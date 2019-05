Выпуск дистрибутива MX Linux 18.3

Вот даже не поленился сходить по ссылкам.

>antiX - построенного на пакетной базе Debian и ориентированного для установки на устаревшее оборудование. Выпуск основан на пакетной базе Debian 9.8 (stretch), но поставляется без системного менеджера systemd и с eudev вместо udev. Почему не Devuan не ясно.

>MEPIS - ссылка ведет на Wiki причем статья старая. "The most popular MEPIS distribution was SimplyMEPIS, which was based primarily on Debian stable, with the last version of SimplyMEPIS being based on Debian 6. It could either be installed onto a hard drive or used as a Live DVD, which made it externally bootable for troubleshooting and repairing many operating systems. It included the KDE desktop environment. " С учетом Debian 6 ясно что статья протухла.

Но что хотели получить в результате совершенно не ясно.