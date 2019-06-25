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Совет директоров Apache Software Foundation покинули три видных участника

25.06.2019 21:08

Организация Apache Software Foundation сообщила об уходе из совета директоров сооснователя фонда Apache Джима Ягельски (Jim Jagielski), председателя совета директоров Фила Стейца (Phil Steitz) и исполнительного вице-президента Роса Гардлера (Ross Gardler). Причины одновременного ухода трёх видных участников не афишируются.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Фонд Apache перевёл свои Git-репозитории на GitHub
  3. OpenNews: Среда разработки NetBeans получила статус первичного проекта Apache
  4. OpenNews: Фонду Apache исполнилось 20 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: apache
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  • 1.1, Аноним (-), 21:14, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Переименовывают в Nginx Software Foundation?
     
     
  • 2.4, Echo (?), 21:27, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Забудьте про nginx
     

  • 1.2, Аноним (-), 21:15, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Системд.мод завезли, а они против?
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:34, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А и Б сидели на трубе... Сколько невидных осталось?
     
  • 1.7, asdasd (?), 22:10, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть бы пару слов черканули чем они "видные", а то далеко не все в теме по именам кто чего сделал.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:27, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость уровня телеграммы тчк
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:53, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про одного написано - сооснователь.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:59, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Причины одновременного ухода трёх видных участников не афишируются.

    Выгнали?

     
  • 1.11, ТутинФрутинПутин (?), 23:08, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    JetBrain постарался?
     
  • 1.12, Ю.Т. (?), 23:31, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Люди по 10-15 лет работали в Фонде, и понятно, что принимали эти посты не мальчиками.
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:32, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не дайте им уйти!
    а то разбегутся и каждый ещё по могильнику откроет.
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:54, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот многим тут смешно. А плакать надо. Уход этих ребят может стать началом конца апачей.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:55, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А оно еще живо?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:04, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще оно живее многих других.
    И вто эти вот вопросы в духе "оно ещё живо" попахивает неуважением к проектам фонда и школолизмом.

    Про какой из проектов фонда вы недоумеваете жив ли он?
    https://projects.apache.org/projects.html

     
     
  • 4.18, Ключевский (?), 00:20, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ASF уже давно называют могильником проектов, туда проекты отправляются умирать, так что этот список это список тех кого закопали на кладбище
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 00:55, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят в Москве кур доят. Если можете обоснуйте... Короче, школота в комментах как она есть.
     
     
  • 6.20, имя (?), 01:14, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если здесь кто и школота, то только ты. Апач могильником называют уже давно и только совсем уж зеленый новичок об этом не знает.
     
     
  • 7.21, Celcion (ok), 01:19, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Двач не лучший источник информации, попробуй пообщаться в каких-то других кругах.
     
     
  • 8.23, Аноним (23), 01:41, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты где тут упоминание двача увидел В своем воображении Давай, скажи еще, что Д... текст свёрнут, показать
     
  • 6.22, Ключевский (?), 01:28, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малыш, школу уже мои дети закончили, так что ты промазал. А про могильник это вполне официальное наименование. Туда попадают проекты которые были выброшены владельцами и из которых ушли разработчики. ASF — кладбище, таковы уж факты.
     

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