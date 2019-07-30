Драйвер флоппи-дисков оставлен в ядре Linux без сопровождения

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|2.69, quemoooooooo (?), 12:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не осталось оборудования? Так пусть в куемо тестирует, только там оно и используется. Только в основном для гостевой винды, чтобы подсунуть virtio для sata.
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|1.3, iPony129412 (?), 06:17, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Где-то в 2012 тыкал своей палочкой флоппи дискету в линуксах. Во забыл это был КДЕ или Gnome, но из гуёв уже ничего не работало.
А в 2019 году тыкал той же палочкой USB флоппи дисковод в Windows 10 — всё заработало без проблем.
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|2.4, A.Stahl (ok), 06:29, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так проблемы с обычным флоппиком, а не с USB.
Впрочем, что-то мне подсказывает что из-под Винды и обычный будет нормально работать.
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|2.13, Anon_noXX (?), 07:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Во, поня делает вид, что может думать. Ядро и гуй - сильно разные вещи, сиди на винде, тут не отсвечивай.
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|3.15, iPony129412 (?), 07:49, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Во, поня делает вид, что может думать. Ядро и гуй - сильно разные вещи
Спасибо, ещё один КЭП.
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|2.19, Аноним (19), 08:04, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну давай, будь мужиком, сделай вывод к чему ты это написал.
Если линь так плох, то что ты тут делаешь?
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|1.6, Адекват (ok), 06:40, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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флоппи-дисковод....эта штука, если ее нет, тормозит вывод blkid ?
[user0@video_srv si]$ time blkid
/dev/sda1: UUID="d1acbc07-e37c-4d80-ac8f-685e7e5a112d" TYPE="ext4" PARTUUID="04450444-01"
/dev/sda3: UUID="93c038b6-24e8-4d97-a8c5-10d3841e65c6" TYPE="xfs" PARTUUID="04450444-03"
real 0m12.331s
user 0m0.000s
sys 0m0.013s
[user0@video_srv si]$
нет, нуачо - мы же никуда не спешим :))
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|2.7, Neandertalets (ok), 06:51, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ХЗ, почему у вас тормозит: у меня нет никаких дисков (фроппи, ЦД, ДВД, БР) уже давно и ничего не тормозит:
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/dev/sda1: LABEL="DiskBuilder" UUID="911045a4-fb0a-4dc3-9c62-291d534f5f71" TYPE="ext4"
...
/dev/mapper/rfrmx-swap: UUID="223cd93f-8b9b-4d45-9f45-8756499e402e" TYPE="swap"
real 0m0,852s
user 0m0,002s
sys 0m0,011s
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|3.14, Аноним (14), 07:45, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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2 HDD диска, один из них 5200RPM причём ему уже 8 лет, материнка из 2007 года.
real 0m0,027s
user 0m0,000s
sys 0m0,003s
ЧЯДНТ?
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|4.20, DiabloPC (ok), 08:18, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ЧЯДНТ?
A ты в биосе включи флопик (ес-сно не втыкая его физически) и получи пучок лагов по io-wait
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|5.29, Аномномномнимус (?), 08:54, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> А ты выстрели себе в ногу и кричи что кругом враги
Можно ещё хард об пол кинуть и сказать что он из-за линукса сломался
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|6.31, DiabloPC (ok), 09:01, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я к тому что стопиЦот раз попадал на ситуёвину по типу
- шото у нас не то с компом, "мой компухтер" по пол часа открывается...
- а шо в последнее время с компом делалось/ставилось/удалялось?
- ничего, только флоповод сняли при очередной чистке, шоб пыль не собирал
- а вы его в биосе отрубили?
- всмысле? Мы же его физически вытащили.
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|7.39, пох. (?), 09:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"а у вас негров линчуют!"
и да, это было в windows95 или 98?
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|6.38, пох. (?), 09:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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прекрасный пример подмены понятий лап4атым безголовым фанатиком.
наличие в системе fdd контроллера к которому не подключен дисковод - приравнять к "хард об пол".
Ну вы все такие, кто б сомневался.
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|2.42, пох. (?), 09:46, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну вот через еще пару лет драйвер выпилят как несопровождаемый и сломавшийся из-за "stable api no sense" - и все снова залетает.
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|2.9, bw (ok), 07:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Эх молодежь, раньше их тоже не было, все идёт по кругу :-).
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|3.70, pda (?), 12:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, только найти не isa мультяху тоже не так уж просто. ;-)
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|2.10, немезидеЦ (?), 07:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас имея флоповод его даже подключить некуда - на мамке разъема нет
Найти древний комп пока не проблема. Если нужно будет, то за бутылку пива всегда можно материнку+проц+память добыть.
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|3.12, bo (??), 07:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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старый комп продал за 2т.р. целерон какой то с флопиком 3.5
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|4.36, Ag (ok), 09:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Фуууу. А "косые флопы, 386DX...."?
У меня еще в загашнике есть 8" дискета. "Чисто на память" (от IBM 4381 P12)
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|5.62, Zenitur (ok), 12:05, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня 386-й ни в какую не читает флоппики. Дисковод и дискеты работают - проверено на другом компьютере. Возможно, не работает сам ISA-шный контроллер? Тогда почему работает IDE и COM? Или он начал "умирать" постепенно. Я попробовал другой контроллер - с ним тоже не работает.
Возможно, сама "материнка" чудит. Например, она не грузит 95-ю винду: "Invalid system disk". И с Cyrix-овским FPU не дружит, пришлось поставить IIT. Короче, ищу новый BIOS для Biostar MB-1340UCQ-B!
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|3.26, AnonPlus (?), 08:42, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Именно поэтому драйвер и пометили, как устаревший - для USB-флоппиков применяется другой драйвер, а нативные флоппи-дисководы у мейнтейнера кончились.
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|1.18, Аноним (18), 08:00, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А я использую. Делаю загрузочные дискеты, когда надо, для ДОСа. Файлики туда же закидывают. Жаль, если выпилят. Впрочем, всегда есть старые версии дистрибутивов.
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|2.24, Аноним (22), 08:37, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Флоппи бывает нужен для прошивки/восстановления BIOS старых материнских плат.
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|3.34, DiabloPC (ok), 09:11, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Флоппи бывает нужен для прошивки/восстановления BIOS старых материнских плат.
Это на сколько же старых, если на материнке 15-20и летней давности можно с cd загрузиться? О_о
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|2.25, Аноним (22), 08:39, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Немного не в тему, но факт интересный. QNX с GUI и браузером умещался на одну дискету 1,44 Мб.
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|3.28, A.Stahl (ok), 08:52, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только это GUI убъёт твои глаза на современном мониторе за 2 часа, а браузер по современным нормам вообще не имеет морального права так называться.
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|4.32, Аноним (32), 09:10, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а браузер по современным нормам вообще не имеет морального права так называться.
по-осторожнее.... Так дойдёте до того, что lynx - не современный браузер....
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|6.56, Адекват (ok), 11:47, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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опытный программист делает telnet host.ru 80 потом get и читает код.
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|3.50, iPony129412 (?), 10:37, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> QNX с GUI и браузером умещался на одну дискету 1,44 Мб
Ну очень старый QNX. Не думаю, что он один, ибо когда-то это было приличным объёмом.
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|4.65, Аноним (65), 12:22, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полагаю, речь идет о QNX 4.25, Нейтрино идет с QT и ее уже не вместить в 1.44 :-)
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|1.27, Prototik (ok), 08:45, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+24 +/–
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> что подразумевает прекращение его тестирования в Jiri.
Это кто так весело переводит? Jiri - это не система какая-то, это человек, Jiri Kosina, предыдущий мейнтейнер драйвера floppy. И у него не осталось рабочего железа для теста драйвера - вот что сказано в оригинале.
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|2.51, flopinim (?), 10:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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меня тоже прорвало от перевода. интересно как он их проверяет, если "в". Jiri)
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|2.52, АнонимГоним (?), 10:46, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В этом свете перевод мне больше нравиться. Ведь можно тестировать софт в Jiri, Jiri Koshina.
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|1.30, ryoken (ok), 08:59, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> "Драйвер рассматривается как устаревший, так как для его тестирования трудно найти работающее оборудование"
Во блин. А у меня дома есть 2 (не очень-то нужных) ящика на Сокет604 + 2-3 флоповода 3,5" + пара LS120 рабочих. Не надо разрабам отправить для тестирования?
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|2.64, Zenitur (ok), 12:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как насчёт торговли/обмена? Мне нужна видеокарта на замену Trident 9000i (с ней что-то Седьмой гость лагами работает в режиме SVGA, да и Дум может работать быстрее на моём 386DX40). Ещё платки памяти, 8 штук по 2 мегабайта каждая, SIMM 30 pin. Ещё сетевая карта 3com или Intel ISA. Ну и звуковую карту на замену Avance Logic ALS100, а то на моей - то ли PCM-звук слишком громкий, то ли MIDI слишком тихое. Короче, когда в Вольфе стреляешь из пулемёта, можно оглохнуть.
Видеокарты посмотрел на ебее, есть цирроз логик CL-GD5422, есть тзенг лабз ET4000/W32i ISA. Что из этого лучше? На VOGONS пишут, что чтобы раскрыть потенциал W32, 386 не хватит. А на 486 оптимальней VLB-версия карточки, на Пентиуме, соответственно, PCI
Ещё у меня есть аппаратный декодер MPEG1, огромная плата Video Galaxy Oscar от Aztech Labs. Воспроизводит диски хорошо. Но мне бы mp3-шки воспроизводить. Тогда бы цены моему 386-му не было бы. Но поиск в интернете не нашёл информации о том, чтобы энтузиасты написали MP3-плеер для этой железки. А прогонять ffmpeg каждый раз, переделывая mp3 в mpg с чёрным экраном вместо видео, это извращение, и не буду же я всю библиотеку так конвертировать
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|2.37, ффф (?), 09:39, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и как понять - ошибка в драйвере или в эмуляторе?
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|4.53, ффф (?), 10:51, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причем здесь я.
Задача тестировать драйвер флоппи - запускаем тесты видим хрень - откуда она взялась - от того что мы в драйвере неправильно выставляем команды или же в эмуляторе они не правильно эмулируются.
Сможете ли вы гарантировать, что после разработки на эмуляторе, драйвера будут правильно работать на реальном железе?
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|1.66, Zenitur (ok), 12:23, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрите видео 8-bit-guy про дискеты (в переводе Шварценпуха). Там в конце - интересная информация. Оказывается, мне не показалось, что раньше дискеты были "неубиваемыми", а теперь мрут после 1-2 записей. В видео затронули и этот аспект
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