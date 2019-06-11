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Huawei обсудил возможность использования Авроры/Sailfish, в качестве альтернативы Android

11.06.2019 08:07

Издание The Bell получило сведения от нескольких неназванных источников об обсуждении возможности использования на некоторых типах устройств Huawei проприетарной мобильной операционной системы "Аврора", в рамках которой на основе полученной от компании Jolla лицензии Ростелеком поставляет под своим брендом локализованный вариант ОС Sailfish.

Движение в сторону "Аврора" пока ограничилось лишь обсуждением возможности использования данной ОС, никаких планов не представлено. В обсуждении приняли участие министр цифрового развития и связи Константин Носков и исполнительный директор Huawei. На встрече также был поднят вопрос о создании в России совместного производства чипов и программного обеспечения. Информацию не подтвердили в «Ростелекоме», но выразили готовность к сотрудничеству, а в Huawei отказались прокомментировать.

Интерес к альтернативным мобильным системам у Huawei вызван ограничительными мерами, введёнными Министерством торговли США, которые приведут к ограничению доступа Huawei к сервисам для Android, подпадающим под коммерческое соглашение с Google, а также к разрыву коммерческих отношений с компанией ARM. При этом вводимые меры по ограничению экспорта не распространяются на открытое ПО, развиваемое компаниями и некоммерческими организациями, зарегистрированными в США. Huawei сможет продолжить формировать прошивки Android на основе открытой кодовой базой AOSP (Android Open Source Project) и выпускать обновления на основе публикуемого открытого кода, но не будет иметь возможность предустановки набора проприетарных приложений Google Apps.

Напомним, что Sailfish является частично проприетарной мобильной операционной системой с открытым системным окружением, но закрытыми пользовательской оболочкой, базовыми мобильными приложениями, QML-компонентами построения графического интерфейса Silica, прослойкой для запуска Andrоid-приложений, движком умного ввода текста и системой синхронизации данных. Открытое системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo), который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Поверх системных компонентов Mer запускается графический стек на основе Wayland и библиотеки Qt5.



  1. Главная ссылка к новости (https://thebell.io/operatsionn...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3.0.2
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 3
  4. OpenNews: Объявлено о слиянии открытого проекта Mer и проприетарной ОС Sailfish
  5. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
  6. OpenNews: Девятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: huawei
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ОЛЕГ (?), 08:15, 11/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Выглядит как попытка продать воздух, и только наивный будет думать что хувей согласится, он скорее свое разработает со своим блэкджеком и шлю... ми
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:17, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опровергли уже, это обычный вброс.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:19, 11/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну а как ще величие восхвалять если не подобными вбросами?
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 08:29, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, чье величие восхваляет оппозиционная The Bell?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 08:33, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, ну не начинай
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 08:38, 11/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То величие о котором ты говоришь следует восхвалять парадами и крестными ходами.
     
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