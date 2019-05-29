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Выпуск редактора разделов GParted 1.0

29.05.2019 23:37

Состоялся релиз редактора дисковых разделов Gparted 1.0 (GNOME Partition Editor), поддерживающего большинство файловых систем и типов разделов, применяемых в Linux. Кроме функций управления метками, редактирования и создания разделов, GParted позволяет уменьшать или увеличивать размер существующих разделов без потери размещённых на них данных, проверять целостность таблиц разделов, восстанавливать данные с потерянных разделов и выравнивать начало раздела по границе цилиндров.

Новый выпуск примечателен переходом на использование Gtkmm3 (обвязка над GTK3 для C++) вместо Gtkmm2. Кроме того в новом выпуске включена возможность изменения на лету размера расширенных дисковых разделов и добавлена поддержка файловой системы F2FS, в том числе режимов проверки и расширения размера разделов c F2FS. Документация проекта переведена на использование инструментария yelp-tools от проекта GNOME 3.

Дополнительно можно отметить, доступность бета-версии Live-дистрибутива GParted LiveCD 1.0, ориентированного на восстановление системы после сбоя и работу с дисковыми разделами, используя редактор разделов GParted. Дистрибутив сформирован на пакетной базе Debian Sid (по состоянию на 25 мая) и поставляется с GParted 1.0. Размер загрузочного образа 348 Мб.

  1. Главная ссылка к новости (https://gparted.org/news.php?i...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 0.17.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутивов GParted Live 0.20.0
  4. OpenNews: В состав ядра Linux 3.8 войдёт файловая система F2FS
  5. OpenNews: Для Fedora Linux представлен новый менеджер дисковых разделов blivet-gui
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gparted, disk
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  • 1.1, Аноним (1), 23:50, 29/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше бы релиз 1.0 на GTK2 и релиз 2.0 на GTK3 ) Типа "мы так долго делали версии 0.xx, чтобы потом сделать версию 1.0". А так получается, что версия 1.0 сильно отличается от 0.xx
     
  • 1.2, DiabloPC (ok), 23:55, 29/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    -------
     
  • 1.3, Имя (?), 00:06, 30/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    GTK3 конечно приносит HiDPI и Wayland, но все же это не повод бампать мажорную версию.
    Может, сделают исключение и возьмут эту версию в Debian 10.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:16, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не сделают. Во-первых заморозка там для возможности отловить побольше багов не привнося новых, во-вторых это будет нечестно -- разные люди также хотят исключений в пользу другого софта, а использование gparted не тянет на повседневное.
     
  • 2.9, MIKRI (?), 03:41, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если дома, есть же Debian Testing, самый норм вариант)
    Туда после разморозки, наверняка, прилетит.
    А так, на уже установленной системе, правда, особого смысла-то нет, если только редко внешние диски или флешки форматировать)
    И то, прошлая версия Gparted с ними точно справится)
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:19, 30/05/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержку device-mapper так и не завезли. Ни тебе LUKS, ни LVM в 2019. Печальное дело.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:46, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть же gnome-disks!!1
     
  • 2.10, Анонимный эксперт (?), 03:56, 30/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В cockpit все есть из коробки.
     

  • 1.7, Жесткий диск (?), 01:03, 30/05/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    наконец-то, gtk3! hi-dpi и fullhd! теперь буду шпилить в gparted не портя глаза
     
  • 1.8, Аноним (8), 01:27, 30/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ещё один повод побыстрее закопать ГТК2.
     
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