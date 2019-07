В платформе электронной коммерции Magento устранено 75 уязвимостей

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:58, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гы, не умеют. Больше половины рунета крутится на 1С Bitrix, написанном, вообще-то, на php. Если это не успех, то я не представляю что же.

3.12 , mickvav ( ? ), 12:11, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Существует значимое количество php-ников, которые пишут небезопасный код.

Какая часть из "большей половины рунета" уязвима к какому-нибудь варианту XSS - можете посмотреть в том же источнике, где и информацию о "большей половине" взяли?

3.13 , iCat ( ok ), 12:16, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >...Больше половины рунета крутится на 1С Bitrix... "ниачом" Почти вся страна трахается с ОдинАсской. Это не делает её образцом качества.

4.17 , пох. ( ? ), 13:08, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – блжад, ее делает образцом качества ее код! просто оставлю это здесь: https://pastebin.com/zP30fHjy 97й год, пехепе 4.0, хотя, постойте...откуда там объектная модель с компонентами? 3.15 , th3m3 ( ok ), 13:02, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда данные? Давай статистику. Вангую, что там в лидерах будет далеко не Битрикс, а какой-нибудь Wordpress.

2.9 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:02, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зато они умеют ставить минусы каментам на опеннете.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:43, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уязвимости из-за десериализации phar это чистой воды проблма дизайна самого PHP, надо же было додуматься автоматом парсить и выполнять код из phar файлов при вызове file_exists(), fopen(), file_get_contents() и file().

2.19 , Аноним ( 19 ), 14:30, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >php-шники не умеют писать код Если JSники макаки, то эти павианы.