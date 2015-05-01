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Релиз Memcached 1.5.15 с поддержкой аутентификации для протокола ASCII

21.05.2019 11:27

Состоялся релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.15, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

В новой версии реализована экспериментальная поддержка аутентификации для протокола ASCII. Аутентификация включается при помощи опции "-Y [authfile]" с указанием в файле authfile до восьми пар "логин:пароль". В отличие от ранее реализованной для бинарного протокола аутентификации на базе SASL реализация для ASCII существенно проще, не требует внешних зависимостей и собирается по умолчанию. При включении аутентификации через опцию "-Y" автоматически отключается бинарный протокол и работа через UDP. Разграничения доступа в привязке к логинам пока не поддерживаются.

В новом выпуске также ускорена работа операций incr/decr за счёт замены snprintf. Обеспечена совместимость бинарного протокола с функциональностью idle-timeout. Удалён код для поддержки режима "-o inline_ascii_response", который был отключен начиная с выпуска 1.5.0. Данный режим потребляет на 10-20 байт больше на запись для ускорения обработки запросов в режиме ASCII и потерял смысл после перехода с использования snprintf на быструю реализацию itoa.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memcached/m...)
  2. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.13 с поддержкой TLS
  3. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 5.0
  4. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.9
  5. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
  6. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.4 с поддержкой кэша на SSD-накопителях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: memcached
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:41, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >протокола ASCII

    За такое именование нужно бить: неужели непонятно насколько нелепо использовать для названия нового велосипеда уже устоявшуюся и повсеместно известную аббревиатуру?

     
     
  • 2.2, пох (?), 11:58, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в чем новизна велосипеда, если этими буквами обозначена текстовая версия протокола? Есть еще binary.

    но вообще - берегите исходники версии 1.2 - современные, чую, скоро мордокнига доломает окончательно.
    Нафига этой поделке аутентификация вообще, учитывая что она by design локальна, в ней масса хаков для уменьшения rtt, которые любой вариант защщщиты сводит к нулю, и не должна находиться далеко от сервера, который ее пользует, спросите у них.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:09, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > она by design локальна

    Так ведь облака же! Когда пых крутится (физически) в датацентре в Филадельфии, мускул - в Неваде, а мемкэш - в Нидерландах, как же без аутентификации?

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:06, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    расстояние от Филадельфии до Нидерландов примерно 6000 километров по прямой, т.е. на отправку запроса и получение ответа уйдет не меньше 0,04 сек., это если скорость света в вакууме взять
    если учесть что связь не в вакууме и другие накладные расходы (не буду расчеты приводить, не поймешь) то будет больше 0,1 с, т.е. уже не важно в памяти эта информация, на диске (или с флэшки смартфона читается)

    старайся молчать, умнее будешь казаться

     
     
  • 5.14, пох (?), 13:12, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ну, все правильно - то есть вот так они и проектируют, ага.

    получился аж rtt 200, проще и надежнее было slave mysql'я поднять локальный? Да кого это колебет, немодно-немолодежно.

     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 12:20, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >этими буквами обозначена текстовая версия протокола

    Это вообще не оправдывает словосочетание "ASCII протокол". Ну вот совсем.

     
     
  • 4.8, KonstantinB (ok), 12:32, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так исторически сложилось. Когда добавили binary, старое надо было как-то назвать, ну вот и назвали.
     
     
  • 5.11, A.Stahl (ok), 12:48, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > вот и назвали.

    Я возражаю не против факта называния, а против самого названия.

     
  • 3.6, ОШИБКА Граничные пробелы и смешивание (?), 12:21, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аутентификация нужна хотя бы чтобы js-fullstack-smoothie-react-typescript-vscode разработчики, выполняющие роль девопсов работающих админами, выставив в паблик порт такой базы получили хоть какую-то защиту.
    Ну и для обпаков, фаерволы в которых настраивать никто не умеет, понятие локалки отсутствует как класс, а кидать VPN между инстансами - рокетсаенс, учитывая описанное выше
     
     
  • 4.9, KonstantinB (ok), 12:34, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она по дефолту выключена, так что смузихлебам не поможет.
     
     
  • 5.15, пох (?), 13:13, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в следующей версии поменяют дефолт, не накаркай.
    udp уже победили, даже на секунду не задумавшись, зачем этот udp вообще-то придумали.

     
  • 3.7, KonstantinB (ok), 12:30, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и делаю до сих пор. Беру 1.2, собираю под современный дистр, запускаю N штук memcached-1.2, прибитых к ядрам, на разных портах, в приложении делаю consistent hashing pool. Работает намного лучше, чем фейсбуковские "улучшения" с одним локом на все.
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:40, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    щас погоди еще к ping прикрутят тлс и аутентификацию
     
  • 2.12, trolleybus (?), 12:50, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бить нужно переводчика. "ASCII protocol" - это не "протокол ASCII" (как будто он так называется), а "ASCII-протокол" (т.е. текстовый, не бинарный). То же самое, как, например, "text file" - это "текстовый файл", а не "файл text".
     
     
  • 3.16, rshadow (ok), 13:36, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же говоришь: "какое прекрасное голубое небо". А не "Как прекрасно O2 излучает на длинне 500 нм"?
    Бинарный/текстовый протокол - устоявшаяся в среде разработчиков ПО терминогология.

    ASCII эдесь вообще не лезет - это же один из видов преобразования чиселок в символы понятные человеку. Ты же сам привел пример: никто не говорит "ascii файл". Что бы ты подумал о человеке который так говорит? Примерно, то же самое если человек говорит "компьютер" показывая на монитор.

     

  • 1.3, Аноним (4), 12:04, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одну подпорочку под костылём прилепили.
     
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