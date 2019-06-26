Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 10 "Buster"

Доступен второй кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian 10 "Buster". В настоящее время насчитывается 75 критических ошибок, блокирующих релиз (две недели назад было 98, а полтора месяц 132). Ветка Testing переведена в состояние полной заморозки от внесения изменений (исключение делается только для экстренных вмешательств). Финальный релиз Debian 10 ожидается 6 июля. По сравнению с прошлым тестовым выпуском инсталлятора представлены следующие изменения: В cryptsetup добавлена секция "Unlocking LUKS devices from GRUB", указывающая на руководство по настройке разблокировки раздела на уровне GRUB;

В debian-archive-keyring добавлены ключи верификации релиза Buster;

Подготовлен рабочий образ, умещающийся на 16 Гб USB Flash. Процесс выбора пакетов оптимизирован для того, чтобы уместить multi-arch прошивки в 700 мегабайтный образ, из которого исключено PAE-ядро для i686;

Добавлен пакет haveged-udeb для решения проблем с недостаточным качеством энтропии генератора псевдослучайных чисел;

Тёмная тема (Dark theme) переименована в высококонтрастную (Accessible high contrast);

Для архитектуры amd64 включена поддержка верифицированной загрузки (UEFI Secure Boot). Для обеспечения работы Secure Boot задействован загрузчик Shim, заверенный цифровой подписью от компании Microsoft (shim-signed), в сочетании с заверением ядра и загрузчика grub (grub-efi-amd64-signed) собственным сертификатом проекта (shim выступает как прослойка для использования дистрибутивом собственных ключей). Пакеты shim-signed и grub-efi-ARCH-signed включены в число сборочных зависимостей для amd64, i386 и arm64. Загрузчик и grub, заверенные рабочим сертификатом, включены в состав EFI-образов для amd64, i386 и arm64;

Добавлена поддержка загружаемых по сети (netboot) образов для SD-карт;

Добавлены образы u-boot для плат a64-olinuxino, orangepi_zero_plus2 и teres_i. Добавлена поддержка NanoPi NEO2 и Marvell 8040 MACCHIATOBin;

В пакет с ядром (kernel-image) добавлены все драйверы для поддержки аппаратных генераторов псевдослучайных чисел, а в пакет input-modules добавлены все драйверы клавиатур.



