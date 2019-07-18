Опубликовано корректирующее обновление Firefox 68.0.1 в котором устранено несколько проблем: Сборки для macOS подписаны ключом Apple, позволяющим использовать их в бета-выпусках macOS 10.15;

Решена проблема с отсутствием кнопки перехода в полноэкранный режим при просмотре видео в полноэкранном режиме HBO GO;

Исправлена ошибка, приводившая к появлению некорректных сообщений для некоторых локалей при попытке запроса с использованием Storage Access API;

Решена проблема со сменой поисковой системы по умолчанию в русскоязычных регионах;

Устранены проблемы с использованием встроенных поисковых движков при использовании некоторых локалей.



