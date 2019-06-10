Выпуск пакета для создания музыки LMMS 1.2

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После четырёх с половиной лет разработки опубликован релиз свободного проекта LMMS 1.2, в рамках которого развивается кросс-платформенная альтернатива коммерческим программам для создания музыкальных произведений, подобных FL Studio и GarageBand. Код проекта написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки подготовлены для Linux (в формате AppImage), macOS и Windows.
Программа сочетает в себе функции цифровой звуковой рабочей станции (DAW) с набором редакторов для создания музыкальных материалов, таких как редактор ритма (биения), трековый редактор, клавишный редактор для записи с MIDI-клавиатуры, редактор песен для компоновки материалов в комплексный вид. В комплекте имеется 64-канальный микшер звуковых эффектов с поддержкой подключения плагинов в формате SoundFont2, LADSPA и VST. Предоставляется 16 встроенных синтезаторов, включая эмуляторы Roland TB-303, Commodore 64 SID, Nintendo NES, GameBoy и Yamaha OPL2, а также встроенный синтезатор ZynAddSubFx. Предоставляется поддержка мультисэмплинга для форматов SoundFont (SF2), Giga (GIG) и Gravis UltraSound (GUS).
Среди добавленных улучшений:
- Поддержка сборки для OpenBSD (sndio) и Haiku (BeOS);
- Возможность сохранения музыки в форме звуковой петли (опции "-l" и "--loop");
- Поддержка Apple MIDI;
- Возможность экспорта в формате MIDI и улучшение импорта MIDI;
- Поддержка экспорта 24-разрядных WAV, MP3 и OGG с переменным битрейтом;
- Переписан код для управления памятью;
- Функция автозаписи при воспроизведении;
- Плагины и патчи вынесены в отдельный каталог;
- Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей;
- Новый звуковой бэкенд на базе SDL, применяемый в новых установках по умолчанию;
- В FX Mixer добавлен режим "solo" и функция чистки неиспользуемых каналов;
- Новый инструмент Gig Player для воспроизведения файлов в формате Giga Sample Banks;
- Новый плагин ReverbSC;
- Новые FX-плагины: Equalizer, Bitcrush, Crossover EQ и Multitap Echo;
- Многочисленные улучшения в интерфейсе пользователя, в том числе новая тема оформления, поддержка перемещения треков в режиме drag&drop, возможность выделения диапазонов, копирования/перемещения групп и поддержка горизонтальной прокрутки колесом мыши в редакторе.
Переоработано оформление плагинов Delay, Dynamics Processor, Dual Filter и Bitcrush.