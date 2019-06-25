Совет директоров Apache Software Foundation покинули три видных участника

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|1.7, asdasd (?), 22:10, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоть бы пару слов черканули чем они "видные", а то далеко не все в теме по именам кто чего сделал.
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|1.10, Аноним (10), 22:59, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Причины одновременного ухода трёх видных участников не афишируются.
Выгнали?
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|1.12, Ю.Т. (?), 23:31, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Люди по 10-15 лет работали в Фонде, и понятно, что принимали эти посты не мальчиками.
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|1.15, Аноним (15), 23:54, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот многим тут смешно. А плакать надо. Уход этих ребят может стать началом конца апачей.
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|4.18, Ключевский (?), 00:20, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ASF уже давно называют могильником проектов, туда проекты отправляются умирать, так что этот список это список тех кого закопали на кладбище
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|5.19, Аноним (19), 00:55, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Говорят в Москве кур доят. Если можете обоснуйте... Короче, школота в комментах как она есть.
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|6.20, имя (?), 01:14, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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если здесь кто и школота, то только ты. Апач могильником называют уже давно и только совсем уж зеленый новичок об этом не знает.
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|7.21, Celcion (ok), 01:19, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Двач не лучший источник информации, попробуй пообщаться в каких-то других кругах.
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|8.23, Аноним (23), 01:41, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты где тут упоминание двача увидел В своем воображении Давай, скажи еще, что Д... текст свёрнут, показать
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|6.22, Ключевский (?), 01:28, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Малыш, школу уже мои дети закончили, так что ты промазал. А про могильник это вполне официальное наименование. Туда попадают проекты которые были выброшены владельцами и из которых ушли разработчики. ASF — кладбище, таковы уж факты.
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