Драйвер флоппи-дисков оставлен в ядре Linux без сопровождения

2.7 , Neandertalets ( ok ), 06:51, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я ХЗ, почему у вас тормозит: у меня нет никаких дисков (фроппи, ЦД, ДВД, БР) уже давно и ничего не тормозит:

----------------------------------------------------------------

/dev/sda1: LABEL="DiskBuilder" UUID="911045a4-fb0a-4dc3-9c62-291d534f5f71" TYPE="ext4"

...

/dev/mapper/rfrmx-swap: UUID="223cd93f-8b9b-4d45-9f45-8756499e402e" TYPE="swap" real 0m0,852s

user 0m0,002s

sys 0m0,011s

----------------------------------------------------------------

3.14 , Аноним ( 14 ), 07:45, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 2 HDD диска, один из них 5200RPM причём ему уже 8 лет, материнка из 2007 года. real 0m0,027s

user 0m0,000s

sys 0m0,003s

ЧЯДНТ?

4.20 , DiabloPC ( ok ), 08:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ЧЯДНТ? A ты в биосе включи флопик (ес-сно не втыкая его физически) и получи пучок лагов по io-wait

5.29 , Аномномномнимус ( ? ), 08:54, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> А ты выстрели себе в ногу и кричи что кругом враги Можно ещё хард об пол кинуть и сказать что он из-за линукса сломался

6.31 , DiabloPC ( ok ), 09:01, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я к тому что стопиЦот раз попадал на ситуёвину по типу - шото у нас не то с компом, "мой компухтер" по пол часа открывается...

- а шо в последнее время с компом делалось/ставилось/удалялось?

- ничего, только флоповод сняли при очередной чистке, шоб пыль не собирал

- а вы его в биосе отрубили?

- всмысле? Мы же его физически вытащили.

7.39 , пох. ( ? ), 09:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "а у вас негров линчуют!"

и да, это было в windows95 или 98? 8.45 , DiabloPC ( ok ), 10:03, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 98 и 2k EМНИП, на ХРю тоже было ... 6.38 , пох. ( ? ), 09:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – прекрасный пример подмены понятий лап4атым безголовым фанатиком. наличие в системе fdd контроллера к которому не подключен дисковод - приравнять к "хард об пол". Ну вы все такие, кто б сомневался.

2.42 , пох. ( ? ), 09:46, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну вот через еще пару лет драйвер выпилят как несопровождаемый и сломавшийся из-за "stable api no sense" - и все снова залетает. 3.49 , Аноним ( 49 ), 10:21, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Все что нужно знать про поддержку железа в линукс.

4.61 , Аноним ( 59 ), 12:00, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Толсто. Иди тренируйся