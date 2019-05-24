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Выпуск языка программирования Rust 1.35

24.05.2019 22:11

Состоялся релиз языка системного программирования Rust 1.35, развиваемого проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Типажи (trait) FnOnce, FnMut и Fn реализованы для размещаемых в куче boxed-типов Box‹dyn FnOnce›, Box‹dyn FnMut› и Box‹dyn Fn›;
  • Добавлена возможность приведения замыканий к небезопасным указателям на функции (unsafe fn);
  • Реализована возможность вызова макроса "dbg!" без аргументов для отображения в stderr имени файла и номера строки без инспектирования переменной, что удобно для отладки срабатывания условных выражений;
  • В типы для чисел с плавающей запятой f32 и f64 добавлен метод "copysign" для копирования знака из одного числа в другое;
  • В типы Range* добавлен метод "contains", позволяющий проверить попадание указанного значения в диапазон;
  • Добавлен метод Ref:Cell:map_split, позволяющие отразить и разделить заимствованное значение RefCell для разных компонентов заимствованных данных;
  • Добавлен метод RefCell::replace_with для замены текущего значения RefCell и возвращения старого значения в качестве результата;
  • Добавлен метод ptr::hash для хэширования указателя или ссылки по адресу, а не адресуемому значению;
  • Добавлен метод Option::copied для копирования содержимого опций Option‹&T› или Option‹&mut T›;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы f32::copysign, f64::copysign, RefCell::replace_with, RefCell::map_split, ptr::hash, Range::contains, RangeFrom::contains, RangeTo::contains, RangeInclusive::contains, RangeToInclusive::contains и Option::copied;
  • В clippy (linter) добавлена проверка drop_bounds, срабатывающая при добавлении привязки "T: Drop" в функцию;
  • В компилятор добавлена поддержка новой целевой платформы wasm32-unknown-wasi (интерфейс WASI для использования WebAssembly вне браузера);
  • Инструментарий Rust адаптирован для дистрибутивов на основе стандартной Си-библиотеки Musl.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.34
  4. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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