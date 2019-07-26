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В рамках проекта Drawing развивается новый редактор изображений для Linux

26.07.2019 18:55

Доступен второй публичный выпуск Drawing, простой программы для рисования для Linux, напоминающей Microsoft Paint. Проект написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Debian, Fedora и Arch, а также в формате Flatpack.

Программа поддерживает изображения в форматах PNG, JPEG и BMP. Предоставляются традиционные инструменты для рисования, такие как карандаш, ластик, линии, прямоугольники, многоугольники, произвольные формы, текст, заливка, выделение областей, кадрирование, масштабирование, трансформация, вращение, изменение яркости, выбор и замена цвета. Программа локализована для русского языка.

В качестве основного графического окружения рассматривается GNOME, но предлагаются альтернативные варианты компоновки интерфейса в стиле elementaryOS, Cinnamon и MATE, а также мобильная версия для смартфона Librem 5.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/maoschanz/d...)
  2. OpenNews: Представлен GNOME Paint, простой графический редактор для GNOME
  3. OpenNews: Релиз программы для рисования MyPaint 1.2.0
  4. OpenNews: Релиз графического редактора Pinta 1.6, выступающего в роли аналога Paint.NET
  5. OpenNews: Выпуск программы для детского рисования Tux Paint 0.9.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: paint, graph, image, gnome
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  • 1.1, Клыкастый (ok), 18:57, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не понял про "интерфейсы в стиле". Они сами их чтоле рисуют?
     
     
  • 2.5, анонн (ok), 19:16, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по
    https://github.com/maoschanz/drawing/blob/affcaf28f3f84cc31e98d3bd86b02b17b05c
    рисуют.
    > но имеются более традиционные варианты

    Т.е. сделали уступку нетрадиционно ориентированным гномовцам, которые и пытаются пропихивать CSD
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48025
    > Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
    > 05.02.2018 23:52
    > Разработчики GNOME выступили с инициативой по переводу как можно большего числа приложений на декорирование окон на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration),

    Cимволично, что расшифровывается CSD, вне узких кругов тусовки "гуе-дезигна", в первую очередь как Christopher Street Day, праздник тусовки ЛГБТ.


    Хотя ... возможно это классическая CoC-хитрость: "Смотрите, мы тут все героически стоим за прогресс и CSD, а эти нетолерантные, зашоренные гомофобы в Qt/KDE ... !" 😉

     

  • 1.2, Ключевский (?), 19:11, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 1.3, аноним3 (?), 19:12, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    про интерфейсы не понял, но кот хорош)))
     
  • 1.4, Аноним (-), 19:14, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем оно нужно, когда есть pinta?
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 19:20, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Pinta кривая. И можно сказать всё.
    Хотя это вряд ли что-то хорошее...
     

  • 1.7, Отражение луны (ok), 19:22, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять ГТКшное убожество
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:33, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы форкнули Microsoft Paint, а то MyPaint (для меня) убожество.
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:36, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Проект написан на языке Python и распространяется ... также в формате Flatpack."
    Закапывайте.
     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 19:49, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую часть - с питоном или флетпаком?
     

  • 1.10, th3m3 (ok), 19:38, 26/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что - Gimp на минималках?
     
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