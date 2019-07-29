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Выпуск Latte Dock 0.9, альтернативной панели для KDE

29.07.2019 05:17

Представлен релиз панели Latte Dock 0.9, предлагающей элегантное и простое решение для управления задачами и плазмоидами. В том числе поддерживается эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Панель Latte построена на базе фреймворка KDE Plasma и требует для работы Plasma 5.12, KDE Frameworks 5.38 и Qt 5.9 или более новые выпуски. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE.

Проект основан в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. После объединения разработчики попытались совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей.

Основные новшества:

  • Реализована возможности динамического выбора цвета панели в зависимости от цвета окружения. Панель теперь может менять цвет с учётом цвета текущего активного окна или фона, а при отображении с использованием прозрачности может подбирать наилучший уровень контраста по отношению к фону рабочего стола;
  • Проведена работа по абстрагированию средств настройки стиля оформления индикаторов активных приложений и предоставления возможности поставки дополнительных наборов индикаторов через online-каталог. Например, для установки теперь доступны наборы индикаторов в стиле Unity и DaskToPanel;
  • Реализована поддержка синхронизации содержимого панели при использовании различных раскладок панели в разных комнатах (например, в одной комнате панель может быть размещена сбоку в стиле Unity, а в другой комнате в форме нижней строки в стиле Plasma). Если раньше каждая панель в комнате обрабатывалась раздельно, то теперь содержимое всех панелей может быть синхронизировано и состав элементов основной панели может применяться для дополнительных панелей;
  • Изменено оформление настроек панели. Окно конфигуратора теперь адаптируется к размеру экрана и выбранному уровню масштабирования, в режиме расширенных настроек автоматически занимая максимально возможное вертикальное свободное пространство и прижимаясь к правому краю;
  • Режим редактирования панели разделён на Live-редактирование ("Live Editing") и настройку апплетов ("Configure Applets"). Режим Live-редактирования позволяет изменять параметры на лету и сразу наблюдать результат, например, выбирать метод группировки или изменять прозрачность панели. В режиме настройки апплетов собраны функции добавления, удаления и изменения параметров апплетов.
  • В глобальный конфигуратор добавлена настройка поведения клавиши Meta и возможность определения ширины общего контура фона панели. Добавлена секция настройки совместного использования раскладок панелей и раздел с диагностическими отчётами для отладки раскладок панелей;
  • Добавлены новые опции командной строки для импорта раскладок и настроек, очистки кэша QML и т.п.
  • Расширены возможности, связанные с отображением значков-индикаторов, отображаемых поверх пиктограмм (Badges). Добавлены опции для вывода более заметных значков уведомлений и применения 3D-стиля подобных значков, вместо предлагаемого по умолчанию плоского стиля Material Design.

Автор проекта предупредил сообщество, что в рамках следующего цикла разработки основное внимание будет сосредоточено на исправлении ошибок и доработки функциональности, отмеченной в личном списке планов. Так как сообщество не принимает активное участие в разработки и проект развивает лишь один автор, заявки на новые возможности будут предлагаться к реализации участникам сообщества, и удаляться, если через месяц не найдётся разработчик, желающий взяться за их воплощение. Автор проекта будет браться только за возможности интересные ему лично и способные улучшить его рабочие процессы.



  1. Главная ссылка к новости (https://psifidotos.blogspot.co...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 66
  3. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13.4, развиваемой для Xfce 4.14
  4. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.8, альтернативной панели для KDE
  5. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  6. OpenNews: Выпуск Dock Panel 0.3, альтернативной панели для KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: latte, dock, kde
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Vassa2633 (?), 06:55, 29/07/2019 [ответить]  
    		• –7 +/
    Каждый второй пытается спингвинить с божественной макОСи :)
    Но выходит лишь как жалкая пародия на оригинал
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 06:58, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Толсто.
     

  • 1.3, Аноним (3), 06:59, 29/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Самим доком не пользуюсь, но ребята достойны уважения
    Сначала без NIH-синдрома объединили два проекта, а не создали очередной.
    И четко позиция обозначена - либо пилим вместе, либо не выеживайтесь. Без этих ваших "ну вы задонатьте там, а мы как-нибудь да что-нибудь"

    Единственное что - имхо лучше фичреквесты не выпиливали по времени, а оставляли на выбор сообщества.

     
  • 1.4, Аноним (4), 07:21, 29/07/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Нижняя панель с иконками - очевидный NIH. Но вот верхняя очень даже ничего. Видно, что в KDE сильно скучают по GNOME, в связи с чем пытаются сделать KDE максимально на него похожим. Непонятно правда, почему они в этом случае просто не вернутся в GNOME, но конкуренты тоже нужны, пусть и в таком слабом лице, как KDE.
     
     
  • 2.5, заминированный тапок (?), 07:48, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    несите галоперидол, тут обострениче синдрома "Yксперта"
     

  • 1.6, robot228 (?), 08:12, 29/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Все эти панели подходят только если у вас 2-3 проги. А пока ничего лучше альфреда для макос не придумали.
     
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