Утечка персональных данных 275 млн индийских пользователей через публичную СУБД MongoDB

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|1.1, Аноним (1), 10:04, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все правильно, информация должна быть свободной, как и говорил Столлман.
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|2.8, troll00 (ok), 11:00, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О да, а почему вы не выложите здесь ссе свои персональные данные?
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|3.10, Аноним (1), 11:06, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не столлманист. Столлман кстати тоже не столлманист, раз и сам не выкладывает.
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|1.2, zanswer CCNA RS and S (?), 10:12, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Часто в новостях вижу эту СУБД и в основном причина взлома не правильная настройка прав доступа. Неужели у этой СУБД такая сложная конфигурация, что при настройке многие так часто ошибаются?
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|2.3, тоже Аноним (ok), 10:29, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Достаточно сделать кривой настройку по умолчанию - и безопасность накроется тазом.
Проверено многими жoпоруками, начиная с Майкрософт.
Правда, информация, которая оказалась скомпрометированной в этой новости - база данных по миллионам индийцев - здорово напоминает лемовского "демона второго рода".
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|3.5, А (??), 10:40, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Такую настройку и надо делать по умолчанию, что бы выводить на чистую воду горе-айтишников.
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|4.6, anonymous (??), 10:46, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жертвуя при этом персональными данными сотниями миллионов пользователей? Не соглашусь.
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|5.20, Аноним (20), 12:57, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сотнями миллионов -> индийских <- пользователей...
плохая карма!
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|2.4, Аноним (4), 10:38, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем, давно по умолчанию в настройках закрыт доступ снаружи. Индусы либо несколько лет не обновляли монгу, либо открыли после обновления всем - ибо так привычней.
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|3.7, anonymous (??), 10:47, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не пользовался MongoDB, но предположу, что, скорее, после обновления был оставлен старый конфиг.
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|4.30, Аноним (30), 15:22, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, там надо явно прописать доступ всем ip, т.к. в конфиге появилась новая опция, в которой по дефолту только localhost.
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|3.15, Аноним (15), 11:59, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи нам как ты обновляешь базы данных на лету на проде. Картинка с мужиком в шляпе.jpg
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|4.31, Аноним (30), 15:23, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Беру и обновляю. Сначала на тестовом сервере, потом на слейве и лишь в конце обновляю мастер, если все хорошо (обычно проблем не бывает).
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|2.29, лютый жабист__ (?), 14:58, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Часто в новостях вижу эту СУБД и в основном причина взлома не правильная настройка прав доступа
Наверняка проблема в том, что изначально доступ закрыт фаерволом, соответственно авторизация особо не нужна. Повод повешать не на внешний интерфейс - например наличие реплик или шардинга.
А потом фаервол кто-нить отломал, аппаратный или системный и опаньки приплыли...
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|1.9, Анимайзер (?), 11:03, 12/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> из-за ненадлежащих настроек доступа СУБД MongoDB оказались выставлены сведения о 275 млн жителей Индии
Тревожная новость и заставляет задуматься. Эта проблема ещё 20 лет назад была неактуальна так, как сейчас в нынешний век интернета вещей, компьютеризации и цифровизации всего и вся. Но что сделать и как свести к минимуму такие оплошности и взломы БД с данными ничего не подозревающих граждан, которые даже об этом не задумываются и не представляют, что их персональными данными уже торгуют на чёрном рынке? Человеческий фактор был, есть и будет. Выгнать всех людей и доверить настройку и дальнейшее обслуживание обученному искусственному интеллекту?
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|2.12, OpenEcho (?), 11:31, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>с данными ничего не подозревающих граждан, которые даже об этом не задумываются
Вот именно в этом и есть вся проблема.
Люди ленивы и жадны. Если бы все просто читали privacy policy & terms of use то не было бы ни гугли не мордакнижке. Если бы люди понимали простую старую истину что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, то не было бы такого глобального надзора не только от гос.структур a также от массы житрожопых
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|2.18, developer (??), 12:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто наказание несоизмеримо с выгодой/убытком. Рубить обе руки или голову. Никаких сроков за счет налогоплательщиков. Сразу будет мотивировать не заниматься этим.
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|2.22, Аноним (22), 13:02, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>обслуживание обученному искусственному интеллекту
для которого алгоритмы пишут люди... Продолжай дальше верить в ИИ.
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|4.17, OpenEcho (?), 12:22, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот если закончишь школу узнаешь что это значит.
Дорогой дядя Телепат, если уж марать язык иностранными словами, то по крайней мере не надо вырывать слов:
job hunter != hunter.
А так получается что вы на отстрел програмистов собрались ;)
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|5.26, Аноним (26), 13:46, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рука лицо откуда вы только на опеннете беретесь? Хантить никто не упоминает в другом контексте как искать.
Отстреливать это шутить. При том что для программистов что дыры оставляют как из сабжа это тоже вариант.
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|5.28, Ordu (ok), 13:58, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А так получается что вы на отстрел програмистов собрались
Обрати внимание, ты единственный здесь, кому кажется что он собрался отстреливать программистов. Всем остальным, и ему в частности, так не кажется. Мне кажется и вам так не кажется, вы лишь прикидываетесь играя в какую-то политическую демагогию.
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|5.32, OpenEcho (?), 15:36, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин, народ, что вы такие зануды? Один пошутил, другой поддержал про отстрел, а в итоге занудная демагогия...
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|6.34, Ordu (ok), 17:14, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если шутка не зашла, то виноват в этом исключительно шутник, который недостаточно понимает аудиторию или не умеет подать свою шутку. Так что не надо тут нам про "зануд" излагать.
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|2.27, Аноним (26), 13:47, 12/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да среди суровых технарей дизайнеров искать самое то. Хотя делать из комментов барахолку тоже вариант.
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