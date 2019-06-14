Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.6

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|1.1, Аноним (-), 09:14, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Компоненты рабочего стола и дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) переведены на технологии GNOME 3.32
> В состав включён инструментарий Podman, предоставляющий совместимый с Docker интерфейс командной строки для управления изолированными контейнерами;
Оно теперь совсем стало похоже на Silverblue.
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|2.2, Анонс (?), 09:47, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то мода на атомарность и дистрибутивы с flatpak вместо обычных пакетов пошла от Endless, которые были пионерами в этой области.
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|3.4, Аноним (-), 10:12, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вообще-то первым дистром на OSTree был Fedora Atomic Host, от которого позже ответвился Atomic Workstation, который ныне Silverblue. Endless только опередил их по созданию готового пользовательского десктопного дистра. Но это если говорить про OSTree. Потому как атомарные дистры вообще появились ещё раньше, тот же NixOS существовал задолго до данных дистров.
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|2.10, Аноним (10), 11:08, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Когда такие как ты поймут, что их мнение никому не интересно?
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|1.7, Аноним (7), 10:47, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инноваций среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME.
А systemd у них тоже значительно переработан? ;)
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|2.8, гуси (?), 10:52, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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systemd не нуждается в переработке -- он идеален.
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|1.9, Аноним (9), 11:05, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хм, а забавный дистр, надо пощупать, дебиан все дела. Пойдет для быстрой флешки, думаю.
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|1.11, BlackRot (?), 11:09, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой же он ужасен и не удобен, практически все ноуты в магазине стоят с этой ос, она там разве что что бы проверить запускается ли ноут, работает ли екран и тачпад с клавой УСЁ, дальше пользоваться не реально, люди тупо стоят у этих ноутов и уже спрашивают, а можно ли на вместо этого ужаса винду втулить.
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|2.13, Аноним (13), 11:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> она там разве что что бы проверить запускается ли ноут, работает ли екран и тачпад с клавой
Всё верно. Предустановленный Linux только для этого и нужен (ибо они установлены так же криво, как и до них Windows). После покупки пользователь не глядя форматирует диск и устанавливает необходимый дистрибутив Linux.
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|3.17, Аноним (17), 13:15, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>необходимый дистрибутив Windows
Поправил тебя, а то ты опечатался.
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|5.30, IRASoldier_registered (ok), 15:05, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для гейма ноутбуки неудобны, хотя есть отдельные любители, для которых выпускают "игровые ноутбуки", весящие как чемодан и стоящие как дутик от Боинга.
Для Фотошопа, внезапно, в основном берут макбуки.
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|1.12, Аноним (-), 11:18, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Слабое место релиза - не готов к HiDPI. Гном то готов, а вот их иконки в меню приложений низкого разрешения, мылятся. Либо авторые ещё одни люди, что не знают о существовании дисплеев с высоким разрешением, либо считают что целевой аудитории они недоступны. Сама же менюшка переделанная даже более удобна чем гномовская, если бы не проблема выше.
Flatpak 1.3.3, так что можно ожидать что и 1.4 завезут скоро. Podman 1.2, ядро 5.0, гном 3.32. Разрыв с апстимом сокращается. Учитывая, что роллинг, можно ожидать, что доведут до актуального состояния, оставаясь притом на стабильной базе Debian Buster.
Гном переделан, бросаются в глаза увеличенные шрифты, что добавляет плюсики к a11y. Центр приложений доработан неплохо, в сравнении с тем ужасом, что представляет из себя дефолтный gnome-software. Настройки автоматического обновления вынесены в центр настроек.
Вот что минус, сеанс по-дефолту иксовый, и вяленный зачем-то выброшен напрочь. Может после установки будет доступен, по аналогии с убунтой? Но для меня это один из ключевых моментов выбора Silverblue.
В дистре предустановлены дополнения для показа новостей и расширения для хрома. Кроме того, присутсвует вкладка рекомендуемых в центре приложений. Все это вроде как и выпиливается и отключается. Но все рекомендации - это в основном образовательные и информационные ресурсы и приложения, а не какой-нибудь рекламный понос для социального дна. Так что получается такой довольно этичный способ монетизации. Что вполне соответствует целям - сделать доступную систему для бедных стран.
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|2.16, FixUI (?), 12:37, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не считаю, что Гном готов к HiDPI. Нормального вменяемого дробного масштабирования так и нет, нет оно включается, как пробная функция, но другие приложения замыливаются, с Лисой сплошное мыло, невозможно работать, а на 200% огромный Гном не нужен.
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|3.20, Школьник (ok), 14:02, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самая мякотка начинается, если подключить к ноуту с экраном hidpi внешний не-hidpi монитор. Единственное DE, где мне удалось с костылями от xrandr все настроить без мыла, - это KDE.
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|3.24, Аноним (-), 14:12, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>дробное масштабирование
> а на 200% огромный Гном не нужен
Видимо ты тоже не видел HiDPI.
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|4.29, FixUI (?), 14:59, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю о чем вы, но для работы на мониторе 27'4K приходится ставить масштабирование интерфейса 200%, но это получается больше чем нужно, в идеале нужно 150-175%
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|2.25, danonimous (?), 14:37, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А лишней оперативной памяти много в бедных странах?
P.S.
Пишу из бедной страны (но не самой бедной) - Core 2 Duo 2666 MHz, 4 Гб ОЗУ
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|3.31, Аноним (-), 15:46, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас даже самые днищевые китаебуки за $200 начинаются имеют 3Гб.
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|1.14, jbl (?), 12:02, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Стало интересно откуда деньги на подобные игрушки.
Смотрю видео как индусов и негретософ делают высоко востребованными на мировом рынке специалистами обучая работать в либреофис и в интернет...
Потом еще интереснее, механизм сдачи компьютеров в аренду по часам для тех кто не может позволить себе его купить...
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|2.15, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:29, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стало интересно откуда деньги на
""--а остальные откуда? --из тумбочки!""
Политэкономия ж: печатаешь деньги и берёшь плату за пользование ими.
Во-о-о-от.... При этом "у них" ещё и остаётся на поесть-поспать там, да?
У некоторых особо уклоняющихся от почётной обязанности отдать всё заработанное на налоги, остаётся ещё и на всякую непонятную х--нь.
Вот на сабж, например.
Понел-понел?? Рас-расс!
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|1.18, Аноним (18), 13:40, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Купив ноут от Асера с установленным Линуксом (чистая командная строка) на базе мобильного райзена, я смог только этот Эндлесс и вкорячить. Остальные дистрибутивы отказывались вставать (пробовал штук 5 разных). Так что пусть живет и такой. Сын доволен.
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|1.19, Сергиос Анонимос (?), 13:48, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гы, вот как раз сейчас сношу Эндлесс с моноблока Анус :) Два месяца юзер промучился, сегодня пришел и говорит: - Всё, больше не могу, ставь Минт :))
На вид дистр приятный, но для повседневной работы не очень.
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|1.23, Аноним (23), 14:12, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Делать новое это хорошо, но зачем копировать интерфейс 7 винды? Неужели дизайнеры из рендмонда сделали эталон?
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|2.27, Аноним (27), 14:52, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не. Просто люди не способны легко принимать новое. Даже если новое явно лучше старого.
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|1.26, Wilem (?), 14:45, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Flatpak is a next-generation technology for building and distributing desktop applications on Linux
Next-generation, ага. В винде приложения так (со своими либами) распостраняются лет 20. Причём, лет 10 назад, когда я немногочисленным линуксоидам на работе объснял, чем виндовые инсталлеры в сто раз удобнее линуксовых пакетов, они крутили у виска и говорили что это отстой и будущее за деревом зависимостей. Хохохо, с добрым утром.
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|2.32, Аноним (-), 15:49, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Flatpak к виндовым инсталлерам относится примерно никак. А то что ты называешь - какая-то вымышленная сущность в твоей голове. Прочитать описание - это не Ъ уже?
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|3.33, Wilem (?), 17:13, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дока флатпака:
> One of the key advantages of Flatpak is that it allows application authors to bundle whatever libraries or dependencies that they want.
Внезапно виндовый подход стал следующим прорывным поколением распространения программ.
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|4.34, Аноним (-), 17:27, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты одну строчку прочитал? Ну и это хорошо. Большую работу сделал. На сегодня достаточно, иди отдыхай.
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|5.35, Wilem (?), 17:40, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь не про то, что флатпак только это умеет. Но именно эта фича заявляется ключевой.
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