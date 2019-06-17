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Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.06

17.06.2019 08:40

Представлен релиз пользовательского дистрибутива PCLinuxOS 2019.06. Дистрибутив был основан в 2003 году на базе Mandriva Linux, но позднее ответвился в самостоятельный проект. Пик популярности PCLinuxOS пришёлся на 2010 год, в котором, по результатам опроса читателей журнала Linux Journal, PCLinuxOS уступал по популярности лишь Ubuntu (в рейтинге 2013 года PCLinuxOS уже занимал 10 место). Дистрибутив нацелен на использование в Live-режиме, но поддерживает и установку на жесткий диск. Для загрузки подготовлены полный (1.8 Гб) и сокращённый (916 Мб) варианты дистрибутива на базе десктоп-окружения KDE. Отдельно сообществом развиваются сборки на базе рабочих столов Xfce, MATE, LXQt, LXDE и Trinity.

PCLinuxOS отличается задействованием инструментария для управления пакетами APT из Dеbian GNU/Linux в сочетании с использованием пакетного менеджера RPM, относясь при этом к классу rolling-дистрибутивов, в которых обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ без ожидания формирования очередного релиза дистрибутива. Репозиторий PCLinuxOS насчитывает около 14000 пакетов.

В новом выпуске обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 5.1, KDE Applications 19.04.2, KDE Frameworks 5.59.0 и KDE Plasma 5.16.0. В базовую поставку входят такие приложениях как утилита для резервного копирования Timeshift, менеджер паролей Bitwarden, система обработки фотографий Darktable, редактор изображений GIMP, система управления коллекцией изображений Digikam, утилита для синхронизации данных в облачных хранилищах Megasync, система удалённого доступа Teamviewer, система управления приложениями Rambox, программа для ведения заметок Simplenotes, мультимедийный центр Kodi, интерфейс для чтения электронных книг Calibre, финансовый пакет Skrooge, браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird, музыкальный проигрыватель Strawberry и видеопроигрыватель VLC.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.pclinuxos.com/pcli...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Apt 1.3
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2014.12
  5. OpenNews: Дистрибутив PCLinuxOS 2010 доступен для загрузки
  6. OpenNews: Оценка популярности бесплатно рассылаемых дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pclinuxos
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  • 1.1, Аноним (1), 08:48, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, он еще развивается? Я его пробовал в 2014, мне все понравилось, но там было мало пакетов, а я был нубом, ничего собрать сам не мог.
     
  • 1.2, Онаним тот самый (?), 09:13, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >отличается задействованием инструментария для управления пакетами APT из Dеbian GNU/Linux в сочетании с использованием пакетного менеджера RPM, относясь при этом к классу rolling-дистрибутивов

    Выбирайте: шутка про альтлинукс или стандартный вопрос, чем он лучше других дистров?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:29, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я раньше никогда не понимал таких шуток, но на этот раз точно скажу. Устанавливайте Роса, ОС от народа!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:35, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть как "запорожец" в мире авто? Спасибо, не хотет, жрите сами.
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 10:30, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роса это российский дистрибутив с гарантией автономности всех процессов. В случае ядерной войны, когда Интернет окажется отключен, Роса единственная сможет отправлять обновления с закрытием дыр в пакетиках.
     
  • 3.7, Попугай Кеша (?), 09:36, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо не так давно на опеннете )

    Альт - это мы тут все дружно Шигорина любим. А чем лучше других дистрибутивов - частый вопрос тут, когда дело касается неизвестных/забытых/новых дистрибутивов.

    Welcome )

     
     
  • 4.14, Аноним (3), 10:30, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда тут были, предпочитая оставаться в тени эти долгие 15 лет. Настало время, мир требует ещё немного этой правды и импортозамещения. Вступайте в ряды активистов официального вежливого сообщества Российской ОС Роса Фреш Линукс, собирать пакетики!
     

  • 1.4, KaE (ok), 09:33, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, как там дела с системой инициализации обстоят? Выбор пал в сторону системди или все таки за сутки успели сгенерить исошник со вчера вышедшей sysvinit 2.95?
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:35, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили неделю дистрибутивов.
    Количество выпущенных дистрибутивов увеличилось втрое.
     
     
  • 2.9, denmatv94 (?), 09:50, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанат Вселенной Heroes of Might and Magic 3? ))
     

  • 1.8, bkstan (ok), 09:46, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ну бросьте троллить, нормальный дистр. Его вдохновителем был один техасец (TexStar), они там все в Остине или Хьюстоне сидят, как я понял. Так вот у него рак не так давно, если не ошибаюсь, уже так в сильной степени, он уже не может тянуть.

    Но команда пашет не покладая рук. Этот выпуск - в новости - это просто сборка образов. А так-то он почаще федоры обновляется и KDE прилетел новейший тоже раньше федоры, 5.16 что ли.
    Раз-два в неделю мегабайт по 200-300 обновлений прилетает.

    Они забили на x32, поддерживают только 64.

     
  • 1.10, iname (?), 09:54, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В базовую поставку ......
    а оно вообще нужно столько всего в базовой?
    графическую оболочку, браузер, либру и установщик программ
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:11, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше б ZXLinuxOS допилили, распыляются на всякую фигню
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:30, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они ещё на systemd не перешли?
     
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