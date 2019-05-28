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Выпуск дистрибутива MX Linux 18.3

28.05.2019 09:46

Состоялся релиз легковесного дистрибутива MX Linux 18.3, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.4 GB (x86_64, i386).

В новом выпуске выполнена синхронизация пакетной базы с Debian 9.9 (stretch) c заимствованием некоторых пакетов из свежих репозиториев antiX и MX. Обновлены версии программ, ядро Linux обновлено до выпуска 4.19.37 с патчами для защиты от уязвимости zombieload (для установки также доступно ядро linux-image-4.9.0-5 из Debian, ядро можно выбрать в интерфейсе MX-PackageInstaller->Popular Apps).

Из проекта antiX перенесены все возможности, связанные с работой в режиме LiveUSB, в том числе средства для сохранения данных после перезапуска и возможности по настройке состава Live-окружения. Переработан инсталлятор mx-installer (основан на gazelle-installer), в котором появилась возможность настройки системы во время копирования пакетов при установке и улучшена поддержка UEFI.



  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-18...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX-18 Linux
  3. OpenNews: Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.04
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.10, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Релиз Live-дистрибутива SimplyMEPIS 11.0
  6. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 17.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mxlinux
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:58, 28/05/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS

    А вот неплохо было бы написать что это за проекты-то такие. В чём их цель. Иначе как понять что получилось в результате слияния?

     
     
  • 2.4, evkogan (?), 10:20, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот даже не поленился сходить по ссылкам.
    >antiX - построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.8 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev.

    Почему не Devuan не ясно.
    >MEPIS - ссылка ведет на Wiki причем статья старая.

    "The most popular MEPIS distribution was SimplyMEPIS, which was based primarily on Debian stable, with the last version of SimplyMEPIS being based on Debian 6. It could either be installed onto a hard drive or used as a Live DVD, which made it externally bootable for troubleshooting and repairing many operating systems. It included the KDE desktop environment. "

    С учетом Debian 6 ясно что статья протухла.
    Но что хотели получить в результате совершенно не ясно.

     
     
  • 3.5, evkogan (?), 10:24, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сходил на основную ссылку новости.
    >It is a midweight OS designed to combine an elegant and efficient desktop with simple configuration, high stability, solid performance and medium-sized footprint.

    В общем очередные нескушные обои.

     

  • 1.2, Griggorii (?), 09:58, 28/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    Почему xfce столько много весит всегда ? Там что сразу все компиляторы есть ?
    Я бы понял если бы 600-700 метров.
    Тиринг из коробки или уже убрали на интелах ?
     
  • 1.3, Griggorii (?), 10:00, 28/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    А , то написать что теперь тиринга нет но в вайне будет не одно и то же.
     
  • 1.6, Пиони (?), 10:34, 28/05/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Объясните, в чём соль этого дистрибутива?

    На том же DistroWatch он в неоспоримом топе, хотя там в топ попадают в основном те, кто свистит и пердит поверх какого-нибудь добротного дистрибутива.

    Нет, я понимаю, что при желании 4 тысячи просмотров можно и накрутить, но это слишком простое объяснение. Может всё-таки в нём есть что-то действительно особенное?

     
     
  • 2.8, пох. (?), 10:46, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На том же DistroWatch он в неоспоримом топе

    как ты думаешь, кто занимается бессмысленным пополнением счетчиков дистродроча?

     

  • 1.7, пох. (?), 10:46, 28/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    обои, на мой вкус, скучноваты...

     
  • 1.9, vantoo (ok), 10:51, 28/05/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Скриншот шакальный.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:05, 28/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У скриншота JPEG предпоследней стадии
     
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