Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS

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|1.1, Аноним (1), 10:03, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сдюжит ли гугол задачу запуска андроидных приложений в хромосе? Вот в чём вопрос.
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|2.2, djehve (?), 10:09, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Будто это так сложно. Хромось на ядре линукса основана, как и андроид.
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|1.5, Сргей Брин (?), 10:50, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хм...
Будет виртаулка (ART) в виртуалке (CrosVM)?
Хорошо, что хоть с GPU все более-менее, хотя костыли. CrosVM умеет в отрисовку на GPU клиента
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|2.7, Аноним (8), 10:56, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Будет виртаулка (ART) в виртуалке (CrosVM)?
икзибит одобряэ
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|1.6, Аноним (8), 10:54, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> использование полноценной виртуальной машины вместо контейнера
в чём разница? контейнер неполноценный? как-то пропустил эту вашу моду на контейнеры.
> проекта ARCVM (ARC Virtual Machine)
тут главное назвать погромче. и чтобы арк, вм обязательно, хром ещё туда. потом похоронить и грабить корованы на торговой марке
> при помощи пространств имён, seccomp, alt syscall, SELinux и cgroups, для выполнения Android-окружения в ARCVM применяется монитор виртуальных машин CrosVM на базе гипервизора KVM
чуваки заадминили kvm. теперь орать на каждом углу "кантэйнеры" и "я написаль и разработаль полноценную ВМ"?
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|1.9, Аноним (9), 11:23, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я ламер и не понимаю. А можно ли просто в чруте запустить андроид?
Ну то есть берётся андроид, компилируется под pc архитектуру, в эту папку мы чрутимся и пробрасываем туда некоторые файлы основного линукса (/dev/ всякие)
Android-X86 таки есть, виртуальной машине всё равно на чём код запускать, даже были планшеты на атоме, и вроде не слышал проблем о несовместимости.
Ну может дисплейный сервер из андроида может конфликтовать за устройства с иксами, не знаю. Например.
Когда запустим - останется только наделать лёгких прослоек вида звук Android > alsa, но это же совсем легко.
Так почему андроид нельзя элементарно запустить в чруте, как другие дистрибутивы?
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|2.10, Аноним (10), 11:54, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя - требуется подсистема ядра binder. Которой на обычных дистрах нет, потому что в обычных дистрах вместо неё dbus.
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|2.13, Аноним (-), 12:37, 26/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так почему андроид нельзя элементарно запустить в чруте, как другие дистрибутивы?
Потому как чрут не нужен. В контейнере можно. Но гуглу этот вариан не подходит, они топят за безопасность хромооси. По той же причине они и для просто линуксового софта используют VM.
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|1.11, Аноним (11), 12:19, 26/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрим, что будет раньше. Или Гугл это допилит, или Хуавей свою систему выпустит, с одновременной поддержкой линуксовских и андроидных приложений.
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