telnet host.ru 80 потом get и читает код.
     
  • 3.50, iPony129412 (?), 10:37, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > QNX с GUI и браузером умещался на одну дискету 1,44 Мб

    Ну очень старый QNX. Не думаю, что он один, ибо когда-то это было приличным объёмом.

     
     
  • 4.65, Аноним (65), 12:22, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю, речь идет о QNX 4.25, Нейтрино идет с QT и ее уже не вместить в 1.44 :-)
     

  • 1.27, Prototik (ok), 08:45, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +24 +/
    > что подразумевает прекращение его тестирования в Jiri.

    Это кто так весело переводит? Jiri - это не система какая-то, это человек, Jiri Kosina, предыдущий мейнтейнер драйвера floppy. И у него не осталось рабочего железа для теста драйвера - вот что сказано в оригинале.

     
     
  • 2.51, flopinim (?), 10:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    меня тоже прорвало от перевода. интересно как он их проверяет, если "в". Jiri)
     
  • 2.52, АнонимГоним (?), 10:46, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этом свете перевод мне больше нравиться. Ведь можно тестировать софт в Jiri, Jiri Koshina.
     

  • 1.30, ryoken (ok), 08:59, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> "Драйвер рассматривается как устаревший, так как для его тестирования трудно найти работающее оборудование"

    Во блин. А у меня дома есть 2 (не очень-то нужных) ящика на Сокет604 + 2-3 флоповода 3,5" + пара LS120 рабочих. Не надо разрабам отправить для тестирования?

     
     
  • 2.64, Zenitur (ok), 12:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как насчёт торговли/обмена? Мне нужна видеокарта на замену Trident 9000i (с ней что-то Седьмой гость лагами работает в режиме SVGA, да и Дум может работать быстрее на моём 386DX40). Ещё платки памяти, 8 штук по 2 мегабайта каждая, SIMM 30 pin. Ещё сетевая карта 3com или Intel ISA. Ну и звуковую карту на замену Avance Logic ALS100, а то на моей - то ли PCM-звук слишком громкий, то ли MIDI слишком тихое. Короче, когда в Вольфе стреляешь из пулемёта, можно оглохнуть.

    Видеокарты посмотрел на ебее, есть цирроз логик CL-GD5422, есть тзенг лабз ET4000/W32i ISA. Что из этого лучше? На VOGONS пишут, что чтобы раскрыть потенциал W32, 386 не хватит. А на 486 оптимальней VLB-версия карточки, на Пентиуме, соответственно, PCI

    Ещё у меня есть аппаратный декодер MPEG1, огромная плата Video Galaxy Oscar от Aztech Labs. Воспроизводит диски хорошо. Но мне бы mp3-шки воспроизводить. Тогда бы цены моему 386-му не было бы. Но поиск в интернете не нашёл информации о том, чтобы энтузиасты написали MP3-плеер для этой железки. А прогонять ffmpeg каждый раз, переделывая mp3 в mpg с чёрным экраном вместо видео, это извращение, и не буду же я всю библиотеку так конвертировать

     

  • 1.33, Аноним (33), 09:10, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    эмуляторы дисководов не ?
     
     
  • 2.37, ффф (?), 09:39, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и как понять - ошибка в драйвере или в эмуляторе?
     
     
  • 3.41, пох. (?), 09:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    действительно, куда уж вам там что-то понять...
     
     
  • 4.53, ффф (?), 10:51, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причем здесь я.
    Задача тестировать драйвер флоппи - запускаем тесты видим хрень - откуда она взялась - от того что мы в драйвере неправильно выставляем команды или же в эмуляторе они не правильно эмулируются.

    Сможете ли вы гарантировать, что после разработки на эмуляторе, драйвера будут правильно работать на реальном железе?

     

  • 1.43, Аноним (43), 09:55, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Монолитное ядро одним словом.
     
  • 1.47, OpenEcho (?), 10:11, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    хорошо что оставили флопик, а то как музон слушать...

    https://www.youtube.com/watch?v=lx_vWkv50uk
    https://www.youtube.com/watch?v=cM_sAxrAu7Q

     
  • 1.54, Аноним (54), 11:09, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо было его на ржавчину переписать.
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 12:32, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы не мучилось, а умерло сразу?
     

  • 1.57, Аноним (57), 11:48, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В нем еще деление на ноль сидело https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-14284 Эти две ошибки по крайней мере с первого коммита в гит в драйвере флоппика были.
     
  • 1.58, Аноним (58), 11:51, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На дискету, между прочим, вмещается полноценная ОС - Колибри!
     
     
  • 2.67, анчоус (?), 12:28, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >полноценная ос

    Забавное утверждение

     

  • 1.66, Zenitur (ok), 12:23, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрите видео 8-bit-guy про дискеты (в переводе Шварценпуха). Там в конце - интересная информация. Оказывается, мне не показалось, что раньше дискеты были "неубиваемыми", а теперь мрут после 1-2 записей. В видео затронули и этот аспект
     
  • 1.71, Аноним (71), 12:50, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждим ликования старьевщиков.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру