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Выпуск GnuPG 2.2.16

30.05.2019 08:44

Состоялся релиз инструментария GnuPG 2.2.16 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность удаления вторичных ключей (subkey) при помощи опции "--delete-key";
  • Обеспечена замена хэшей SHA-1 на SHA-256 при обновлении самоподписанных цифровых подписей с использованием опций "--quick-set-expire" или "--quick-set-primary-uid";
  • Улучшен выбор запускаемого просмотрщика изображений, используемого для показа фотографии, встроенной в ключ;
  • Обеспечено использование AES-192 вместе с SHA-384 для соответствия требованиям RFC-6637;
  • В dirmngr улучшен алгоритм кэширования для WKD, для OCSP добавлена поддержка дополнительных хэшей, а не только SHA-1;
  • В установочных сборках для Windows обеспечено заверение исполняемых файлов цифровой подписью.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен NeoPG 0.0.6, форк GnuPG 2
  3. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  4. OpenNews: GnuPG признан пригодным для заверения нотариальных актов в штате Вашингтон
  5. OpenNews: Уязвимость в GnuPG
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnupg
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