В рамках проекта Drawing развивается новый редактор изображений для Linux

Доступен второй публичный выпуск Drawing, простой программы для рисования для Linux, напоминающей Microsoft Paint. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Debian, Fedora и Arch, а также в формате Flatpack.

Программа поддерживает изображения в форматах PNG, JPEG и BMP. Предоставляются традиционные инструменты для рисования, такие как карандаш, ластик, линии, прямоугольники, многоугольники, произвольные формы, текст, заливка, выделение областей, кадрирование, масштабирование, трансформация, вращение, изменение яркости, выбор и замена цвета. Программа локализована для русского языка.

В качестве основного графического окружения рассматривается GNOME, но предлагаются альтернативные варианты компоновки интерфейса в стиле elementaryOS, Cinnamon и MATE, а также мобильная версия для смартфона Librem 5.