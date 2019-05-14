Новая версия открытой биллинговой системы ABillS 0.81

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**Доступен релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.81, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Новые возможности:
- Модуль Internet+
- Информация о мультисервисности теперь выводится также в личном кабинете абонента
- Настраиваемый период сохранения логов без ротации для сервиса IPN
- Визуальный мониторинг домов теперь показывает гостевые сессии
- Автоформатирование MAC-адреса
- Уникальность s-vlan и c-vlan
- Привязка тарифов к местоположению
- В arpping реализовано добавление производителя
- Проверка на дубликаты CID и IP при добавлении
- Diagnostic пинг через Mikrotik
- Реализована опция снятия абонплаты за целый месяц при статусе "слишком маленький депозит"
- Модуль IPTV
- Добавлена возможность поиска абонентов по количеству сервисов
- Добавлено предупреждение о следующем учётном периоде и сумме оплаты
- Написан плагин под Axios TV
- Добавлены плейлисты к модулю OmegaTV
- Реализован протокол модуля Conax TV
- Оптимизированы периодические процессы
- Модуль Cams
- Интегрированы плагины Flussonic и Zoneminder для работы с камерами
- Новая модель тарифных планов
- Модуль Equipment (NMS)
- Улучшена регистрация ONU ZTE c320
- Добавлен поиск по MAC адресу оборудования
- Быстрый отчёт с незарегистрированными ONU
- Добавлена возможность сообщать о новых ONU
- Отчёт по количеству занятых и свободных портов
- Добавлено поле потребления электричества
- Автоопределение ONU по её серийному номеру
- LLDP GRabber, улучшена карта оборудования
- Модуль Maps
- Отображение PON на карте
- Добавлен объект — запас кабеля
- Отчёт об объектах на карте
- Возможность отображать OLT на слое PON
- Модуль Docs (Документооборот)
- Возможность выписать счёт при проведении начисления
- Список услуг при выписке счета
- Поиск по типам начиcлений в счетах
- Групповая генерация счетов и квитанций на оплату
- Модуль Storage (Склад)
- Запрещено удалять настройки склада, если они используются на складе
- Подменю склада переведены на более удобные таблицы
- Появилась возможность установки оборудования клиенту с меню сервисов
- Улучшено использование страницы Установка оборудования в учётной записи абонента в меню Сервисы
- Модуль Msgs (Helpdesk)
- В клиентском кабинете по умолчанию теперь отображается в списке задач со статусом «Ждем ответа» и «Открыта»
- Разделены администраторы, который выдал и который получил наряд работ
- Исправлены ошибки в оплатах за ремонт
- Улучшена работа и возможности нарядов работ
- Уведомление в телеграмм теперь передаёт и статус заявки
- При переключении фильтров статусов, сортировка в таблице сохраняется
- Модуль Paysys
- Privat Terminal. Добавлена возможность оплаты по QR-коду
- Реализована новая платёжная система PSCB
- Модуль "Приват Автоклиент" реализован для новой версии
- Импорт платежей добавлен для новой версии
- В модуль добавлена возможность оплаты с клиентского кабинета
- Добавлен модуль работы с протоколом Яндекс.Деньги
- Добавлен модуль работы с протоколом Asisnur
- Добавлен модуль для платёжной системы Paynet
- Добавлен модуль для платёжной системы BM Tehcnologies
- Модуль Employees
- Появилась возможность выставить статус «Уволен» для сотрудников
- В модуль добавлено меню "Отделы"
- Добавлена возможность пополнения мобильного счета сотрудника
- Добавлен поиск сотрудников
- Добавлено поле для RFID-метки
- Реализована поддержка отправки SMS сотруднику