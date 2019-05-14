Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.81

**Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.81, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Новые возможности: Модуль Internet+ Информация о мультисервисности теперь выводится также в личном кабинете абонента Настраиваемый период сохранения логов без ротации для сервиса IPN Визуальный мониторинг домов теперь показывает гостевые сессии Автоформатирование MAC-адреса Уникальность s-vlan и c-vlan Привязка тарифов к местоположению В arpping реализовано добавление производителя Проверка на дубликаты CID и IP при добавлении Diagnostic пинг через Mikrotik Реализована опция снятия абонплаты за целый месяц при статусе "слишком маленький депозит"

Модуль IPTV Добавлена возможность поиска абонентов по количеству сервисов Добавлено предупреждение о следующем учётном периоде и сумме оплаты Написан плагин под Axios TV Добавлены плейлисты к модулю OmegaTV Реализован протокол модуля Conax TV Оптимизированы периодические процессы

Модуль Cams Интегрированы плагины Flussonic и Zoneminder для работы с камерами Новая модель тарифных планов

Модуль Equipment (NMS) Улучшена регистрация ONU ZTE c320 Добавлен поиск по MAC адресу оборудования Быстрый отчёт с незарегистрированными ONU Добавлена возможность сообщать о новых ONU Отчёт по количеству занятых и свободных портов Добавлено поле потребления электричества Автоопределение ONU по её серийному номеру LLDP GRabber, улучшена карта оборудования

Модуль Maps Отображение PON на карте Добавлен объект — запас кабеля Отчёт об объектах на карте Возможность отображать OLT на слое PON

Модуль Docs (Документооборот) Возможность выписать счёт при проведении начисления Список услуг при выписке счета Поиск по типам начиcлений в счетах Групповая генерация счетов и квитанций на оплату

Модуль Storage (Склад) Запрещено удалять настройки склада, если они используются на складе Подменю склада переведены на более удобные таблицы Появилась возможность установки оборудования клиенту с меню сервисов Улучшено использование страницы Установка оборудования в учётной записи абонента в меню Сервисы

Модуль Msgs (Helpdesk) В клиентском кабинете по умолчанию теперь отображается в списке задач со статусом «Ждем ответа» и «Открыта» Разделены администраторы, который выдал и который получил наряд работ Исправлены ошибки в оплатах за ремонт Улучшена работа и возможности нарядов работ Уведомление в телеграмм теперь передаёт и статус заявки При переключении фильтров статусов, сортировка в таблице сохраняется

Модуль Paysys Privat Terminal. Добавлена возможность оплаты по QR-коду Реализована новая платёжная система PSCB Модуль "Приват Автоклиент" реализован для новой версии Импорт платежей добавлен для новой версии В модуль добавлена возможность оплаты с клиентского кабинета Добавлен модуль работы с протоколом Яндекс.Деньги Добавлен модуль работы с протоколом Asisnur Добавлен модуль для платёжной системы Paynet Добавлен модуль для платёжной системы BM Tehcnologies

Модуль Employees Появилась возможность выставить статус «Уволен» для сотрудников В модуль добавлено меню "Отделы" Добавлена возможность пополнения мобильного счета сотрудника Добавлен поиск сотрудников Добавлено поле для RFID-метки Реализована поддержка отправки SMS сотруднику





