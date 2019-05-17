Реализация FastCGI на современном C++

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:03, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну и пользуйте комбайны. а кому-то юникс-вей по душе.

2.7 , kai3341 ( ok ), 13:20, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > fastcgi в 2к19 легаси

> даже бусты уже в http умеют Как закончишь делать уроки, разберись в этой статье: https://ru.wikipedia.org/wiki/FastCGI

И впредь не торопись хоронить nginx unit

2.9 , Аноним ( 9 ), 13:23, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Видимо кому-то все еще нужно поддерживать древнее барахло, а начав установку, оно потянуло в зависимостях еще более древнее барахло. Вот и написал сервер на скорую руку без каких-либо зависимостей.

2.37 , петькаваська ( ? ), 15:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бусты в HTTP. Лол. Вы когда-нибудь пробовали Boost.Beast? Ну и как оно? Всё просто, не правда ли?

2.41 , Аноним ( 39 ), 15:50, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – fastcgi в 2190?

3.42 , петькаваська ( ? ), 15:53, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему бы и нет?

