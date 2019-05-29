Выпуск редактора разделов GParted 1.0

Состоялся релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.0 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

Новый выпуск примечателен переходом на использование Gtkmm3 (обвязка над GTK3 для C++) вместо Gtkmm2. Кроме того в новом выпуске включена возможность изменения на лету размера расширенных дисковых разделов и добавлена поддержка файловой системы F2FS, в том числе режимов проверки и расширения размера разделов c F2FS. Документация проекта переведена на использование инструментария yelp-tools от проекта GNOME 3.

Дополнительно можно отметить, доступность бета-версии Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами, используя редактор разделов GParted. Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid (по состоянию на 25 мая) и поставляется с GParted 1.0. Размер загрузочного образа 348 Мб.



