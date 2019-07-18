Обновление Firefox 68.0.1

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|1.1, VINRARUS (ok), 21:30, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Решена проблема со сменой поисковой системы по умолчанию в русскоязычных регионах;
Ядекс атакуэ?
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|2.2, Аноним (-), 21:32, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> You are not authorized to access bug 1565315. To see this bug, you must first log in to an account with the appropriate permissions.
Сразу видно, что мозила топит за свободу.
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|4.5, Аноним (-), 22:01, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лол. Пользователь сам ставит сертификат, а виноват браузер. А если начать блеклистить такое, то оно либо будет неэффективно, либо напрочь сломает пользовательские сертификаты.
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|5.11, Ordu (ok), 23:03, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне кажется, что аноним выше ни в чём не винил браузер. Он использовал whataboutism для того, чтобы оправдать браузер: типа мазилла баги не даёт просмотреть, но Казахстан хуже.
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|4.6, Аноним (-), 22:08, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А вообще, тех кто сидит без VPN, мне вас жаль. Вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь.
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|5.7, Аноним (7), 22:15, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне больше жаль людей который используют VPN думая, что это секурно, приватно и анонимно.
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|6.10, Аноним (-), 22:58, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А VPN это не о приватности. Это о получении интернета вместо того говна, что предоставляют провайдеры.
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|7.12, Аноним (7), 23:06, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А ну да, замена одного на то говно которое предоставляет VPN?
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|7.14, Дон Ягон (ok), 23:35, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом случае суммируется говно VPN и говно провайдера. И получается вдвойне говно.
А просто интересно, VPN для вас это "пошёл, купил у кого-то услугу -> настроил туннель по выданным реквизитам -> ДИДЖИТОЛ РЕЗИСТАНСЕ" или "настроить свой VPN на собственном удалённом серваке/серваках"?
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|8.15, Аноним (-), 23:54, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
В отличие от ISP, выбор VPN провайдеров не ограничен локально досутпными Больше... текст свёрнут, показать
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|5.13, BlackRot (?), 23:12, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мне тебя жаль. но мы то знаем что ты врёшь, сегодня тебе всё нравится, завтра ты всю выключишь
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|3.8, Kuromi (ok), 22:24, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Причем тут это? Баги касающиеся безопасности никогда не были публичными. Доступ открывают обычно через неделю-две после окончательного фикса дыры.
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|1.4, Оффтоп (?), 21:55, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>полноэкранный режим
а есть какая нибудь строчка в about:config чтобы отключить это дело самостоятельно и для всех сайтов?
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