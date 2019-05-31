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Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18

31.05.2019 23:31

Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.18, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC.

Основные новшества:

  • Добавлена новая целевая платформа WebAssembly/WASI (интерфейс WASI для использования WebAssembly вне браузера);
  • На системах с поддержкой инструкций AVX2 примерно на 10% увеличена производительность основных операций хэширования;
  • Добавлена поддержка сборки с использованием Visual Studio 2019;
  • Реализованы новые функции ore_ed25519_from_hash() и core_ed25519_random() для отражения хэша в точку edwards25519 или получения случайной точки edwards25519;
  • Добавлена функция crypto_core_ed25519_scalar_mul() для умножения scalar*scalar (mod L);
  • Добавлена поддержка упорядоченной группы простых чисел Ristretto, необходимых для совместимости с wasm-crypto;
  • Обеспечено использование системного вызова getentropy() на системах поддерживающих его;
  • Прекращена поддержка технологии NativeClient, развитие которой прекращено в пользу WebAssembly;
  • При сборке задействованы опции компилятора "-ftree-vectorize" и "-ftree-slp-vectorize".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jedisct1/li...)
  2. OpenNews: Релиз WordPress 5.2 с поддержкой проверки обновлений по цифровой подписи
  3. OpenNews: Новая криптографическая библиотека EverCrypt с математическим доказательством надёжности
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.17
  5. OpenNews: Google представил криптографическую библиотеку Tink
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sodium, crypt
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 04:44, 01/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Кстати:
    "Дуров рассказал об успешном тестировании блокчейн-платформы TON"
    https://tjournal.ru/tech/99605-platezhi-ekosistema-i-prilozheniya-chto-govorya
     
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