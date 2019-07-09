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Компания Mozilla определила получателей грантов исследовательским проектам

09.07.2019 11:34

Компания Mozilla определила проекты, которые в первом полугодии 2019 года получат гранты в рамках инициативы по стимулированию исследований в области интернета. Размер гранта составляет 25 тысяч долларов, 10% из которых отчисляется в благотворительные фонды, занимающиеся уходом за детьми. Гранты присуждаются индивидуальным исследователям из университетов, исследовательских институтов и некоммерческих организаций из любых стран.

Среди получивших гранты разработок:

  • Создание плагина для поддержки языка программирования Julia в платформе Iodide, нацеленной на предоставление интерактивного браузерного окружения для анализа данных и совместного проведения исследований с использование кода на различных языках программирования. В настоящее время в Iodide из отличных от JavaScript языков полноценно поддерживается только Python, (используется подготовленный в Mozilla Python-стек pyodide, скомпилированный в WebAssembly). Аналогичный стек запуска научных приложений в браузере планируется подготовить для Julia, используя имеющийся WASM-порт данного языка, который будет доработан средствами для автоматического преобразования типов данных между JavaScript и Julia;
  • Изучение возможности использования технологий дополненной и виртуальной реальности для организации удалённого участия в локальных мероприятиях, таких как конференции, а также изучение средств для взаимодействия с 3D-контентом через плоские 2D-интерфейсы;
  • Изучение влияния учёта предпочтений пользователей в рекламных сетях;
  • Исследование восприятия и использования людьми online-экспериментов, запросов на сбор данных и других методов пассивного накопления сведений о работе пользователя;
  • Разработка голосовых интерфейсов, учитывающих вопросы приватности, инклюзивности и широкой доступности (Accessibility) в Индии;
  • Проектирование программных интерфейсов для контроля доступа в Wasmtime (runtime для обособленных WebAssembly-приложений);
  • Оптимизация методов обработки и качества получения речевых данных, накапливаемых с использованием краудсорсинга и совместных процессов проверки;
  • Исследование альтернативных форм монетизации разработки контента в Web. Разработка открытого стандарта для децентрализованного сбора микропожертвований для поддержки web-проектов;
  • Разработка инструментария для измерения производительности обобщённых функций (Generic) в Rust (оценка насколько оправдана генерация специализированного кода для каждой реализации обобщённой функции и как можно улучшить компилятор);
  • Создание безопасной модели для постоянно слушающих голосовых интерфейсов, не ограниченных реакцией на активирующие систему ключевые слова;
  • Разработка системы машинного обучения Fathom для распознавания различных частей web-страниц и учёт вопросов сохранения приватности при её использовании;
  • Изучение влияния использования протоколов HTTP/2 и HTTP/3 в Tor на производительность и анонимность в контексте разработки проекта по интеграции Tor в Firefox. При появлении встроенной поддержки Tor в Firefox ожидается значительное увеличение нагрузки на инфраструктуру Tor, в связи с чем предлагается исследовать возможные пути оптимизации и использования Tor поверх протоколов QUIC и DTLS.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2017 год
  3. OpenNews: Компания Mozilla отчиталась о грантах, выданных открытым проектам в 4 квартале 2017 г.
  4. OpenNews: Компания Mozilla распределила 539 тысяч долларов на гранты открытым проектам
  5. OpenNews: Проект Mozilla распределил 385 тысяч долларов между значимыми открытыми проектами
  6. OpenNews: Компания Mozilla распределила 585 тысяч долларов на гранты открытым проектам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, leap42 (ok), 11:46, 09/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Чушь какая-то... На эти деньги можно было законтрактовать на год 2-4 разрабов и пилить Firefox в отчаянной попытке его спасти. Были ведь лидером отрасли и не единожды, но сейчас у пользователей вообще не осталось причин выбрать FF, а не Хром.
     
     
  • 2, terryfilch (ok), 11:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как минимум стоит брать, что бы не покупать планки ОЗУ, как новые носки - каждый месяц
     
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