Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.10

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.10 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. В новом выпуске: Удалён драйвер для работы с использованием дисплейного сервера Mir в пользу драйвера для работы через Wayland;

Макросы SDL_RW* преобразованы в отдельный набор функций;

Добавлены функции SDL_SIMDGetAlignment(), SDL_SIMDAlloc() и SDL_SIMDFree() для выделения памяти для операций SIMD;

Добавлены функции SDL_RenderDrawPointF(), SDL_RenderDrawPointsF(), SDL_RenderDrawLineF(), SDL_RenderDrawLinesF(), SDL_RenderDrawRectF(), SDL_RenderDrawRectsF(), SDL_RenderFillRectF(), SDL_RenderFillRectsF(), SDL_RenderCopyF() и SDL_RenderCopyExF() для использования вычислений с плавающей запятой в API отрисовки SDL;

Добавлена функция SDL_GetTouchDeviceType() для определения типа сенсорного устройства (тачпад или сенсорный экран с относительными или абсолютными координатами);

API отрисовки SDL переведён по умолчанию на использованием отрисовки в пакетном режиме, позволяющей добиться более высокой производительности. Для управления применением пакетного режима добавлена опция SDL_HINT_RENDER_BATCHING;

Для принудительного выполнения находящихся в очереди пакетных команд добавлен вызов SDL_RenderFlush(), который может быть полезен в случае комбинирования отрисовки через SDL и прямой отрисовки;

Добавлена опция SDL_HINT_EVENT_LOGGING для включения ведения лога событий SDL в отладочных целях;

Добавлена опция SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG_FILE для задания имени файла с раскладкой для игровых контроллеров;

Добавлена опция SDL_HINT_MOUSE_TOUCH_EVENTS для управлением синтезом сенсорных событий на основе событий от мыши;

Улучшена обработка некорректно оформленный файлов WAVE и BMP с целью блокирования потенциальных уязвимостей;

Для iOS 13 и tvOS 13 добавлена поддержка беспроводных контроллеров Xbox и PS4, а также добавлена поддержка ввода текста с использованием Bluetooth-клавиатур;

Для Android реализован режим обработки звука с низкими задержками, реализованный с использованием OpenSL ES. Добавлена опция SDL_HINT_ANDROID_BLOCK_ON_PAUSE для управлением блокировкой цикла обработки событий при приостановке приложения.



