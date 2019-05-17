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Реализация FastCGI на современном C++

17.05.2019 11:08

Доступна новая реализация протокола FastCGI, написанная на современном C++17. Библиотека примечательна простотой в использовании и высокой производительностью. Возможно подключение как в виде статически и динамически связанной библиотеки, так и через встраивание в приложение в форме заголовочного файла. Кроме Unix-подобных систем обеспечена поддержка использования в Windows. Код поставляется под свободной лицензией zlib.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dmitigr/fcg...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  3. OpenNews: Доступен Cutelyst 1.0.0, фреймворк для разработки web-приложений на C++ и Qt
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy
  5. OpenNews: Обновление PHP 5.5.12 с устранением уязвимости в PHP-FPM
Автор новости: dmitigr
Тип: Программы
Ключевые слова: fastcgi
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:58, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чо, текущая реализация непростая и медленная?
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 13:00, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    В тексте новости нет сравнения сложности и производительности, есть лишь утверждение что библиотека проста и производительна, поэтому твой вопрос не логичен.
     
     
  • 3.38, test_test (?), 15:40, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и сами утверждения в новости, не?
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:07, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зато эта для тех, кто крутит спинеры, деньги хранит в биткоинах, курит вейп, каждую неделю посещает барбершоп, пьёт исключительно смузи и по улице передвигается только на гироскутере. Короче не может жить без всего нового и бесполезного.
     
     
  • 3.6, Попугай Кеша (?), 13:13, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гироскутеры уже не в моде! Моноколеса!
    Смузи в прошлом, сейчас вегги-детокс-шейки!
    Биткоин не в моде - даешь БузКоин!
    Спиннеры не в моде - сейчас просто с бородой ходят аки дедушки!
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:03, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > сейчас просто с бородой ходят аки дедушки!

    Аки девушки, ты хотел сказать...

     
     
  • 5.33, омномномним (?), 15:10, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    стрёмные у тебя девушки
     
     
  • 6.39, Аноним (39), 15:47, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато с медалями.

    http://susepaste.org/images/46871963.jpg

     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov (?), 13:51, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а чо, текущая реализация непростая и медленная?

    Конечно.  Модулем ядра и на ассемблере - всяко быстрее.

    И руками смержить с дырвером сетевой.

    Точно быстрее.  Без шуток.  Было в Новостях Опеннета.

     
  • 2.36, петькаваська (?), 15:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О какой "текущей реализации" речь? Если об официальной сишной библиотеке, то она уже давно как не поддерживается. Даже сайт fastcgi.com уже давно не доступен. Так что эта либа вполне себе свежак!
     

  • 1.2, Аноннн (?), 12:58, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    fastcgi в 2к19 легаси

    даже бусты уже в http умеют

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:03, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну и пользуйте комбайны. а кому-то юникс-вей по душе.
     
  • 2.7, kai3341 (ok), 13:20, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > fastcgi в 2к19 легаси
    > даже бусты уже в http умеют

    Как закончишь делать уроки, разберись в этой статье: https://ru.wikipedia.org/wiki/FastCGI
    И впредь не торопись хоронить nginx unit

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:23, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Видимо кому-то все еще нужно поддерживать древнее барахло, а начав установку, оно потянуло в зависимостях еще более древнее барахло. Вот и написал сервер на скорую руку без каких-либо зависимостей.
     
  • 2.37, петькаваська (?), 15:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бусты в HTTP. Лол. Вы когда-нибудь пробовали Boost.Beast? Ну и как оно? Всё просто, не правда ли?
     
  • 2.41, Аноним (39), 15:50, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fastcgi в 2190?
     
     
  • 3.42, петькаваська (?), 15:53, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы и нет?
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:22, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > через встраивание в приложение в форме заголовочного файла

    Некорректная формулировка.

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:23, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мдя, 2019 год, свежий стандарт плюсов, а поделка уровня студента: зависимость от какой-то левой библиотеки, простыня инструкций по сборке,  кода helloworld на целый экран (про MT вообще молчу, руками потоки надо делать)...

    Для сравнения, код 4-х летней давности на ржавчине (не для сравнения языков!! на плюсах можно сделать не хуже), просто удобство, краткость, лаконичность:
    https://docs.rs/fastcgi/1.0.0/fastcgi/

     
     
  • 2.13, Rustanalz (?), 13:38, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Уродский синтаксис у раста...
     

  • 1.11, X4asd (ok), 13:30, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не могу понять -- а где тут выход из цикла?

    [code]
          while (true) {
            const auto conn = server->accept();
            conn->out() << "Content-Type: text/plain" << crlfcrlf;
            conn->out() << "Hello from dmitigr::fcgi!" << crlf;
            conn->close(); // Optional.
          }
    [/code]

     
     
  • 2.17, СеменСеменыч777 (?), 13:52, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а где тут выход из цикла?

    выбирайте:
    1) выхода нет, эта музыка будет вечной;
    2) выход по SIGINT/SIGKILL

     
     
  • 3.30, X4asd (ok), 14:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как тогда понимать --

    [code]
        for (auto& t : threads)
          t.join();

        server->close(); // Optional.
    [/code]

    в какой момент код доходит до "server->close();" ?

     
     
  • 4.31, Andrey Mitrofanov (?), 14:47, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как тогда понимать --

    Брысь учить C++$((N++)).

     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov (?), 13:53, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не могу понять -- а где тут выход из цикла?
    >code]
    >       while (true) {

    Та, вот же ОН! --->>>  ^C

    Как маленький прям.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:12, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SIGTERM не остановит эту программу, SIGKILL нужен.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:47, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то я не понимаю. Почему какая-то поделка ноунейма выкладывается на opennet? Проплачено или что?
     
     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov (?), 13:55, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то я не понимаю. Почему какая-то поделка ноунейма выкладывается на opennet? Проплачено
    > или что?

    Конечно.

    "Оригинальные новостные статьи"(тм)  оплачены щедрыми донорами.

    Сбор донатов на опеннете -- видел, да?

     
     
  • 3.23, Аноним (8), 14:07, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вон они, ниже в конце страницы :)
     
     
  • 4.24, Andrey Mitrofanov (?), 14:12, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #>>Сбор донатов на опеннете -- видел, да?
    > Так вон они, ниже в конце страницы :)

    Эти - не те.  Не видел, значит.  Окэ.

     

  • 1.16, Аноним (16), 13:52, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор, начни с чтения вот этого https://stackoverflow.com/questions/213907/c-stdendl-vs-n что ли (это я мягко так намекаю про "нужность" дефайнов с crlf).
    Да и вообще код действительно выглядит как поделка, а использование С++17 в описании - лишь как маркетинговая уловка.
     
     
  • 2.25, пох (?), 14:15, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    просто обезьяныш не умеет не обмазываться свеженьким, и c++17 в описании означает не какие-то там достоинства кода, а просто то, что ничем кроме пре-альфа-версии gcc99 это не собирается.

     
  • 2.40, петькаваська (?), 15:48, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автор, начни с чтения вот этого https://stackoverflow.com/questions/213907/c-stdendl-vs-n
    > что ли (это я мягко так намекаю про "нужность" дефайнов с
    > crlf).
    > Да и вообще код действительно выглядит как поделка, а использование С++17 в
    > описании - лишь как маркетинговая уловка.

    Этими дефайнами автор хочет, вероятно, привести код в соответствии протоколу HTTP, в котором перевод строки строго определён как "\r\n". Так что мат. часть, вероятно, надо учить как раз Вам.

     

  • 1.19, mumu (ok), 13:55, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Указатели все разыменовали? За границы буферов не повыходили? Или как обычно?
     
     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov (?), 14:15, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Указатели все разыменовали? За границы буферов не повыходили? Или как обычно?

    Надо больше [I] замыканий, монадов, строгой типизации и W^X [/I] на опенне ^W Microsoft Github-е!

     

  • 1.22, тоже Аноним (ok), 14:07, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я таки ничего не знаю за автора этого кода, но на своем персональном сайте он называет себя исключительно "мы". Несколько настораживает...
     
     
  • 2.28, Andrey Mitrofanov (?), 14:19, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я таки ничего не знаю за автора этого кода, но на своем
    > персональном сайте он называет себя исключительно "мы". Несколько настораживает...

    Может, его кот по клавиатуре прогуливался.  Мы B-P ж не знаем.

     

  • 1.27, Аноним (27), 14:18, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С официального сайта: "Нам нравится творить".
    Вот такие натворят, а потом другим расхлёбывать приходится. За счёт бизнеса (которая платит дважды или даже трижды).
     
  • 1.29, fgi (?), 14:30, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    неюзабельно
    уровня студента
    давайте побольше ваших сладких булочек
     
  • 1.32, Какаянахренразница (ok), 14:58, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Installation and consuming

    Какой иббатый инглиш у Игришина...

     
  • 1.35, Ilya Indigo (ok), 15:30, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это будет иметь отношение к mod_fcgid для Apache?
     

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