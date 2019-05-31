Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18

Доступен выпуск свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.18, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC. Основные новшества: Добавлена новая целевая платформа WebAssembly/WASI (интерфейс WASI для использования WebAssembly вне браузера);

На системах с поддержкой инструкций AVX2 примерно на 10% увеличена производительность основных операций хэширования;

Добавлена поддержка сборки с использованием Visual Studio 2019;

Реализованы новые функции ore_ed25519_from_hash() и core_ed25519_random() для отражения хэша в точку edwards25519 или получения случайной точки edwards25519;

Добавлена функция crypto_core_ed25519_scalar_mul() для умножения scalar*scalar (mod L);

Добавлена поддержка упорядоченной группы простых чисел Ristretto, необходимых для совместимости с wasm-crypto;

Обеспечено использование системного вызова getentropy() на системах поддерживающих его;

Прекращена поддержка технологии NativeClient, развитие которой прекращено в пользу WebAssembly;

При сборке задействованы опции компилятора "-ftree-vectorize" и "-ftree-slp-vectorize".



