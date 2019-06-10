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Выпуск пакета для создания музыки LMMS 1.2

10.06.2019 09:25

После четырёх с половиной лет разработки опубликован релиз свободного проекта LMMS 1.2, в рамках которого развивается кросс-платформенная альтернатива коммерческим программам для создания музыкальных произведений, подобных FL Studio и GarageBand. Код проекта написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки подготовлены для Linux (в формате AppImage), macOS и Windows.

Программа сочетает в себе функции цифровой звуковой рабочей станции (DAW) с набором редакторов для создания музыкальных материалов, таких как редактор ритма (биения), трековый редактор, клавишный редактор для записи с MIDI-клавиатуры, редактор песен для компоновки материалов в комплексный вид. В комплекте имеется 64-канальный микшер звуковых эффектов с поддержкой подключения плагинов в формате SoundFont2, LADSPA и VST. Предоставляется 16 встроенных синтезаторов, включая эмуляторы Roland TB-303, Commodore 64 SID, Nintendo NES, GameBoy и Yamaha OPL2, а также встроенный синтезатор ZynAddSubFx. Предоставляется поддержка мультисэмплинга для форматов SoundFont (SF2), Giga (GIG) и Gravis UltraSound (GUS).

Среди добавленных улучшений:

  • Поддержка сборки для OpenBSD (sndio) и Haiku (BeOS);
  • Возможность сохранения музыки в форме звуковой петли (опции "-l" и "--loop");
  • Поддержка Apple MIDI;
  • Возможность экспорта в формате MIDI и улучшение импорта MIDI;
  • Поддержка экспорта 24-разрядных WAV, MP3 и OGG с переменным битрейтом;
  • Переписан код для управления памятью;
  • Функция автозаписи при воспроизведении;
  • Плагины и патчи вынесены в отдельный каталог;
  • Улучшена работа на экранах с высокой плотностью пикселей;
  • Новый звуковой бэкенд на базе SDL, применяемый в новых установках по умолчанию;
  • В FX Mixer добавлен режим "solo" и функция чистки неиспользуемых каналов;
  • Новый инструмент Gig Player для воспроизведения файлов в формате Giga Sample Banks;
  • Новый плагин ReverbSC;
  • Новые FX-плагины: Equalizer, Bitcrush, Crossover EQ и Multitap Echo;
  • Многочисленные улучшения в интерфейсе пользователя, в том числе новая тема оформления, поддержка перемещения треков в режиме drag&drop, возможность выделения диапазонов, копирования/перемещения групп и поддержка горизонтальной прокрутки колесом мыши в редакторе. Переоработано оформление плагинов Delay, Dynamics Processor, Dual Filter и Bitcrush.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/LMMS/lmms/r...)
  2. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.2, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  3. OpenNews: Доступны профессиональные пакеты для создания музыки Bitwig Studio 1.0 и LMMS 1.0
  4. OpenNews: Первый официальный выпуск программы для синтеза музыки GNU Cursynth
  5. OpenNews: Релиз свободного звукового редактора Ardour 4.7
  6. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sound, music, midi, lmms
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Попугай Кеша (?), 09:35, 10/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Что из известного сделали в этой программе?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:45, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы прям ваще известного - вряд ли, но есть достойные примеры возможностей данного ПО:
    1) https://lmmsartists.bandcamp.com/track/first-contact
    2) https://soundcloud.com/macrowave/macrowave-neurogenesis
    и т.д.
     
     
  • 3.8, vz_2 (?), 12:31, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да весь вопрос в плагинах VST, созданное на LV2 скорее всего трудно что-то заработать, DAW тут не сильно принципиален.
     

  • 1.3, svsd_val (ok), 10:21, 10/06/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    ИМХО. С SDL кстати он намного лучше работает, да и тёмная тема оформления смотрится намного лучше =)
     
  • 1.4, Anonymoustus (ok), 11:02, 10/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Есть 32-битные свобрки — хвалю.

    Но сайт не работает без жлобоскрипта — порицаю!

     
  • 1.5, Anonymoustus (ok), 11:07, 10/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как выключить чорную тему для слепых?


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  • 1.6, Аноним (6), 11:23, 10/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я конечно все понимаю, но кому нужен отличный профессиональный инструмент, тому придётся заплатить. По крайней мере в сфере музыки.
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 11:26, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не устраивает - проходи мимо. Все и так все понимают.
     
  • 2.9, vz_2 (?), 12:36, 10/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь LMMS для Windows, VST-плагины и работай, наскребёшь от продажи музыки - купишь Рипер или Кубейс.
     

  • 1.10, vz_2 (?), 12:39, 10/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Есть планы завести Jack или ASIO?
     
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