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В платформе электронной коммерции Magento устранено 75 уязвимостей

04.07.2019 10:24

В открытой платформе для организации электронной коммерции Magento, которая занимает около 20% рынка систем для создания интернет-магазинов, выявлены уязвимости, комбинация которых позволяет совершить атаку для выполнения своего кода на сервере, получения полного контроля над интернет-магазином и организации перенаправления платежей. Уязвимости устранены в выпусках Magento 2.3.2, 2.2.9 и 2.1.18, в которых в сумме устранено 75 проблем, связанных с безопасностью.

Одна из проблем позволяет неаутентифицированному пользователю добиться размещения JavaScript-кода (XSS), который может быть выполнен при просмотре журнала отменённых покупок в интерфейсе администратора. Суть уязвимости в возможности обойти операцию чистки текста при помощи функции escapeHtmlWithLinks() при обработке примечания в форме отмены на экране начала оформления покупки (использование вложенного в другой тег тега "a href=http://onmouseover=..."). Проблема проявляется при использовании встроенного модуля Authorize.Net, при помощи которого осуществляется приём платежей по кредитным картам.

Для получения полного контроля при помощи JavaScript-кода в контексте текущего сеанса сотрудника магазана эксплуатируется вторая уязвимость, позволяющая загрузить phar-файл под видом картинки (проведение атаки "Phar deserialization"). Phar-файл может быть загружен через форму вставки картинок во встроенном WYSIWYG-редакторе. Добившись выполнения своего PHP-кода, атакующий затем может изменить реквизиты платежей или организовать перехват информации о кредитных картах покупателей.

Интересно, что сведения о XSS-проблеме были направлены разработчикам Magento ещё в сентябре 2018 года, после чего в конце ноября был выпущен патч, который, как оказалось, устраняет лишь один из частных случаев и легко обходится. В январе дополнительно было сообщено о возможности загрузки Phar-файла под видом изображения и показано, как сочетание двух уязвимостей может использоваться для компрометации интернет-магазинов. В конце марта в Magento 2.3.1, 2.2.8 и 2.1.17 была устранена проблема с Phar-файлами, но забыто исправление XSS, хотя тикет о проблеме был закрыт. В апреле разбор XSS возобновился и проблема была устранена в выпусках 2.3.2, 2.2.9 и 2.1.18.

Следует отметить, что в указанных выпусках также устранено 75 уязвимостей, для 16 из которых уровень опасности отмечен как критический, а 20 проблем могут привести к выполнению PHP-кода или подстановке SQL-операций. Большинство критических проблем могут быть совершены только аутентифицированным пользователем, но как показано выше, выполнения аутентифицированных операций нетрудно добиться при помощи XSS-уязвимостей, которых в отмеченных выпусках устранено несколько десятков.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ripstech.com/2019...)
  2. OpenNews: Опасные уязвимости в платформе электронной коммерции Magento
  3. OpenNews: Уязвимости в платформе электронной коммерции Magento
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в платформе электронной коммерции Magento
  5. OpenNews: Половина протестированных интернет-магазинов на платформе Magento подвержены критической уязвимости
  6. OpenNews: eBay поглотил производителя открытой платформы Magento eCommerce
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: magento, phar, php
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kiwinix (?), 11:14, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нифига себе
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:26, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И эти люди запрещают нам использовать слово "peшeтo"!
     
  • 1.3, анан (?), 11:33, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > 20 проблем могут привести к выполнению PHP-кода

    php-шники не умеют писать код

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:58, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гы, не умеют. Больше половины рунета крутится на 1С Bitrix, написанном, вообще-то, на php. Если это не успех, то я не представляю что же.
     
     
  • 3.12, mickvav (?), 12:11, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Существует значимое количество php-ников, которые пишут небезопасный код.
    Какая часть из "большей половины рунета" уязвима к какому-нибудь варианту XSS - можете посмотреть в том же источнике, где и информацию о "большей половине" взяли?
     
  • 3.13, iCat (ok), 12:16, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >...Больше половины рунета крутится на 1С Bitrix...

    "ниачом" Почти вся страна трахается с ОдинАсской. Это не делает её образцом качества.

     
     
  • 4.17, пох. (?), 13:08, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блжад, ее делает образцом качества ее код!

    просто оставлю это здесь: https://pastebin.com/zP30fHjy

    97й год, пехепе 4.0, хотя, постойте...откуда там объектная модель с компонентами?

     
  • 3.15, th3m3 (ok), 13:02, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда данные? Давай статистику. Вангую, что там в лидерах будет далеко не Битрикс, а какой-нибудь Wordpress.
     
  • 2.9, YetAnotherOnanym (ok), 12:02, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зато они умеют ставить минусы каментам на опеннете.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:43, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимости из-за десериализации phar это чистой воды проблма дизайна самого PHP, надо же было додуматься автоматом парсить и выполнять код из phar файлов при вызове file_exists(), fopen(), file_get_contents() и file().
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:30, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >php-шники не умеют писать код

    Если JSники макаки, то эти павианы.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:40, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    php? помню был такой язык, на наших просторах наверное еще жив.
     
     
  • 2.10, freehck (ok), 12:03, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, не только на наших.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:43, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они там eval'ы фигачат что ли? Почему так много Remote Code Executuon

    SQL Injection? Они что там, про Prepared Statement не слышали?

     
  • 1.6, жека воробьев (?), 11:44, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    суровый мир php
     
  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 12:01, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разработчик должен сосредоточиться на бизнес-логике!
    Разработчик должен сосредоточиться на бизнес-логике!
    Разработчик должен сосредоточиться на бизнес-логике!
     
     
  • 2.11, freehck (ok), 12:05, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разработчик должен делать не правильно, а быстро!
    Разработчик должен скопипастить десять раз один кусок кода!
    Разработчик должен придумать бизнес-логику сам по ходу выполнения задачи!
     

  • 1.14, Приебалт (?), 12:43, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Magento - оно такое и есть, бессмысленное и беспощадное гуано. Потому и дырявое. Слишком овердофигаинженернутое. Слишком гибкое, чтобы было понятным и удобным. Только одну вещь выполняло и выполняет: стричь бабло с энтерпрайза. А, и время разрабов жрать. Там проблема не в php, а в головах, породивших это хтоническое чудовище.
     
     
  • 2.16, th3m3 (ok), 13:04, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты сейчас описал все продукты на php.
     
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