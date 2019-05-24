В состав установочных дисков Ubuntu 19.10 включены проприетарные драйверы NVIDIA

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|3.39, Аноним (39), 14:58, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зато с открытыми дровами наоборот все хорошо, так-что я не представляю зачем сейчас могут кому-то понадобиться проприетарные дрова амд, за исключением редких случаев.
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|1.4, Аноним (4), 09:10, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь не придется восстановить заставку Plymouth после установки?
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|2.14, Аноним (15), 10:09, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ломается она не везде. А вообще - можно полностью ее выкинуть за ненадобностью.
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|2.23, ryoken (ok), 10:52, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А на кой шут оно вообще надо? (Всегда отключал опции типа quiet splash при старте, лучше видеть, что комп делает).
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|3.29, Аноним (29), 11:40, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Понимаете, некоторые "обычные люди" предпочитают даже крышку с системника не снимать. Вот ведь странные, да?
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|4.40, ryoken (ok), 15:41, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Понимаете, некоторые "обычные люди" предпочитают даже крышку с системника не снимать. Вот
> ведь странные, да?
Крышку снимать - не нужно, при правильной сборке воздухопотоки можно нарушить :). А это Плимут - позволяет видеть, что в системе при запуске происходит?
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|2.37, Игорь (??), 14:25, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]. Ни один из включённых драйверов не подходит. Установил 340-й и заставка Plymouth сохранилась. Хотя готов был к её восстановлению старыми методами.
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|2.11, Ilya Indigo (ok), 10:05, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он им палец показал, а они на Убунту свой BLOB положили!
Точнее Убунта сама встала в позу по-удобнее и попросила пропихнуть.
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|1.12, Попугай Кеша (?), 10:05, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот и дрова завезли, валвы вулкан завели. Игровой гейминг идет в линух-мир. Винда, покойся со стекловатой
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|2.18, Atterratio (ok), 10:22, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жирно! Дрова не завезли, так как проприетарщина, а она для Nvidia и так норм была. Вулкан не валвы завозили а разрабы видюх. Если ты про проброс DX11/DX12 на вулкан, то это опять же не они делали, хотя конечно помогали. Ну и в целом движение Steam в сторону линукса подзатухло, так как Мелкомягкие не стали щемить сторонние способы установки приложений в частности игр.
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|3.20, Аноним (20), 10:26, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да он прав, виндовс отжил своё. С транслятором dx в vk какая-либо нужда в нём так и вообще отпала. Ждём, когда появится MS Lunix.
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|4.22, КГБ СССР (?), 10:34, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В этих трансляторах падение производительности достигает 25 процентов. И превратится 1070 видюха в 1060. Чудеса да и только!
Но линуксоидам на это все равно.
Винда же для быдла.
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|5.24, Аноним (20), 10:52, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И будет у нас 85 фпс вместо 100. Зато сеть и файловая подсистема наоборот быстрее работают. Учитывая, что большинство игрушек вообще на 30 фпс рассчитаны (и только недавно "очнулись", что пора бы 60 делать), не велика потеря. Но вообще, зависит от игры, в каких-то теряется пара процентов в пределах погрешности (говорю как было лет так 10 назад, сейчас должно быть лучше). В консолях вон тоже просадки и не спасают никакие трюки с ухудшением графония, хотя казалось бы. И рынок писишных игр до сих пор где-то на пятых местах, венда не спасает. Всё дело в рекламе. Если почаще утверждать недостоверные факты, они станут правдой.
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|6.30, Попугай Кеша (?), 11:42, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, кстати, да. Подпишусь под каждым словом. Запускали на Windows игру, не помню, что-то из топовых тайтлов - 110 fps. На Linux - 85 fps.
Какая беда, блин! Но ведь глаз даже не замечает. Поэтому рядовой пользователь - игрок и разницы-то не заметит.
Так что да, то, что происходит последние несколько лет весьма радует.
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|7.32, Аноним (32), 12:32, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что-то из топовых тайтлов
> 110 fps
Ну не каждый линуксоид рокфеллер же.
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|7.47, Fnjv (?), 17:33, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так вы запустите что-то современнее косынки и сразу заметите разницу.
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|5.33, Аноним (33), 12:46, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага. И баги на уровне файл мода 011 по ошибке равна 111 при прокидывании с: внутрь этой WSL.
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|4.28, Попугай Кеша (?), 11:38, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, отжил. Посмотрите на последнее обновление Win10 и его "ключевые новшества". Только не слишком громко смейтесь, а то челюсть сведет )
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|5.35, Аноним (33), 12:47, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Понимаешь ли... И вот оно прям хорошо работает? Всё без задоринки и даже удобно???
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|5.48, Fnjv (?), 17:36, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как дела у Линукса с HDR? А вывод полноэкранного приложения Vulkan на 3 монитора? А звук без задержки и похрипываний в реальном времени? Отжившая Винда все это давно может в отличиии от ;)
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|6.50, Аноним (20), 17:57, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Похрипывания и задержки зависят исключительно от звуковой карты, железной части. На втором месте насколько хорошо драйвера в ядре обходят баги железа. У венды как раз проблема с тонкой настройкой и зачастую остаётся только молиться на разработчика каждой отдельной приложухи. А с драйверами и железом там проблемы не меньшие, поверьте.
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|3.21, Аноним (20), 10:30, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вальв кстати нанял разработчиков для допиливания транслятора. Какая разница вообще, эмуляторы работают, все нормальные движки кроссплатформенные, трансляторы уже обеспечивают сравнимый уровень.
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|3.43, marks (?), 16:29, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Ну и в целом движение Steam в сторону линукса подзатухло, так как Мелкомягкие не стали щемить сторонние способы установки приложений в частности игр.
Они же мудро решили, что если разрабы не идут к линуксам, то линукс придет к разрабам и запилили ж свой Вайн с Гейбом и Велвом. Так что ничего не затянулось.
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|1.26, Аноним (26), 11:27, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дожили. Стали отказываться от искусственных ограничений в пользу удобства для юзеров(нешавабодное низяяя)
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|1.27, Levon77 (?), 11:33, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а танцы с бубном по установке шмеля для дискретных карт в ноутах они также включат в образ?
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|1.36, Аноним (36), 13:33, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо, что для Fermi оставили дрова, у меня GT 520.
В 2022 куплю что-нибудь от AMD наверное, mesa и с доисторическими картами работает.
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|1.41, Аноним (41), 16:00, 24/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, подскажите какой лучше дистрибутив из Линуксовых для игрулек и стима поставить (Ryzen + AMD видео).
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|2.44, Аноним (44), 16:40, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>лучше
>Линуксовых
>для игрулек
Если назначение устройства на 99% дрочка игоря линукс так себе идея изначально.
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|2.45, Аноним (20), 17:11, 24/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Генту норм, я гарантирую это, братишка. Сам собирал вайн в куче вариантов, с патчами под каждую игрушку. Отдельные бинарники, отдельные префиксы. Пару лет назад пришлось лично переписать патч пятилетней давности -- там был частичный рефакторинг за это время, пришлось разбираться в кишочках. Но никто исправлять не собирался (по некоторым причинам этого никогда не случится), поэтому тебе придётся держать патчи для каждой игры. Удобней генту ты не найдёшь. Ну и потом, всё будет работать. А что не будет, не проблема пропатчить (если сможешь найти патчи в багтрекере).
Придётся правда купить видеокарту от Нвидиа. Это вполне вероятно.
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