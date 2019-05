Представлен новый класс уязвимостей в процессорах Intel

2.121 , Аноним ( 59 ), 12:38, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > их нет в AMD Пруф?!!

3.136 , Аноним ( 136 ), 13:32, 15/05/2019
>> их нет в AMD

> Пруф?!! Пруф на что? На то, чего нет? Это ты пруфай, если есть что сказать.

4.169 , Michael Shigorin ( ok ), 15:26, 15/05/2019
Ну за доказательство несуществования я бы тоже поинтересовался. Возможно, стоило аккуратней сформулировать, как-то так: -знают что их нет в AMD

+знают, что нет сведений по аналогам в AMD (при крайне заинтересованном в том Intel)

5.211 , Аноним ( - ), 19:30, 15/05/2019
Ну в AMD же сделали заявление что их процессоры не подвержены _ВСЕМ_ трём уязвимостям!

Как ты вообще смеешь не верить корпорации AMD?

2.122 , Ага ( ? ), 12:40, 15/05/2019
Народ нынче инертный, да и на данный ryzen+radeon отличается лучшим соотношением fps/долляр так-что их как минимум в дешевые/средние конфигурации берут весьма активно

3.139 , Аноним ( 116 ), 13:43, 15/05/2019
И не забываем это соотношение перемножить на фпс/ватт, итого максимум за год оно улетает в минуса по сравнению с интелом

4.151 , Аноним ( 142 ), 14:12, 15/05/2019
И сколько же лет понадобится, чтобы этой экономией окупить разницу в стоимости? До пенсии управимся хоть?

4.153 , Ivan_83 ( ok ), 14:14, 15/05/2019
А вот фиг.

Обе корпорации щас гонят бустом свои поделия в полку, так что интел что амд одинаково греются как печки.

Я просто вырубаю буст, ставлю на проц 1,075 - 1,10В и мои райзены всегда прохладные.

5.212 , Аноним ( - ), 19:32, 15/05/2019
Можно поконкретнее насколько градусов ниже комнатной температуры?

6.221 , Anonymoustus ( ok ), 20:14, 15/05/2019
> Можно поконкретнее насколько градусов ниже комнатной температуры? Смех смехом, но у меня процессор под заведомо слишком для него мощным кулером на тепловых трубках охлаждался, согласно показаниям его собственного термодатчика, до температуры ниже комнатной. Фазовый переход — это вам не хухры-мухры.

6.239 , Ivan_83 ( ok ), 22:27, 15/05/2019
Без буста и с пониженным напряжением на 15-25С ниже в полной нагрузке на 2700Х.

3.154 , Ivan_83 ( ok ), 14:19, 15/05/2019
А как не быть инертным когда амд последние лет 10 ничего толкового не выпускало?

Любой старый коредуо рвал или был на уровне всего что было до райзена по производительности одного ядра. Другое дело что перед райзеном были бристольриджи, у которых ядра уже были как у старых коре по производительности но их было 4 и встроенная графика, при том же потреблении примерно. Это про всякие рассчёты без использования векторных инструкций. Насчёт графики - хз, вон Хуанг сказал что нвидия энергоэффективнее.

Хотя мне плевать, я ползу в сторону амд потому что там дрова открытые, а моим старым игрушкам пофик и с огромным запасом хватает даже 1030 или того что нынче в десктопном райзене встроено.

4.214 , Аноним ( - ), 19:44, 15/05/2019
>там дрова открытые А Вы что собрались их самостоятельно дописывать?

Такова цель Вашей покупки?

5.240 , Ivan_83 ( ok ), 22:32, 15/05/2019
Я не хочу быть в заложниках у вендора.

Сейчас у меня нвидия и фря 12. Однажды нвидия перестанет выпускать дрова для моей видюхи и через некоторое время есть все шансы что больше не получится поддерживать совместимость ихнего блоба с новоей версией фри - железо превратится в кирпич. Чтонить по мелочи поправит я и сам могу, так что открытые исходники лучше блобов. Цель - чтобы оно работало пока физически не сломается или пока мне не потребуется больше.

2.123 , Visk ( ? ), 12:44, 15/05/2019
Интел - это сейчас Израиль со всеми вытекающими отсюда выводами. Мировое лобби, банки, связи и т.п.

3.132 , Аноним ( 132 ), 13:13, 15/05/2019
И животноводство !

3.186 , IRASoldier ( ? ), 17:31, 15/05/2019
>Израиль со всеми вытекающими отсюда выводами О, антисемит в треде нарисовался. Мало вас по результатам Нюрнберга на ноль помножили, однако.

3.229 , пох ( ? ), 20:37, 15/05/2019
таки даже евгеи не смогли ничего в том попгавить :-(

Со всем мировым лобби, банками и связью. 2.126 , Аноним ( 132 ), 12:57, 15/05/2019
1) если уж вспоминаете Athlon, вспоминайте и кошмарные кривые чипсеты с которыми он работал;

2) реальные риски от уязвимостей типа "необходимо трое суток д**чить вприсядку из под рута при полной луне" существенно преувеличены;

3.150 , Ivan_83 ( ok ), 14:12, 15/05/2019
Реальных уязвимостей там уже полно, и кроме этих новых, сколько можно закапывать голову в песок!?

4.198 , Аноним ( 132 ), 18:19, 15/05/2019
Например ?

5.241 , Ivan_83 ( ok ), 22:34, 15/05/2019
Спектр, мельдоний и всё остальное что уже затащили в линукс как шоустоперы.

Вот честно, я на интеле не сижу и не слежу.

6.281 , Аноним ( 132 ), 12:41, 16/05/2019
Это и есть вышеупомянутые "три дня пр полной луне".

2.149 , Ivan_83 ( ok ), 14:10, 15/05/2019
Вот только не надо мне о славном прошлом амд, я жил в те времена и прекрасно пом... 3.172 , нах ( ? ), 15:38, 15/05/2019
какие провалы на одни и те же они ставились до 96го включительно - когда интел... 4.216 , Аноним ( 216 ), 19:54, 15/05/2019
где-то у меня валяется прескотт с амд64,который никогда эти 64 не исполнял,разве что на заводе интель;)

5.218 , Аноним ( 216 ), 20:01, 15/05/2019
точнее это был Prescott-2M, в обычном как оказалось нет 64бит

лет через 10 на бибее продам коллекционерам-интелофилам

3.182 , Викс ( ? ), 16:39, 15/05/2019
НУ-НУ! Купил FX-8350 7 лет! назад, как раньше все тащил так и сейчас моя рабочая лошадка все тащит. Просто ненарадуюсь. Самая лучшая покупка. Самое лучшее вложение средств. Смешные Вы.

4.199 , Аноним ( 132 ), 18:21, 15/05/2019
Тебе нас жаль ?

4.242 , Ivan_83 ( ok ), 22:38, 15/05/2019
Я смотрел его, там производительность одного ядра ниже чем у коредуо.

3.215 , Аноним ( - ), 19:47, 15/05/2019
А ещё был некий TLB-bug

И чтобы его исправить надо было поставить обновление снижающее производительность

Ну прямо как сейчас...

Разве что был он только у AMD и об этом все знали.

4.230 , пох ( ? ), 20:38, 15/05/2019
ну с ним, вообще-то, просто все висло, поэтому трудно было не узнать.

2.170 , нах ( ? ), 15:28, 15/05/2019
> конкуренту выпустить решение быстрее оно было не только быстрее, но и значительно удобнее в использовании чем отдельный ускоритель с каскадным подключением к видяхе, занимающий отдельный слот. Ну и MS вовремя помогла им утонуть, поскольку предоставила всем нахаляву и даром апи d3d вместо анально-огороженного glide (и выкидывание что-нам-негоже в опенсорс уже ничего не могло изменить) > В том же 1999 году AMD выпускает Athlon но память о "windows compatible" у всех еще свежа, и связываться с плохой подделкой никто не бежит, тем более что она теперь несовместима и требует другой платы, с чипсетами, производимыми какими-то непонятными китайцами - а у интела есть б-жественный BX.

А ещё помню друг рассказывал что его компак работает лучше моей зида томато с примерно таким же процом :)

А ещё помню друг рассказывал что его компак работает лучше моей зида томато с примерно таким же процом :)

3.252 , Аноним ( 249 ), 23:24, 15/05/2019
Напоминаю, что ASUS - это китайцы.

Но после трешки у них не заладилось с целью подешёвке быть скупленной конкурентом.

Но после трешки у них не заладилось с целью подешёвке быть скуплен

4.206 , Anonymoustus ( ok ), 19:13, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну и кто амуде виноват что чипсеты под оптерон были несусветным дерьмом

> ? История недобросовестного продвижения Интелом своей продукции насчитывает не одно десятилетие и приходится не только на период жизни отдельных чипсетов для процессоров АМД. Но для опеннетовского анонима-фанатика это ведь не резон.

5.283 , Аноним ( 132 ), 13:01, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Например у сервера на оптероне Sun Fire X2100 из четырех езернетов толком работали два, причем не работали именно сетевухи внутри чипсетa (кажется nvidia), а на моделях с ксеоном все работало без проблем. В этом тоже недобросовестный интел виноват ?

3.248 , Ivan_83 ( ok ), 22:59, 15/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да пофик. Интел слишком долго ложил болт с прибором на потребителей:

- мизерный прирост производительности

- очень короткий срок жизни платформы

- жвачка под крышкой

- интел ме

- агрессивная ценовая политика: когда всё что ниже и7 (до появления и9) были какими то странными кастратами у которых то кеш, то ядра то simd порезны

- отключение aes-ni в дешман ноутах программно Это всё сходило с рук потому что у амд не было ничего интересного.

Сейчас потребитель голосует рублём, у меня только дома 4 райзена и на работу мы тоже теперь берём рабочие станции на райзене. Я бы не взял интел даже если бы он стоил дешевле или был производительнее, потому что мне не охота думать и что то делать с соплями под крышкой и ломать голову с закрытием всех этих уязвимостей и тем на сколько у меня упала производительность после этого. Если смотреть ретроспективно то интел сам себя загнал в угол: у них было 10 лет и огромная куча ресурсов на разработку вменяемой архитектуры на замену коре или на доработку коре а они продолжили хачить, в итоге у них примерно таже производительность что у райзенов но с дырами.

4.261 , Anonymoustus ( ok ), 05:42, 16/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В когдатошние времена я работал в «компьютерном бизнесе», где вешают много лапши на уши потребителям, так что я эту кухню знаю изнутри. Люди приходили заказывать товар со стеклянными глазами и просили Интел, потому что «это же Интел!» Некоторых получалось отговорить, они покупали АМД и никогда не возвращали и не жаловались, но большинство зомбированы рекламой и давлением авторитетом. Никаких Трансмет, VIA и что там ещё было на рынке, конечно, мы не продавали, потому что продавать ту же VIA было всё равно, что признаться в сексе с козой. Вот настолько велико значение рекламного прессинга Интела и деятельности его наёмных пиарщиков. Вокруг Интела был создан не ореол даже, а целая особая атмосфера, как у гербалайфа, в которой продавалась уйма сопутствующего товара. Как сейчас продают всё подряд со светодиодами — вот по осмысленности это похоже. Техническую сторону обсуждать, на мой взгляд, заведомо бессмысленно, поскольку мы на это никак повлиять не можем, в Интеле прекрасно с самого начала знали о том, ценой чего они достигают более высокой производительности. Ничего нового мы в этих «новых уязвимостях» не откроем.