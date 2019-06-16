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Выпуск дистрибутива Kwort 4.3.4

16.06.2019 10:17

После более года разработки состоялся релиз Linux-дистрибутива Kwort 4.3.4, основанного на наработках проекта CRUX и предлагающего минималистичное пользовательское окружение на основе оконного менеджера Openbox. От CRUX дистрибутив отличается использованием собственного пакетного менеджера kpkg, позволяющего устанавливать бинарные пакеты из развиваемого проектом репозитория. Kwort также развивает собственный набор GUI приложений для настройки (Kwort user manager для управления пользователями, Kwort network manager для настройки сети). Размер iso-образа 875 Мб.

Новый выпуск примечателен включением в состав звукового сервера PulseAudio и Bluetooth-стека bluez5. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.19.46, glibc 2.28, gcc 8.3.0, binutils 2.32, kpkg 130, Chrome: 75, Firefox 67.0.2, Brave 0.68.50. Пакет Kwort-choosers заменён на kwort-tools и kwort-mixer (позволяет менять звуковой бэкенд , выбирая между alsa и pulseaudio). В состав включён музыкальный проигрыватель Museeks.



  1. Главная ссылка к новости (http://kwort.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2018.2
  4. OpenNews: Компания Canonical представила сборку Minimal Ubuntu
  5. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9
  6. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 29.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kwort, crux
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  • 1.1, iFRAME (ok), 10:40, 16/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    RHEL и Ubuntu съели всех :-)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:20, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Копиризм непобедим.
     

  • 1.3, Аноним (2), 11:22, 16/06/2019 [ответить]  
    		• +7 +/
    Кстати минималистичный здесь означает что решает минимум задач, а не то что вы подумали.
     
  • 1.4, Аноняшка (?), 12:19, 16/06/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    почему они не установят systemd, как гетеросексуальные белые мужчины?
     
     
  • 2.5, Онаним (?), 13:03, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и черные женщины лесбиянки тоже systemd ставят.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:57, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему они не установят systemd, как гетеросексуальные белые мужчины?

    В фуражках и черных, облегающих, кожаных штанах?


     

  • 1.6, Аноним (6), 13:37, 16/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Так, а чего больше? Дистрибутивов, ориентированных на "минималистичность"¹, или "для тестирования безопасности"?
    ______
    ¹ Как слышу слово "минималистичность", сразу вылазит перед глазами харя того школяра, который на камеру рассказывал про минималистичность 6oJI>|<EHoCa
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:48, 16/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Если бы их всех собрать, получился бы хоть один нормальный дистр
     
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