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Утечка персональных данных 275 млн индийских пользователей через публичную СУБД MongoDB

12.05.2019 09:58

Исследователь безопасности Боб Дьяченко (Bob Diachenko) выявил новую крупную общедоступную БД, в которой из-за ненадлежащих настроек доступа СУБД MongoDB оказались выставлены сведения о 275 млн жителей Индии. База включает в себя такие сведения как ФИО, email, номер телефона, дата рождения, данные об образовании и профессиональных навыках, историю трудоустройства, информацию о текущей работе и зарплате.

Пока не ясно кто является владельцем БД, проблемный экземпляр MongoDB выполняется в окружении Amazon AWS. База была обнаружена 1 мая (в Shodan была проиндексирована 23 апреля). Примечательно, что уже 8 мая неизвестные злоумышленники зашифровали имеющиеся данные и стали требовать у владельца выкуп за расшифровку.

  1. Главная ссылка к новости (https://securitydiscovery.com/...)
  2. OpenNews: Утечка 800 млн email через СУБД MongoDB сервиса подтверждения адресов
  3. OpenNews: Ошибка настройки MongoDB привела к утечке 445 млн email-адресов клиентов компании Veeam
  4. OpenNews: Релиз документо-ориентированной СУБД MongoDB 4.0
  5. OpenNews: СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость
  6. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mongodb
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  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Все правильно, информация должна быть свободной, как и говорил Столлман.
     
     
  • 2.8, troll00 (ok), 11:00, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О да, а почему вы не выложите здесь ссе свои персональные данные?
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 11:06, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не столлманист. Столлман кстати тоже не столлманист, раз и сам не выкладывает.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 16:01, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столлману некогда, он кушает шкуру на своих пятках.
     

  • 1.2, zanswer CCNA RS and S (?), 10:12, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Часто в новостях вижу эту СУБД и в основном причина взлома не правильная настройка прав доступа. Неужели у этой СУБД такая сложная конфигурация, что при настройке многие так часто ошибаются?
     
     
  • 2.3, тоже Аноним (ok), 10:29, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Достаточно сделать кривой настройку по умолчанию - и безопасность накроется тазом.
    Проверено многими жoпоруками, начиная с Майкрософт.

    Правда, информация, которая оказалась скомпрометированной в этой новости - база данных по миллионам индийцев - здорово напоминает лемовского "демона второго рода".

     
     
  • 3.5, А (??), 10:40, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Такую настройку и надо делать по умолчанию, что бы выводить на чистую воду горе-айтишников.
     
     
  • 4.6, anonymous (??), 10:46, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жертвуя при этом персональными данными сотниями миллионов пользователей? Не соглашусь.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:57, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сотнями миллионов -> индийских <- пользователей...

    плохая карма!

     
  • 2.4, Аноним (4), 10:38, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем, давно по умолчанию в настройках закрыт доступ снаружи. Индусы либо несколько лет не обновляли монгу, либо открыли после обновления всем - ибо так привычней.
     
     
  • 3.7, anonymous (??), 10:47, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользовался MongoDB, но предположу, что, скорее, после обновления был оставлен старый конфиг.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 15:22, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, там надо явно прописать доступ всем ip, т.к. в конфиге появилась новая опция, в которой по дефолту только localhost.
     
  • 3.13, MrClon (ok), 11:35, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А авторизация обязательная там есть, или как в memcache?
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:59, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи нам как ты обновляешь базы данных на лету на проде. Картинка с мужиком в шляпе.jpg
     
     
  • 4.31, Аноним (30), 15:23, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беру и обновляю. Сначала на тестовом сервере, потом на слейве и лишь в конце обновляю мастер, если все хорошо (обычно проблем не бывает).
     
  • 2.29, лютый жабист__ (?), 14:58, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Часто в новостях вижу эту СУБД и в основном причина взлома не правильная настройка прав доступа

    Наверняка проблема в том, что изначально доступ закрыт фаерволом, соответственно авторизация особо не нужна. Повод повешать не на внешний интерфейс - например наличие реплик или шардинга.

    А потом фаервол кто-нить отломал, аппаратный или системный и опаньки приплыли...

     

  • 1.9, Анимайзер (?), 11:03, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > из-за ненадлежащих настроек доступа СУБД MongoDB оказались выставлены сведения о 275 млн жителей Индии

    Тревожная новость и заставляет задуматься. Эта проблема ещё 20 лет назад была неактуальна так, как сейчас в нынешний век интернета вещей, компьютеризации и цифровизации всего и вся. Но что сделать и как свести к минимуму такие оплошности и взломы БД с данными ничего не подозревающих граждан, которые даже об этом не задумываются и не представляют, что их персональными данными уже торгуют на чёрном рынке? Человеческий фактор был, есть и будет. Выгнать всех людей и доверить настройку и дальнейшее обслуживание обученному искусственному интеллекту?

     
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 11:31, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >с данными ничего не подозревающих граждан, которые даже об этом не задумываются

    Вот именно в этом  и есть вся проблема.
    Люди ленивы и жадны. Если бы все просто читали privacy policy & terms of use то не было бы ни гугли не мордакнижке. Если бы люди понимали простую старую истину что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, то не было бы такого глобального надзора не только от гос.структур a также от массы житрожопых

     
  • 2.18, developer (??), 12:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто наказание несоизмеримо с выгодой/убытком. Рубить обе руки или голову. Никаких сроков за счет налогоплательщиков. Сразу будет мотивировать не заниматься этим.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:02, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >обслуживание обученному искусственному интеллекту

    для которого алгоритмы пишут люди... Продолжай дальше верить в ИИ.

     

  • 1.11, СеменСеменыч777 (?), 11:16, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    можно выбрать из базы программистов и хантить их напрямую, не обращаясь к бодишопам.
     
     
  • 2.14, OpenEcho (?), 11:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы собираетесь их отстреливать ?
    (хантить => hunt => охота)
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 12:00, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот если закончишь школу узнаешь что это значит.
     
     
  • 4.17, OpenEcho (?), 12:22, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вот если закончишь школу узнаешь что это значит.

    Дорогой дядя Телепат, если уж марать язык иностранными словами, то по крайней мере не надо вырывать слов:

    job hunter != hunter.

    А так получается что вы на отстрел програмистов собрались ;)

     
     
  • 5.23, СеменСеменыч777 (?), 13:15, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отстреливать тоже можно.
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 13:38, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отстреливать тоже можно

    Лучше жечь,как фотографов..

     
  • 5.26, Аноним (26), 13:46, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рука лицо откуда вы только на опеннете беретесь? Хантить никто не упоминает в другом контексте как искать.
      
    Отстреливать это шутить. При том что для программистов что дыры оставляют как из сабжа  это тоже вариант.
     
  • 5.28, Ordu (ok), 13:58, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так получается что вы на отстрел програмистов собрались

    Обрати внимание, ты единственный здесь, кому кажется что он собрался отстреливать программистов. Всем остальным, и ему в частности, так не кажется. Мне кажется и вам так не кажется, вы лишь прикидываетесь играя в какую-то политическую демагогию.

     
  • 5.32, OpenEcho (?), 15:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, народ, что вы такие зануды? Один пошутил, другой поддержал про отстрел, а в итоге занудная демагогия...


     
     
  • 6.34, Ordu (ok), 17:14, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если шутка не зашла, то виноват в этом исключительно шутник, который недостаточно понимает аудиторию или не умеет подать свою шутку. Так что не надо тут нам про "зануд" излагать.
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:02, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что-то мне подсказывает, что это и есть база программистов.
     

  • 1.19, peptidebio (ok), 12:43, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нам требуется дизайнер сайта: сайт на медицинскую тематику (https://www.peptidebio.ru). Пишите в профиль, кому интересно, или по адресу vtv@peptidebio.ru
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 13:47, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да среди суровых технарей дизайнеров искать самое то. Хотя делать из комментов барахолку тоже вариант.
     

  • 1.25, Аноним (24), 13:40, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Нам требуется дизайнер сайта: сайт >на медицинскую тематику >>(https://www.peptidebio.ru)

    А где предыдущий? Скормили кроокодилам?!

     
  • 1.35, Онаним (?), 17:16, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора бы уже писать не "через MongoBD", а "через девляпсов".
     
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