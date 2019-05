В состав установочных дисков Ubuntu 19.10 включены проприетарные драйверы NVIDIA

2.13 , hfgsd ( ? ), 10:07, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А это возможно? Есть ссылка на 100% рабочий туториал?

3.15 , Аноним ( 15 ), 10:09, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – https://linuxthebest.net/zagruzka-sistemy-plymouth/

2.14 , Аноним ( 15 ), 10:09, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну ломается она не везде. А вообще - можно полностью ее выкинуть за ненадобностью.

2.23 , ryoken ( ok ), 10:52, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А на кой шут оно вообще надо? (Всегда отключал опции типа quiet splash при старте, лучше видеть, что комп делает).

3.29 , Аноним ( 29 ), 11:40, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Понимаете, некоторые "обычные люди" предпочитают даже крышку с системника не снимать. Вот ведь странные, да?

4.40 , ryoken ( ok ), 15:41, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Понимаете, некоторые "обычные люди" предпочитают даже крышку с системника не снимать. Вот

> ведь странные, да? Крышку снимать - не нужно, при правильной сборке воздухопотоки можно нарушить :). А это Плимут - позволяет видеть, что в системе при запуске происходит?

2.34 , Fracta1L ( ok ), 12:46, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем этот plymouth, если есть systemd-bootsplash?

2.37 , Игорь ( ?? ), 14:25, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]. Ни один из включённых драйверов не подходит. Установил 340-й и заставка Plymouth сохранилась. Хотя готов был к её восстановлению старыми методами.