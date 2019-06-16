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Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4

16.06.2019 20:18

Спустя почти три года с момента формирования прошлой значительной ветки состоялся релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 4.0. Проект развивается силами сообщества после того как компания Mandriva S.A. передала управление проектом в руки некоммерческой организации "OpenMandriva Association". Для загрузки предлагается Live-сборка размером 2.6 Гб (x86_64 и сборка "znver1", оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC).

Выпуск OpenMandriva Lx 4 примечателен переходом на пакетный менеджер RPMv4, консольный инструментарий DNF и графический интерфейс управления пакетами Dnfdragora. Ранее проектом использовалась отдельно развиваемая ветка RPMv5, инструментарий urpmi и GUI rpmdrake. RPMv4 поддерживается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как Fedora, RHEL, openSUSE и SUSE. Ветка RPMv5 развивалась сторонними энтузиастами и уже много лет находится в стагнации - последний стабильный выпуск RPMv5 был сформирован в 2010 году, после чего разработка остановилась. В отличие от RPMv5, проект RPMv4 активно развивается и сопровождается, а также предоставляет более полноценный набор инструментов для управления пакетами и репозиториями. Переход на RPMv4 также позволит избавиться от применяемых ныне в OpenMandriva грязных хаков и вспомогательных Perl-скриптов.

Другие изменения в OpenMandriva Lx 4:

  • Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 8.0.1. Обновлены версии ядра Linux 5.1, Systemd 242, GCC 9.1, glibc 2.29, binutils 2.32, OpenJDK 12, Perl, 5.28, Python 3.7.3 (Python 2 исключён из базовой поставки);
  • Обновлён графический стек и пользовательские приложения: KDE Plasma 5.15.5, KDE Frameworks 5.58.0, KDE Applications 19.04.2, Qt 5.12.3, Xorg 1.20.4, Wayland 1.17, Mesa 19.0.3, Pulseaudio 12.2, LibreOffice 6.2.4, Calligra 3.1.0, Firefox 66.0.5, Falkon 3.1.0, Krita 4.2.1, Chromium 75, DigiKam 6.0;
  • В базовый состав помимо KDE включено графическое окружение LXQt 0.14;
  • По умолчанию в LibreOffice задействован VCL-плагин на базе Qt 5 и KDE Frameworks 5, который позволил привести интерфейс LibreOffice к общему стилю рабочего стола KDE Plasma, а также дал возможность использовать штатный диалог выбора файлов из Plasma 5;
  • Помимо Firefox и Chromium в основной состав добавлен развиваемый сообществом KDE браузер Falkon, который предлагается по умолчанию;
  • В поставку включён мультимедийный проигрыватель SMPlayer, использующий по умолчанию бэкенд MPV;
  • В связи с истечением срока действия патентов на MP3 в основной состав включены декодировщики и кодировщики MP3;
  • Для управления пользователями вместо userdrake задействован интерфейс Kuser, а для создания резервных копий вместо draksnapshot предложен KBackup;
  • Для информирования пользователя о наличии обновлений пакетов задействован апплет Plasma software updates";
  • В загрузочное меню Live-окружения добавлены пункты для выбора языка и раскладки клавиатуры;
  • Обновлено приложение OpenMandriva Welcome с экраном первичной настройки;
  • Конфигуратор OpenMandriva Control Center заменил собой DrakX;
  • Добавлено приложение om-repo-picker с интерфейсом для выбора репозиториев;
  • Обновлён инсталлятор Calamares. Добавлена опция для настройки раздела подкачки. Реализовано сохранение лога процесса установки на успешно установленную систему. После завершения установки обеспечено удаление всех лишних языковых пакетов, не соответствующих выбранным языкам. Добавлена проверка установки в окружении VirtualBox - если используется реальное оборудование, то обеспечено удаление вспомогательных пакетов для virtualbox.
  • Подготовлены порты для архитектур aarch64 (Raspberry Pi 3 и DragonBoard 410c) и armv7hnl. В разработке находится порт для архитектуры RISC-V, который пока не готов для релиза;
  • Сформированы дополнительные сборки, специально оптимизированные для процессоров AMD (Ryzen, ThreadRipper, EPYC).
  • В базовый состав Live-образа включена карточная игра KPatience;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openmandriva.org/e...)
  2. OpenNews: Проект OpenMandriva запустил собственную инфраструктуру разработки
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Mageia 6.1, форка Mandriva Linux
  4. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenMandriva Lx 3.03
  6. OpenNews: Объявлено о ликвидации компании Mandriva
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mandriva, openmandriva
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  • 1.1, Аноним (1), 20:21, 16/06/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:25, 16/06/2019 Скрыто
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  • 1.3, Анонимр (?), 20:54, 16/06/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.5, Аноним (5), 21:17, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще-то rpm5 обновляется, просто не так активно, а начинался он именно в недрах Мандривы. Выпуск весьма негативный: собственные средства разработки выбросили, стали клоном Красношляпы, которая теперь филиал IBM. В общем, сделали огромный шаг от самодостаточного проекта к наколенному поделию по сборки относительно свежего ПО чужими средствами.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:40, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С urpmi не путаешь? А так да, это клон федоры по сути, только со своими несовместимыми зависимостями. Даже в Каноникал до такого не додумались.
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 21:43, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    urmpi тоже обновляется. Разработка rpm5 ведётся остатками команды Росы. Я видел чейнджлоги и багфиксы на их сайте. Насколько это интегрировано в мэйнстрим, сложно сказать. Видимо, их разработки и есть основная ветка в настоящее время. Что называется, явочным порядком.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 23:39, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и зоопарк в этом рпм.
     
  • 4.20, mikhailnov (ok), 01:43, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не совсем так. Разработка RPM5 фактически не ведется, лишь поддерживается его работоспособность. В Росе RPM 5.4.10, это версия от 2012 года, поверх которой наложено больше ста патчей. Сейчас git здесь: https://abf.io/soft/rpm5
    Апстрима rpm5 нет уже давно.
    Приблизительно то же самое касается urpmi и perl-URPM, их разработкой занимались в OpenMandriva (https://github.com/OpenMandrivaSoftware/urpmi, https://github.com/OpenMandrivaSoftware/perl-URPM), пока не перешли на rpm4+dnf.
    В OpenMandriva был RPM5 новее, чем 5.4.10, с которым съели много проблем и в итоге перешли на rpm4.
    Качество кода rpm5 не ахти какое, в поздние времена Мандривы туда было вставлено множество весьма диких костылей, например, прямо в коде прописаны пути типа /usr/share/haskell, /lib/modules, что, собственно, в свое время не понравилось Джеффу (http://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30441)

    user@pay2:/mnt/dev/sources/rpm5/rpm5$ grep -nHR 'XXX ' | wc -l
    4108

    Так помечены места с потенциально проблемным/недоделанным кодом в RPM 5.4.10, в будущих версиях их стало меньше, но проблем стало больше. Сейчас сайт rpm5.org вообще не работает.

     
  • 2.8, Петрович (?), 22:06, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    РПМ там может быть хоть номер 25, вопрос в том умеют ли они готовить Кеды?
     
     
  • 3.13, fske (?), 00:12, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды умеют готовить только в openSUSE.
     
     
  • 4.19, Ганделярбы (?), 00:47, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что безусловно говорит об их божественности и непогрешимости их свободного кода.
     

  • 1.9, анадмин (?), 23:22, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пора бы понять что есть только красношапка и убунту, ну и немного сюз. Все остальное для баловства...


     
     
  • 2.10, anonymous (??), 23:27, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ну, бросьте, если уж хотите говорить о том, что есть, а чего нет, то есть только redhat и debian, всё остальное деривативы и производные.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:25, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно слака с арчем, ага.
     

  • 1.11, Аноним (12), 23:36, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого кого откопали. Этакий экспонат.
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:21, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почему ещё никто не пошутил про ZVER EDITION?
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 00:30, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что в мире линуксов это не шутка, а суровый реал. Любой линуксовый дистр и есть аналог виндового ZverCD: одно и то же ядро, одни и те же библиотеки, один и тот же софт в репах и так далее. Вся разница в нескучных на взгляд очередного васяна обоях и его же религиозных заскоках: systemd не понравился, или пакеты хочет шлангом вручную собирать вместо установки бинарных.
     

  • 1.15, Аноним (15), 00:24, 17/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не ошибаюсь то в этом дистре практически весь софт собран clang-ом,можно было указать в статье.
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 00:26, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *ля,оно указанно,удалмте комент
     

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