Выпуск Latte Dock 0.9, альтернативной панели для KDE

Представлен релиз панели Latte Dock 0.9, предлагающей элегантное и простое решение для управления задачами и плазмоидами. В том числе поддерживается эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Панель Latte построена на базе фреймворка KDE Plasma и требует для работы Plasma 5.12, KDE Frameworks 5.38 и Qt 5.9 или более новые выпуски. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты сформированы для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Проект основан в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. После объединения разработчики попытались совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей. Основные новшества: Реализована возможности динамического выбора цвета панели в зависимости от цвета окружения. Панель теперь может менять цвет с учётом цвета текущего активного окна или фона, а при отображении с использованием прозрачности может подбирать наилучший уровень контраста по отношению к фону рабочего стола;

Проведена работа по абстрагированию средств настройки стиля оформления индикаторов активных приложений и предоставления возможности поставки дополнительных наборов индикаторов через online-каталог. Например, для установки теперь доступны наборы индикаторов в стиле Unity и DaskToPanel;

Реализована поддержка синхронизации содержимого панели при использовании различных раскладок панели в разных комнатах (например, в одной комнате панель может быть размещена сбоку в стиле Unity, а в другой комнате в форме нижней строки в стиле Plasma). Если раньше каждая панель в комнате обрабатывалась раздельно, то теперь содержимое всех панелей может быть синхронизировано и состав элементов основной панели может применяться для дополнительных панелей;

Изменено оформление настроек панели. Окно конфигуратора теперь адаптируется к размеру экрана и выбранному уровню масштабирования, в режиме расширенных настроек автоматически занимая максимально возможное вертикальное свободное пространство и прижимаясь к правому краю;

Режим редактирования панели разделён на Live-редактирование ("Live Editing") и настройку апплетов ("Configure Applets"). Режим Live-редактирования позволяет изменять параметры на лету и сразу наблюдать результат, например, выбирать метод группировки или изменять прозрачность панели. В режиме настройки апплетов собраны функции добавления, удаления и изменения параметров апплетов.

В глобальный конфигуратор добавлена настройка поведения клавиши Meta и возможность определения ширины общего контура фона панели. Добавлена секция настройки совместного использования раскладок панелей и раздел с диагностическими отчётами для отладки раскладок панелей;

Добавлены новые опции командной строки для импорта раскладок и настроек, очистки кэша QML и т.п.

Расширены возможности, связанные с отображением значков-индикаторов, отображаемых поверх пиктограмм (Badges). Добавлены опции для вывода более заметных значков уведомлений и применения 3D-стиля подобных значков, вместо предлагаемого по умолчанию плоского стиля Material Design. Автор проекта предупредил сообщество, что в рамках следующего цикла разработки основное внимание будет сосредоточено на исправлении ошибок и доработки функциональности, отмеченной в личном списке планов. Так как сообщество не принимает активное участие в разработки и проект развивает лишь один автор, заявки на новые возможности будут предлагаться к реализации участникам сообщества, и удаляться, если через месяц не найдётся разработчик, желающий взяться за их воплощение. Автор проекта будет браться только за возможности интересные ему лично и способные улучшить его рабочие процессы.







