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Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена

09.05.2019 21:30

Компания F5 Networks объявила об успешном завершении анонсированной в марте сделки о поглощении компании NGINX. NGINX теперь официально стал частью F5 Networks и будет преобразован в отдельное бизнес-подразделение. Сумма сделки составила 670 млн долларов.

F5 Networks продолжит развитие открытого проекта NGINX и поддержку сформировавшегося вокруг него сообщества. Распространение продуктов NGINX будет продолжено под теми же брендами. Из планов отмечается более активное развитие проекта NGINX Controller, к совместной работе над которым будут привлечены в том числе и инженеры F5. Из планов также отмечается интеграция технологий NGINX и F5, в результате чего ожидается выпуск нового продукта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/ngi...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  3. OpenNews: Компания F5 Networks поглотила NGINX за 670 млн долларов
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.8 с поддержкой Java
  5. OpenNews: Подробности о развитии Nginx в руках коммерческой компании
  6. OpenNews: Игорь Сысоев объявил о создании компании, которая займется развитием nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним (1), 21:51, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Минута молчания
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 21:51, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уберите граватар, хватит палить анонимов
     
     
  • 3.13, хотел спросить (?), 00:29, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где граватар?

    обычная картинка с сервера опеннета тащится..

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:02, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поздравления создателю. Сочувствую проекту.
     
     
  • 2.8, Sw00p aka Jerom (?), 22:54, 09/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а че так дешево то? проекты основанные (точнее в которых используется) на nginx куда дороже продавались)))

    отсюда парадокс, инструмент не может быть дороже продукта полученного с помощью этого инструмента)))

     

  • 1.4, zo0M (ok), 22:20, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, что станет с NGINX Unit, очень интересный проект вырисовывался...
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:23, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помянем.
     
     
  • 2.12, rty (?), 00:17, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F
     

  • 1.6, Онаним (?), 22:25, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Amen
     
  • 1.7, АнонимныйАноним (?), 22:37, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да кого это вообще е..т
     
  • 1.9, Заря (?), 23:32, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Схоронил все бренчи с текущими релизами в GitLab.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:54, 09/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Завидуйте молча!
     
     
  • 2.11, Аноним (5), 00:10, 10/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому завидовать то? Сысовеву лично, или тем, кто в его компании работал?
     
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