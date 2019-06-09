Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium

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|2.22, Аноним (22), 11:18, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чашку чая этому сударю! Браузер в последние года то и делает что тормозит и течет на системе с 10 гб свободной ОЗУ из 16. Никакие квантумы шмантумы этому продукту не помогут. На днях в их багтрекере выяснил что на некоторых тяжелых сайтах по типа твитча течет wasm! тупо не удаляет то что наплодил.
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|3.43, АнОним (?), 12:20, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня не тормозит на ноуте с 1.9 гиг ОЗУ (esr). Только для ютуба идентификатор бразера поменяется на Хром.
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|3.48, Аноним (48), 12:30, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользуюсь стабильной, бета и ночной сборкой, которые обновляю каждый день. При этом на ПК 4 ГБ памяти. Просмотр видео 720 - 1080р + обычный серфинг и никто из них не тёк уже очень давно.
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|4.52, Аноним (52), 12:56, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которые обновляю каждый день
так ты им шансов не оставляешь потечь и потормозить :)))
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|3.80, threescarth (ok), 14:56, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Откуда вы вообще такие берётесь? С умом пользоваться браузером, а не плодить n^n вкладок мама не научила или что?
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|4.86, Anonim (??), 16:36, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В браузере есть вкладки. Это фишка относительно браузера suckless surf(в котором вкладок нет). И вы говорите что пользоваться функционалом не нужно? Как насчет того чтобы сделать его руками?
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|3.95, CAE (ok), 16:56, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну СБОЛ, допустим, уже давно течёт. После двадцатого платежа проще выйти, чем объяснить, почему не можешь. Сайты сейчас так пишут. Может и браузер виновет, бог весть.
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|2.34, Anonymoustus (ok), 12:02, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Посмотри на групповое фото Mozilla Team (этого есть в этих ваших интернетах). Думаешь, _эти_ будут делать браузер?
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|3.45, Аноним (1), 12:27, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Индусы, негры и бабы. Впрочем, ожидаемо, да и конец FF вполне предсказуем.
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|5.68, Аноним (68), 14:00, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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С твоим ником лучше вообще ничего не писать и никому не отвечать. Поясню, если не догнал. Moon - жопа в переводе с английского. Отражение жопы может быть только в луже, и это означает, что вот-вот лужу сдует.
Стрёмный ник, кароч...
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|3.88, Anonim (??), 16:40, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фото их QA команды круче. Там только один европеец (и тот похоже мимо проходил, фото на улице).
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|4.102, macfaq (?), 17:20, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фото их QA команды круче. Там только один европеец (и тот похоже
> мимо проходил, фото на улице).
Это угнетатель.
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|2.83, Трампампам (?), 16:16, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И еще совместимость с хромом надо обеспечить. ВОт только что хотел загрузить видео с мероприятия в гугл диск, чтобы его расшарить., так с фаерфокса не смог загрузить, только с хрома.
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|2.87, Ерго (?), 16:37, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживаю этого. Вместо того, чтобы делать браузер, они обвешивают его как новогоднюю ёлку. Даже Chrome выглядит чище.
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|1.2, Аноним (2), 10:18, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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> премиальный сервис Firefox Premium
Ха-ха-ха огнелис скатился. Да оно бесплатно никому не надо, особенно в свете последних событий. Хочешь vpn — поднимай свой. Ждём падение доли пользователей с 8% до 0.001%. Забавно!
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|2.3, анчоус (?), 10:24, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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И куда же пользователи побегут с фаерфокса? На хром, где гугл запретил блокировщики рекламы?
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|3.4, Аноним (1), 10:27, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Vivaldi browser promises to preserve effective ad-blocking as a choice, despite being chromium based
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|4.27, анчоус (?), 11:32, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Яндекс тоже обещал поддерживать то, что выкинули из хрома. Его хватило на год.
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|6.40, анчоус (?), 12:10, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну а вивальди это рога и копыта по сравнению с яндексом. Не рога и копыта тут только гугл. И он как раз всех и прокатит на этсамом.
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|7.47, Аноним (1), 12:30, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вивальди это те которые пилили Оперу еще на собственном движке, до того как она продалась китайцам и перекатилась на хромимум. А Яндекс что? Скинчик хрому на желтый поменял и сразу стал ведущим разработчиком браузеров?
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|8.49, Fnjv (?), 12:38, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Теперь им памятник за это поставить Сколько людей из старой Оперы пилят Вивальд... текст свёрнут, показать
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|8.58, soarin (ok), 13:10, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну я так думаю, что от яндекса гораздо больше вклад в развития в Chromium Проек... текст свёрнут, показать
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|8.62, Аноним (62), 13:43, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как недавно нам тут на опеннете рассказывали Поисковик мирового уровня и замена... текст свёрнут, показать
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|9.70, анчоус (?), 14:16, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Поисковик очень неплохой, как и сервисы Будь он не российским со всеми вытекающ... текст свёрнут, показать
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|8.67, Аноним (67), 13:59, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Садись, двойка за историю Опера бросила свой движок и хромировалась сама Китай... текст свёрнут, показать
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|3.85, KonstantinB (ok), 16:29, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На microsoft edge, мухаха!
На самом деле, ungoogled chromium. Втащат туда свои запреты - форкну нафиг.
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|2.41, Аноним (41), 12:10, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем кому нужен VPN для безопасности в любом случае поднимут свой, а для тех кому он нужен что бы получать доступ к заблокированным сайтам(киношку посмотреть, торренты и все такое)удобнее встроенный VPN с которым не нужно возиться, все уже готово из коробки, лично я предпочту этот вариант чем ставить левые дополнения для обхода блокировок(хотя я для себя решил проблему, поставил сервис tor в автозагрузку, а файрфоксу подсунул файл для автонастройки прокси, который открывает заблокированные сайты через прокси tor, а все остальные открывает напрямую).
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|2.90, Аноним (90), 16:43, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это очевидно. После релиза квантума, кроме как экспериментального функционала ничего существенного не видел. Читать ченджлоги одна боль, ибо кроме "новой мега супер функции" и новой телеметрии ничего нет. Даже надоело им писать в багтрекер, они таи полнотью игнорят. В то время как в хромотрекере постоянно обсуждают и фиксят твои пожелания каждый релиз.
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|2.6, KhabMan (ok), 10:38, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Я без проблем использую Оперу для обхода блокировок. Что я делаю не так?
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|3.7, Аноним (26), 10:41, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Вы пользуетесь китайским софтом (где тотальная цензура), который при этом сотрудничает с РКН.
Анализируйте.
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|4.61, KhabMan (ok), 13:33, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы пользуетесь китайским софтом (где тотальная цензура), который при этом сотрудничает
> с РКН.
> Анализируйте.
Ребят, я виндузятник, мне в стиле "для дураков" надо объяснять)) У меня логика такая - если что-то сотрудничает с РКН, то использовать это для обхода блокировок нельзя. Но почему я это делаю и не испытываю проблем при этом?
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|5.65, Аноним (62), 13:54, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ребят, я виндузятник, мне в стиле "для дураков"
Т.е. совсем не ущемленное меньшинство (даже на этом ресурсе) требует к себе особенного отношения?
Не пора ли вводить CoC for opennet?
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|6.69, KhabMan (ok), 14:05, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Ребят, я виндузятник, мне в стиле "для дураков"
> Т.е. совсем не ущемленное меньшинство (даже на этом ресурсе) требует к себе
> особенного отношения?
> Не пора ли вводить CoC for opennet?
Смотри. Предыдущий аноним (уж фиг знает, ты это был али нет) написал мне "анализируй", мол я сам должен думать, что он там пытался мне втереть. До меня не дошло. Не могли бы вы парой слов мне объяснить?
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|7.94, Кэп (?), 16:55, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Не пора ли вводить CoC
> Давно пора
> iPony
Если что, тут о Code of Conduct, без буквы k в конце.
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|5.99, Аноним (26), 17:09, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как минимум не стоит использовать китайский софт (тем самым его поддерживая).
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|1.8, molny (ok), 10:45, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пусть отдельно делают платные фичи, собирают денежку.
Лишь бы не распылялись сильно на всё это, а, в первую очередь, усердно пилили Firefox для ПК и телефонов и прислушивались к требованиям/хотелкам юзеров.
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|1.9, Аноним (9), 10:47, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Похоже, наступает время, когда комьюнити пора браться за написание с нуля нового современного браузера без всего этого цирка с блокировщиком рекламы уровня ublock origin.
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|2.12, Аноним (12), 10:54, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пора браться за создание нового интернета - без возможности цензуры, блокировок или трейсинга. А потом и браузеры всякие браться.
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|3.18, Аноним (18), 11:12, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Вместо контроля цензуры вы выступаете за ее отсутствие. Добро пожаловать на интернет страницу "нового интернета", где размещена разного рода порнография, наркота и прочее. Без цензуры такие вещи станут только разрастаться. Вопрос стоит в том, как контролировать цензуру.
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|4.31, Ретроград (?), 11:52, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Один умный человек сказал, что если система не подходит для преступников, то она не подходит и для простых пользователей. Сегодня цензурировать и ловить будут наркодилеров и сутенеров, завтра - политических активистов и оппозицию, послезавтра - авторов постов с обложками учебников истории и кадрами кинохроники. Хм, где-то такое, кажется, уже было, никак не вспомню, где... Если ты хочешь иметь действительно надежную и безопасную сеть, придется смириться с тем, что некоторый процент контента в ней будет тебе неприятен или вообще противен. Увы. Никакой "условной" цензуры нет и быть не может.
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|4.44, Аноним (44), 12:24, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, такой контент встречаться будет только на сайтах, до которых ещё как минимум нужно будет url ввести (поисковики такое вряд ли захотят индексировать). Нормальные сайты по типу википедии и сервисов крупных компаний никуда не денутся. В этом же вроде и есть свобода - подключаться к тому, к чему ты хочешь
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|4.50, Антон (??), 12:44, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что интернет с наркотой просто запретят весь целиком.
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|4.63, ixrws (??), 13:44, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Товарищ майор, поймите, если у вас в участке наркота, содомия, порно с содомитами и детьми дело обычное. То у обычных людей всё не так и в лучшем случае, небольшое количество, может быть иногда смотрит обычное порно. Поймите, обычные люди не любят, когда на экране сношают маленьких окровавленных мальчиков. То что обычное дело для вас, товарищ Майор, для обычных людей дело чрезвычайное.
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|4.71, Аноним84701 (ok), 14:17, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вместо контроля цензуры вы выступаете за ее отсутствие. Добро пожаловать на интернет
> страницу "нового интернета", где размещена разного рода порнография, наркота и прочее.
> Без цензуры такие вещи станут только разрастаться.
Во-во. А если все хорошо цензурировать, то вроде как и проблема сама собой решается -- принцип "с глаз долой" отлично работает и напрягаться сильно не нужно.
В общем случае цензура -- это как "вынос" мешков с мусором под кровать или за шкаф. Вроде бы не видно, все чистенько да и топать три этажа вниз к баку не нужно, но вот запашок почему-то никуда не девается 🙄
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|4.72, Аноним (72), 14:18, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Цензура — это борьба со следствиями вместо причины. Если б наркоторговцев сажали вместо того, чтобы блокировать их сайты, эффект был бы намного заметнее.
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|5.78, Аноним (78), 14:45, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блокируют потому что не могут посадить, так как сайты размещены на территории другого государства
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|6.81, Аноним84701 (ok), 15:02, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Блокируют потому что не могут посадить, так как сайты размещены на территории другого государства
Стандартные отмазки.
Обычно УК применим к гражданину независимо от географических координат.
Разве что, претензии могут быть еще и у государства, на территории которого и было совершенно преступление.
Ну и да, многим "уважаемым людям" придется отрывать жопу от удобного кресла, пытаться налаживать международные отношения и решать (зачастую) щекотливые и неприятные вопросы, связанные с междунородным уголовным розыском, выдачей преступников и прочим.
Проще конечно просто убрать с глаз долой.
Кстати, а можно список государств, где разрешена наркоторговля и "разного рода порнография" (и в наличии достаточно развитая инфраструктура для хостинга -- т.е. умные почтовые попугаи и Большие Шаманские Там-Тамы в качестве осноного средства общения не в счет)?
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|6.82, Sluggard (ok), 15:34, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Если б наркоторговцев сажали вместо того, чтобы блокировать их сайты, эффект был бы намного заметнее.
> Блокируют потому что не могут посадить, так как сайты размещены на территории другого государства
А товар сам собой появляется, из ниоткуда (не ввозится, не выращивается/синтезируется на местах в РФ), и закладки по нычкам раскладываются с помощью телекинеза из других стран?
Или для тебя наркоторговцы — это исключительно владельцы сайтов, а жизнь — это только сеть? Мда...
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|3.38, andy (??), 12:05, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в торе и i2p решить проблему со скоростью и впринципе нормально.
хотя это архитектурные проблемы
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|2.16, Аноним (15), 11:04, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Время браться наступило! Я уже начал, написал с нуля комментарии на Опеннете, но скоро пойду обедать.
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|1.13, Аноним (13), 10:56, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А по-моему, весьма неплохо. Если мозилла за счет впна и файлохранилища сможет финансировать разработку браузера вместо встраивания сторонних поисков и прочего шлака. В конце концов, даже волонтеры хотят кушать.
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|2.25, Аноним (25), 11:19, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это же Мозилла! С этих денег, скорее, будут финансироваться поддержка ЛГБТ-сообщества и контроль соблюдения "социальной справедливости" в IT-компаниях.
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|4.46, Гентушник (ok), 12:28, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может и не такое и плохое (конечно смотря что понимать под "социальной справедливостью"), но к разработке браузера это всё не имеет никакого отношения.
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|5.53, Аноним (41), 12:57, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как Гугл тратит заработанные на браузере деньги? Вы в курсе? Да и кто сказал что Мозилла действительно, тратит на это деньги, аноним из интернета, даже если она потратит часть своего дохода на что-то подобное, уверен это будет оправданно, ведь за благотворительность скостят налоги, я уверен что у них работают более квалифицированные финансовые специалисты чем анонимы опеннета.
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|6.92, Аноним (90), 16:48, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугл тратит больше, чем получает мозилла. Сравнил доход с 10% и 70% пользователей.
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|4.73, DerRoteBaron (ok), 14:19, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как будто расизм, сексизм и пачка других публично осуждаемых -измов становятся чем-то хорошим, если их осуществляют не сине-зеленые против сине-желтых, а часть сине-зеленых и часть сине-желтых против остальных сине-зеленых, при этом опускаясь до такой низости, как цензура и, что ещё хуже, продвижение костылём общественного порицания самоцензуры не все уровни?
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|3.51, Антон (??), 12:47, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего не имею против всяческих геев, но финансировать то их зачем? Почему не меня?
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|2.89, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 16:41, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раскатал губу. Тебе же ясным языком пишут, что это диверсификация дохода, а не замена. Т.е. если за встраивание шлака в барузер будут платить, то от этого дохода отказываться не будут. И деньги пойдут не только на развитие браузера, а в т.ч. и на прочие проекты мозиллы. Фактически будут развивать дерьмо вроде FF OS и прочих накупленных помоев.
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|3.110, iPony129412 (?), 17:48, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем мне платный Tor Browser?
Это типа ты Tor с ProtoVPN сравнил? Ну вещи как бэ разные по типу.
Хотя если сравнивать чисто с потребительской точки зрения, то Tor затруднительно использовать по скорости и по постоянной каптчи
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|4.117, Аноним (-), 18:35, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Tor затруднительно использовать
> по скорости
Tor не для торрентов.
> и по постоянной каптчи
Постоянная капча только в других браузерах под тором.
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|3.23, vz_2 (?), 11:18, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однако в Индии она шагает очень уверенно, теперь и Хуавей нацелился на рынок Индии, плюс к тому форк ведроида свой, альтернативы есть, пусть будут.
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|3.76, Аноним (14), 14:36, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ваша версия языка устарела. Рекомендуем включить автоматическое обновление.
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|2.105, Kuromi (ok), 17:23, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уж, история с КайОС просто до смеха забавна - у Мозиллы не вышло ничего, они бросили проект и левая компания успешно его подобрала. Тут правда есть одна проблема - B2G (FirefoxOS) полностью выкинут из Мозилловского кода и как КайОС собирается развиваться - неясно. Мне попадались слухи, что владельцы кайОС обращались в Мозиллы за помощью, но их там слегка завернули, потому что нереально просто это уже скрестить все назад.
Если владельцы кайОса не порешают эту проблему, ось занется сама по себе.
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|1.17, vz_2 (?), 11:11, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С vpn ещё как-то понятно, за это можно деньги отдать, но за облачное хранение персональных данных как-то не очень.
Вообще страна скатывается сильно, смотрел цены на спутниковый интернет-комплект, 30 штук отдать плюс тысяча за трафик.
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|1.24, qweo (?), 11:18, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Про швейцарский "СОРМ" рассказать, или сами найдёте?..
Реклама Конфедерации, блин, а не новость. Формулировка вообще умиляет.
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|3.113, qweo (?), 17:56, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доходит, ещё как доходит: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Onyx_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
Если речь о том, что сами всё сливают, это вилами по воде писано.
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|1.30, Аноним3 (?), 11:42, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Компания ProtonVPN зарегистрирована в Швейцарии, имеющей жёсткое законодательство в области защиты частной жизни, не позволяющее спецслужбам контролировать информацию.
А в этой статье "Teure Telefonauskunft. Streit in der Schweiz über die hohen Kosten von Staatstrojanern und Fernmeldeüberwachung" https://www.heise.de/select/ct/2019/4/1549959170002483 ("... Das Abhören und Observieren der Bürger geht ins Geld. Diese schmerzliche Erfahrung macht derzeit die Schweiz. Die Aufrüstung von Big Brother führt zu einer Kostenexplosion. ...") реномированного издания речь идёт о споре в связи с увеличением денежных затратах на слежку за гражданами из-за изменения соответствующего закона 1 марта 2018 года. А в кантоне Цюрих уже с 2014 года даже без соответствующего закона.
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|1.101, Kuromi (ok), 17:20, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ой, да ладно вам, нытики, если премиум не будет навязываться и будет финасово стимуировать разработку, почему и нет?
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|2.109, Аноним (2), 17:48, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>если премиум не будет навязываться и будет финасово стимуировать разработку
А вот это точно фиг вам😃
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|1.104, Dzen Python (ok), 17:22, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, к этому все и шло. Видно с партнерки с гуглом, с региональными поисковиками вроде яндекса-яху и с прочим скамом типа "сервисы" доход упал. Афро-гомо-хипстота, которую понабрали вместо нормальных девов на фулдей, требует прибавки, а не то как засудит, как засудит! А тут хомячки сами рады пойти на нерест, ради распиаренного протона (который "зуб даём, что логов не ведем. Аудит инфраструктуры?* Какой аудит?")
Печально всё это.
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|2.111, Dzen Python (ok), 17:51, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лягушечке добавили еще один градус. Лягушечка, в отличие от разбежавшегося курятника, лишь посмеялась им вслед - да что они понимают!
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|1.114, Аноним (114), 18:00, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они до сих пор не могут сделать рабочий браузер для андроида.
Для ПК их браузер использую из жалости и отсутствия альтернатив, хоть они и стараются изо всех сил сделать его ещё более не удобным в эксплуатации.
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|1.115, Уксс (?), 18:07, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то про PaleMoon писал, он подвисает и не все сайты хорошо работают
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|1.116, user90 (?), 18:26, 09/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Здесь уже столько хуеты запостили, что я не вижу смысла добавлять кокой-то анализ. Ну как на всех бордах: 90% говна, увы.
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