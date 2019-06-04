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Выпуск Firefox 67.0.1 c включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений

04.06.2019 21:11

Представлен промежуточный выпуск Firefox 67.0.1, примечательный включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений, при которой отключается выставление Cookie для доменов, уличённых в отслеживании перемещений, несмотря на установку заголовка "Do Not Track". Блокировка осуществляется на основе чёрного списка disconnect.me.

Изменение применяется для стандартного режима, ранее включавшего блокировку только для окна приватного просмотра. От строго режима блокировки указанное изменение отличается отсутствием отключения загрузки внешнего кода для отслеживания перемещений. При этом блокировка Cookie трекеров по умолчанию пока активируется только для новых установок, а для старых пользователей остаются в силе прежние настройки. Переключение алгоритма блокировки для старых пользователей планируется осуществить в ближайшие несколько месяцев. До этого времени старые пользователи могут включить предложенный режим выбрав режим блокировки "Custom" и активировав опцию "Cookie/ Third-party trackers".

Кроме того, отмечено обновление некоторых дополнений и сервисов Mozilla:

  • Опубликован выпуск дополнения Facebook Container 2.0 для блокировки отслеживания перемещений, производимого Facebook и Instagram при помощи виджетов, размещённых на различных сайтах. В новом выпуске улучшен код определения элементов и добавлена поддержка нижней всплывающей подсказки;
  • Доступен новый альфа-выпуск браузерного дополнения Lockwise, выпущенного под новым брендом (ранее дополнение поставлялось как Lockbox). Дополнение предлагает альтернативу встроенному в Firefox интерфейсу для управления сохранёнными паролями. При установке дополнения в панели появляется кнопка, через которую можно быстро просматривать учётные записи, сохранённые для текущего сайта, а также выполнять операции поиска и редактирования паролей.
  • Обновлено системное дополнение Firefox Monitor, которое обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com. В новом выпуске добавлена возможнолсть отслеживания нескольких email в рамках одной учётной записи в Firefox Account.
  • Улучшена работа сервиса Firefox Send, предоставляющем средства для обмена файлами между пользователями с применением оконечного шифрования. Ограничение на размер загружаемого файла по-прежнему выставляются в 1 Гб в анонимном режиме и 2.5 Гб при создании зарегистрированной учётной записи.
  • Опубликован первый бета-выпуск нового браузера для мобильных устройств, развиваемого в рамках проекта Fenix и призванного заменить редакцию Firefox для Android. Fenix использует движок GeckoView и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Представлен менеджер паролей Firefox Lockwise
  3. OpenNews: Релиз Firefox 67
  4. OpenNews: Вытеснение классической редакции Firefox для Android новым браузером Fenix
  5. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
  6. OpenNews: Определены методы отслеживания перемещений, подлежащие блокировке в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, th3m3 (ok), 00:18, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Опубликован первый бета-выпуск нового браузера для мобильных устройств

    А почему на гите написано "Firefox Preview v0.1.0-beta.0"? Они всё таки оставят название Firefox? Здравый смысл победил? Или неужели переименуют в Fenix потом?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:43, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри на старый-текущий мобильный файрфокс. Где ты там видишь слово Fennec? А у него кодовое имя Fennec. Почему с Fenix должно быть иначе? Он ему на замену идет.
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:32, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою страшную тайну: текущий firefox for android (и некогда под wm) - на самом деле называется Fennec
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:32, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fenix - со сторонней телеметрией.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 00:54, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего вдруг?
     
     
  • 3.13, Аноним (2), 01:44, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С того, что того: https://github.com/mozilla-mobile/focus-android/wiki/Adjust-Usage

    Правда на

    https://github.com/mozilla-mobile/focus-android/blob/master/docs/Telemetry.md


    уже не упоминается.

    Видимо https://www.ghacks.net/2017/02/12/firefox-focus-privacy-scandal/  по на пользу

     
     
  • 4.14, Аноним (2), 01:45, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тфу, перепутал

    вот про фенркс : https://github.com/mozilla-mobile/fenix/wiki/Adjust-Usage

     

  • 1.3, Аноним (-), 00:41, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лучше бы wayland из коробки запилили чем это вот все
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 00:55, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них багов ещё по вэйланду дофига, куда там дефолт.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:57, 05/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уже, GDK_BACKEND=wayland
    On Debianpony
     

  • 1.8, Аноним (8), 01:19, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > доменов, уличённых в отслеживании перемещений, несмотря на установку заголовка "Do Not Track"

    Надо быть дегенератом, чтобы надеяться, что это будет работать.

     
  • 1.9, Аноним (9), 01:21, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >отключается выставление Cookie для доменов, уличённых в отслеживании перемещений, несмотря на установку заголовка "Do Not Track"

    В старых версиях Firefox можно было разрешать cookies только для сайтов, где надо авторизоваться.
    Теперь выборочное разрешение cookies почему-то не помогает - чем эта настройка помешала Firefox'у?
    Сейчас при такой настройке сайты пишут: "Разрешите cookies".

     
  • 1.11, Аноним (10), 01:36, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потуги фф в плане кук конечно мало что дадут. Кому это нужно - использую плагины-автоудвляторы. Стратегия "не давать ставить" в любом случае не работает: временные сессии необходимы очень много где
     
  • 1.12, user90 (?), 01:42, 05/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все полумеры. У меня даже на Опеннете на индикаторе uBlock'а 9 заблоченных скриптов ;) Согласнно политике "заблочить все, что можно заблочить!" Ибо нефиг.
     
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