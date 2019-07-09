Компания Mozilla определила получателей грантов исследовательским проектам

Компания Mozilla определила проекты, которые в первом полугодии 2019 года получат гранты в рамках инициативы по стимулированию исследований в области интернета. Размер гранта составляет 25 тысяч долларов, 10% из которых отчисляется в благотворительные фонды, занимающиеся уходом за детьми. Гранты присуждаются индивидуальным исследователям из университетов, исследовательских институтов и некоммерческих организаций из любых стран. Среди получивших гранты разработок: Создание плагина для поддержки языка программирования Julia в платформе Iodide, нацеленной на предоставление интерактивного браузерного окружения для анализа данных и совместного проведения исследований с использование кода на различных языках программирования. В настоящее время в Iodide из отличных от JavaScript языков полноценно поддерживается только Python, (используется подготовленный в Mozilla Python-стек pyodide, скомпилированный в WebAssembly). Аналогичный стек запуска научных приложений в браузере планируется подготовить для Julia, используя имеющийся WASM-порт данного языка, который будет доработан средствами для автоматического преобразования типов данных между JavaScript и Julia;

Изучение возможности использования технологий дополненной и виртуальной реальности для организации удалённого участия в локальных мероприятиях, таких как конференции, а также изучение средств для взаимодействия с 3D-контентом через плоские 2D-интерфейсы;

Изучение влияния учёта предпочтений пользователей в рекламных сетях;

Исследование восприятия и использования людьми online-экспериментов, запросов на сбор данных и других методов пассивного накопления сведений о работе пользователя;

Разработка голосовых интерфейсов, учитывающих вопросы приватности, инклюзивности и широкой доступности (Accessibility) в Индии;

Проектирование программных интерфейсов для контроля доступа в Wasmtime (runtime для обособленных WebAssembly-приложений);

Оптимизация методов обработки и качества получения речевых данных, накапливаемых с использованием краудсорсинга и совместных процессов проверки;

Исследование альтернативных форм монетизации разработки контента в Web. Разработка открытого стандарта для децентрализованного сбора микропожертвований для поддержки web-проектов;

Разработка инструментария для измерения производительности обобщённых функций (Generic) в Rust (оценка насколько оправдана генерация специализированного кода для каждой реализации обобщённой функции и как можно улучшить компилятор);

Создание безопасной модели для постоянно слушающих голосовых интерфейсов, не ограниченных реакцией на активирующие систему ключевые слова;

Разработка системы машинного обучения Fathom для распознавания различных частей web-страниц и учёт вопросов сохранения приватности при её использовании;

Изучение влияния использования протоколов HTTP/2 и HTTP/3 в Tor на производительность и анонимность в контексте разработки проекта по интеграции Tor в Firefox. При появлении встроенной поддержки Tor в Firefox ожидается значительное увеличение нагрузки на инфраструктуру Tor, в связи с чем предлагается исследовать возможные пути оптимизации и использования Tor поверх протоколов QUIC и DTLS.



