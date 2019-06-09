Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:54, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пора браться за создание нового интернета - без возможности цензуры, блокировок или трейсинга. А потом и браузеры всякие браться.

3.18 , Аноним ( 18 ), 11:12, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Вместо контроля цензуры вы выступаете за ее отсутствие. Добро пожаловать на интернет страницу "нового интернета", где размещена разного рода порнография, наркота и прочее. Без цензуры такие вещи станут только разрастаться. Вопрос стоит в том, как контролировать цензуру.

4.31 , Ретроград ( ? ), 11:52, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Один умный человек сказал, что если система не подходит для преступников, то она не подходит и для простых пользователей. Сегодня цензурировать и ловить будут наркодилеров и сутенеров, завтра - политических активистов и оппозицию, послезавтра - авторов постов с обложками учебников истории и кадрами кинохроники. Хм, где-то такое, кажется, уже было, никак не вспомню, где... Если ты хочешь иметь действительно надежную и безопасную сеть, придется смириться с тем, что некоторый процент контента в ней будет тебе неприятен или вообще противен. Увы. Никакой "условной" цензуры нет и быть не может.

5.36 , тщт ( ? ), 12:04, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – адекват в треде, да офигеть

4.44 , Аноним ( 44 ), 12:24, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, такой контент встречаться будет только на сайтах, до которых ещё как минимум нужно будет url ввести (поисковики такое вряд ли захотят индексировать). Нормальные сайты по типу википедии и сервисов крупных компаний никуда не денутся. В этом же вроде и есть свобода - подключаться к тому, к чему ты хочешь

4.50 , Антон ( ?? ), 12:44, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в том, что интернет с наркотой просто запретят весь целиком.

4.63 , ixrws ( ?? ), 13:44, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Товарищ майор, поймите, если у вас в участке наркота, содомия, порно с содомитами и детьми дело обычное. То у обычных людей всё не так и в лучшем случае, небольшое количество, может быть иногда смотрит обычное порно. Поймите, обычные люди не любят, когда на экране сношают маленьких окровавленных мальчиков. То что обычное дело для вас, товарищ Майор, для обычных людей дело чрезвычайное.

4.71 , Аноним84701 ( ok ), 14:17, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вместо контроля цензуры вы выступаете за ее отсутствие. Добро пожаловать на интернет

> страницу "нового интернета", где размещена разного рода порнография, наркота и прочее.

> Без цензуры такие вещи станут только разрастаться. Во-во. А если все хорошо цензурировать, то вроде как и проблема сама собой решается -- принцип "с глаз долой" отлично работает и напрягаться сильно не нужно.

В общем случае цензура -- это как "вынос" мешков с мусором под кровать или за шкаф. Вроде бы не видно, все чистенько да и топать три этажа вниз к баку не нужно, но вот запашок почему-то никуда не девается 🙄

4.72 , Аноним ( 72 ), 14:18, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Цензура — это борьба со следствиями вместо причины. Если б наркоторговцев сажали вместо того, чтобы блокировать их сайты, эффект был бы намного заметнее.

5.78 , Аноним ( 78 ), 14:45, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блокируют потому что не могут посадить, так как сайты размещены на территории другого государства

6.81 , Аноним84701 ( ok ), 15:02, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Блокируют потому что не могут посадить, так как сайты размещены на территории другого государства Стандартные отмазки.

Обычно УК применим к гражданину независимо от географических координат.

Разве что, претензии могут быть еще и у государства, на территории которого и было совершенно преступление.

Ну и да, многим "уважаемым людям" придется отрывать жопу от удобного кресла, пытаться налаживать международные отношения и решать (зачастую) щекотливые и неприятные вопросы, связанные с междунородным уголовным розыском, выдачей преступников и прочим.

Проще конечно просто убрать с глаз долой. Кстати, а можно список государств, где разрешена наркоторговля и "разного рода порнография" (и в наличии достаточно развитая инфраструктура для хостинга -- т.е. умные почтовые попугаи и Большие Шаманские Там-Тамы в качестве осноного средства общения не в счет)?

6.82 , Sluggard ( ok ), 15:34, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> Если б наркоторговцев сажали вместо того, чтобы блокировать их сайты, эффект был бы намного заметнее.

> Блокируют потому что не могут посадить, так как сайты размещены на территории другого государства А товар сам собой появляется, из ниоткуда (не ввозится, не выращивается/синтезируется на местах в РФ), и закладки по нычкам раскладываются с помощью телекинеза из других стран?

Или для тебя наркоторговцы — это исключительно владельцы сайтов, а жизнь — это только сеть? Мда...

3.38 , andy ( ?? ), 12:05, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в торе и i2p решить проблему со скоростью и впринципе нормально. хотя это архитектурные проблемы

2.16 , Аноним ( 15 ), 11:04, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Время браться наступило! Я уже начал, написал с нуля комментарии на Опеннете, но скоро пойду обедать.

3.35 , Anonymoustus ( ok ), 12:04, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты чрезвычайно остроумен. Симптоматично, что вахтёры не скрывают _такие_ комментарии.

