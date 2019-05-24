В состав установочных дисков Ubuntu 19.10 включены проприетарные драйверы NVIDIA

В состав установочных iso-образов, формируемых для осеннего выпуска Ubuntu Desktop 19.10, включены пакеты с проприетарными драйверами NVIDIA. Для систем с графическими чипами NVIDIA по умолчанию продолжают предлагаться свободные драйверы "Nouveau", а проприетарные драйверы доступны в качестве опции для быстрой установки после завершения инсталляции.

Драйверы включены в состав iso-образа по согласованию с компанией NVIDIA. Основным мотивом включения в поставку проприетарных драйверов NVIDIA является желание предоставить возможность их установки в изолированных системах, не имеющих подключения к сети. В состав включены наборы драйверов NVIDIA 390 и 418. Ветка 390.x является последней, доступной для 32-разрядных операционных систем и включающей поддержку GPU семейства Fermi (GeForce 400/500). Обновления для ветки 390 будут выпускаться до 2022 года. После добавления пакетов с проприетарными драйверами размер iso-образа увеличился на 114 Мб и составил примерно 2.1 Гб.



