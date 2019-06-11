Huawei обсудил возможность использования Авроры/Sailfish, в качестве альтернативы Android

Издание The Bell получило сведения от нескольких неназванных источников об обсуждении возможности использования на некоторых типах устройств Huawei проприетарной мобильной операционной системы "Аврора", в рамках которой на основе полученной от компании Jolla лицензии Ростелеком поставляет под своим брендом локализованный вариант ОС Sailfish.

Движение в сторону "Аврора" пока ограничилось лишь обсуждением возможности использования данной ОС, никаких планов не представлено. В обсуждении приняли участие министр цифрового развития и связи Константин Носков и исполнительный директор Huawei. На встрече также был поднят вопрос о создании в России совместного производства чипов и программного обеспечения. Информацию не подтвердили в «Ростелекоме», но выразили готовность к сотрудничеству, а в Huawei отказались прокомментировать.

Интерес к альтернативным мобильным системам у Huawei вызван ограничительными мерами, введёнными Министерством торговли США, которые приведут к ограничению доступа Huawei к сервисам для Android, подпадающим под коммерческое соглашение с Google, а также к разрыву коммерческих отношений с компанией ARM. При этом вводимые меры по ограничению экспорта не распространяются на открытое ПО, развиваемое компаниями и некоммерческими организациями, зарегистрированными в США. Huawei сможет продолжить формировать прошивки Android на основе открытой кодовой базой AOSP (Android Open Source Project) и выпускать обновления на основе публикуемого открытого кода, но не будет иметь возможность предустановки набора проприетарных приложений Google Apps.

Напомним, что Sailfish является частично проприетарной мобильной операционной системой с открытым системным окружением, но закрытыми пользовательской оболочкой, базовыми мобильными приложениями, QML-компонентами построения графического интерфейса Silica, прослойкой для запуска Andrоid-приложений, движком умного ввода текста и системой синхронизации данных. Открытое системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo), который с апреля развивается как составная часть Sailfish, и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Поверх системных компонентов Mer запускается графический стек на основе Wayland и библиотеки Qt5.