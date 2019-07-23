Выпуск nginx 1.17.2

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.17.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. Основные изменения: Добавлена поддержка переключения именованных блоков "location" при помощи метода $r->internal_redirect(), предоставляемого встроенным интерпретатором Perl. Данный метод теперь подразумевает обработку URI с экранированными символами;

Требование к минимально поддерживаемой версии zlib поднято до 1.2.0.4;

Решены проблемы с обработкой ошибок во встроенном интерпретаторе Perl;

Устранены проблемы в модулях ngx_http_xslt_filter_module и ngx_http_ssi_filter_module;

Устранён крах в процессе запуска или переконфигураци в случае указания в настройках размера блока хэша более 64 Кб;

Решена проблема с большой нагрузкой на CPU при небуферизированном проксировании или проксировании соединений WebSocket при использовании методов select, poll или /dev/poll.



