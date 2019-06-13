Представлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.12, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.12 представлены следующие улучшения: Значительно улучшен инструмент цветокоррекции при помощи кривых (Цвет / Кривые), а также другие компоненты, в которых для задания параметров используется корректировка кривых (например, при задании динамики раскрашивания и настройке устройств ввода). При перемещении существующей опорной точки, она теперь не перескакивает сразу в позицию курсора при нажатии кнопки, а смещается относительно текущей позиции при перемещении курсора после нажатия кнопки мыши. Данное поведение позволяет быстро выбирать точки кликом без их смещения и затем уже корректировать позицию. При попадании курсора на точку или при перемещении точки индикатор координат теперь отображает позицию точки, а не курсора. При удержании клавиши Ctrl в процессе добавления новой точки обеспечена привязка к кривой и сохранение оригинальных координат по оси Y, что удобно при добавлении новых точек без смещения кривой. В интерфейсе изменения цветовых кривых добавлены поля для ручного ввода числовых координат точек, а также два новых переключателя "Input" и "Output". Точки на кривой теперь могут иметь тип сглаженных ("smooth", по умолчанию как раньше) или угловых (corner, позволяют формировать острые углы на кривой). Угловые точки отображаются в форме ромба, а сглаженные как круглые точки.





Добавлен новый фильтр Offset (Layer > Transform > Offset) для смещения пикселей, что можно использовать для создания повторяющихся шаблонов;

Для изображений в формате TIFF добавлена поддержка слоёв (при экспорте теперь сохраняются отдельные слои без их объединения);

Для платформы Windows 10 добавлена поддержка шрифтов, установленных непривилегированным пользователем (без получения прав администратора);

Внесена оптимизация, позволившая не менять буфер отрисовки при каждом мазке, если цвета и пиксельная карта не изменяются. Кроме ускорения некоторых операций изменение также решило проблемы с динамикой цвета градиентов при наличии у изображения цветового профиля;

В инструменте осветвления-затемнения (Dodge/Burn) реализован инкрементальный режим, при котором изменения применяются поступательно следом за смещением курсора, по аналогии инкрементальным режимом в инструментах рисования кистями, карандашом и ластиком;

В инструменте свободного выделения (Free Select) реализовано создание выделения сразу после замыкания области с возможностью последующей корректировки контура (ранее выделение создавалось только после отдельного подтверждения клавишей Enter или двойным кликом);

В инструменте перемещения (Move) добавлена возможность связанного перемещения сразу двух направляющих чрез из перетаскивание по точке пересечения. Изменение полезно когда направляющие определяют не отдельные линии, а точку (например, для определения точки симметрии);

Устранены многие ошибки, приводящие к краху, аномалиями с кистями, проблемам с управлением цветами и появлению артефактов в режиме симметричной раскраски;

Подготовлены новые выпуски библиотек GEGL 0.4.16 и babl 0.1.66. Наиболее заметным является изменение коэффициента кубической дискретизации, что может применяться для выполнения более гладкой интерполяции. В GEGL также обновлён код для управления памятью, в котором обеспечена поддержка условного освобождения памяти из кучи с использованием вызова malloc_trim(), что стимулирует более активную отдачу неиспользуемой памяти операционной системе (например, после окончания редактирования большого изображения память системе теперь возвращается значительно быстрее).



