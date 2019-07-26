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Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.10

26.07.2019 11:56

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.10 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

В новом выпуске:

  • Удалён драйвер для работы с использованием дисплейного сервера Mir в пользу драйвера для работы через Wayland;
  • Макросы SDL_RW* преобразованы в отдельный набор функций;
  • Добавлены функции SDL_SIMDGetAlignment(), SDL_SIMDAlloc() и SDL_SIMDFree() для выделения памяти для операций SIMD;
  • Добавлены функции SDL_RenderDrawPointF(), SDL_RenderDrawPointsF(), SDL_RenderDrawLineF(), SDL_RenderDrawLinesF(), SDL_RenderDrawRectF(), SDL_RenderDrawRectsF(), SDL_RenderFillRectF(), SDL_RenderFillRectsF(), SDL_RenderCopyF() и SDL_RenderCopyExF() для использования вычислений с плавающей запятой в API отрисовки SDL;
  • Добавлена функция SDL_GetTouchDeviceType() для определения типа сенсорного устройства (тачпад или сенсорный экран с относительными или абсолютными координатами);
  • API отрисовки SDL переведён по умолчанию на использованием отрисовки в пакетном режиме, позволяющей добиться более высокой производительности. Для управления применением пакетного режима добавлена опция SDL_HINT_RENDER_BATCHING;
  • Для принудительного выполнения находящихся в очереди пакетных команд добавлен вызов SDL_RenderFlush(), который может быть полезен в случае комбинирования отрисовки через SDL и прямой отрисовки;
  • Добавлена опция SDL_HINT_EVENT_LOGGING для включения ведения лога событий SDL в отладочных целях;
  • Добавлена опция SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG_FILE для задания имени файла с раскладкой для игровых контроллеров;
  • Добавлена опция SDL_HINT_MOUSE_TOUCH_EVENTS для управлением синтезом сенсорных событий на основе событий от мыши;
  • Улучшена обработка некорректно оформленный файлов WAVE и BMP с целью блокирования потенциальных уязвимостей;
  • Для iOS 13 и tvOS 13 добавлена поддержка беспроводных контроллеров Xbox и PS4, а также добавлена поддержка ввода текста с использованием Bluetooth-клавиатур;
  • Для Android реализован режим обработки звука с низкими задержками, реализованный с использованием OpenSL ES. Добавлена опция SDL_HINT_ANDROID_BLOCK_ON_PAUSE для управлением блокировкой цикла обработки событий при приостановке приложения.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.9
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.7
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan
  6. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0.2 с поддержкой Wayland и Mir
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sdl
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, n1rdeks (ok), 12:47, 26/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Удалён драйвер для работы с использованием дисплейного сервера Mir в пользу драйвера для работы через Wayland;

    Вот и закончилась эпоха.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:00, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эпоха, когда все жили в Mir'е и согласии?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:04, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Mir'е и несогласии
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:06, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, от самой этой SDL 2 много пользы.
     

  • 1.7, x0r (??), 13:08, 26/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, что проще портировать под DOS: SDL1 или SDL2?
    (В DOS там практически не было всяких ускорителей) Какой код более приспособленный?
    Хочу взять часть кода из Allegro 4 (последняя работавшая под DOS)
     

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