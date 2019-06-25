Совет директоров Apache Software Foundation покинули три видных участника

2.16 , Аноним ( 16 ), 23:55, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А оно еще живо?

3.17 , Аноним ( 17 ), 00:04, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще оно живее многих других.

И вто эти вот вопросы в духе "оно ещё живо" попахивает неуважением к проектам фонда и школолизмом. Про какой из проектов фонда вы недоумеваете жив ли он?

https://projects.apache.org/projects.html

4.18 , Ключевский ( ? ), 00:20, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ASF уже давно называют могильником проектов, туда проекты отправляются умирать, так что этот список это список тех кого закопали на кладбище

5.19 , Аноним ( 19 ), 00:55, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Говорят в Москве кур доят. Если можете обоснуйте... Короче, школота в комментах как она есть.

6.20 , имя ( ? ), 01:14, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – если здесь кто и школота, то только ты. Апач могильником называют уже давно и только совсем уж зеленый новичок об этом не знает.

7.21 , Celcion ( ok ), 01:19, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Двач не лучший источник информации, попробуй пообщаться в каких-то других кругах.

8.23 , Аноним ( 23 ), 01:41, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты где тут упоминание двача увидел В своем воображении Давай, скажи еще, что Д... 6.22 , Ключевский ( ? ), 01:28, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Малыш, школу уже мои дети закончили, так что ты промазал. А про могильник это вполне официальное наименование. Туда попадают проекты которые были выброшены владельцами и из которых ушли разработчики. ASF — кладбище, таковы уж факты.

