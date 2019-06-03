Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U2

Компания Oracle выпустила второе функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle. Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U1 подготовлены для Oracle Linux 7.5 и 7.6 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux). Ключевые улучшения: Перенесены патчи с реализацией подсистемы PSI (Pressure Stall Information), которая позволяет проанализировать информацию о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод) для определённых задач или наборов процессов в cgroup. При помощи PSI обработчики в пространстве пользователя могут более точно оценить уровень загруженности системы и характер замедления работы, по сравнению с Load Average;

Для cgroup2 включен контроллер ресурсов cpuset, предоставляющий механизм для ограничения размещения задач по NUMA-узлам памяти и CPU, разрешающий использование только ресурсов, определённых для группы задач через интерфейс псевдо-ФС cpuset;

Реализован фреймворк ktask для распараллеливания задач в ядре, потребляющих значительные ресурсы CPU. Например, при помощи ktask может быть организовано распараллеливание операций по очистке диапазонов страниц памяти или обработке списка inode;

В DTrace добавлена поддержка захвата пакетов через libpcap при помощи нового действия "pcap(skb,proto)" Например "dtrace -n 'ip:::send { pcap((void *)arg0, PCAP_IP); }'";

Из новых выпусков ядра перенесены исправления в реализации ФС btrfs, CIFS, ext4, OCFS2 и XFS;

Из ядра 4.19 перенесены изменения, связанные с поддержкой гипервизоров KVM, Xen и Hyper-V;

Обновлены драйверы устройств и расширена поддержка накопителей NVMe (перенесены изменения из ядер с 4.18 по 4.21);

Применены настройки для оптимизации производительности на платформах ARM.



