Выпуск Firefox 67.0.1 c включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений

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|1.1, th3m3 (ok), 00:18, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Опубликован первый бета-выпуск нового браузера для мобильных устройств
А почему на гите написано "Firefox Preview v0.1.0-beta.0"? Они всё таки оставят название Firefox? Здравый смысл победил? Или неужели переименуют в Fenix потом?
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|2.4, Аноним (4), 00:43, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри на старый-текущий мобильный файрфокс. Где ты там видишь слово Fennec? А у него кодовое имя Fennec. Почему с Fenix должно быть иначе? Он ему на замену идет.
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|2.10, Аноним (10), 01:32, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открою страшную тайну: текущий firefox for android (и некогда под wm) - на самом деле называется Fennec
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|1.8, Аноним (8), 01:19, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> доменов, уличённых в отслеживании перемещений, несмотря на установку заголовка "Do Not Track"
Надо быть дегенератом, чтобы надеяться, что это будет работать.
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|1.9, Аноним (9), 01:21, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>отключается выставление Cookie для доменов, уличённых в отслеживании перемещений, несмотря на установку заголовка "Do Not Track"
В старых версиях Firefox можно было разрешать cookies только для сайтов, где надо авторизоваться.
Теперь выборочное разрешение cookies почему-то не помогает - чем эта настройка помешала Firefox'у?
Сейчас при такой настройке сайты пишут: "Разрешите cookies".
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|1.11, Аноним (10), 01:36, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Потуги фф в плане кук конечно мало что дадут. Кому это нужно - использую плагины-автоудвляторы. Стратегия "не давать ставить" в любом случае не работает: временные сессии необходимы очень много где
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|1.12, user90 (?), 01:42, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это все полумеры. У меня даже на Опеннете на индикаторе uBlock'а 9 заблоченных скриптов ;) Согласнно политике "заблочить все, что можно заблочить!" Ибо нефиг.
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