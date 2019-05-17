Реализация FastCGI на современном C++

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|2.3, A.Stahl (ok), 13:00, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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В тексте новости нет сравнения сложности и производительности, есть лишь утверждение что библиотека проста и производительна, поэтому твой вопрос не логичен.
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|2.5, Аноним (5), 13:07, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зато эта для тех, кто крутит спинеры, деньги хранит в биткоинах, курит вейп, каждую неделю посещает барбершоп, пьёт исключительно смузи и по улице передвигается только на гироскутере. Короче не может жить без всего нового и бесполезного.
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|3.6, Попугай Кеша (?), 13:13, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Гироскутеры уже не в моде! Моноколеса!
Смузи в прошлом, сейчас вегги-детокс-шейки!
Биткоин не в моде - даешь БузКоин!
Спиннеры не в моде - сейчас просто с бородой ходят аки дедушки!
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|4.21, Аноним (21), 14:03, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> сейчас просто с бородой ходят аки дедушки!
Аки девушки, ты хотел сказать...
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|2.15, Andrey Mitrofanov (?), 13:51, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а чо, текущая реализация непростая и медленная?
Конечно. Модулем ядра и на ассемблере - всяко быстрее.
И руками смержить с дырвером сетевой.
Точно быстрее. Без шуток. Было в Новостях Опеннета.
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|2.36, петькаваська (?), 15:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О какой "текущей реализации" речь? Если об официальной сишной библиотеке, то она уже давно как не поддерживается. Даже сайт fastcgi.com уже давно не доступен. Так что эта либа вполне себе свежак!
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|2.9, Аноним (9), 13:23, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Видимо кому-то все еще нужно поддерживать древнее барахло, а начав установку, оно потянуло в зависимостях еще более древнее барахло. Вот и написал сервер на скорую руку без каких-либо зависимостей.
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|2.37, петькаваська (?), 15:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бусты в HTTP. Лол. Вы когда-нибудь пробовали Boost.Beast? Ну и как оно? Всё просто, не правда ли?
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|1.8, Аноним (8), 13:22, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> через встраивание в приложение в форме заголовочного файла
Некорректная формулировка.
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|1.10, Аноним (10), 13:23, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мдя, 2019 год, свежий стандарт плюсов, а поделка уровня студента: зависимость от какой-то левой библиотеки, простыня инструкций по сборке, кода helloworld на целый экран (про MT вообще молчу, руками потоки надо делать)...
Для сравнения, код 4-х летней давности на ржавчине (не для сравнения языков!! на плюсах можно сделать не хуже), просто удобство, краткость, лаконичность:
https://docs.rs/fastcgi/1.0.0/fastcgi/
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|1.11, X4asd (ok), 13:30, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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не могу понять -- а где тут выход из цикла?
[code]
while (true) {
const auto conn = server->accept();
conn->out() << "Content-Type: text/plain" << crlfcrlf;
conn->out() << "Hello from dmitigr::fcgi!" << crlf;
conn->close(); // Optional.
}
[/code]
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|2.17, СеменСеменыч777 (?), 13:52, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а где тут выход из цикла?
выбирайте:
1) выхода нет, эта музыка будет вечной;
2) выход по SIGINT/SIGKILL
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|3.30, X4asd (ok), 14:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как тогда понимать --
[code]
for (auto& t : threads)
t.join();
server->close(); // Optional.
[/code]
в какой момент код доходит до "server->close();" ?
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|2.18, Andrey Mitrofanov (?), 13:53, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не могу понять -- а где тут выход из цикла?
>code]
> while (true) {
Та, вот же ОН! --->>> ^C
Как маленький прям.
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|1.14, Аноним (14), 13:47, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что-то я не понимаю. Почему какая-то поделка ноунейма выкладывается на opennet? Проплачено или что?
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|2.20, Andrey Mitrofanov (?), 13:55, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что-то я не понимаю. Почему какая-то поделка ноунейма выкладывается на opennet? Проплачено
> или что?
Конечно.
"Оригинальные новостные статьи"(тм) оплачены щедрыми донорами.
Сбор донатов на опеннете -- видел, да?
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|4.24, Andrey Mitrofanov (?), 14:12, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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#>>Сбор донатов на опеннете -- видел, да?
> Так вон они, ниже в конце страницы :)
Эти - не те. Не видел, значит. Окэ.
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|2.25, пох (?), 14:15, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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просто обезьяныш не умеет не обмазываться свеженьким, и c++17 в описании означает не какие-то там достоинства кода, а просто то, что ничем кроме пре-альфа-версии gcc99 это не собирается.
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|2.40, петькаваська (?), 15:48, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Автор, начни с чтения вот этого https://stackoverflow.com/questions/213907/c-stdendl-vs-n
> что ли (это я мягко так намекаю про "нужность" дефайнов с
> crlf).
> Да и вообще код действительно выглядит как поделка, а использование С++17 в
> описании - лишь как маркетинговая уловка.
Этими дефайнами автор хочет, вероятно, привести код в соответствии протоколу HTTP, в котором перевод строки строго определён как "\r\n". Так что мат. часть, вероятно, надо учить как раз Вам.
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|1.19, mumu (ok), 13:55, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Указатели все разыменовали? За границы буферов не повыходили? Или как обычно?
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|2.26, Andrey Mitrofanov (?), 14:15, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Указатели все разыменовали? За границы буферов не повыходили? Или как обычно?
Надо больше [I] замыканий, монадов, строгой типизации и W^X [/I] на опенне ^W Microsoft Github-е!
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|1.22, тоже Аноним (ok), 14:07, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я таки ничего не знаю за автора этого кода, но на своем персональном сайте он называет себя исключительно "мы". Несколько настораживает...
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|2.28, Andrey Mitrofanov (?), 14:19, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я таки ничего не знаю за автора этого кода, но на своем
> персональном сайте он называет себя исключительно "мы". Несколько настораживает...
Может, его кот по клавиатуре прогуливался. Мы B-P ж не знаем.
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|1.27, Аноним (27), 14:18, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С официального сайта: "Нам нравится творить".
Вот такие натворят, а потом другим расхлёбывать приходится. За счёт бизнеса (которая платит дважды или даже трижды).
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|1.29, fgi (?), 14:30, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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неюзабельно
уровня студента
давайте побольше ваших сладких булочек
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