Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.6

Подготовлен выпуск дистрибутива Endless OS 3.6.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2 до 16 ГБ. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инноваций среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. В новом выпуске: Компоненты рабочего стола и дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) переведены на технологии GNOME 3.32 (прошлый вариант рабочего стола ответвился от GNOME 3.28). Задействовано ядро Linux 5.0. Системное окружение синхронизировано с пакетной базой Debian 10 "Buster";

Встроена возможность установки изолированных контейнеров из Docker Hub и других реестров, а также сборки образов из Dockerfile. В состав включён инструментарий Podman, предоставляющий совместимый с Docker интерфейс командной строки для управления изолированными контейнерами;

Сокращено дисковое пространство, расходуемое при установке пакета. Если раньше пакет вначале загружался, а затем копировался в отдельный каталог, что приводило к дублированию на диске, то теперь установка производится напрямую без дополнительной фазы копирования. Новый режим разработан компанией Endless совместно с Red Hat и передан в основной состав Flatpak;

Прекращена поддержка вспомогательного мобильного приложения для Android;

Обеспечено визуально более целостное оформление процесса загрузки, без мерцания при переключении режимов на системах с GPU Intel;

Обновлена поддержка графических планшетов Wacom и добавлены новые возможности по их настройке и использованию.



