Выпуск John the Ripper 1.9.0-jumbo-1 с поддержкой FPGA

Выпущена новая версия старейшей поддерживаемой программы для подбора паролей John the Ripper 1.9.0-jumbo-1 (проект развивается с 1996 года). C выхода прошлой версии 1.8.0-jumbo-1 прошло 4.5 года, за которые было внесено более 6000 изменений (git commits) от более 80 разработчиков. Благодаря непрерывной интеграции, включающей предварительную проверку каждого изменения (pull request) на многих платформах, в течение этого срока разработчики рекомендовали использовать текущую редакцию с GitHub, состояние которой поддерживалось стабильным несмотря на вносимые изменения. Основной код проекта распространяется под лицензией GPLv2+, а код некоторых компонентов под лицензией BSD. Особенностью новой версии является появление поддержки FPGA (в дополнение к CPU, GPU и Xeon Phi). Для плат ZTEX 1.15y, включающих по 4 чипа FPGA и исходно использовавшихся в основном для майнинга Bitcoin, теперь реализованы 7 типов хешей паролей: bcrypt, классический descrypt (включая bigcrypt), sha512crypt, sha256crypt, md5crypt (включая Apache apr1 и AIX smd5), Drupal7 и phpass (используется, в частности, в WordPress). Некоторые из них реализованы на FPGA впервые. Для bcrypt, достигнутая производительность в ~119k c/s при 2^5 итераций ("$2b$05") с потребляемой мощностью около ~27 ватт существенно превосходит результаты для новейших GPU в расчете на плату, на цену оборудования и на ватт. Также поддерживаются кластеры из плат этого типа, что проверено вплоть до 16 плат (64 чипа FPGA), контролируемых с одного Raspberry Pi 2. Поддерживается обычная функциональность John the Ripper, включая все режимы подбора паролей и одновременную загрузку большого количества хешей. Для ускорения работы реализовано применение маски (режим "--mask", в том числе в комбинации с другими режимами) и сравнение вычисленных хешей с загруженными на стороне FPGA. С точки зрения реализации, во многих из дизайнов (например, для sha512crypt и Drupal7) применены блоки состоящие из многопоточных процессорных ядер (soft CPU cores), взаимодействующих с криптографическими ядрами. Разработку этой функциональности вел Денис Бурыкин в координации с другими разработчиками jumbo. Другие важные изменения: Поддержка большого количества дополнительных типов хешей, шифров и т.п., включая как классические хеши паролей (например, от новых версий QNX), так и кошельки криптовалют, шифрованные архивы и шифрованные файловые системы (например, Bitlocker и FreeBSD geli), а также поддержку новых разновидностей форматов, поддерживаемых ранее (например, добавлена поддержка bcrypt-pbkdf для OpenBSD softraid) и многое другое. В общей сложности, добавлено 80 форматов на CPU и 47 на OpenCL. Общее количество форматов теперь 407 на CPU (или 262 не включая "dynamic" форматы, настраиваемые из файлов конфигурации) и 88 на OpenCL.

Отказ от поддержки языка CUDA в пользу OpenCL, что ничуть не мешает полноценному использованию GPU от NVIDIA (и даже помогает, благодаря фокусированию разработки и оптимизаций на одну реализацию каждого формата под GPU вместо двух реализаций ранее).

Поддержка новых наборов инструкций SIMD - AVX2, AVX-512 (в том числе для второго поколения Xeon Phi) и MIC (для первого поколения) - а также более универсальное и полное использование SIMD в реализациях многих форматов, включая применение ранее поддерживаемых наборов инструкций вплоть до AVX и XOP на x86(-64) и NEON, ASIMD и AltiVec на ARM, Aarch64 и POWER, соответственно.

Многочисленные оптимизации для CPU и OpenCL, как для более эффективной работы с большим количеством хешей одновременно (например, проверялась загрузка 320 миллионов хешей SHA-1 на GPU), так и для повышения скорости вычисления хешей. Часть из этих оптимизаций универсальные, часть охватывает различные подмножества форматов, а многие специфичны для отдельных форматов.

(Авто-)настройка оптимальной буферизации проверяемых паролей на CPU ("--tune=auto --verbosity=5") и оптимальных размерностей задания на OpenCL (включена по умолчанию), в том числе с учетом медленного выхода на полную рабочую частоту GPU серии NVIDIA GTX 10xx и новее. Использование реально загруженных хешей и реальной длины проверяемых паролей (когда она известна заранее) для такой авто-настройки.

Добавление компилятора "динамических выражений", указываемых прямо на командной строке и реализующих новые гибридные типы хешей, например "--format=dynamic='sha1(md5($p).$s)'", вычисляемые на CPU с использованием SIMD. В качестве компонентов таких выражений поддерживаются десятки быстрых хешей (от распространенных вроде MD5 до умеренно экзотических вроде Whirlpool), объединение подстрок, кодирование и декодирование, преобразование регистра символов, ссылки на пароль, соль, имя пользователя и строковые константы.

Устранение нежелательных отличий от hashcat, в том числе поддержка ранее специфичных для hashcat правил (wordlist rule commands), переход на нумерацию OpenCL устройств с 1-го, применение по умолчанию тех же длин паролей (обычно длина 7) при тестах производительности.

Новые режимы генерирования проверяемых паролей (cracking modes), включая PRINCE из hashcat (формирует "фразы", объединяя несколько слов в порядке возрастания суммарной длины), subsets (подбирает пароли с недостаточным количеством различных символов, даже если эти символы пришли из большого набора возможных) и hybrid external (позволяет внешним режимам, описываемым в файлах конфигурации на Си-подобном языке, формировать много проверяемых паролей на основе каждого базового "слова", поступившего от другого режима). Также добавлено несколько новых предопределенных внешних режимов.

Дополнительные возможности по использованию нескольких режимов одновременно (один поверх другого - stacking), а также по такому использованию наборов правил (wordlist rules stacking).

Усовершенствования режимов mask (постепенное растягивание маски в указанном диапазоне длин, применение маски на стороне OpenCL-устройства или платы FPGA) и single crack (разумное поведение на устройствах, вычисляющих большое количество хешей параллельно, на что ранее в этом режиме не хватало проверяемых паролей, а также ограничения на расход памяти).

Много улучшений, связанных с поддержкой Unicode и других кодировок в разных подсистемах.

Много улучшений программ *2john (преобразующих файлы разных форматов для использования с john), в особенности wpapcap2john (обрабатывает WiFi трафик).

Много новых опций командной строки, настроек в john.conf, опций configure-скрипта и соответствующие им новые возможности, далеко не все из которых удалось упомянуть здесь.

Повышение качества кода благодаря встроенной поддержке отладочных сборок с AddressSanitizer (была ранее) и UndefinedBehaviorSanitizer (добавлена), добавлению встроенного фаззера форматов (в рамках GSoC 2015), применению непрерывной интеграции (сборки под десятки сочетаний операционной системы и компилятора и тестирование в них корректной поддержки всех форматов).