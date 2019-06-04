Выпуск Firefox 67.0.1 c включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений

Представлен промежуточный выпуск Firefox 67.0.1, примечательный включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений, при которой отключается выставление Cookie для доменов, уличённых в отслеживании перемещений, несмотря на установку заголовка "Do Not Track". Блокировка осуществляется на основе чёрного списка disconnect.me. Изменение применяется для стандартного режима, ранее включавшего блокировку только для окна приватного просмотра. От строго режима блокировки указанное изменение отличается отсутствием отключения загрузки внешнего кода для отслеживания перемещений. При этом блокировка Cookie трекеров по умолчанию пока активируется только для новых установок, а для старых пользователей остаются в силе прежние настройки. Переключение алгоритма блокировки для старых пользователей планируется осуществить в ближайшие несколько месяцев. До этого времени старые пользователи могут включить предложенный режим выбрав режим блокировки "Custom" и активировав опцию "Cookie/ Third-party trackers". Кроме того, отмечено обновление некоторых дополнений и сервисов Mozilla: Опубликован выпуск дополнения Facebook Container 2.0 для блокировки отслеживания перемещений, производимого Facebook и Instagram при помощи виджетов, размещённых на различных сайтах. В новом выпуске улучшен код определения элементов и добавлена поддержка нижней всплывающей подсказки;

Доступен новый альфа-выпуск браузерного дополнения Lockwise, выпущенного под новым брендом (ранее дополнение поставлялось как Lockbox). Дополнение предлагает альтернативу встроенному в Firefox интерфейсу для управления сохранёнными паролями. При установке дополнения в панели появляется кнопка, через которую можно быстро просматривать учётные записи, сохранённые для текущего сайта, а также выполнять операции поиска и редактирования паролей.

Обновлено системное дополнение Firefox Monitor, которое обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com. В новом выпуске добавлена возможнолсть отслеживания нескольких email в рамках одной учётной записи в Firefox Account.

Улучшена работа сервиса Firefox Send, предоставляющем средства для обмена файлами между пользователями с применением оконечного шифрования. Ограничение на размер загружаемого файла по-прежнему выставляются в 1 Гб в анонимном режиме и 2.5 Гб при создании зарегистрированной учётной записи.

Опубликован первый бета-выпуск нового браузера для мобильных устройств, развиваемого в рамках проекта Fenix и призванного заменить редакцию Firefox для Android. Fenix использует движок GeckoView и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.



