Выпуск дистрибутива MX Linux 18.3

Состоялся релиз легковесного дистрибутива MX Linux 18.3, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.4 GB (x86_64, i386).

В новом выпуске выполнена синхронизация пакетной базы с Debian 9.9 (stretch) c заимствованием некоторых пакетов из свежих репозиториев antiX и MX. Обновлены версии программ, ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.37 с патчами для защиты от уязвимости zombieload (для установки также доступно ядро linux-image-4.9.0-5 из Debian, ядро можно выбрать в интерфейсе MX-PackageInstaller->Popular Apps).

Из проекта antiX перенесены все возможности, связанные с работой в режиме LiveUSB, в том числе средства для сохранения данных после перезапуска и возможности по настройке состава Live-окружения. Переработан инсталлятор mx-installer (основан на gazelle-installer), в котором появилась возможность настройки системы во время копирования пакетов при установке и улучшена поддержка UEFI.