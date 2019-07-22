Dropbox возобновил поддержку XFS, ZFS, Btrfs и eCryptFS в Linux-клиенте

Компания Dropbox выпустила бета-версию новой ветки (77.3.127) десктоп-клиента для работы с облачным сервисом Dropbox, в которой для Linux добавлена поддержка XFS, ZFS, Btrfs и eCryptFS. Поддержка ZFS и XFS заявлена только для 64-разрядных систем. Кроме того в новой версии обеспечено отображение размера данных, сохранённых через функцию Smarter Smart Sync, и устранена ошибка, приводившая к нерабоспособности кнопки "Open Dropbox Folder" в Ubuntu 19.04.

Напомним, что в прошлом году Dropbox прекратил поддержку синхронизации данных с облаком в случае использования файловых систем, отличных от Ext4. В качестве причины упоминались проблемы с поддержкой расширенных атрибутов/Xattrs.



