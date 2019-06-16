Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4

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|1.5, Аноним (5), 21:17, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще-то rpm5 обновляется, просто не так активно, а начинался он именно в недрах Мандривы. Выпуск весьма негативный: собственные средства разработки выбросили, стали клоном Красношляпы, которая теперь филиал IBM. В общем, сделали огромный шаг от самодостаточного проекта к наколенному поделию по сборки относительно свежего ПО чужими средствами.
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|2.6, Аноним (6), 21:40, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С urpmi не путаешь? А так да, это клон федоры по сути, только со своими несовместимыми зависимостями. Даже в Каноникал до такого не додумались.
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|3.7, Аноним (5), 21:43, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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urmpi тоже обновляется. Разработка rpm5 ведётся остатками команды Росы. Я видел чейнджлоги и багфиксы на их сайте. Насколько это интегрировано в мэйнстрим, сложно сказать. Видимо, их разработки и есть основная ветка в настоящее время. Что называется, явочным порядком.
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|4.20, mikhailnov (ok), 01:43, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не совсем так. Разработка RPM5 фактически не ведется, лишь поддерживается его работоспособность. В Росе RPM 5.4.10, это версия от 2012 года, поверх которой наложено больше ста патчей. Сейчас git здесь: https://abf.io/soft/rpm5
Апстрима rpm5 нет уже давно.
Приблизительно то же самое касается urpmi и perl-URPM, их разработкой занимались в OpenMandriva (https://github.com/OpenMandrivaSoftware/urpmi, https://github.com/OpenMandrivaSoftware/perl-URPM), пока не перешли на rpm4+dnf.
В OpenMandriva был RPM5 новее, чем 5.4.10, с которым съели много проблем и в итоге перешли на rpm4.
Качество кода rpm5 не ахти какое, в поздние времена Мандривы туда было вставлено множество весьма диких костылей, например, прямо в коде прописаны пути типа /usr/share/haskell, /lib/modules, что, собственно, в свое время не понравилось Джеффу (http://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30441)
user@pay2:/mnt/dev/sources/rpm5/rpm5$ grep -nHR 'XXX ' | wc -l
4108
Так помечены места с потенциально проблемным/недоделанным кодом в RPM 5.4.10, в будущих версиях их стало меньше, но проблем стало больше. Сейчас сайт rpm5.org вообще не работает.
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|2.8, Петрович (?), 22:06, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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РПМ там может быть хоть номер 25, вопрос в том умеют ли они готовить Кеды?
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|4.19, Ганделярбы (?), 00:47, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что безусловно говорит об их божественности и непогрешимости их свободного кода.
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|1.9, анадмин (?), 23:22, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пора бы понять что есть только красношапка и убунту, ну и немного сюз. Все остальное для баловства...
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|2.10, anonymous (??), 23:27, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ну, бросьте, если уж хотите говорить о том, что есть, а чего нет, то есть только redhat и debian, всё остальное деривативы и производные.
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|2.18, Аноним (16), 00:30, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в мире линуксов это не шутка, а суровый реал. Любой линуксовый дистр и есть аналог виндового ZverCD: одно и то же ядро, одни и те же библиотеки, один и тот же софт в репах и так далее. Вся разница в нескучных на взгляд очередного васяна обоях и его же религиозных заскоках: systemd не понравился, или пакеты хочет шлангом вручную собирать вместо установки бинарных.
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|1.15, Аноним (15), 00:24, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если не ошибаюсь то в этом дистре практически весь софт собран clang-ом,можно было указать в статье.
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