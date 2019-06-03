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Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U2

03.06.2019 21:59

Компания Oracle выпустила второе функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U1 подготовлены для Oracle Linux 7.5 и 7.6 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux).

Ключевые улучшения:

  • Перенесены патчи с реализацией подсистемы PSI (Pressure Stall Information), которая позволяет проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для определённых задач или наборов процессов в cgroup. При помощи PSI обработчики в пространстве пользователя могут более точно оценить уровень загруженности системы и характер замедления работы, по сравнению с Load Average;
  • Для cgroup2 включен контроллер ресурсов cpuset, предоставляющий механизм для ограничения размещения задач по NUMA-узлам памяти и CPU, разрешающий использование только ресурсов, определённых для группы задач через интерфейс псевдо-ФС cpuset;
  • Реализован фреймворк ktask для распараллеливания задач в ядре, потребляющих значительные ресурсы CPU. Например, при помощи ktask может быть организовано распараллеливание операций по очистке диапазонов страниц памяти или обработке списка inode;
  • В DTrace добавлена поддержка захвата пакетов через libpcap при помощи нового действия "pcap(skb,proto)" Например "dtrace -n 'ip:::send { pcap((void *)arg0, PCAP_IP); }'";
  • Из новых выпусков ядра перенесены исправления в реализации ФС btrfs, CIFS, ext4, OCFS2 и XFS;
  • Из ядра 4.19 перенесены изменения, связанные с поддержкой гипервизоров KVM, Xen и Hyper-V;
  • Обновлены драйверы устройств и расширена поддержка накопителей NVMe (перенесены изменения из ядер с 4.18 по 4.21);
  • Применены настройки для оптимизации производительности на платформах ARM.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Началось тестирование бета-версии Oracle Linux 8
  3. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 12
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U1
  6. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Лапчатый девляпс бубунтёнак (?), 22:38, 03/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > В DTrace добавлена поддержка захвата пакетов через libpcap;

    Кто в теме, проясните пожалуйста. Вроде захват/анализ сетевого трафика с помощью eBPF всегда делался, вот только как понять вышенаписанное, Это libpcap научили в dtrace, или dtrace начал использовать механизмы eBPF?

     
     
  • 2, Аноним (2), 23:03, 03/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём тут eBPF? pcap - это просто заголовок и поток кадров. А кадры можно готовить хоть в ядре, их формат очень простой: время в секундах, добавка в миллисекундах, длина блоба, длина изначальная, и блоб, содержащий структуру,специфичную для данного вида захвата.

    Вангую, что прикрутили генерацию этих кадров и глобального заголовка в ядре и API, чтобы на них подписаться.

     
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