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Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 10 "Buster"

26.06.2019 23:08

Доступен второй кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian 10 "Buster". В настоящее время насчитывается 75 критических ошибок, блокирующих релиз (две недели назад было 98, а полтора месяц 132). Ветка Testing переведена в состояние полной заморозки от внесения изменений (исключение делается только для экстренных вмешательств). Финальный релиз Debian 10 ожидается 6 июля.

По сравнению с прошлым тестовым выпуском инсталлятора представлены следующие изменения:

  • В cryptsetup добавлена секция "Unlocking LUKS devices from GRUB", указывающая на руководство по настройке разблокировки раздела на уровне GRUB;
  • В debian-archive-keyring добавлены ключи верификации релиза Buster;
  • Подготовлен рабочий образ, умещающийся на 16 Гб USB Flash. Процесс выбора пакетов оптимизирован для того, чтобы уместить multi-arch прошивки в 700 мегабайтный образ, из которого исключено PAE-ядро для i686;
  • Добавлен пакет haveged-udeb для решения проблем с недостаточным качеством энтропии генератора псевдослучайных чисел;
  • Тёмная тема (Dark theme) переименована в высококонтрастную (Accessible high contrast);
  • Для архитектуры amd64 включена поддержка верифицированной загрузки (UEFI Secure Boot). Для обеспечения работы Secure Boot задействован загрузчик Shim, заверенный цифровой подписью от компании Microsoft (shim-signed), в сочетании с заверением ядра и загрузчика grub (grub-efi-amd64-signed) собственным сертификатом проекта (shim выступает как прослойка для использования дистрибутивом собственных ключей). Пакеты shim-signed и grub-efi-ARCH-signed включены в число сборочных зависимостей для amd64, i386 и arm64. Загрузчик и grub, заверенные рабочим сертификатом, включены в состав EFI-образов для amd64, i386 и arm64;
  • Добавлена поддержка загружаемых по сети (netboot) образов для SD-карт;
  • Добавлены образы u-boot для плат a64-olinuxino, orangepi_zero_plus2 и teres_i. Добавлена поддержка NanoPi NEO2 и Marvell 8040 MACCHIATOBin;
  • В пакет с ядром (kernel-image) добавлены все драйверы для поддержки аппаратных генераторов псевдослучайных чисел, а в пакет input-modules добавлены все драйверы клавиатур.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 10 запланирован на 6 июля
  3. OpenNews: Выпуск Debian 9.9
  4. OpenNews: Кандидат в релизы инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  6. OpenNews: Debian 10 "Buster" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Константавр (ok), 23:17, 26/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже достаточно окаменело?
    >Добавлена поддержка NanoPi NEO2

    Оу, похоже да. Их скоро с производства снимут.

     
  • 2, VINRARUS (ok), 23:25, 26/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Где за кандидата проголосовать?
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:49, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-где, на избирательном участке.
     

  • 4, Аноним (4), 23:56, 26/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Скорей бы релиз. Не могу дождаться. :)
     
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