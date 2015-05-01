Релиз Memcached 1.5.15 с поддержкой аутентификации для протокола ASCII

Состоялся релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.15, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

В новой версии реализована экспериментальная поддержка аутентификации для протокола ASCII. Аутентификация включается при помощи опции "-Y [authfile]" с указанием в файле authfile до восьми пар "логин:пароль". В отличие от ранее реализованной для бинарного протокола аутентификации на базе SASL реализация для ASCII существенно проще, не требует внешних зависимостей и собирается по умолчанию. При включении аутентификации через опцию "-Y" автоматически отключается бинарный протокол и работа через UDP. Разграничения доступа в привязке к логинам пока не поддерживаются.

В новом выпуске также ускорена работа операций incr/decr за счёт замены snprintf. Обеспечена совместимость бинарного протокола с функциональностью idle-timeout. Удалён код для поддержки режима "-o inline_ascii_response", который был отключен начиная с выпуска 1.5.0. Данный режим потребляет на 10-20 байт больше на запись для ускорения обработки запросов в режиме ASCII и потерял смысл после перехода с использования snprintf на быструю реализацию itoa.



