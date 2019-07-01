Google открыл код парсера файлов robots.txt

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|2.3, аноннн (?), 00:25, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну ка, хотел бы посмотреть на парсер robots в 10 или хотябы в 100 строк кода
обрадуете нас своим изобретением?
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|3.6, Аноним (6), 08:10, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что делается в 10 строк != парсер robots.txt
Он мог и про отдельные функции говорить и вообще с другим языком сравнивать
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|1.5, Аноним (5), 07:58, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Библиотека ... учитывает различные нюансы оформления,
Костыли чтоль? )))
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|4.12, Аноним84701 (ok), 11:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Опечатки, например, diasllow
> эксперты опеннета, как всегда. Нет, думать за вас и исправлять ваши опечатки
> этот парсер не обучен.
Эк вы … самокритичны (впрочем, как обычно):
https://github.com/google/robotstxt/blob/master/robots.cc#L696
[code]
bool ParsedRobotsKey::KeyIsDisallow(absl::string_view key) {
return (
absl::StartsWithIgnoreCase(key, "disallow") ||
(kAllowFrequentTypos && ((absl::StartsWithIgnoreCase(key, "dissallow")) ||
(absl::StartsWithIgnoreCase(key, "dissalow")) ||
(absl::StartsWithIgnoreCase(key, "disalow")) ||
[b](absl::StartsWithIgnoreCase(key, "diasllow"))[/b] ||
(absl::StartsWithIgnoreCase(key, "disallaw")))));
[/code]
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|1.9, бублички (?), 10:45, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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просто бесценный проект - целый индус трудился и больше часа. да и новость тоже революционная. ждём hello world 2
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|1.10, Аноним (10), 11:28, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>содержащих правила (REP, Robots Exclusion Protocol) для исключения контента из области индексации ботами поисковых систем
РКН обяжет всех поисковиков к обязательному использованию. А правилами исключения захочет рулить самостоятельно.
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|1.11, Аноним (11), 11:28, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Building the library
Bazel is the official build system for the library
расходимся, ребята - чтобы собрать "библиотеку" из ЦЕЛОГО ОДНОГО файла - как обычно у гугля, нужно себе нескучных зондопрограмм понаставить пару терабайт.
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|1.13, YetAnotherOnanym (ok), 11:45, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталась мелочь - догадаться, что сам Гугл вовсе не обязательно использует этот парсер в том виде, в каком он опубликован, но уж всяко хочет, чтобы мы верили, что используемый им парсер именно такой.
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