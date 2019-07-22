The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Dropbox возобновил поддержку XFS, ZFS, Btrfs и eCryptFS в Linux-клиенте

22.07.2019 05:56

Компания Dropbox выпустила бета-версию новой ветки (77.3.127) десктоп-клиента для работы с облачным сервисом Dropbox, в которой для Linux добавлена поддержка XFS, ZFS, Btrfs и eCryptFS. Поддержка ZFS и XFS заявлена только для 64-разрядных систем. Кроме того в новой версии обеспечено отображение размера данных, сохранённых через функцию Smarter Smart Sync, и устранена ошибка, приводившая к нерабоспособности кнопки "Open Dropbox Folder" в Ubuntu 19.04.

Напомним, что в прошлом году Dropbox прекратил поддержку синхронизации данных с облаком в случае использования файловых систем, отличных от Ext4. В качестве причины упоминались проблемы с поддержкой расширенных атрибутов/Xattrs.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Dropbox прекращает поддержку всех ФС в Linux, за исключением Ext4
  3. OpenNews: Dropbox прекращает разработку Pyston. Опубликован финальный выпуск 0.6.1
  4. OpenNews: Утечка учётных записей 68 млн пользователей Dropbox
  5. OpenNews: Dropbox опубликовал реализацию алгоритма сжатия изображений Lepton
  6. OpenNews: Dropbox открыл код платформы группового обмена сообщениями Zulip
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dropbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1, iPony129412 (?), 06:04, 22/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну вот — все радуются и пляшут.
    А вообще как-то раньше Dropbox было прям «вау», типа один такой крутой, а сейчас же конкурентов на конкуренте.
     
     
  • 4, пох. (?), 07:01, 22/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хто ети все-то? И раньше-то было мало кому надо, а уж после выпиливания всего кроме ext4 под высосанным из пальца предлогом - остались одни убунтины хомячки. Остальные давно нашли себе другие помойки.

    таки присоединяюсь к анониму #3

     

  • 2, manefesto (??), 06:30, 22/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Именно из-за прекращения поддержки xfs в своё время свалил с dropbox
     
  • 5, Аноним (5), 07:06, 22/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Любая мартышка уже ставит себе NC на VPS, никому сабж даром не нужен. Клиенты у nextcloud очень даже стабильные.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру