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Google открыл код парсера файлов robots.txt

01.07.2019 23:39

Компания Google опубликовала под лицензией Apache 2.0 код С++ библиотеки для разбора файлов robots.txt, содержащих правила (REP, Robots Exclusion Protocol) для исключения контента из области индексации ботами поисковых систем. Одновременно компания Google выступила с инициативой продвижения протокола REP в качестве интернет-стандарта после 25 лет существования в роли стандарта де-факто.

Библиотека развивается уже около 20 лет, соответствует стандарту C++11 и учитывает различные нюансы оформления, встречающиеся в обиходе. Вместе с библиотекой также предложен код утилиты для проверки правильности определения правил в robots.txt. Представленный код используется в рабочих системах Google, выполняющих обработку robots.txt.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: web, robot, bot, parser, lib
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  • 1.1, Аноним (1), 00:19, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    ну прям рокет сайнс!...
    куча кода, что делается в 10 строк...
     
     
  • 2.3, аноннн (?), 00:25, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ну ка, хотел бы посмотреть на парсер robots в 10 или хотябы в 100 строк кода

    обрадуете нас своим изобретением?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 08:10, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что делается в 10 строк != парсер robots.txt
    Он мог и про отдельные функции говорить и вообще с другим языком сравнивать
     

  • 1.2, zloykakpes (ok), 00:24, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это всё для получения «классов» на гитхабе.
     
  • 1.4, Аноним (4), 01:02, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    User-agent: Googlebot
    Disallow: /
     
  • 1.5, Аноним (5), 07:58, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Библиотека ... учитывает различные нюансы оформления,

    Костыли чтоль? )))

     
     
  • 2.7, DerRoteBaron (ok), 10:00, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опечатки, например, diasllow
     
     
  • 3.8, пох. (?), 10:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эксперты опеннета, как всегда. Нет, думать за вас и исправлять ваши опечатки этот парсер не обучен.
    Но есть "нюансы", изучайте:
    https://github.com/google/robotstxt/blob/master/robots_test.cc#L795
     
     
  • 4.12, Аноним84701 (ok), 11:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Опечатки, например, diasllow
    > эксперты опеннета, как всегда. Нет, думать за вас и исправлять ваши опечатки
    > этот парсер не обучен.

    Эк вы … самокритичны (впрочем, как обычно):
    https://github.com/google/robotstxt/blob/master/robots.cc#L696
    [code]
    bool ParsedRobotsKey::KeyIsDisallow(absl::string_view key) {
      return (
          absl::StartsWithIgnoreCase(key, "disallow") ||
          (kAllowFrequentTypos && ((absl::StartsWithIgnoreCase(key, "dissallow")) ||
                                   (absl::StartsWithIgnoreCase(key, "dissalow")) ||
                                   (absl::StartsWithIgnoreCase(key, "disalow")) ||
                                   [b](absl::StartsWithIgnoreCase(key, "diasllow"))[/b] ||
                                   (absl::StartsWithIgnoreCase(key, "disallaw")))));
    [/code]

     

  • 1.9, бублички (?), 10:45, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    просто бесценный проект - целый индус трудился и больше часа. да и новость тоже революционная. ждём hello world 2
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:28, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >содержащих правила (REP, Robots Exclusion Protocol) для исключения контента из области индексации ботами поисковых систем

    РКН обяжет всех поисковиков к обязательному использованию. А правилами исключения захочет рулить самостоятельно.

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:28, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Building the library

    Bazel is the official build system for the library

    расходимся, ребята - чтобы собрать "библиотеку" из ЦЕЛОГО ОДНОГО файла - как обычно у гугля, нужно себе нескучных зондопрограмм понаставить пару терабайт.

     
  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 11:45, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталась мелочь - догадаться, что сам Гугл вовсе не обязательно использует этот парсер в том виде, в каком он опубликован, но уж всяко хочет, чтобы мы верили, что используемый им парсер именно такой.
     
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