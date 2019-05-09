Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена

Компания F5 Networks объявила об успешном завершении анонсированной в марте сделки о поглощении компании NGINX. NGINX теперь официально стал частью F5 Networks и будет преобразован в отдельное бизнес-подразделение. Сумма сделки составила 670 млн долларов.

F5 Networks продолжит развитие открытого проекта NGINX и поддержку сформировавшегося вокруг него сообщества. Распространение продуктов NGINX будет продолжено под теми же брендами. Из планов отмечается более активное развитие проекта NGINX Controller, к совместной работе над которым будут привлечены в том числе и инженеры F5. Из планов также отмечается интеграция технологий NGINX и F5, в результате чего ожидается выпуск нового продукта.



