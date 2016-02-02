Выпуск GnuPG 2.2.16

Состоялся релиз инструментария GnuPG 2.2.16 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Напомним, что ветка GnuPG 2.2 позиционируется как развивающийся выпуск, в котором продолжают добавляться новые возможности, в ветке 2.1 допускаются только корректирующие исправления. Основные изменения: Добавлена возможность удаления вторичных ключей (subkey) при помощи опции "--delete-key";

Обеспечена замена хэшей SHA-1 на SHA-256 при обновлении самоподписанных цифровых подписей с использованием опций "--quick-set-expire" или "--quick-set-primary-uid";

Улучшен выбор запускаемого просмотрщика изображений, используемого для показа фотографии, встроенной в ключ;

Обеспечено использование AES-192 вместе с SHA-384 для соответствия требованиям RFC-6637;

В dirmngr улучшен алгоритм кэширования для WKD, для OCSP добавлена поддержка дополнительных хэшей, а не только SHA-1;

В установочных сборках для Windows обеспечено заверение исполняемых файлов цифровой подписью.



