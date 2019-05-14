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Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.81

14.05.2019 13:49

**Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.81, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Новые возможности:

  • Модуль Internet+
    • Информация о мультисервисности теперь выводится также в личном кабинете абонента
    • Настраиваемый период сохранения логов без ротации для сервиса IPN
    • Визуальный мониторинг домов теперь показывает гостевые сессии
    • Автоформатирование MAC-адреса
    • Уникальность s-vlan и c-vlan
    • Привязка тарифов к местоположению
    • В arpping реализовано добавление производителя
    • Проверка на дубликаты CID и IP при добавлении
    • Diagnostic пинг через Mikrotik
    • Реализована опция снятия абонплаты за целый месяц при статусе "слишком маленький депозит"
  • Модуль IPTV
    • Добавлена возможность поиска абонентов по количеству сервисов
    • Добавлено предупреждение о следующем учётном периоде и сумме оплаты
    • Написан плагин под Axios TV
    • Добавлены плейлисты к модулю OmegaTV
    • Реализован протокол модуля Conax TV
    • Оптимизированы периодические процессы
  • Модуль Cams
    • Интегрированы плагины Flussonic и Zoneminder для работы с камерами
    • Новая модель тарифных планов
  • Модуль Equipment (NMS)
    • Улучшена регистрация ONU ZTE c320
    • Добавлен поиск по MAC адресу оборудования
    • Быстрый отчёт с незарегистрированными ONU
    • Добавлена возможность сообщать о новых ONU
    • Отчёт по количеству занятых и свободных портов
    • Добавлено поле потребления электричества
    • Автоопределение ONU по её серийному номеру
    • LLDP GRabber, улучшена карта оборудования
  • Модуль Maps
    • Отображение PON на карте
    • Добавлен объект — запас кабеля
    • Отчёт об объектах на карте
    • Возможность отображать OLT на слое PON
  • Модуль Docs (Документооборот)
    • Возможность выписать счёт при проведении начисления
    • Список услуг при выписке счета
    • Поиск по типам начиcлений в счетах
    • Групповая генерация счетов и квитанций на оплату
  • Модуль Storage (Склад)
    • Запрещено удалять настройки склада, если они используются на складе
    • Подменю склада переведены на более удобные таблицы
    • Появилась возможность установки оборудования клиенту с меню сервисов
    • Улучшено использование страницы Установка оборудования в учётной записи абонента в меню Сервисы
  • Модуль Msgs (Helpdesk)
    • В клиентском кабинете по умолчанию теперь отображается в списке задач со статусом «Ждем ответа» и «Открыта»
    • Разделены администраторы, который выдал и который получил наряд работ
    • Исправлены ошибки в оплатах за ремонт
    • Улучшена работа и возможности нарядов работ
    • Уведомление в телеграмм теперь передаёт и статус заявки
    • При переключении фильтров статусов, сортировка в таблице сохраняется
  • Модуль Paysys
    • Privat Terminal. Добавлена возможность оплаты по QR-коду
    • Реализована новая платёжная система PSCB
    • Модуль "Приват Автоклиент" реализован для новой версии
    • Импорт платежей добавлен для новой версии
    • В модуль добавлена возможность оплаты с клиентского кабинета
    • Добавлен модуль работы с протоколом Яндекс.Деньги
    • Добавлен модуль работы с протоколом Asisnur
    • Добавлен модуль для платёжной системы Paynet
    • Добавлен модуль для платёжной системы BM Tehcnologies
  • Модуль Employees
    • Появилась возможность выставить статус «Уволен» для сотрудников
    • В модуль добавлено меню "Отделы"
    • Добавлена возможность пополнения мобильного счета сотрудника
    • Добавлен поиск сотрудников
    • Добавлено поле для RFID-метки
    • Реализована поддержка отправки SMS сотруднику


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua...)
  2. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.80
  3. OpenNews: Новый стабильный релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.9.1
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Ключевые слова: billing, abills
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, somesysadmin (?), 14:47, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    вики и гитхаб все так же хранят инфу в виле свалки, нет нормального примера использования с микротиком, на гитхабе ответы на баги делают раз в месяц, если не реже

    автоинстал не имеет адекватной поставки конфигов и установки софта, нет совместимости с разными версиями пакетов и стабильного билда из коробки для потрогать

    а о докере я уже молчу...

     
     
  • 3, Анонимус_б6_выпуск_3 (?), 15:06, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не очень понимаю, что вам мешает им помочь привести все в порядок?
     
     
  • 4, Аноним (4), 15:13, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как им не помогай все равно получится то что у них есть. Место такое.
     

  • 2, somesysadmin (?), 14:50, 14/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    тупость в логике работы с mysql - но это видно уже избыток опыта авторов с freebsd, в эру gnu linux
     
     
  • 5, Аноним (4), 15:14, 14/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же орм.
     
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