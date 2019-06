Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium

2.3 , анчоус ( ? ), 10:24, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – И куда же пользователи побегут с фаерфокса? На хром, где гугл запретил блокировщики рекламы?

3.4 , Аноним ( 1 ), 10:27, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Vivaldi browser promises to preserve effective ad-blocking as a choice, despite being chromium based

4.27 , анчоус ( ? ), 11:32, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Яндекс тоже обещал поддерживать то, что выкинули из хрома. Его хватило на год.

5.29 , Аноним ( 1 ), 11:39, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Яндекс Рога и Копыта

6.40 , анчоус ( ? ), 12:10, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну а вивальди это рога и копыта по сравнению с яндексом. Не рога и копыта тут только гугл. И он как раз всех и прокатит на этсамом.

7.47 , Аноним ( 1 ), 12:30, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вивальди это те которые пилили Оперу еще на собственном движке, до того как она продалась китайцам и перекатилась на хромимум. А Яндекс что? Скинчик хрому на желтый поменял и сразу стал ведущим разработчиком браузеров?

3.77 , Аноним ( 77 ), 14:39, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На хромиум. Давно сбежал и только радуюсь.

3.85 , KonstantinB ( ok ), 16:29, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На microsoft edge, мухаха! На самом деле, ungoogled chromium. Втащат туда свои запреты - форкну нафиг.

2.41 , Аноним ( 41 ), 12:10, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем кому нужен VPN для безопасности в любом случае поднимут свой, а для тех кому он нужен что бы получать доступ к заблокированным сайтам(киношку посмотреть, торренты и все такое)удобнее встроенный VPN с которым не нужно возиться, все уже готово из коробки, лично я предпочту этот вариант чем ставить левые дополнения для обхода блокировок(хотя я для себя решил проблему, поставил сервис tor в автозагрузку, а файрфоксу подсунул файл для автонастройки прокси, который открывает заблокированные сайты через прокси tor, а все остальные открывает напрямую).

2.90 , Аноним ( 90 ), 16:43, 09/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это очевидно. После релиза квантума, кроме как экспериментального функционала ничего существенного не видел. Читать ченджлоги одна боль, ибо кроме "новой мега супер функции" и новой телеметрии ничего нет. Даже надоело им писать в багтрекер, они таи полнотью игнорят. В то время как в хромотрекере постоянно обсуждают и фиксят твои пожелания каждый релиз.