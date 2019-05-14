Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel

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|1.1, Аноним (1), 23:06, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+34 +/–
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"Компания Intel опубликовала сведения о новом классе уязвимостей"... ага, ну да. Вообще-то как обычно сначала независимые исследователи опубликовали и только потом Интел якобы тоже что-то там начало публиковать, делая видимость работы с коммунити... Как говорится, это просто какой-то позор.
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|2.94, Аноним (94), 10:29, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Похеризма на безопасность ради небольшого эфемерного ускорения.
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|4.219, пох (?), 20:05, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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тебе продать вполне исправный 486/25 ?
По-моему там даже pci-слот был, один. Лень разбирать.
В принципе, есть еще ик-склюзив - 286/непомнюсколько (кажется, >16) - она, правда, вряд ли включится, там нестандартная батарея была, надо думать, давно уже разложившаяся. Но в любом случае, недешево обойдется, как-никак, антиквариат.
скорость ведь не нужна, да?
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|3.117, Урри (?), 12:23, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В общей сложности уже более 40% набежало. Ничего такая эфемерность получается.
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|3.133, EnemyOfDemocracy (?), 13:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Коррумпированные американские чинуши только и знают что сидеть, протирать штаны и пилить откаты от Интеля, который рубит бабло, окучивая несмышлёнышей купленными обзороми и тестами.
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|4.202, IRASoldier (?), 18:39, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Коррумпированные американские чинуши
Изи, бэби, релакс. Наши чинуши не отстают:
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство уже пять лет занимается расследованием хищений в 'Роскосмосе'. За это время удалось установить факты многомиллиардных хищений.
'Конца и края не видно, там миллиарды воруются' - заявил Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге."
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|6.205, IRASoldier (?), 19:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это он посоветовал молодежи доходное место?
Не, думаю, что тонко намекнул, что все эти места уже заняты, надо подумать об окучивани другого сектора.
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|1.8, Аноним (8), 23:38, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Намекают что пора выкинуть на свалку старый двухлетний комп и идти за новым.
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|2.9, th3m3 (ok), 23:41, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как я понял, там будут те же уязвимости. Исправят только в будущих процессорах, которые выйдут неизвестно когда. Ну, новые может, чуть быстрее будут)
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|4.51, Аноним (49), 06:56, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Послушать спецов опеннета, так АМД прямо непогрешимый и непорочный. "Отсутствие" в нем дыр сродни Неуловимому Джо. Когда понадобится (или когда майору уже будет не нужно), уязвимости найдут и там.
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|5.66, Онаним (?), 08:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Почти все интеловские проблемы вылезли из их механики работы с кешами и памятью. Похоже, малые latency таковых сильно завязаны на читерство внутри проца с различными проверками и изоляциями, которое и оборачивается дырами.
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|6.70, Anonymoustus (ok), 09:07, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почти все интеловские проблемы вылезли из их механики работы с кешами и
> памятью. Похоже, малые latency таковых сильно завязаны на читерство внутри проца
> с различными проверками и изоляциями, которое и оборачивается дырами.
Таки секрет Полишинеля. Я уж про это и не пишу более в срачах на тему новых «новых уязвимостей».
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|6.95, proninyaroslav (ok), 10:32, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это цена сложности нынешних процессоров, и арм с амд этим тоже грешат. А на x86 вдобавок есть большая проблема под названием совместимость. Для программиста это процы 30-40 летней давности на уровне инструкций, а под капотом это всего лишь по сути эмуляция. Так что устранить эту сложность для x86 просто невозможно.
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|7.175, user (??), 15:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше было одно ядро, и приходилось выжимать максимум производительности из одного потока команд. Сейчас однопоточная производительность тоже не пофиг, но уже нет необходимости выгрызать последние доли процента любой ценой.
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|6.204, Абрам (?), 19:05, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно слышать про читерство в процессорах Intel при том что это Райзены были спроектированы с учётом бенчмарка CPU-Z
Процессоры Intel хотя бы просто работают, а не сегфолтятся постоянно.
А уж зачем вы запускаете всякий недоверенный код, одновременно с сверхсуперпуперважной для Вас информацией... таки Вас надо спросить.
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|7.220, пох (?), 20:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да как будто код нынче спрашивает тебя, хочешь ли ты его запускать одновременно с важной для него информацией?
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|5.107, Аноним (107), 11:33, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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майор один и его на всех не хватит, а вот всякая шалупонь наверняка зная что у тебя дырка с радостью над тобой поглумится
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|6.143, Ivan_83 (ok), 13:56, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И да, последние 10 лет я сидел на коредуо и не мог обновится потому что платформы слишком часто менялись, прирост был мизерным между поколениями которые каждый год выходили, и мать нельзя было купить наперёд. Да и прирост относительно коредуо был не очень радикальным. А потом пошла термопаста и желание вообще пропало.
Теперь я постепенно меняю у себя всё на райзены. Вернее уже практически всё и заменил, остались только ноуты, которые будут доживать пока не рассыпятся, но они редко используются.
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|6.233, Аноним (233), 21:57, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"За" AMD ещё и факт, что их "энергосбережение" действительно работает. Ставил вольтметр на оба компа, у Интел +-5 ватт прыжки, но в целом свои 120 отъедал (вся мать). AMD'шный A10 давал более глубокие проседания вплоть до 50W, постоянно пытаясь снизить частоту. Для меня было критично, потому что работали от батареи. Но мать МДшная была полное Г** (Asrock). С тех пор как-то амд побаиваюсь.
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|7.234, Ivan_83 (ok), 22:12, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Асрок ещё вполне норм, вот гига просто шлак гонит - питаник проца просто никакой.
Меня потребление райзенов вполне устраивает, после отключения буста на десктопах :)
На ноуте тоже ОК, но там буст не выключается в биосе :(
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|3.86, Аноним (86), 10:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На самом деле, буквально на этой неделе выпустили процессоры со степпингом r0, которые не подвержены некоторым из этих уязвимостей
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|2.11, Аноним (11), 23:45, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или прикупить парочку SoC и на каждом запускать по одной вкладке после чего перегружать как память так и всю цепь SoC.
Изоляция на аппаратном уровне ;)
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|3.197, Аноним (195), 18:17, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в SoC от Intel и прежних уязвимостей несколько поменьше, чем в обычных пнях.
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|2.15, Аноним (18), 23:58, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, прикольно. Как бритва Джилет с иновационными тремя лезвиями каждые три года, только тут уязвимости уровня "был бы рут/мультиметр"
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|2.44, iPony (?), 05:02, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> идти за новым
Допустим.
Про дыры уже over 9000 раз и всяко базарили.
Но чего-то про процессоры, где это залатано и как почти ничего не слышно.
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|4.84, Anonymoustus (ok), 09:57, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> потому что ты не хочешь атлон 2010 года выпуска.
Хороший был атлон. Да что был — у меня и сейчас есть один такой. Не нарадуюсь. Хватает на всё, не поверишь, даже на модно-молодёжные интернеты.
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|5.90, нах (?), 10:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только там spectre ;-) делитель, правда, придется подбирать пол-года - патамушта мээээдлэнно.
Еще вот прекрасные атомы двух первых серий все еще продают на ебее - я сколько не предлагал скидываться, чтота никто не повелся.
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|1.10, th3m3 (ok), 23:42, 14/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+24 +/–
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>Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel
Представлен - звучит так, как будто фичу презентуют.
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|2.13, Аноним (11), 23:46, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так и есть это фича: получение блока памяти с данными от работы предыдущей программы.
Можно фичу другую презентовать например аллокация нового сегмента (как они там называються теперь) всегда инициализированан 0xFF ;)
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|6.279, Michael Shigorin (ok), 11:38, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Свой?
Не, пока только конторский. Своим тоже хочу обзавестись, нравится машинка -- но частникам пока не продают (из-за пресловутого NDA и поддержки, которая у них всё-таки на организации заточена).
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|3.124, Аноним (124), 12:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как показывает практика. Рост популярности технологии привлекает к ней и хакеров, и независимых специалистов по безопасности одновременно. От этого начинают находить и исправлять уязвимости в ПО и железе.
В случае популяризации процессоров Эльбрус, которые, кстати, весьма недооценены в своём потенциале, произойдёт то же самое. Будут находить и исправлять уязвимости. Не такие как у Intel, конечно же, потому что архитектура не похожа от слова "совсем", но найдутся другие. Не ошибается только тот кто ничего не делает.
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|4.244, Аноним (244), 22:39, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>потому что архитектура не похожа от слова "совсем"
Говори уже прямо: не осилили спекулятивное выполнение, предсказателя ветвлений нет (хз, насколько оно целесообразно на VLIW). Простая как грузинский рубль архитектура, с вагоном недостатков. Зато без уязвимостей уровня штеуда, да.
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|5.277, Michael Shigorin (ok), 11:33, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>потому что архитектура не похожа от слова "совсем"
> Говори уже прямо: не осилили спекулятивное выполнение
Вообще-то осилили, только оно там _явное_ и управляется компилятором (например, бывают явно спекулятивные версии команд -- с буковкой "s" в мнемониках).
Предсказатель ветвлений технически вкрутить возможно -- обдумывают, есть ли смысл.
Подозреваю, что с остальным "вагоном" у Вас дровишки примерно такого же качества.
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|4.113, Гентушник (ok), 12:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лежит такой в шкафу. Гента на нём правда очень медленно помню компилялась...
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|3.97, Аноним (94), 10:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Z80, 6502, КР580
Без MMU, значит ваще никакой изоляции между процессами.
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|2.89, Ag (ok), 10:10, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ЕС-1033 и перфокарты в тумбочку, под ключ. ;)
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|3.207, Аноним (49), 19:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Взлом посредством сети исключается ввиду физического отсутствия сети.
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|1.17, Анонир (?), 00:03, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Уже такое количество уязвимостей нашли и если накатить все патчи толк от HT останется или он будет больше тормозить чем помогать? Просто новость была по осени что при применении всех патчей безопасности производительность в режиме с включенным HT падала на 80% (как я понял не общая, а от буста даваемого включением HT) и проще было просто HT отключить, чем патчить.
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|2.32, Аноним (14), 01:36, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему же, 20% буста остаются! Да и вообще сейчас уже существуют 4-way SMT, 4 потока на одном физ. ядре, правда пока что только в серверах.
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|3.54, ryoken (ok), 07:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Power 9, не?
Вчера вот читал в новостях планы АМД - в 3-м поколении ZEN вроде как планируется такая же штука.
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|5.287, КО (?), 13:36, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это ж RISC, там многопоточность как средство скрыть недостаток подхода ужо сколько лет.
Собственно и в x86 Intel его затащил по схожей, но гораздо менее критичной причине.
Поэтому и профит от него на циске небольшой.
Особенно в эпоху, когда скоростью проца рулит TDP.
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|6.292, Michael Shigorin (ok), 14:20, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так это ж RISC, там многопоточность как средство скрыть недостаток подхода
> ужо сколько лет.
> Собственно и в x86 Intel его затащил по схожей, но гораздо менее
> критичной причине.
Прям озадачили -- какой же это недостаток "чистого" RISC оказался менее критичен для Intel, у которого начиная с первопня или когда там RISC-ядро под CISC-декодером... и до сих пор нет PCIe gen4, в отличие от того самого Power (или у меня дровишки устарели?).
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|2.22, Аноним (22), 00:39, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Нам тоже нечего скрывать, анончик. Всё и так в облаках и социалочках.
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|3.210, Анончик (?), 19:24, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как же у вас всех забомбит когда электричество отключат... Что вы тогда будете администрировать, бабушкину швейную машинку?
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|4.226, пох (?), 20:25, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дружище, не хотелось бы тебя огорчать, но современный город-хотя-бы-миллионник при отключенном всерьез и надолго электричестве представляет из себя адскую западню, из которой еще и выбраться поди попробуй.
Не работает примерно ничего - от водопровода до канализации.
Про машину забудь - таких дураков будет много, и все они застрянут едва выехав со двора (в том числе потому, что светофоры тоже не работают, и в панике и суматохе на каждом крупном перекрестке быстро вырастет гора металлолома. Нет, полицаи не приедут - у них телефон не работает. К тому же они смоются первыми.)
Бабушкина швейная машинка тебе, кстати, мало поможет, заболей ты даже банальным апендицитом.
Теперь представь себе операцию у хирурга, привыкшего работать со светом, а не под карманным фонариком с подсевшей на предыдущем клиенте батарейкой, у которого ни дефибриллятора под рукой, ни автоматической системы ИВЛ, зато препараты для наркоза уже неделю валялись в неработающем холодильнике. Предположим, без коагулятора он как-то в таком простом случае обойдется (если, ненароком, что не то - кровь для переливания выкинули еще пять дней назад, она без холодильника вообще ни для чего не годится, можно водичкой заменить) Уверен что доживешь до ее окончания?
(если вертится на языке вопрос "а как же писят лет назад?!" - да вот так же. Если у клиента сердечко не выдерживало наркоза хлороформом - он просто помирал. И если выдерживало, а через пол-дня отказывали почки - тоже. И, в отличие от сейчас, никто по этому поводу не шумел особо - ну помер, реанимационные мероприятия не привели к успеху. Бывает, неизбежный процент потерь.)
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|1.21, rty (?), 00:38, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему так происходит вроде всем понятно: железо разрабатывается на пределе возможностей, чем дешевле тем лучше. В результате, даже если программная часть не содержит уязвимостей, надежная изоляция процессов на одном компьютере невозможна.
Что делать в сложившейся ситуации (теоретический вопрос)?
Покупать отдельный компьютер под каждый процесс?
Можно пойти дальше и допустить, что железо содержит закладки с активацией через магическую строку в памяти или напрямую через сеть.
Как в такой ситуации гарантировать отсутствие утечки данных при работе с публичной сетью?
Для двух абонентов это возможно, если скажем один компьютер физически может только отправлять сообщения в интернет, а другой только принимать. Злоумышленник не сможет извлечь информацию с помощью закладки.
А для большего числа абонентов? Для существующих сервисов с https?
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|2.28, Ivan_83 (ok), 01:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Эльбрус бери, там ресурсов кое как хватает чтобы вообще работало, не до бэкдоров :)
Единственный сервис с https который имеет смысл это банк.
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|3.36, Аноним (36), 01:54, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Единственный сервис с https который имеет смысл это банк.
Ну что вы, разве может законопослушный гражданин прятать от СОРМ свою финансовую активность?
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|4.81, товарищ майор (?), 09:53, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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конечно может!
Банк нам и так ее предоставляет на регулярной основе и в уже удобно оформленном виде - нечего лишний мусор собирать.
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|4.144, Ivan_83 (ok), 14:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Я не хожу по всяким сайтегам, у меня нет социалочек, уж тем более ментовского вконтакта.
2. Я не имею ничего против tls скажем для почты, только против https который прикручивают везде бездумно.
3. Чтобы спрятать финансовую активность достаточно дойти до банкомата и обналичить счёт и рассчитыватся везде налом, при этом не использовать никаких скидочных карт привязанных к мобиле.
Про сокрытие доходов - ничего не скажу, мне не актуально на данный момент.
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|5.179, anonymous (??), 15:58, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> только против https который прикручивают везде бездумно
А чем присутствие "s" в "https" делает мир хуже? Лишними вычислительными задачами?
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|6.181, Moomintroll (ok), 16:37, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чем присутствие "s" в "https" делает мир хуже? Лишними вычислительными задачами?
Именно! Бесит, когда "s" прикручивают к хостингу линуксовых реп, где всё равно пакеты/метаданные подписаны.
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|7.217, anonymous (??), 19:58, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а вдруг хочется не только проверить целостность пакета, но и скрыть факт скачивания его? Понятное дело, что методами статистики всё равно можно вычислить какой пакет качался, но это сильно дороже.
Дополнительная вычислительная нагрузка получается весьма низкая, ибо процедуры ассиметричной криптографии выполняются редко, если качаешь большие файлы (и много больших файлов за раз), что как раз случай репозитория пакетов; а симметричная криптография -- достаточно быстрая.
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|7.247, Аноним (243), 22:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Бесит, когда "s" прикручивают к хостингу линуксовых реп, где всё равно пакеты/метаданные подписаны.
Без s чел-посерёдке может «заморозить» для тебя репу на старом состоянии, чтобы ты не получил обновления, которое закроет очень нужную ему дыру, например.
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|7.262, Аноним (249), 07:30, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно TLS не нужен. Совсем-совсем не нужен. Если АНБ зеродей в картинку или CSS на сайте, уважающем пользователей, подсунет - то сам виноват, что пользовался уязвимым браузером. А TLS - не нужен, да. Предлагаю для безопасности удалить все браузеры и смотреть сайты телнетом, а картинки - научиться видеть прям в хекс-дампе.
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|6.228, пох (?), 20:31, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну вот у меня не открылся сейчас конторский внутренний сервис - с прекрасным, как всегда, сообщением "что-то не так с сертификатом" (как обычно у клонов мурзилы - с враньем о якобы "неправильном энкодинге" вместо реальной причины ошибки) и без кнопки "продолжить".
Через vpn, и закрытый от доступа левых людей, очень полезный https.
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|7.265, anonymous (??), 08:45, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и без кнопки "продолжить"
Честно говоря не понимаю о чём речь. У меня firefox всегда предлагает предлагает "продолжить", если проблемы с сертификатом. А вот если проблема с настройками tls на стороне сервера, то тогда, бывает, и нет кнопки "продолжить".
> ну вот у меня не открылся сейчас конторский внутренний сервис
Какой-то не очень сильный аргумент против HTTPS, учитывая что ошибка вызывана вашими админами, а не самим HTTPS. Тем ни менее: да, возводить в максиму любую технологию -- это плохо. Конечно же бывает тонна случаев (вроде вашего, веротно), где от TLS/SSL нет смысла. Но лично по мне общий тренд на появление TLS в публичном Интернете -- это позитивный тренд. Но это не значит, что TLS должен быть везде и никак иначе.
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|8.275, пох (?), 11:09, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
типичный уменявсеработайка ошибка в днк разработчиков мурзилы ничуть не выз... текст свёрнут, показать
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|3.163, Michael Shigorin (ok), 15:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А каких именно ресурсов "кое-как хватает"?
У меня вот на локалхостной 801 их на четверых вольготно хватает -- вот прямщас, там ещё исошка рядом собирается (закончился восьмипоточный mksquashfs):[CODE]e801-1:~> free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 31912 30013 1899 0 957 25513
-/+ buffers/cache: 3542 28370
Swap: 3640 322 3318
e801-1:~> cat /proc/loadavg
6.54 4.24 2.31 1/709 14497[/CODE]
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|4.260, Аноним (259), 05:41, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А остальные детали тоже отечественные? Вдруг в китайской материнке закладки?
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|5.273, Michael Shigorin (ok), 11:01, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А остальные детали тоже отечественные?
Местами да.
> Вдруг в китайской материнке закладки?
Принесите мне китайскую материнку для e2k, ну или просто так приходите -- посмеёмся вместе (зеркало предоставлю). :)
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|2.118, Урри (?), 12:33, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что делать в сложившейся ситуации (теоретический вопрос)?
Иметь два компьютера - один с чувствительными данными и без доступа к интернету, а один с доступом. Настроить на втором шлюз для первого, причем только к четко определенным ресурсам и никакого обратного порт форвардинга.
Чувствительные данные держать на флешке, которую подключать только на время работы. Между сеансами работы перезагружаться.
Таким образом можно максимально исключить утечки данных твоего банка майору и банку твоего майора.
Естественно, остается угроза троянов - но это уже отдельная тема.
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|3.194, анон (?), 18:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Чувствительные данные держать на флешке
В приличном обществе за это обычно п*ят ломом, больно.
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|1.29, Аноним (31), 01:12, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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> потеря производительности [...] 3% [...] 9% [...] 11% [...] 19%
Всё, что нажито непосильным трудом...
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|2.42, хотел спросить (?), 04:41, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 4
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: AuthenticAMD
CPU family: 16
Model: 4
Model name: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
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|3.189, 1095Т (?), 17:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вчера сыну 1095Т поставил... цена EUR30,- на OLX,
+ Nvidia 970 = Fortnite WQHD в экстремальный настройках 50fps.
Зачем платить больше? P.S. жду новых Ryzen.
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|5.276, 1095Т (?), 11:20, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно ж греется мама не горюй. ФХ получше по КПД будет.
Maмка валялась AM3, ФХ не вариант. 1100T максимум, но за него просят дурных денег, 1090T медленнее на 3%, дешевле в три раза.
> X4 965 TDP 125W
> X6 1090 TDP 125W
Греется, да, кот любит сидеть на системнике теперь :-D
Поменяю на Ryzen 3700 как выйдет.
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|1.41, Sluggard (ok), 03:35, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Скоро вся строка параметров загрузки ядра будет состоять из разнообразных pti=off, mds=off и прочих отключений заплаток для Intel, чтоб хоть какую-то производительность сохранить.
Долбаные интеловские инженегры.
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|2.43, Аноним (43), 05:00, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кста, не попадалась ли где-то инструкция по полному отключению всех этих заплаток??
Желательно без пересборки ядра, хотя, на крайняк, и пересобрать могу.
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|4.59, Аноним (59), 07:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо)
Пока добавил эту ооочень коротенькую строчечку, аля "для каждого своё", а то что-то свой 4.19 пока менять не охота, в 5.х напряги с проприетарщиной нвидии(
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|2.83, нах (?), 09:54, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему не "долбаные разработчики ведра, ниасиливающие условную компиляцию" ?
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|2.227, Аноним (227), 20:26, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут надо осторожнее, может так статься, что надо отключать ещё и загрузку микрокода, потому как mitigation'ы в ОС и микрокод сильно завязаны.
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|1.47, Аноним (45), 06:06, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Тут следует заметить, что производители материнок и ноутбуков в большинстве своем уже несколько недель как выкатили фирмвари с защитой от этих проблем. Напр. из ченжлога фирмвари от 26 апреля:
- Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-12126,
(https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12126)
anticipated to be published 05/14/2019.
- Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-12127,
(https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12127)
anticipated to be published 05/14/2019.
- Enhancement to address security vulnerability CVE-2018-12130,
(https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12130)
anticipated to be published 05/14/2019.
Те поставить можно было уже тогда, просто информация о том, что конкретно за дырки закрываются, стала доступна всем только сейчас. Ну а внутренняя информация об этих уязвимостях стала доступна, как можно догадаться из имени CVE, уже пол-года как! Так что в этот раз хорошо с коммьюнити поработали. Тщательно делали фиксы, тестировали, дождались пока производители выкатят обновления и только потом открыли для публики. Молодцы, без шуток. Не то что бомба в виде spectre/meltdown под новый год.
Но вот что еще надо заметить. В последнее время так же выпускали исправления для Intel ME, с фиксами для "CVE-2019-0086, CVE-2019-0090, CVE-2019-0092, CVE-2019-0093, CVE-2019-0094, CVE-2019-0096, CVE-2019-0097, CVE-2019-0098, CVE-2019-0153, CVE-2019-0170". Что это за дырки и насколько они опасны тем, кто не ставил обновления ME - никто пока не знает, эти CVE пока закрыты и фиг знает сколько еще времени пройдет, пока скажут общественности.
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|2.69, Онаним (?), 08:49, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблемс в том, что все эти "защиты" оборачиваются просадкой производительности на достаточно критичных участках. Игруны вряд ли заметят, впрочем.
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|3.87, нах (?), 10:08, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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насколько я понимаю, в случае "заshitы" в фирмвари это не так - само по себе добавление новых фич в микрокод на производительность явно не влияет (или никто не рискнул нарушить требование интела и померять - но в любом случае ты можешь загрузить микрокод 2011го года, у меня есть)
влияет их использование в ведре или попытки такового - в том числе, в линуксе - при отключении ненужно-защиты - тоже.
игрунам, я так понимаю, глубоко пофигу - они на gpu играют, до которого эти улучшайки еще не добрались.
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|2.125, AnonPlus (?), 12:52, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проще говоря, свежий микрокод добавили.
С обновлениями операционной системы этот микрокод тоже прилетает (потому что обновляют прошивку единицы).
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|1.55, Чёртик (?), 07:39, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как всегда, аппаратные исправления выкатят только через 5 лет, а пока есть Ryzen 3 на ближайшую пятилетку.
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|2.58, Аноним (59), 07:56, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Ryzen 3
Это тот который даже фуфыкс 8350 рвёт в потроха??
Спс, посмеялся
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|2.60, Аноним (59), 08:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зы
А чего не Threadripper сразу??
Каких-то 2 килобакса и любой(десктопный) интел нервно прикурил
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|3.68, Онаним (?), 08:48, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие два килобакса. TR'ы ныне уже стоят копейки при своей производительности :)
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|5.231, Dnina (ok), 20:53, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он мало кому нужен, даже 2950 не для всех будет лучше, чем 2700х
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|2.79, Anton (??), 09:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тебе же дали в статье ссылку на сайт интел со списком патченых цпу code Intel... текст свёрнут, показать
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|3.130, AnonPlus (?), 13:04, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня плохие новости, 9400F это перемаркированный 8400 с увеличенной частотой и отключённым видео. У него даже степпинг отличается от чистокровных процов 9 поколения.
https://3dnews.ru/985738
Так что, либо он затесался сюда случайно (а это сейчас самый доступный проц в рознице... 9400 (который полноценный CFL-R) найти в продаже сложнее), либо 8 серия тоже защищена (в этом есть сомнения, потому что на аппаратном уровне защиту внедрили именно в 9 серии).
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|2.106, Аноним (105), 11:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас Ryzen 2 только собираются анонсировать,а вас уже третий доступен?
Алиса,миелофон у тебя?
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|3.116, Аноним (116), 12:21, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут явно имелись ввиду именно Ryzen 3/5/7 (по анологии с Core i3/5/7), a не архитектура, или как там её, Zen, второе поколение которой и собираются анонсировать
Зы а TRы разве не второе поколение? (реально не в курсе)
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|3.119, Ага (?), 12:36, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ryzen 3,5,7 это линейки для консьюмерских цпу, Zen 1,2,2+,3 - архитектура
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|4.176, Угу (?), 15:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Zen 1,2,2+,3 - архитектура
На данный момент доступны Zen 1 и Zen 1+,в конце месяца должны анонсировать второе поколение.
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|1.57, iname (?), 07:53, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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доброго.
какова СУММАРНАЯ просадка по проиводительности после включения всех патчей для гипервизора?
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|2.67, Онаним (?), 08:46, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На i/o hungry - от одного PTI просадка в районе 10-15%... SpectreV2 - ещё столько же. L1TF - проще выключить SMT совсем, затычка даёт бОльшие потери для всего. Ещё там что-то с FPU было, но не не измерял. Теперь вот ещё пачечка.
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|2.62, Аноним (59), 08:03, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Та в смысле "несмотря на уязвимости"?
А то типа их в амуде меньше
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|4.73, Аноним (71), 09:12, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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То что их накопали/огласили меньше не означает что их там реально меньше
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|5.75, йож (?), 09:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да кто бы спорил. но это в теории. на практике хватает необходимости подкручивать питающее напряжение для обеспечения стабильной работы. это с лихвой перекрывает все уязвимости, в том числе не обнаруженные.
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|6.236, Ivan_83 (ok), 22:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я уже успел обмазатся райзеном и напряжение там нужно крутить только в случае: если ты разгоняешь или наоборот хочешь чтобы он не грелся и не шумел.
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|5.109, Аноним (107), 11:50, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть два банка с кучей деньжищь, всем стало достоверно известно что у самого жирного банка висит бутафорский замок и сигнализация отключается на раз два, а у банка поменьше таких проблем нету, ну или есть но только по мнению аналитиков оппенета. Какой банк пойдешь нагибать ?
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|6.135, Аноним (135), 13:26, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Второй, потому что в первом двери раскрыты подозрительно приветливо, и мало кто захочет теперь хранить в нем деньги.
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|6.193, тщт (?), 17:58, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сначала добейся?
Есть математическая модель гарантирующая безопасность?
так кто тут кто?
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|1.64, DmA (??), 08:30, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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tic-tac в стратегии развития Интел сейчас значит дыра-заплатка-дыра-заплатка
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|2.196, Дон Ягон (?), 18:15, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> tic-tac в стратегии развития Интел сейчас значит дыра-заплатка-дыра-заплатка
Просто оказалось, что не "tic-tac", а "hyak-hyak".
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|2.72, Anonymoustus (ok), 09:11, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Такое стойкое ощущение, что интел всё. Дочитерились.
Не просто зачитерились, а задали определённый тренд, который их и погубит, как ранее погубил множество конкурентов, пытавшихся делать сравнительно честные продукты. Бог шельму метит.
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|4.85, Anonymoustus (ok), 09:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты про цири и вию?
Я ваши молодёжные жаргоны не понимаю, анон, спроси что-нибудь общечеловеческое.
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|5.88, нах (?), 10:10, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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перевожу: вы настолько не в теме "честных конкурентов интел" что даже их названий не знаете.
Кстати, это было модно-молодежно еще когда вы носили джинсы в обтяжечку и красили хаер. А компьютерами, смотрю, заинтересовались уже к пенсии?
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|6.91, Anonymoustus (ok), 10:16, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> перевожу: вы настолько не в теме "честных конкурентов интел" что даже их
> названий не знаете.
> Кстати, это было модно-молодежно еще когда вы носили джинсы в обтяжечку и
> красили хаер. А компьютерами, смотрю, заинтересовались уже к пенсии?
Как раз я-то знаю, и про рейтинги помню, и даже про то, кто производил интеловские процессоры мимо Интела по контрактам для важных заказчиков. Но вот модно-молодёжный жаргон режет слух.
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|6.137, Аноним (116), 13:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я ХЗ как ты то понял, но, блин, таки в "цире" и "вие" ну никак не узнаются Cyrix и VIA.
Я минут 20 тупил пока провел аналогию этих наборов букАф с CPU и это будучи весьма плотно знакомым с этими камушками
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|2.112, Нанобот (ok), 11:55, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интел всё.
подозреваю, что у конкурентов дела обстоят аналогично и это только дело времени, когда кто-то найдёт там уязвимости
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|3.147, Аноним (142), 14:07, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вы думаете не искали - на волне хайпа вокруг Интела? Искали. Но либо молчат в тряпочку (с чего бы?), либо ничего годного так и не обнаружили. ИМХО - скорее второе: ещё во времена PIII за Интелом водилось это "в продакшен - а там в новом степпинге поправим если что".
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|1.77, Аноним (5), 09:46, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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1) Before running the victim, the kernel module has to be loaded into the kernel.
На остальное нет реализации.
Ам*д*к* как были под шконарем, так там и остались.
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|2.92, Аноним (92), 10:18, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет - будет. Для мелтдауна тоже сначала не было. Второй пруф оф концепт прекрасно под виндой работает без эскалации привилегий.
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|4.148, Аноним (142), 14:09, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто орать о волне взломов сейчас не будет. Это бизнес, и он любит тишину.
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|1.100, Сергей (??), 10:43, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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По сложности проц превосходит ядро линукса, то, что в ядре регулярно находят уязвимости(баги) никого не удивляет, а здесь сразу капец... единственно что имеется, так это то, что код легче и дешевле сменить, чем камушек...
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|2.103, Аноним (94), 11:09, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>По сложности проц превосходит ядро линукса
С чего это взял? Тебе Интель простыни на VHDL/Verilog показывал?
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|3.167, Michael Shigorin (ok), 15:23, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Там одна адская машина декодера с предсказателем переходов чего стоить должна... (и, что характерно, при делах)
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|1.110, InuYasha (?), 11:52, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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*аплодисменты*
Я уже лет 10 Инхелом не пользуюсь, со времён Intel ME. А вы?
PS: На ебее ещё есть годнота от АМД.
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|3.209, Аноним (-), 19:20, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если вам так нравятся склеенные вместе процессоры под одной крышечкой могли бы не ждать Райзены, а давным-давно обновиться на один из самых ранних Core 2 Quad или, чего уж там, Xeon под LGA771...
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|4.237, Ivan_83 (ok), 22:23, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А толку то!?
Я видел и кореквады и хеоны, но они неадекватно дороги как по мне. И энергоэффективность уже не та.
Плюс нет новых SIMD, там SSE 4.1 только максимум, насколько помню.
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|2.250, Аноним (243), 23:06, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я уже лет 10 Инхелом не пользуюсь, со времён Intel ME. А вы?
Тоже, лет 10 как
[code]$ grep '^model name' /proc/cpuinfo | head -n1
model name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+[/code]
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|1.111, Нанобот (ok), 11:52, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Уязвимости также уже устранены на уровне прошивок, микрокода и операционных систем
а вот тут непонятно: достаточно ли заменить микрокод или нужно обновлять одновременно микрокод+ядроОС?
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|2.146, Ivan_83 (ok), 14:03, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И то и другое надо.
ОС должна будет специальной инструкцией очищать, а инструкция приедет вместе с микрокодом.
Непонятно только как же у амд всё работает само.
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|3.166, нах (?), 15:21, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Непонятно только как же у амд всё работает само.
да как и со спектрой - все понятно, поленились под них подбирать тайминги и походящие методы детекта.
так и работает "само".
Ну и еще, как я подозреваю, о внутренней архитектуре современных amd известно в принципе значительно меньше - поэтому и искать в ней придется вслепую.
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|1.114, InuYasha (?), 12:06, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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*аплодисменты*
Я уже лет 10 Инхелом не пользуюсь, со времён Intel ME. А вы?
PS: На ебее ещё есть хорошие старые процы от АМД.
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|1.115, Аноним (115), 12:15, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Процессоры AMD и ARM проблеме не подвержены
Я не понимаю, как intel держится. Помните 3dfx? Долгое время они делали самые производительные 3D-ускорители графики. Но стоило ОДИН раз конкуренту выпустить решение быстрее - сразу никто не покупает Voodoo и банкротство. В том же 1999 году AMD выпускает Athlon, который уделывает Pentium 3, который релизнулся почти одновременно с ним. И даже Pentium 4 уделывал, и только если прога использует SSE2 был какой-то паритет. Но Intel как имела высокие продажи, так и продолжала иметь в тот период времени.
Сейчас все знают про аппаратные уязвимости в Intel, знают что их нет в AMD, но Intel всё равно покупают! Как так?
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|3.136, Аноним (136), 13:32, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> их нет в AMD
> Пруф?!!
Пруф на что? На то, чего нет? Это ты пруфай, если есть что сказать.
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|4.169, Michael Shigorin (ok), 15:26, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну за доказательство несуществования я бы тоже поинтересовался. Возможно, стоило аккуратней сформулировать, как-то так:
-знают что их нет в AMD
+знают, что нет сведений по аналогам в AMD (при крайне заинтересованном в том Intel)
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|5.211, Аноним (-), 19:30, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну в AMD же сделали заявление что их процессоры не подвержены _ВСЕМ_ трём уязвимостям!
Как ты вообще смеешь не верить корпорации AMD?
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|2.122, Ага (?), 12:40, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Народ нынче инертный, да и на данный ryzen+radeon отличается лучшим соотношением fps/долляр так-что их как минимум в дешевые/средние конфигурации берут весьма активно
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|3.139, Аноним (116), 13:43, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не забываем это соотношение перемножить на фпс/ватт, итого максимум за год оно улетает в минуса по сравнению с интелом
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|4.151, Аноним (142), 14:12, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И сколько же лет понадобится, чтобы этой экономией окупить разницу в стоимости? До пенсии управимся хоть?
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|4.153, Ivan_83 (ok), 14:14, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот фиг.
Обе корпорации щас гонят бустом свои поделия в полку, так что интел что амд одинаково греются как печки.
Я просто вырубаю буст, ставлю на проц 1,075 - 1,10В и мои райзены всегда прохладные.
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|6.221, Anonymoustus (ok), 20:14, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно поконкретнее насколько градусов ниже комнатной температуры?
Смех смехом, но у меня процессор под заведомо слишком для него мощным кулером на тепловых трубках охлаждался, согласно показаниям его собственного термодатчика, до температуры ниже комнатной. Фазовый переход — это вам не хухры-мухры.
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|6.239, Ivan_83 (ok), 22:27, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без буста и с пониженным напряжением на 15-25С ниже в полной нагрузке на 2700Х.
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|3.154, Ivan_83 (ok), 14:19, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А как не быть инертным когда амд последние лет 10 ничего толкового не выпускало?
Любой старый коредуо рвал или был на уровне всего что было до райзена по производительности одного ядра. Другое дело что перед райзеном были бристольриджи, у которых ядра уже были как у старых коре по производительности но их было 4 и встроенная графика, при том же потреблении примерно. Это про всякие рассчёты без использования векторных инструкций.
Насчёт графики - хз, вон Хуанг сказал что нвидия энергоэффективнее.
Хотя мне плевать, я ползу в сторону амд потому что там дрова открытые, а моим старым игрушкам пофик и с огромным запасом хватает даже 1030 или того что нынче в десктопном райзене встроено.
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|4.214, Аноним (-), 19:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>там дрова открытые
А Вы что собрались их самостоятельно дописывать?
Такова цель Вашей покупки?
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|5.240, Ivan_83 (ok), 22:32, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не хочу быть в заложниках у вендора.
Сейчас у меня нвидия и фря 12. Однажды нвидия перестанет выпускать дрова для моей видюхи и через некоторое время есть все шансы что больше не получится поддерживать совместимость ихнего блоба с новоей версией фри - железо превратится в кирпич.
Чтонить по мелочи поправит я и сам могу, так что открытые исходники лучше блобов.
Цель - чтобы оно работало пока физически не сломается или пока мне не потребуется больше.
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|2.123, Visk (?), 12:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интел - это сейчас Израиль со всеми вытекающими отсюда выводами. Мировое лобби, банки, связи и т.п.
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|3.186, IRASoldier (?), 17:31, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Израиль со всеми вытекающими отсюда выводами
О, антисемит в треде нарисовался. Мало вас по результатам Нюрнберга на ноль помножили, однако.
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|3.229, пох (?), 20:37, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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таки даже евгеи не смогли ничего в том попгавить :-(
Со всем мировым лобби, банками и связью.
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|2.126, Аноним (132), 12:57, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1) если уж вспоминаете Athlon, вспоминайте и кошмарные кривые чипсеты с которыми он работал;
2) реальные риски от уязвимостей типа "необходимо трое суток д**чить вприсядку из под рута при полной луне" существенно преувеличены;
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|3.150, Ivan_83 (ok), 14:12, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реальных уязвимостей там уже полно, и кроме этих новых, сколько можно закапывать голову в песок!?
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|5.241, Ivan_83 (ok), 22:34, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спектр, мельдоний и всё остальное что уже затащили в линукс как шоустоперы.
Вот честно, я на интеле не сижу и не слежу.
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|3.172, нах (?), 15:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
какие провалы на одни и те же они ставились до 96го включительно - когда интел... текст свёрнут, показать
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|4.216, Аноним (216), 19:54, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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где-то у меня валяется прескотт с амд64,который никогда эти 64 не исполнял,разве что на заводе интель;)
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|5.218, Аноним (216), 20:01, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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точнее это был Prescott-2M, в обычном как оказалось нет 64бит
лет через 10 на бибее продам коллекционерам-интелофилам
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|3.182, Викс (?), 16:39, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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НУ-НУ! Купил FX-8350 7 лет! назад, как раньше все тащил так и сейчас моя рабочая лошадка все тащит. Просто ненарадуюсь. Самая лучшая покупка. Самое лучшее вложение средств. Смешные Вы.
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|3.215, Аноним (-), 19:47, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё был некий TLB-bug
И чтобы его исправить надо было поставить обновление снижающее производительность
Ну прямо как сейчас...
Разве что был он только у AMD и об этом все знали.
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|4.230, пох (?), 20:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну с ним, вообще-то, просто все висло, поэтому трудно было не узнать.
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|2.170, нах (?), 15:28, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> конкуренту выпустить решение быстрее
оно было не только быстрее, но и значительно удобнее в использовании чем отдельный ускоритель с каскадным подключением к видяхе, занимающий отдельный слот.
Ну и MS вовремя помогла им утонуть, поскольку предоставила всем нахаляву и даром апи d3d вместо анально-огороженного glide (и выкидывание что-нам-негоже в опенсорс уже ничего не могло изменить)
> В том же 1999 году AMD выпускает Athlon
но память о "windows compatible" у всех еще свежа, и связываться с плохой подделкой никто не бежит, тем более что она теперь несовместима и требует другой платы, с чипсетами, производимыми какими-то непонятными китайцами - а у интела есть б-жественный BX.
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|3.245, Ivan_83 (ok), 22:44, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Платы под интел и кетайцы тоже клепали, и чипсеты там были и инетл и сис и виа. У некоторых типа акорпа даже на интелах как то не очень платы получались.
А ещё помню друг рассказывал что его компак работает лучше моей зида томато с примерно таким же процом :)
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|3.291, КО (?), 13:51, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>оно было не только быстрее, но и значительно удобнее в использовании чем отдельный ускоритель с каскадным подключением к видяхе, занимающий отдельный слот.
Ну это Вы первую Вудуху вспоминаете, начиная со второй этого не было. А тогда 3DFx был еще в топах.
Но после трешки у них не заладилось с целью подешёвке быть скупленной конкурентом.
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|3.200, Аноним (132), 18:24, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но мы видим на рынке x86-серверов тотальное доминирование Интела.
Ну и кто амуде виноват что чипсеты под оптерон были несусветным дерьмом ?
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|4.206, Anonymoustus (ok), 19:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну и кто амуде виноват что чипсеты под оптерон были несусветным дерьмом
> ?
История недобросовестного продвижения Интелом своей продукции насчитывает не одно десятилетие и приходится не только на период жизни отдельных чипсетов для процессоров АМД. Но для опеннетовского анонима-фанатика это ведь не резон.
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|5.283, Аноним (132), 13:01, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например у сервера на оптероне Sun Fire X2100 из четырех езернетов толком работали два, причем не работали именно сетевухи внутри чипсетa (кажется nvidia), а на моделях с ксеоном все работало без проблем.
В этом тоже недобросовестный интел виноват ?
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|3.248, Ivan_83 (ok), 22:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пофик.
Интел слишком долго ложил болт с прибором на потребителей:
- мизерный прирост производительности
- очень короткий срок жизни платформы
- жвачка под крышкой
- интел ме
- агрессивная ценовая политика: когда всё что ниже и7 (до появления и9) были какими то странными кастратами у которых то кеш, то ядра то simd порезны
- отключение aes-ni в дешман ноутах программно
Это всё сходило с рук потому что у амд не было ничего интересного.
Сейчас потребитель голосует рублём, у меня только дома 4 райзена и на работу мы тоже теперь берём рабочие станции на райзене.
Я бы не взял интел даже если бы он стоил дешевле или был производительнее, потому что мне не охота думать и что то делать с соплями под крышкой и ломать голову с закрытием всех этих уязвимостей и тем на сколько у меня упала производительность после этого.
Если смотреть ретроспективно то интел сам себя загнал в угол: у них было 10 лет и огромная куча ресурсов на разработку вменяемой архитектуры на замену коре или на доработку коре а они продолжили хачить, в итоге у них примерно таже производительность что у райзенов но с дырами.
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|4.261, Anonymoustus (ok), 05:42, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В когдатошние времена я работал в «компьютерном бизнесе», где вешают много лапши на уши потребителям, так что я эту кухню знаю изнутри. Люди приходили заказывать товар со стеклянными глазами и просили Интел, потому что «это же Интел!» Некоторых получалось отговорить, они покупали АМД и никогда не возвращали и не жаловались, но большинство зомбированы рекламой и давлением авторитетом. Никаких Трансмет, VIA и что там ещё было на рынке, конечно, мы не продавали, потому что продавать ту же VIA было всё равно, что признаться в сексе с козой. Вот настолько велико значение рекламного прессинга Интела и деятельности его наёмных пиарщиков. Вокруг Интела был создан не ореол даже, а целая особая атмосфера, как у гербалайфа, в которой продавалась уйма сопутствующего товара. Как сейчас продают всё подряд со светодиодами — вот по осмысленности это похоже.
Техническую сторону обсуждать, на мой взгляд, заведомо бессмысленно, поскольку мы на это никак повлиять не можем, в Интеле прекрасно с самого начала знали о том, ценой чего они достигают более высокой производительности. Ничего нового мы в этих «новых уязвимостях» не откроем.
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|1.127, Аноним (127), 12:59, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Процессоры AMD проблеме не подвержены.
Учитывая как после каждого исправления у интеловских процессоров падает производительность то переход на АМД выглядит все привлекательней.
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|1.128, AnonPlus (?), 13:00, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Насчёт "проблема затрагивает модели процессоров Intel, выпускаемые с 2011 года (начиная с 6 поколения)" есть сомнения. Буквально 3 назад вышли обновлённые микрокоды для Sandy Bridge (2 поколение), Haswell (4 поколение)... В прошлый раз микрокод для таких достаточно (по мнению Intel) устаревших процов обновляли лишь при обнаружении Spectre...
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|2.174, Аноним (174), 15:41, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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под поколением имеется ввиду поле Family/Ext.Family, отдаваемое CPUID
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|1.188, IRASoldier (?), 17:34, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Внезапно неделю назад пересобрал личный десктоп, заменив процессор на Ryzen 7. Вот теперь думаю, неужели Омниссия тайно благословил?
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|1.238, user90 (?), 22:24, 15/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Еднинственное, что может сделать современный хомячок - сказать НЕТ! Но он не может, хомячок жи.. трагедия нашего времени.
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|2.268, Растоманы (?), 09:12, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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8xxx это устаревшие процы там конечно нет хиперпня, а вот на новых i3/i5 может и есть
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|1.280, Аноним (280), 12:38, 16/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь может объяснить смысл следующей цитаты из статьи:
"Проблема затрагивает модели процессоров Intel, выпускаемые с 2011 года (начиная с 6 поколения)."
Откуда отсчет поколения ведется в статье? У меня Intel Core i5-661, выпущенный в 1-ом квартале 2010 г. (соответственно 1-ое поколение Intel Core). Данный процессор уязвимость затрагивает? По ссылке из статьи понял, что для моего проца не ожидается обновление микрокода.
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