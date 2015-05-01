Релиз Memcached 1.5.15 с поддержкой аутентификации для протокола ASCII

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|1.1, A.Stahl (ok), 11:41, 21/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>протокола ASCII
За такое именование нужно бить: неужели непонятно насколько нелепо использовать для названия нового велосипеда уже устоявшуюся и повсеместно известную аббревиатуру?
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|2.2, пох (?), 11:58, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в чем новизна велосипеда, если этими буквами обозначена текстовая версия протокола? Есть еще binary.
но вообще - берегите исходники версии 1.2 - современные, чую, скоро мордокнига доломает окончательно.
Нафига этой поделке аутентификация вообще, учитывая что она by design локальна, в ней масса хаков для уменьшения rtt, которые любой вариант защщщиты сводит к нулю, и не должна находиться далеко от сервера, который ее пользует, спросите у них.
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|3.4, Аноним (4), 12:09, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> она by design локальна
Так ведь облака же! Когда пых крутится (физически) в датацентре в Филадельфии, мускул - в Неваде, а мемкэш - в Нидерландах, как же без аутентификации?
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|4.13, Аноним (13), 13:06, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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расстояние от Филадельфии до Нидерландов примерно 6000 километров по прямой, т.е. на отправку запроса и получение ответа уйдет не меньше 0,04 сек., это если скорость света в вакууме взять
если учесть что связь не в вакууме и другие накладные расходы (не буду расчеты приводить, не поймешь) то будет больше 0,1 с, т.е. уже не важно в памяти эта информация, на диске (или с флэшки смартфона читается)
старайся молчать, умнее будешь казаться
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|5.14, пох (?), 13:12, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да ну, все правильно - то есть вот так они и проектируют, ага.
получился аж rtt 200, проще и надежнее было slave mysql'я поднять локальный? Да кого это колебет, немодно-немолодежно.
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|3.5, A.Stahl (ok), 12:20, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>этими буквами обозначена текстовая версия протокола
Это вообще не оправдывает словосочетание "ASCII протокол". Ну вот совсем.
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|4.8, KonstantinB (ok), 12:32, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так исторически сложилось. Когда добавили binary, старое надо было как-то назвать, ну вот и назвали.
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|5.11, A.Stahl (ok), 12:48, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> вот и назвали.
Я возражаю не против факта называния, а против самого названия.
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|3.6, ОШИБКА Граничные пробелы и смешивание (?), 12:21, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аутентификация нужна хотя бы чтобы js-fullstack-smoothie-react-typescript-vscode разработчики, выполняющие роль девопсов работающих админами, выставив в паблик порт такой базы получили хоть какую-то защиту.
Ну и для обпаков, фаерволы в которых настраивать никто не умеет, понятие локалки отсутствует как класс, а кидать VPN между инстансами - рокетсаенс, учитывая описанное выше
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|5.15, пох (?), 13:13, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в следующей версии поменяют дефолт, не накаркай.
udp уже победили, даже на секунду не задумавшись, зачем этот udp вообще-то придумали.
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|3.7, KonstantinB (ok), 12:30, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и делаю до сих пор. Беру 1.2, собираю под современный дистр, запускаю N штук memcached-1.2, прибитых к ядрам, на разных портах, в приложении делаю consistent hashing pool. Работает намного лучше, чем фейсбуковские "улучшения" с одним локом на все.
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|2.12, trolleybus (?), 12:50, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бить нужно переводчика. "ASCII protocol" - это не "протокол ASCII" (как будто он так называется), а "ASCII-протокол" (т.е. текстовый, не бинарный). То же самое, как, например, "text file" - это "текстовый файл", а не "файл text".
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|3.16, rshadow (ok), 13:36, 21/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты же говоришь: "какое прекрасное голубое небо". А не "Как прекрасно O2 излучает на длинне 500 нм"?
Бинарный/текстовый протокол - устоявшаяся в среде разработчиков ПО терминогология.
ASCII эдесь вообще не лезет - это же один из видов преобразования чиселок в символы понятные человеку. Ты же сам привел пример: никто не говорит "ascii файл". Что бы ты подумал о человеке который так говорит? Примерно, то же самое если человек говорит "компьютер" показывая на монитор.
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