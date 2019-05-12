Утечка персональных данных 275 млн индийских пользователей через публичную СУБД MongoDB

2.14 , OpenEcho ( ? ), 11:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы собираетесь их отстреливать ?

(хантить => hunt => охота)

3.16 , Аноним ( 15 ), 12:00, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот если закончишь школу узнаешь что это значит.

4.17 , OpenEcho ( ? ), 12:22, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Вот если закончишь школу узнаешь что это значит. Дорогой дядя Телепат, если уж марать язык иностранными словами, то по крайней мере не надо вырывать слов: job hunter != hunter. А так получается что вы на отстрел програмистов собрались ;)

5.23 , СеменСеменыч777 ( ? ), 13:15, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – отстреливать тоже можно.

6.24 , Аноним ( 24 ), 13:38, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >отстреливать тоже можно Лучше жечь,как фотографов..

5.26 , Аноним ( 26 ), 13:46, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Рука лицо откуда вы только на опеннете беретесь? Хантить никто не упоминает в другом контексте как искать.



Отстреливать это шутить. При том что для программистов что дыры оставляют как из сабжа это тоже вариант.

5.28 , Ordu ( ok ), 13:58, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А так получается что вы на отстрел програмистов собрались Обрати внимание, ты единственный здесь, кому кажется что он собрался отстреливать программистов. Всем остальным, и ему в частности, так не кажется. Мне кажется и вам так не кажется, вы лишь прикидываетесь играя в какую-то политическую демагогию.

5.32 , OpenEcho ( ? ), 15:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин, народ, что вы такие зануды? Один пошутил, другой поддержал про отстрел, а в итоге занудная демагогия...

6.34 , Ordu ( ok ), 17:14, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если шутка не зашла, то виноват в этом исключительно шутник, который недостаточно понимает аудиторию или не умеет подать свою шутку. Так что не надо тут нам про "зануд" излагать.

2.21 , Аноним ( 20 ), 13:02, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что-то мне подсказывает, что это и есть база программистов.

