Спустя почти три года с момента формирования прошлой значительной ветки состоялся релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.0. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.6 Гб (x86_64 и сборка "znver1", оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC). Выпуск OpenMandriva Lx 4 примечателен переходом на пакетный менеджер RPMv4, консольный инструментарий DNF и графический интерфейс управления пакетами Dnfdragora. Ранее проектом использовалась отдельно развиваемая ветка RPMv5, инструментарий urpmi и GUI rpmdrake. RPMv4 поддерживается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как Fedora, RHEL, openSUSE и SUSE. Ветка RPMv5 развивалась сторонними энтузиастами и уже много лет находится в стагнации - последний стабильный выпуск RPMv5 был сформирован в 2010 году, после чего разработка остановилась. В отличие от RPMv5, проект RPMv4 активно развивается и сопровождается, а также предоставляет более полноценный набор инструментов для управления пакетами и репозиториями. Переход на RPMv4 также позволит избавиться от применяемых ныне в OpenMandriva грязных хаков и вспомогательных Perl-скриптов. Другие изменения в OpenMandriva Lx 4: Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 8.0.1. Обновлены версии ядра Linux 5.1, Systemd 242, GCC 9.1, glibc 2.29, binutils 2.32, OpenJDK 12, Perl, 5.28, Python 3.7.3 (Python 2 исключён из базовой поставки);

Обновлён графический стек и пользовательские приложения: KDE Plasma 5.15.5, KDE Frameworks 5.58.0, KDE Applications 19.04.2, Qt 5.12.3, Xorg 1.20.4, Wayland 1.17, Mesa 19.0.3, Pulseaudio 12.2, LibreOffice 6.2.4, Calligra 3.1.0, Firefox 66.0.5, Falkon 3.1.0, Krita 4.2.1, Chromium 75, DigiKam 6.0;

В базовый состав помимо KDE включено графическое окружение LXQt 0.14;

По умолчанию в LibreOffice задействован VCL-плагин на базе Qt 5 и KDE Frameworks 5, который позволил привести интерфейс LibreOffice к общему стилю рабочего стола KDE Plasma, а также дал возможность использовать штатный диалог выбора файлов из Plasma 5;

Помимо Firefox и Chromium в основной состав добавлен развиваемый сообществом KDE браузер Falkon, который предлагается по умолчанию;

В поставку включён мультимедийный проигрыватель SMPlayer, использующий по умолчанию бэкенд MPV;

В связи с истечением срока действия патентов на MP3 в основной состав включены декодировщики и кодировщики MP3;

Для управления пользователями вместо userdrake задействован интерфейс Kuser, а для создания резервных копий вместо draksnapshot предложен KBackup;

Для информирования пользователя о наличии обновлений пакетов задействован апплет Plasma software updates";

В загрузочное меню Live-окружения добавлены пункты для выбора языка и раскладки клавиатуры;

Обновлено приложение OpenMandriva Welcome с экраном первичной настройки;

Конфигуратор OpenMandriva Control Center заменил собой DrakX;

Добавлено приложение om-repo-picker с интерфейсом для выбора репозиториев;

Обновлён инсталлятор Calamares. Добавлена опция для настройки раздела подкачки. Реализовано сохранение лога процесса установки на успешно установленную систему. После завершения установки обеспечено удаление всех лишних языковых пакетов, не соответствующих выбранным языкам. Добавлена проверка установки в окружении VirtualBox - если используется реальное оборудование, то обеспечено удаление вспомогательных пакетов для virtualbox.

Подготовлены порты для архитектур aarch64 (Raspberry Pi 3 и DragonBoard 410c) и armv7hnl. В разработке находится порт для архитектуры RISC-V, который пока не готов для релиза;

Сформированы дополнительные сборки, специально оптимизированные для процессоров AMD (Ryzen, ThreadRipper, EPYC).

В базовый состав Live-образа включена карточная игра KPatience;



