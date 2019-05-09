Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена

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|2.8, Sw00p aka Jerom (?), 22:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а че так дешево то? проекты основанные (точнее в которых используется) на nginx куда дороже продавались)))
отсюда парадокс, инструмент не может быть дороже продукта полученного с помощью этого инструмента)))
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|1.4, zo0M (ok), 22:20, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно, что станет с NGINX Unit, очень интересный проект вырисовывался...
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|2.11, Аноним (5), 00:10, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому завидовать то? Сысовеву лично, или тем, кто в его компании работал?
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