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В OpenSSH добавлена защита от атак по сторонним каналам

22.06.2019 05:06

Дэмиен Миллер (djm @) добавил в OpenSSH улучшение, которое должно помочь защитить от различных атак по сторонним каналам, таким как Spectre, Meltdown, RowHammer и RAMBleed. Добавленная защита призвана предотвратить восстановление приватного ключа, находящегося в оперативной памяти, пользуясь утечками данных по сторонним каналам.

Суть защиты в том, что приватные ключи, в моменты, когда они не используются, зашифровываются с помощью симметричного ключа, который получен из относительно большого «предварительного ключа» (prekey), состоящего из случайных данных (в настоящее время его размер - 16 КБ). С точки зрения реализации, приватные ключи шифруются при загрузке в память, а затем автоматически и прозрачно расшифровываются при использовании для подписей или при сохранении/сериализации.

Для успешной атаки злоумышленники должны восстановить весь prekey с высокой точностью, прежде чем они смогут попытаться расшифровать защищённый приватный ключ. Однако нынешнее поколение атак имеет такую частоту ошибок восстановления битов, что совокупность этих ошибок делают корректное восстановление предварительного ключа маловероятным.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.0
  3. OpenNews: Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH
  4. OpenNews: Семь новых атак на механизм спекулятивного выполнения в CPU
  5. OpenNews: Атака по определению состояния памяти процессов при помощи страничного кэша
  6. OpenNews: Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel
Автор новости: Дон Ягон
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ssh, openbsd
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (-), 09:09, 22/06/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    ...и создали новый класс уязвимостей...
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:49, 22/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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