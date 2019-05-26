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Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS

26.05.2019 08:50

В рамках проекта ARCVM (ARC Virtual Machine) компания Google развивает для Chrome OS новый вариант прослойки для запуска Android-приложений. Ключевым отличием от предлагаемой ныне прослойки ARC++ (Android Runtime for Chrome) является использование полноценной виртуальной машины вместо контейнера. Заложенные в ARCVM технологии уже применяются в подсистеме Crostini, предназначенной для запуска Linux-приложений в Chrome OS.

Вместо контейнера, изолируемого при помощи пространств имён, seccomp, alt syscall, SELinux и cgroups, для выполнения Android-окружения в ARCVM применяется монитор виртуальных машин CrosVM на базе гипервизора KVM и модифицированный на уровне настроек системный образ Termina, включающий урезанное ядро и минимальное системное окружение. Ввод и вывод на экран организован через запуск внутри виртуальной машины промежуточного композитного сервера, пробрасывающего вывод, события ввода и операции с буфером обмена между виртуальным и основным окружением (в ARC++ применялось прямое обращение к слою DRM через Render Node).

В ближайшее время Google не планирует заменять текущую подсистему ARC++ на ARCVM, но в долгосрочной перспективе ARCVM представляет интерес с точки зрения унификации с подсистемой для запуска Linux-приложений и обеспечения более строгой изоляции Android-окружения (в контейнере используется общее с основной системой ядро и остаётся прямой доступ к системным вызовам и интерфейсам ядра, уязвимость в которых может использоваться для компрометации из контейнера всей системы).

Применение ARCVM также даст возможность разрешить пользователям установку произвольных Android-приложений, не ограничиваясь привязкой к каталогу Google Play и не требуя перевода устройства в режим для разработчика (в штатном режиме разрешена установка только выборочных приложений из Google Play). Подобная возможность необходима для организации разработки Android-приложений в Chrome OS. В настоящее время уже имеется возможность установить в Chrome OS среду Android Studio, но для того чтобы тестировать разрабатываемые приложения требуется включение режима для разработчика (Developer Mode).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.osnews.com/story/1...)
  2. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux
  4. OpenNews: В ChromeOS появится возможность запуска виртуальных машин с Linux
  5. OpenNews: В стабильных сборках Chrome OS появилась поддержка запуска Android-приложений
  6. OpenNews: В Chrome OS появится возможность запуска всех Android-программ из Google Play
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, android, vm
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сдюжит ли гугол задачу запуска андроидных приложений в хромосе? Вот в чём вопрос.
     
     
  • 2.2, djehve (?), 10:09, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Будто это так сложно. Хромось на ядре линукса основана, как и андроид.
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 10:22, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется ты не распознал сарказм.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:31, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    QubeBrowser
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:56, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    суточные щи
     

  • 1.5, Сргей Брин (?), 10:50, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм...
    Будет виртаулка (ART) в виртуалке (CrosVM)?
    Хорошо, что хоть с GPU все более-менее, хотя костыли. CrosVM умеет в отрисовку на GPU клиента
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 10:56, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Будет виртаулка (ART) в виртуалке (CrosVM)?

    икзибит одобряэ

     

  • 1.6, Аноним (8), 10:54, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использование полноценной виртуальной машины вместо контейнера

    в чём разница? контейнер неполноценный? как-то пропустил эту вашу моду на контейнеры.

    > проекта ARCVM (ARC Virtual Machine)

    тут главное назвать погромче. и чтобы арк, вм обязательно, хром ещё туда. потом похоронить и грабить корованы на торговой марке

    > при помощи пространств имён, seccomp, alt syscall, SELinux и cgroups, для выполнения Android-окружения в ARCVM применяется монитор виртуальных машин CrosVM на базе гипервизора KVM

    чуваки заадминили kvm. теперь орать на каждом углу "кантэйнеры" и "я написаль и разработаль полноценную ВМ"?

     
  • 1.9, Аноним (9), 11:23, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ламер и не понимаю. А можно ли просто в чруте запустить андроид?
    Ну то есть берётся андроид, компилируется под pc архитектуру, в эту папку мы чрутимся и пробрасываем туда некоторые файлы основного линукса (/dev/ всякие)
    Android-X86 таки есть, виртуальной машине всё равно на чём код запускать, даже были планшеты на атоме, и вроде не слышал проблем о несовместимости.

    Ну может дисплейный сервер из андроида может конфликтовать за устройства с иксами, не знаю. Например.
    Когда запустим - останется только наделать лёгких прослоек вида звук Android > alsa, но это же совсем легко.

    Так почему андроид нельзя элементарно запустить в чруте, как другие дистрибутивы?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:54, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя - требуется подсистема ядра binder. Которой на обычных дистрах нет, потому что в обычных дистрах вместо неё dbus.
     
  • 2.13, Аноним (-), 12:37, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так почему андроид нельзя элементарно запустить в чруте, как другие дистрибутивы?

    Потому как чрут не нужен. В контейнере можно. Но гуглу этот вариан не подходит, они топят за безопасность хромооси. По той же причине они и для просто линуксового софта используют VM.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:19, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрим,  что будет раньше.  Или Гугл это допилит,  или Хуавей свою систему выпустит, с одновременной поддержкой линуксовских и андроидных приложений.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:25, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закапывают линукс
     
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