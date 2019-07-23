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Выпуск nginx 1.17.2

23.07.2019 22:05

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.17.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка переключения именованных блоков "location" при помощи метода $r->internal_redirect(), предоставляемого встроенным интерпретатором Perl. Данный метод теперь подразумевает обработку URI с экранированными символами;
  • Требование к минимально поддерживаемой версии zlib поднято до 1.2.0.4;
  • Решены проблемы с обработкой ошибок во встроенном интерпретаторе Perl;
  • Устранены проблемы в модулях ngx_http_xslt_filter_module и ngx_http_ssi_filter_module;
  • Устранён крах в процессе запуска или переконфигураци в случае указания в настройках размера блока хэша более 64 Кб;
  • Решена проблема с большой нагрузкой на CPU при небуферизированном проксировании или проксировании соединений WebSocket при использовании методов select, poll или /dev/poll.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.1 и njs 0.3.3
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.9.0
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.0 и njs 0.3.2
  5. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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