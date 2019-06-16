Выпуск дистрибутива Kwort 4.3.4

После более года разработки состоялся релиз Linux-дистрибутива Kwort 4.3.4, основанного на наработках проекта CRUX и предлагающего минималистичное пользовательское окружение на основе оконного менеджера Openbox. От CRUX дистрибутив отличается использованием собственного пакетного менеджера kpkg, позволяющего устанавливать бинарные пакеты из развиваемого проектом репозитория. Kwort также развивает собственный набор GUI приложений для настройки (Kwort user manager для управления пользователями, Kwort network manager для настройки сети). Размер iso-образа 875 Мб.

Новый выпуск примечателен включением в состав звукового сервера PulseAudio и Bluetooth-стека bluez5. Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 4.19.46, glibc 2.28, gcc 8.3.0, binutils 2.32, kpkg 130, Chrome: 75, Firefox 67.0.2, Brave 0.68.50. Пакет Kwort-choosers заменён на kwort-tools и kwort-mixer (позволяет менять звуковой бэкенд , выбирая между alsa и pulseaudio). В состав включён музыкальный проигрыватель Museeks.