The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск командной оболочки GNU Rush 2.0

02.07.2019 23:47

Представлен релиз специализированной командной оболочки GNU Rush 2.0 (Restricted User Shell), рассчитанной на использование в системах с урезанным удалённым доступом, в которых требуется ограничение действий пользователя. Rush даёт возможность определить какие функции командной строки пользователь может использовать и какие ресурсы ему при этом предоставляются (размер памяти, процессорное время и т.п.).

Например, Rush можно использовать для удалённого запуска программ в chroot-окружении, что помогает увеличить безопасность при предоставлении доступа через такие программы, как sftp-server или scp, которые по умолчанию имеют доступ ко всей файловой системе. Другой полезной возможностью Rush является поддержка отправки уведомления другому процессу о завершении пользовательского сеанса через сетевой или Unix сокет. Все подключения через Rush отслеживаются и журналируются. Для просмотра списка активных пользователей и истории их подключения предлагаются утилиты rushwho и rushlast.

В новом выпуске полностью переписан код обработки конфигурации и предложен новый синтаксис файла c настройками (поддержка старого синтаксиса сохранена для обеспечения обратной совместимости). Новый синтаксис предлагает новые управляющие структуры и инструкции обработки различных операций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.0
  3. OpenNews: Xonsh - командная оболочка, сочетающая Python с лучшими возможностями Bash, zsh и fish
  4. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
  5. OpenNews: Релиз NSH 1.0, командной оболочки для настройки сетевых компонентов OpenBSD
  6. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rush, shell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 01:10, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Я уж было подумал что это шелл на rust-е
     
  • 2, kvaps (ok), 02:28, 03/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Прикольно, а оно умеет в ttyrec сеанс записывать? Хочется более удобную замену sudoreplay
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру